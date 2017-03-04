Восторг в Государственной Думе не поддается описанию
18:39. 4 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
У депутата Караулова, принесшего радостную весть, была достаточно интересная, но весьма короткая пост-революционная судьба.
Караулов Михаил Александрович (1878, ст. Тарская Сунженского отдела Терской обл., – 13 декабря 1917, станция Прохладная Владикавказской ж. д.). Род. в семье зажиточного казака. В 1901 окончил филологический факультет Петербургского университета, в 1902 сдал выпускной экзамен при Николаевском кавалерийском училище. После военной службы (закончил есаулом) редактор журнала "Казачья Неделя". Автор книг по истории терского казачества. Депутат 2-й и 4-й Государственных Дум; в 4-й примыкал к прогрессистам. После Февр. рев-ции 1917 член Временного Комитета Государственной Думы. 1 марта издал приказ о немедленном аресте всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Был назначен областным комиссаром Временного правительства и выехал во Владикавказ. 13 марта Войсковым Кругом избран атаманом Терского казачьего войска и возглавил Войсковое правление (пр-во); 27 марта отказался от поста комиссара Врем. пр-ва. В апр. настоял на издании областным гражд. Исполкомом ограничит. правил проведения митингов, что нарушало принятый Временным прительством закон о собраниях, являлось покушением на завоёванные рев-цией свободы и вызвало демонстрации. На съезде представителей сел. населения, гор. самоуправлений и Советов РСД (18-20 мая) избран тов. пред. обл. Исполкома. Учитывая сложное переплетение агр. и нац. проблем, искал пути совместных действий с местными "нац. вождями". В мае на совещании казачьих и горских верхов, выступая против "анархии", заявил: "Если мы наладим дружную совм. работу… царство на Сев. Кавказе будет принадлежать нам" (Коренев Д.З., Рев-ция на Тереке, Орджоникидзе, 1967, с. 42). В июле обратился с просьбой в Воен. мин-во вернуть с фронта Терскую казачью дивизию. На московском Государственном совещании (август) репликой "Правильно!" приветствовал требования А.М. Каледина упразднить все к-ты и советы на фронте и в тылу, решительно укрепить дисциплину в армии, принять строгое меры против "самочинных действий всевозможных к-тов, нарушающих порядок землепользования" (там же, с. 41).
Накануне корниловского выступления по инициативе Караулова представители казаков были отозваны из Советов Терской обл. В сер. авг. съезд иногородних ходатайствовал перед Врем. пр-вом об отозвании Караулова, к-рый "своей политикой непримиримости казаков с остальным населением возбуждает крайне тревожное настроение и недовольство в области" (там же, с. 44). Караулов на посту обл. комиссара Врем. пр-ва был заменен, но, оставаясь атаманом, политики не изменил. Был одним из организаторов созданного 20 окт. "Юго-Вост. союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей", что объяснял "развалом центр, гос. власти" и необходимостью "оздоровления России с окраин". После известия об Окт. рев-ции Терское казачье войско было провозглашено суверенной частью Росийской Федеративной Республики.
http://www.hrono.info/biograf/bio_k/kara
В декабре 1917 года для приветствования прибывшего с фронта I Волгского казачьего полка М.А. Караулов в сопровождении родного брата Владимира, хорунжего Алексея Белоусова и депутата Войскового круга Султанова прибыл в Пятигорск. 26 декабря 1917 года во время следования во Владикавказ вагон, в котором находился М.А. Караулов с сопровождающими остановился на станции Прохладная Владикавказской железной дороги.
Группа вооруженных солдат 106 Уфимского пехотного полка во главе с неким Зотовым, которые возвращались с Кавказского фронта и находились в тот момент на станции, узнали, что в вагоне № 4 пассажирского поезда находится атаман Терского казачества, потребовали всем выйти из вагона, одного рядового, призывавшего прекратить безобразие, озверелые солдаты убили на месте. Караулов и его сопровождающие отказались покинуть вагон, возникла перестрелка. Караулов и все его сопровождающие погибли в перестрелке, кроме тяжело раненного Султанова. Солдаты ворвались в вагон. Тело атамана выволокли на улицу, раздели и разграбили, голову разбили до мозгов. Толпа солдат под крики «Ура» праздновала «победу». Солдаты украли кожаную офицерскую куртку брата Михаила Караулова — Владимира. Позже одежду погибших со следами крови нашли в вагонах уфимцев. На помощь атаману выдвинулась сотня терских казаков, часть солдат бежала. Узнав, что опоздали, казаки расстреляли 3 подозреваемых в расстреле вагона. Тут же с почестями казаки повезли тело своего Атамана во Владикавказ. Атаман Михаил Караулов и убитые с ним Владимир Караулов и хорунжий Алексей Белоусов были похоронены во Владикавказе в ограде Михаило-Архангельского собора. А через некоторое время в Новочеркасске был задержан главный подстрекатель нападения на Караулова — Зотов, который так громко рассказывал, как они в Прохладном убили атамана, что кто-то из пассажиров вызвал патруль. Комендант станции поручик Рясенцов задержал Зотова. Было проведено дознание, и Зотов был казнен.
http://www.e-heritage.ru/ras/view/person/h
Источник: colonelcassad.livejournal.com