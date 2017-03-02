В Италии проснулся вулкан Этна

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье итальянского острова Сицилия, вновь возобновил свою активность, сообщил в понедельник вечером Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Вулканологи зафиксировали извержение лавы из нового юго-восточного кратера знаменитого вулкана. По сообщениям местных СМИ, фонтаны раскаленной лавы можно наблюдать не только из города Катания, находящегося у подножия Этны, но и из ряда других, более отдаленных от вулкана населенных пунктов, в частности, из Таормины. Кроме того, по данным специалистов Ingv, извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб.

Тем не менее, по мнению экспертов, нынешнее извержение Этны не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов. Международный аэропорт Фонтанаросса близ Катании, работу которого порой серьезно осложняют мощные выбросы вулканического пепла при извержениях Этны, на сей раз работает в штатном режиме, ни один авиарейс не отложен и не отменен.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: nnm.me