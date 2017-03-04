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Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 марта 2017

10:46. 4 марта 2017 Просмотров - 807 Один комментарий Опубликовал:

Журналист о взятии Пальмиры: Зрелище было знатное

Журналист о взятии Пальмиры: Зрелище было знатное

Военный корреспондент, находящийся в отрядах сирийской правительственной армии, рассказал о подробностях взятия Пальмиры. По его словам, штурм города был проведен так грамотно, что у террористов не было ни единого шанса, пишет Звезда.

«Зрелище было знатное, как в фильмах о ВОВ. В 7:30 был получен приказ идти на штурм. Садыки (бойцы сирийской армии — ред.) выдвинулись по двум параллельным дорогам. Одна вела с юга прямо в исторический комплекс Пальмира. Вторая — в район цитадели, где расположены юго-западные ворота в Тадмор. Вначале особо сопротивления наступающие не встретили. Первые очаги сопротивления появились, когда колонна, идущая с юга к развалинам Пальмиры, достигла гостиничного комплекса. Практически в это же время схлестнулась с чертями и бригада, идущая в сторону цитадели», — рассказал корреспондент.

Он написал, что боевики использовали крупнокалиберное стрелковое оружие и даже подбили одну из бронемашин с помощью ПТУР. Также террористы начали обстреливать позиции армии из минометов, но огневые точки довольно быстро удалось подавить с помощью артиллерии и вертолетов.

«В районе 11:30 садыки взяли гостиничный комплекс и к 12 вплотную подошли к древнему городу. Именно здесь у духов было большое количество огневых точек, которые сразу стали работать по садыкам. И вот тут мне довелось наблюдать классный маневр со стороны садыков. Они разделились на две группы. Одна осталась и продолжала штурм древнего города, вторая стала огибать город с юга на восток. Оборона чертей посыпалась», — поделился впечатлениями Блохин.

К 14 часам террористы оставили древний город и отступили в жилые районы. К 14:30 сирийская армия взяла высоту Сириятелл, и у «духов» осталась только цитадель. К 15 часам пала и она. В это время в город с востока вошла еще одна группа, и боевикам осталось только отступать.  Журналист считает, что сам факт штурма не стал сюрпризом для боевиков, но то, как он был проведен, вызывает восхищение.

2 марта стало известно, что город Пальмира в Сирии полностью освобожден от террористов.

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Стали известны подробности ранения российского генерал-майора в Сирии

Генерал-майор ВС России Петр Милюхин получил серьезные ранения в Сирии, когда под его автомобилем на пути следования из аэродрома Тияс к городу Хомс взорвалась дистанционно управляемая бомба на основе фугасного снаряда, пишет РенТВ.

В результате взрыва он потерял обе ноги и глаз.

Инцидент произошел еще 16 февраля. В том же взрыве погибли четверо военнослужащих, еще двое были тяжело ранены, добавляет издание.

Милюхин накануне был доставлен спецрейсом из Сирии в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

Он отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение.

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Освобожденная Пальмира: Российские военные, сброшенные флаги ИГИЛ и цветы на скалах — эксклюзив «Русской Весны» (ВИДЕО)

Освобожденная Пальмира: Российские военные, сброшенные флаги ИГИЛ и цветы на скалах — эксклюзив «Русской Весны» (ВИДЕО) | Русская весна

Предлагаем вашему вниманию небольшой эксклюзивный сюжет «Русской Весны» из освобождённой Пальмиры на востоке провинции Хомс.

В ролике сирийские военные, сбрасывающие флаг ИГИЛ* с архитектурных памятников и водружающих государственные флаги САР.

В кадре появляется российский офицер с букетом цветов:

«Они остались еще живы. Вон они растут смотри как — на скалах. На скалах растут цветы! И пахнут как!» — эмоционально говорит военнослужащий Вооруженных сил России.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Госдеп США вновь бездоказательно обвинил Россию в уничтожении сирийцев

Госдеп США вновь бездоказательно обвинил Россию в уничтожении сирийцев | Русская весна

Госдепартамент США в пятницу, вновь не предоставив доказательств, обвинил Россию в уничтожении почти 3 тысяч мирных граждан в Сирии в 2016 году.

Ранее российские власти неоднократно опровергали подобные утверждения.

