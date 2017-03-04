Увидит ли Россия раскулачивание олигархов?
Генеральный директор ВЦИОМ поделился данными общенационального соцопроса: оказывается, россияне стали значительно лучше относиться к предпринимателям, но при этом требуют раскулачивания олигархов.
“Граждане России считают, что в стране не должно быть олигархов, что их собственность нужно вернуть государству. Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом”, — отметил Валерий Федоров в ходе дискуссий международного медиаклуба “Формат-А3″.
Он также пояснил, почему россияне перестали считать предпринимателей “богачами и эксплуататорами”: например, целых 27% опрошенных сообщили, что сами хотели бы открыть бизнес.
В отношении же олигархов граждане нашей страны считают, что те заработали свои гигантскими капиталами “каким-то непонятным способом через приватизацию”, в ходе которой они “захапали себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью”.
“Таких олигархов, конечно, никто не любит и считает, что быть их не должно, а прихваченную собственность нужно вернуть государству”, — рассказал эксперт.
“Национализация имущества олигархов прошла и в ЛДНР, но там это стало реакцией на провокации, которые организовали ультраправые националисты. В России же нелюбовь к олигархам и симпатии к предпринимателям совершенно естественны”, — рассказал президент фонда экономических исследований Михаил Хазин.
“Во-первых, у нас всегда понимали, что олигарх — это не предприниматель. Предприниматель — человек, который занимается делом, а олигарх — это человек, который так или иначе своровал из бюджета, у населения. Вообще, к русской культуре всегда считалось “от трудов праведных не наживешь палат каменных” — если человек очень богатый, то наверняка своровал. А к предпринимателю, который своим трудом зарабатывает, отношение всегда было очень хорошее”, — добавил экономист.
Да, 20 лет назад ельцинская официальная пропаганда убеждала нас, что государственное управление заведомо неэффективно, и толково распоряжаться производством может только частник. Но это бред. Все и всегда понимали, что это — чисто пропагандистский тезис, который придумали “прихватизаторы” и их американские покровители. Цель — чтобы им не мешали разворовывать народную собственность”, — считает Хазин.
“Возможна ли в России некая мягкая избирательная форма национализации? Да. Национализация в мягкой форме, безусловно, произойдет, потому что, все эти предприятия постепенно становятся убыточными. То есть они без бюджетной поддержки существовать на могут. Поэтому в какой-то момент олигархам будет сделано предложение: или из своих денег платите, или отдавайте государству”, — предположил он.
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Источник: www.kramola.info
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Чтоб из росиОнской страна превратилась в Российскую -нужно хотя бы всем гражданам не россиОнии выступить так как это делают хотя бы в некоторых кап странах – -
http://communitarian.ru/news/v-mire/rost-vsemirnoj-nenavisti-v-otnoshenii-sionistskogo-rezhima_27022017
– -
В этом случае олигархи бы поняли что ЗАЖИМАТЬ ДАЛЬШЕ НАРОД ЧРЕВАТО ВСЕГРАЖДАНСКИМ НЕПОВИНОВЕНИЕМ!!!!
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Это оне от большой любви к народу зажимают.)))
Рассуждаете на уровне пятиклассника.
Вот человек пишет серьёзно:
… на Украине и в РФ – стабильно одна и та же нюхня: буржуи богатеют и жиреют, пролетарии бедствуют. Там и там правят бал спекулянты с ростовщиками; там и там падают доходы трудящихся; там и там буржуйское государство увеличивает уже существующие поборы и постоянно изобретает новые…
На Украине процессы идут чуть быстрее, в РФ чуть медленнее, вот и вся разница. Вопчем, при таких раскладах нам никак нельзя дать трудящемуся совет не митинговать вообще. Даже напротив, мы и сами, можем однажды позвать трудящихся на митинг. И сейчас я расскажу, при каких раскладах трудящемуся нужно на митинг пойти, а при каких – послать приглашающих лесом.
Для начала, товарищ пролетарий, ознакомься с повесткой предстоящего митинга. И прикинь, насколько эта повестка тебе близка. Не давай заправилам митинга отделываться пустыми словесами типа “Кто угодно, кроме Путина!” Требуй конкретики. Мало знать, ПРОТИВ ЧЕГО движуху затеяли, главное знать – ЗА ЧТО борьба идёт. Ну, чтобы потом случайно не получилось, что ты свергал Путина ради воцарения Касьянова, или прогонял Януковича ради торжества Порошенки.
И если, скажем, митингующие бунтуют за химеру, типа “честных выборов”, то тебе с ними не по пути. Вапче если бунтовщики не желают оглашать положительную часть своей повестки, или же оперируют расплывчатыми и смутными терминами типа “стабильность”, “порядок”, “справедливость”, “свобода” и пр. – значит, скорее всего, тебя тянут в блудняк мошенники-аферисты. А вот если целью бунта является – конкретно! – отмена какого-нибудь грабительского налога, повышение реального содержания зарплаты или, к примеру, передача всей власти Советам рабочих депутатов – тогда другое дело, тогда ты можешь и подойти к движухе поближе, товарищ пролетарий.
http://remi-meisner.livejournal.com/191340.html#cutid1
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А борьба против засилья паразитов -олигархов Это ли не КОНКРЕТИКА??!!
Пусть докажут что все их бабло ВОЗВРАЩЕНО В ЛОНО РОССИИ
А?
пусть построят комфортабельные авто и железные скоростные дороги в Сибири и Дальнем Востоке страны – Пусть.млять, докажут что они патриоты той страны которая их вскормила в прямом и переносном смысле!
А если этого не произойдет – -Долой такое правительство которое позволяет продолжать грабить страну и тех людей которые в ней живут от рождения и до смерти
А детей тут не надо “впихивать”
Просто площадка для расширенного развернутого комментария здесь мала -
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Нам уже давно сказали, что в России почти все олигархи “американские”. Американские в том смысле, что они получили возможность стать олигархами, только после подписания соглашения подчиняться американским олигархам. Того кто отказался подписать, того не пустили в олигархи(читай не дали денег на покупку Российских предприятий).
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в течении 5-8 лет всё вернётся….