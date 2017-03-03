Открытым текстом 03.03.2017

Главные новости приходят с Донбасса. Украинские сепаратисты, именующие себя националистами, окончательно отделяют его. Сколько раз они визжали о российском агрессоре мечтающем развалить на куски «Неньку Украину». Сколько людей арестовали за одну только мысль, что народ даже на Донбассе имеет столько же прав что и «майданная толпа». Только за это сравнение заводили уголовные дела за государственную измену и покушение на территориальную целостность. Сколько снарядов и ракет под лозунгом мифа об этой целостности выпущено по жилым кварталам Донбасса. Зато пенсии и пособия в Донецк и Луганск из Киева ни кто не присылает уже третий год, хотя налоги забирают с удовольствием. В развитие этого безумия так называемые ветераны АТО во главе с Семеном Семенченко, известным ещё в мирное время мошенником Константином Игоревичем Гришиным, перекрыли железные дороги. Прервали последнюю нить экономически объединявшую регионы политически разорванные гражданской войной.

Киев больше месяца делал вид, что боевики перекрывшие железные дороги на Донбасс ему не подчиняются и у него нет полномочий употребить силу для наведения элементарного порядка. 28 февраля блокпосты на границах Донбасса попытались снести местные жители лишённые работы и сотрудники охранных служб принадлежащих богатейшему пока гражданину Украины Ринату Ахметову, опасающегося потери заводов и шахт. Полиция задержала около сорока атакующих, но не тронула самих соучастников незаконной блокады.

Не уверен, что после такого у западных политиков появились дополнительные стимулы для принятия Украины в дружную семью европейских народов. Ни кому не нужна новая Сомали, где никто не может контролировать группы вооружённых отморозков. Где ещё три года назад на Майдане, право на насилие отобрано у государства и пользуется им всякая дрянь. А теперь самое интересное. Продукция предприятий, взятых под контроль народных республик, в прошлом году была крупнейшим экспортным и валютным потоком для Украины. Налоги переведённые в бюджет Донбасса составляли более десятой части бюджета подконтрольного Киеву. Ожидаемый дефицит заведомо не смогут покрыть ни какие возможные источники. Ну и ко всему. Всё, подчеркну — ВСЁ, хозяйство Украины построено из расчёта, что уголь из Донбасса будет поступать всегда…

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru