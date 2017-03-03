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Исследования : Только 5 % на Украине не говорят на рус(с)ком языке

00:05. 3 марта 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:
rusukr
 
Согласно информации, приведенной ведомством, 5% опрошенных украинцев сообщили, что полностью отказались от использования русского языка. Другая же часть респондентов – 95% – сообщила, что продолжает использовать русский язык в повседневной жизни. RuNews24.ru. Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos
 
 
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Почему Украина говорит на русском?

Действительно - почему? Массмедиа братской страны активно пропагандирует украинскую мову, которой отроду чуть более столетия и старый малоросский диалект, после доработки писателем Шевченко и профессором филологом на западные гранты «вдруг» превратился в полноценный украинский язык...

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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