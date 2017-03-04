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Увидит ли Россия раскулачивание олигархов?

15:58. 4 марта 2017 Просмотров - 196 6 коммент. Опубликовал:

Генеральный директор ВЦИОМ поделился данными общенационального соцопроса: оказывается, россияне стали значительно лучше относиться к предпринимателям, но при этом требуют раскулачивания олигархов.

“Граждане России считают, что в стране не должно быть олигархов, что их собственность нужно вернуть государству. Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом”, — отметил Валерий Федоров в ходе дискуссий международного медиаклуба “Формат-А3″.

Он также пояснил, почему россияне перестали считать предпринимателей “богачами и эксплуататорами”: например, целых 27% опрошенных сообщили, что сами хотели бы открыть бизнес.

В отношении же олигархов граждане нашей страны считают, что те заработали свои гигантскими капиталами “каким-то непонятным способом через приватизацию”, в ходе которой они “захапали себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью”.

“Таких олигархов, конечно, никто не любит и считает, что быть их не должно, а прихваченную собственность нужно вернуть государству”, — рассказал эксперт.

“Национализация имущества олигархов прошла и в ЛДНР, но там это стало реакцией на провокации, которые организовали ультраправые националисты. В России же нелюбовь к олигархам и симпатии к предпринимателям совершенно естественны”, — рассказал  президент фонда экономических исследований Михаил Хазин.

“Во-первых, у нас всегда понимали, что олигарх — это не предприниматель. Предприниматель — человек, который занимается делом, а олигарх — это человек, который так или иначе своровал из бюджета, у населения. Вообще, к русской культуре всегда считалось “от трудов праведных не наживешь палат каменных” — если человек очень богатый, то наверняка своровал. А к предпринимателю, который своим трудом зарабатывает, отношение всегда было очень хорошее”, — добавил экономист.

Да, 20 лет назад ельцинская официальная пропаганда убеждала нас, что государственное управление заведомо неэффективно, и толково распоряжаться производством может только частник. Но это бред. Все и всегда понимали, что это — чисто пропагандистский тезис, который придумали “прихватизаторы” и их американские покровители. Цель — чтобы им не мешали разворовывать народную собственность”, — считает Хазин.

“Возможна ли в России некая мягкая избирательная форма национализации? Да. Национализация в мягкой форме, безусловно, произойдет, потому что, все эти предприятия постепенно становятся убыточными. То есть они без бюджетной поддержки существовать на могут. Поэтому в какой-то момент олигархам будет сделано предложение: или из своих денег платите, или отдавайте государству”, — предположил он.

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Источник: www.kramola.info

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6 коммент.»

  • 12107 8045
    слободан 4 марта 2017 в 16:39 Ссылка Пометить
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  • 12107 8045
    слободан 4 марта 2017 в 16:41 Ссылка Пометить
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    Чтоб из росиОнской страна превратилась в Российскую -нужно хотя бы всем гражданам не россиОнии выступить так как это делают хотя бы в некоторых кап странах – -
    http://communitarian.ru/news/v-mire/rost-vsemirnoj-nenavisti-v-otnoshenii-sionistskogo-rezhima_27022017
    – -
    В этом случае олигархи бы поняли что ЗАЖИМАТЬ ДАЛЬШЕ НАРОД ЧРЕВАТО ВСЕГРАЖДАНСКИМ НЕПОВИНОВЕНИЕМ!!!!

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    • 4162 2053
      Ralis слободан 4 марта 2017 в 16:50 Ссылка Пометить
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      Это оне от большой любви к народу зажимают.)))
      Рассуждаете на уровне пятиклассника.
      Вот человек пишет серьёзно:
      … на Украине и в РФ – стабильно одна и та же нюхня: буржуи богатеют и жиреют, пролетарии бедствуют. Там и там правят бал спекулянты с ростовщиками; там и там падают доходы трудящихся; там и там буржуйское государство увеличивает уже существующие поборы и постоянно изобретает новые…
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      http://remi-meisner.livejournal.com/191340.html#cutid1

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      • 12107 8045
        слободан Ralis 4 марта 2017 в 17:03 Ссылка Пометить
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        А борьба против засилья паразитов -олигархов Это ли не КОНКРЕТИКА??!!
        Пусть докажут что все их бабло ВОЗВРАЩЕНО В ЛОНО РОССИИ
        А?
        пусть построят комфортабельные авто и железные скоростные дороги в Сибири и Дальнем Востоке страны – Пусть.млять, докажут что они патриоты той страны которая их вскормила в прямом и переносном смысле!
        А если этого не произойдет – -Долой такое правительство которое позволяет продолжать грабить страну и тех людей которые в ней живут от рождения и до смерти
        А детей тут не надо “впихивать”
        Просто площадка для расширенного развернутого комментария здесь мала -

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        • 1711 1177
          Валерий слободан 4 марта 2017 в 17:28 Ссылка Пометить
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          Нам уже давно сказали, что в России почти все олигархи “американские”. Американские в том смысле, что они получили возможность стать олигархами, только после подписания соглашения подчиняться американским олигархам. Того кто отказался подписать, того не пустили в олигархи(читай не дали денег на покупку Российских предприятий).

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    Алексей 4 марта 2017 в 17:28 Ссылка Пометить
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    в течении 5-8 лет всё вернётся….

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