Увидит ли Россия раскулачивание олигархов?

Генеральный директор ВЦИОМ поделился данными общенационального соцопроса: оказывается, россияне стали значительно лучше относиться к предпринимателям, но при этом требуют раскулачивания олигархов.

“Граждане России считают, что в стране не должно быть олигархов, что их собственность нужно вернуть государству. Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом”, — отметил Валерий Федоров в ходе дискуссий международного медиаклуба “Формат-А3″.

Он также пояснил, почему россияне перестали считать предпринимателей “богачами и эксплуататорами”: например, целых 27% опрошенных сообщили, что сами хотели бы открыть бизнес.

В отношении же олигархов граждане нашей страны считают, что те заработали свои гигантскими капиталами “каким-то непонятным способом через приватизацию”, в ходе которой они “захапали себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью”.

“Таких олигархов, конечно, никто не любит и считает, что быть их не должно, а прихваченную собственность нужно вернуть государству”, — рассказал эксперт.

“Национализация имущества олигархов прошла и в ЛДНР, но там это стало реакцией на провокации, которые организовали ультраправые националисты. В России же нелюбовь к олигархам и симпатии к предпринимателям совершенно естественны”, — рассказал президент фонда экономических исследований Михаил Хазин.

“Во-первых, у нас всегда понимали, что олигарх — это не предприниматель. Предприниматель — человек, который занимается делом, а олигарх — это человек, который так или иначе своровал из бюджета, у населения. Вообще, к русской культуре всегда считалось “от трудов праведных не наживешь палат каменных” — если человек очень богатый, то наверняка своровал. А к предпринимателю, который своим трудом зарабатывает, отношение всегда было очень хорошее”, — добавил экономист.

Да, 20 лет назад ельцинская официальная пропаганда убеждала нас, что государственное управление заведомо неэффективно, и толково распоряжаться производством может только частник. Но это бред. Все и всегда понимали, что это — чисто пропагандистский тезис, который придумали “прихватизаторы” и их американские покровители. Цель — чтобы им не мешали разворовывать народную собственность”, — считает Хазин.

“Возможна ли в России некая мягкая избирательная форма национализации? Да. Национализация в мягкой форме, безусловно, произойдет, потому что, все эти предприятия постепенно становятся убыточными. То есть они без бюджетной поддержки существовать на могут. Поэтому в какой-то момент олигархам будет сделано предложение: или из своих денег платите, или отдавайте государству”, — предположил он.