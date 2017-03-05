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Мужчина, за которого не следует выходить замуж

18:57. 5 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Мужчина, за которого не следует выходить замуж в рекомендациях 1930 года. В этой эмигрантской книжке, изданной в Женеве в 1930 году профессором Герлингом, собраны рекомендации для женщин, которые основаны на новейших в те времена открытиях.

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Не следует вступать в брак с мужчиной:

1. Который уверен в том, что всё, что он делает, превосходно.

2. Который не может пройти мимо зеркала, не полюбовавшись в нём на себя.

3. Который каждую неделю или чаще меняет возлюбленную.

4. Который имеет пристрастие к картам и к спиртному.

5. Который имеет привычку огрызать себе ногти или ходить постоянно с грязными ногтями. Также не следует выходить замуж за человека нечистоплотного.

6. Не надо выходить замуж за тяжко больного мужчину, так как семейный очаг , который должны основать молодые супруги, не является санаторием, а является гнёздышком, в котором должно народиться новое, здоровое поколение.


7. Нельзя вступать в брак с мужчиной, который известен, как человек весьма неумный.

8. Который нравственно малоценен, например, с лжецом.

9. Который не имеет цели заработать на приличную жизнь для жены,а потом для их потомства.

10. Который жаден и не имеет цели одаривать свою жену подарками, возить её в театр и на отдых , куда она пожелает.

11. Который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива, ведь её настроение и здоровье есть основа благополучия в семейной жизни.

12. Нельзя вступать в брак с мужчиной, который имеет неуравновешенную натуру.

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13. Который не может и 5 минут усидеть спокойно на месте.

14. Который имеет голос, напоминающий собачий лай или звук разбиваемого стекла, ибо такой голос свидетельствует о сварливости и нетерпимости. Этот мужчина ни в коем случае не является добрым.

15. Быть очень осмотрительной с мужчиной, который является единственным сыном в семье. Такие мужчины происходят от матери, страдающей инфантилизмом, когда женщина лишена возможности родить ещё детей.

16. Который старше вас более, чем на 12 лет, или вы старше мужчины более, чем на 12 лет.

17. Не следует вступать в брак с известными, великими мужчинами – великими художниками, артистами, учёными, музыкантами, врачами. Ведь в своём большинстве, это люди нервные, погружённые целиком в своё дело.

18. Не следует рассматривать для брака и Дон-Жуанов. "Волк линяет, но не теряет своих капризов и привычек". Такой мужчина не может создать здоровую семью.

19. Опасны для брака мужчины – посетители публичных домов, ведь они приобрели больную душу и тело. Вступая в брак, он уверен, что здоров, но в нём кроятся страшные болезни, которые потом губят его и вас и вашу семью.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: брак, женщина, мужчина, отношения
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