«Сирийская сеть по правам человека (SNHR) сообщила, что с января по ноябрь прошлого года сирийские правительственные войска уничтожили 6,924 мирных граждан. Она также сообщила, что за тот же период российские силы в ходе операций в поддержку правительственных войск, уничтожили 2,844 мирных граждан», — говорится в ежегодном докладе госдепартамента о соблюдении прав человека в мире в 2016 году». 

Как указывается со ссылкой на ту же организацию, «группировки вооруженной оппозиции убили 900 мирных граждан».

В частности, в докладе утверждается, что «в октябре (прошлого года) ВКС РФ сбросили кассетные бомбы на крупнейший из поддерживаемых оппозицией госпиталей в восточном Алеппо».

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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Власти РФ неоднократно заявляли, что авиаудары наносились именно по террористическим вооруженным группировкам, а не по оппозиции или гражданскому населению. Цели выбирались на основе разведданных России, Сирии, Ирака и Ирана, при этом информация о цели несколько раз перепроверялась перед тем, как наносился авиаудар.

За время присутствия ВКС РФ в Сирии западные страны и НКО многократно обвиняли российских военных в уничтожении гражданского населения, школ, больниц, однако никем так и не было предоставлено документального подтверждения.

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Новая тактика, удары ВКС и крах ИГИЛ: Как штурмовали Пальмиру (ФОТО)

Новая тактика, удары ВКС и крах ИГИЛ: Как штурмовали Пальмиру (ФОТО) | Русская весна

Военкор Олег Рюриков рассказал о том, как Армия Сирии и ВКС России штурмовали Пальмиру. Корреспондент «Анна Ньюс» сопровождал наступающих военных и подготовил фоторепортаж с места проведения боевой операции. 

7 утра 2 марта 2017 года. В районе треугольника, захваченного накануне, началась концентрация войск СА. Зрелище было знатное, как в фильмах о ВОВ. В 7:30 был получен приказ идти на штурм.

Садыки выдвинулись по двум параллельным дорогам. Одна вела с юга прямо в исторический комплекс Пальмира. Вторая — в район цитадели, где расположены юго-западные ворота в Тадмор. Вначале особого сопротивления наступающие не встретили. Первые очаги сопротивления появились, когда колонна, идущая с юга к развалинам Пальмиры, достигла гостиничного комплекса. Практически в это же время схлестнулась с чертями и бригада, идущая в сторону цитадели. Их сразу стали поливать из стрелкового крупняка.

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Чертям даже удалось подранить из ПТУРа коробочку. Плюс к этому добавился минометный обстрел. Не то чтобы он был слишком интенсивный, но напрягал существенно. Черти били из района плато и цитадели. Довольно быстро чертей подавила арта и вертушки. Они в этой компании были выше всяких похвал. Отработали на ура. В районе 11:30 садыки взяли гостиничный комплекс и к 12 вплотную подошли к древнему городу. Именно здесь у духов было большое количество огневых точек, которые сразу стали работать по садыкам.

И вот тут мне довелось наблюдать классный маневр со стороны садыков. Они разделились на две группы. Одна осталась и продолжала штурм древнего города, а вторая стала огибать город с юга на восток. Оборона чертей посыпалась. К 14–14:30 они оставили древний город и переместились в жилые кварталы. Древняя Пальмира была полностью взята под контроль правительственных войск. На дороге, ведущей в цитадель, садыкам удалось прорваться к высоте Сириятелл и начать ее штурм. Вертушки полностью подавили все огневые точки на плато.

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К 14:30 Сириятелл была наша, дорога к цитадели полностью взята под контроль СА. У духов оставалась только цитадель. К 15 часам она тоже пала. Наступающие вошли в город с северо-запада. Бои полностью переместились в жилые кварталы.

К этому времени с востока зашла еще одна группа, которая взяла под контроль аэродром. Чертям оставалось только уносить ноги.

Сам факт штурма для духов сюрпризом не был, но как он был задуман и проведен, это нужно было видеть. Чертей реально возили рылом по земле, хотя бойцы у них зубастые и толковые. Но тут и им пришлось дать по тапкам. У них просто не было ни единого шанса. Это факт…

*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

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    Ильдар Нуриахметов 4 марта 2017 в 12:27 Ссылка Пометить
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