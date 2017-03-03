Исследования : Только 5 % на Украине не говорят на рус(с)ком языке
00:05. 3 марта 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал: SvetUra
Согласно информации, приведенной ведомством, 5% опрошенных украинцев сообщили, что полностью отказались от использования русского языка. Другая же часть респондентов – 95% – сообщила, что продолжает использовать русский язык в повседневной жизни. RuNews24.ru. Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos
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Почему Украина говорит на русском?
Действительно - почему? Массмедиа братской страны активно пропагандирует украинскую мову, которой отроду чуть более столетия и старый малоросский диалект, после доработки писателем Шевченко и профессором филологом на западные гранты «вдруг» превратился в полноценный украинский язык...
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