4 сотни войн в 2016 году насчитал Гейдельбергский институт

В минувшую пятницу ученые Гейдельбергского института исследований международных конфликтов опубликовали свой ежегодный отчёт Conflict Barometer. В 2016 году исследователи института насчитали по всему миру 402 конфликта, 226 из них происходили с применением насилия.

18 конфликтов в отчёте квалифицированы как региональные войны. В Европе войной признали конфликт на востоке Украины, «где жертвами противостояния правительственных войск с пророссийскими сепаратистами, по данным ООН, стали уже примерно 10000 человек».

Беда на всю Европу

Член правления Гейдельбергского института Зара Энгельберг в этой связи отметила, что «продолжительное состояние войны в Донбассе на Украине остается единственным конфликтом в Европе с высокой степенью насилия». Войну на Донбассе западные политики склонны считать результатом «агрессивной политики Кремля». Отсюда — экономические санкции против России, другие меры политического давления.

Киев признали стороной пострадавшей из-за конфликта, а потому — свободной в своих действиях. Властям Украины сходит с рук всё: применение неконвенционного оружия, бомбардировки мирного населения, убийства, грабежи, мародёрство и насилие, чинимые посланными на усмирения Донбасса подразделениями.

Сегодня немецкие учёные констатируют тысячи жертв конфликта, даже не пытаясь отделить мирных граждан от погибших военнослужащих. Понять это можно. Реальной статистикой сейчас не обладает никто. К объективным данным можно будет прийти, только закончив войну и скрупулёзно оценив её трагические последствия.

Кроме прочего, открытым остаётся вопрос: а нужны ли европейцам объективные данные о конфликте на Украине? Ведь они, как минимум, покажут роль ведущих стран Евросоюза и брюссельских чиновников в провоцировании гражданского противостояния в Киеве, свержении легитимной власти и финансовой поддержке войны на Донбассе.

На днях агентство УНИАН опубликовало информационные материалы Госказначейства об итогах 2016 года. Согласно этим данным, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% — до 70,97 млрд. американских долларов, что соответствует 1,930 трлн. гривен.

Заимствования, сделанные украинской властью, были не бескорыстными для её кредиторов. По данным того же Госказначейства, на обслуживание государственного долга Украины в прошлом году было израсходовано более 95,8 млрд. гривен, что на 13,4% больше показателя 2015 года. Так что Европа на украинских бедах ещё и наживается понемногу.

Экономические потери Украины её не волнуют. Как мало трогают европейцев и безвозвратные потери населения и военных в зоне конфликта. В западной прессе эти факты почти не обсуждаются. Здесь центральная тема — страдания Украины от российской агрессии. На остальное европейские СМИ до поры мало обращали внимания.

Ситуация начала понемногу меняться, когда по европейским городам зашагали марши неонацистских молодчиков. Они насмотрелись факельных шествий в Киеве и посчитали, что в сегодняшней Европе эти ранее запрещённые действа могут быть дозволительны, поскольку западные политики не осуждают, а даже одобряют украинских националистов, видя в них главную антироссийскую силу.

Неонацистское возрождение Европы настораживает западное общество. В нём появились опасения, что метастазы украинского конфликта расползутся по всему континенту. Беда Донбасса может стать бедой всей Европы. Не всем это очевидно. Однако объективные наблюдатели стали более пристально оценивать природу конфликта на Украине, его мотивы, резоны и последствия.

«Конфликт на востоке Украины запутан и вызван не столько международными, сколько внутренними факторами», — резюмирует теперь влиятельный американский журнал Foreign Policy. На неделе он вышел с материалом, озаглавленным «Киев тоже разжигает войну на востоке Украины». Foreign Policy пришёл к выводу, что украинская элита видит только один вариант урегулирования ситуации в стране — военный. Журнал предупреждает: если конфликт на Донбассе разгорится с новой силой, это станет серьёзной проблемой и для Вашингтона и для Брюсселя.

Кто остановит войны?

Война на Украине — близкий и болезненный для нас конфликт, но он всего лишь один из 28, упомянутых в отчёте гейдельбергских исследователей. Мир кровоточит региональными войнами. Высокой интенсивности конфликты пылают в Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене, Южном Судане, других бедствующих странах. Примечательно, что во всех современных войнах в той или иной мере задействованы Соединённые Штаты Америки.

Для экспертов далеко не секрет, что среди различных причин и мотивов региональных войн главными являются бизнес-интересы американских военных структур и военно-промышленных фирм. Об этом уже много написано. Скандальную известность, например, получил в своё время многомиллиардный контракт по восстановлению и использованию нефтяных месторождений в Ираке для подразделения американской корпорации Halliburton. Компанию тогда признали виновной в ценовых махинациях. При этом главный бенефициар сделки, вице-президент США Дик Чейни, что называется, вышел сухим из воды.

Случай с Halliburton всего лишь эпизод в использовании войн для обогащения корпораций и отдельных политиков. Анализу войн в Ираке и Афганистане нобелевский лауреат по экономике, американец Джозеф Стиглиц и профессор политологии из Гарвардской школы правительства имени Кеннеди Линда Билмс посвятили специальную книгу с красноречивым названием «Война за три триллиона долларов».

Дело тут не только в высокой стоимости военных конфликтов и обогащении корпораций по производству вооружений и военного имущества. Война открывает возможности для бесконтрольности и злоупотреблений при использовании бюджетных средств. Комиссия американского Конгресса по заключению военных контрактов пришла к выводу, что с помощью мошенничеств и злоупотреблений в ходе войн в Ираке и Афганистане растрачено 30-60 миллиардов долларов (примерно 12 миллионов долларов в день.) Пропали кроме этого ещё 6 миллиардов нигде неучтённых долларов.

Цена войны в Сирии ещё ждёт своих исследователей. Известно, что на начальном этапе борьбы с исламскими террористами на военные расходы в Сирии и Ираке Соединённые Штаты тратили по 15-20 миллиардов долларов в год. Это оценка бывшего заместителя директора Кабинета Белого Дома по вопросам управления и бюджета Гордона Адамса.

Нынешний хозяин Белого Дома — президент США Дональд Трамп огорчил мир совсем уж невероятными цифрами. Выступая на днях перед губернаторами штатов, Трамп заявил, что за последние 20 лет Соединённые Штаты потратили на различные войны на Ближнем Востоке 6 триллионов долларов.

Понятно, что речь идёт о бюджетных средствах. Однако в массе своей они перекочевали из американской госказны в сейфы военно-промышленных корпораций и их лоббистов. Их годовые доходы Стокгольмский международный институт SIPRI оценил почти в $600 миллиардов. Продавцы оружия наживаются, но мир от этого становится только взрывоопаснее. Что невооружённым взглядом видно на том же Ближнем Востоке, погрузившемся в хаос.

У этой драматической стороны оружейного бизнеса есть и другой счёт — кровавый. Как свидетельствует сиднейский Институт экономики и мира, число жертв вооруженных конфликтов в мире достигло максимума за 25 лет — до 101 тысячи человек, погибающих за год в региональных войнах.

Трагическая динамика пока не радует, как не радуют и дальнейшие перспективы. В мире нарастает противостояние ведущих держав, а ведь только их сотрудничество и взаимодействие способно остановить кровавые конфликты, которые с немецкой педантичностью зафиксировал в пятницу Гейдельбергский институт.