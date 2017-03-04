Главная » История, Невероятное в мире

Восторг в Государственной Думе не поддается описанию

18:39. 4 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


У депутата Караулова, принесшего радостную весть, была достаточно интересная, но весьма короткая пост-революционная судьба.

Караулов Михаил Александрович (1878, ст. Тарская Сунженского отдела Терской обл., – 13 декабря 1917, станция Прохладная Владикавказской ж. д.). Род. в семье зажиточного казака. В 1901 окончил филологический факультет Петербургского университета, в 1902 сдал выпускной экзамен при Николаевском кавалерийском училище. После военной службы (закончил есаулом) редактор журнала "Казачья Неделя". Автор книг по истории терского казачества. Депутат 2-й и 4-й Государственных Дум; в 4-й примыкал к прогрессистам. После Февр. рев-ции 1917 член Временного Комитета Государственной Думы. 1 марта издал приказ о немедленном аресте всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Был назначен областным комиссаром Временного правительства и выехал во Владикавказ. 13 марта Войсковым Кругом избран атаманом Терского казачьего войска и возглавил Войсковое правление (пр-во); 27 марта отказался от поста комиссара Врем. пр-ва. В апр. настоял на издании областным гражд. Исполкомом ограничит. правил проведения митингов, что нарушало принятый Временным прительством закон о собраниях, являлось покушением на завоёванные рев-цией свободы и вызвало демонстрации. На съезде представителей сел. населения, гор. самоуправлений и Советов РСД (18-20 мая) избран тов. пред. обл. Исполкома. Учитывая сложное переплетение агр. и нац. проблем, искал пути совместных действий с местными "нац. вождями". В мае на совещании казачьих и горских верхов, выступая против "анархии", заявил: "Если мы наладим дружную совм. работу… царство на Сев. Кавказе будет принадлежать нам" (Коренев Д.З., Рев-ция на Тереке, Орджоникидзе, 1967, с. 42). В июле обратился с просьбой в Воен. мин-во вернуть с фронта Терскую казачью дивизию. На московском Государственном совещании (август) репликой "Правильно!" приветствовал требования А.М. Каледина упразднить все к-ты и советы на фронте и в тылу, решительно укрепить дисциплину в армии, принять строгое меры против "самочинных действий всевозможных к-тов, нарушающих порядок землепользования" (там же, с. 41).
Накануне корниловского выступления по инициативе Караулова представители казаков были отозваны из Советов Терской обл. В сер. авг. съезд иногородних ходатайствовал перед Врем. пр-вом об отозвании Караулова, к-рый "своей политикой непримиримости казаков с остальным населением возбуждает крайне тревожное настроение и недовольство в области" (там же, с. 44). Караулов на посту обл. комиссара Врем. пр-ва был заменен, но, оставаясь атаманом, политики не изменил. Был одним из организаторов созданного 20 окт. "Юго-Вост. союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей", что объяснял "развалом центр, гос. власти" и необходимостью "оздоровления России с окраин". После известия об Окт. рев-ции Терское казачье войско было провозглашено суверенной частью Росийской Федеративной Республики.

http://www.hrono.info/biograf/bio_k/karaulovma.php – цинк



В декабре 1917 года для приветствования прибывшего с фронта I Волгского казачьего полка М.А. Караулов в сопровождении родного брата Владимира, хорунжего Алексея Белоусова и депутата Войскового круга Султанова прибыл в Пятигорск. 26 декабря 1917 года во время следования во Владикавказ вагон, в котором находился М.А. Караулов с сопровождающими остановился на станции Прохладная Владикавказской железной дороги.
Группа вооруженных солдат 106 Уфимского пехотного полка во главе с неким Зотовым, которые возвращались с Кавказского фронта и находились в тот момент на станции, узнали, что в вагоне № 4 пассажирского поезда находится атаман Терского казачества, потребовали всем выйти из вагона, одного рядового, призывавшего прекратить безобразие, озверелые солдаты убили на месте. Караулов и его сопровождающие отказались покинуть вагон, возникла перестрелка. Караулов и все его сопровождающие погибли в перестрелке, кроме тяжело раненного Султанова. Солдаты ворвались в вагон. Тело атамана выволокли на улицу, раздели и разграбили, голову разбили до мозгов. Толпа солдат под крики «Ура» праздновала «победу». Солдаты украли кожаную офицерскую куртку брата Михаила Караулова — Владимира. Позже одежду погибших со следами крови нашли в вагонах уфимцев. На помощь атаману выдвинулась сотня терских казаков, часть солдат бежала. Узнав, что опоздали, казаки расстреляли 3 подозреваемых в расстреле вагона. Тут же с почестями казаки повезли тело своего Атамана во Владикавказ. Атаман Михаил Караулов и убитые с ним Владимир Караулов и хорунжий Алексей Белоусов были похоронены во Владикавказе в ограде Михаило-Архангельского собора. А через некоторое время в Новочеркасске был задержан главный подстрекатель нападения на Караулова — Зотов, который так громко рассказывал, как они в Прохладном убили атамана, что кто-то из пассажиров вызвал патруль. Комендант станции поручик Рясенцов задержал Зотова. Было проведено дознание, и Зотов был казнен.

http://www.e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=46928562 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: государственная дума, февральская революция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
... «Кровавое воскресенье»; 10) после создания Государственной Думы евреи создали с помощью своих... действия вызвали одобрение и даже восторг части пророссийского населения ВУ.  Не...;    - Запад понял, увидел - что Путин поддается давлению, что на него можно...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
... стадо, и подавляющее большинство поголовья поддается управлению пастухов. Они знают, что... борьбе с распространением СПИДа» в Государственной Думе, то в ответ услышала гробовое... биолог, тоже был не в восторге от ауры правдоподобности, окружавшей Галло...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
....0. Наверняка не будет в восторге от этого Германия, которой не... здравом уме и необычайно легко поддались воздействию так называемых «новых ценностей...-технические законы. В прошлом году, Государственная дума, федеральное собрание приняли закон, он...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... скорее, безконечны, что с трудом поддаются осмыслению. Так считают многие. Но.... Или, наоборот, чувство удовлетворения, счастья, восторга. Можно было вызвать и физиологические... и во время выборов в Государственную думу прошлого созыва и при проведении...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...сквозь туман первоначального восторга, из глубины ...". Не занимайтесь самообманом, думая, что эти "семейные...отделении. Хотя непроходимость поддается хирургическому лечению, ...оказывает помощь. Например, государственные диетические программы, продиктованные ...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...религии и не поддается нашему влиянию, обладая...Россель, видевший вблизи “государственную деятельность” этого нелепого ...-летняя девочка искренно восторгалась сорокапятилетним генерал-адъютантом...вернули Ольге способность связанно думать. — Конечно, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>