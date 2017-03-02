Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 марта 2017

Доклад ООН: Россия не причастна к атаке на гумконвой в Сирии в сентябре 2016 года

В докладе Международной независимой комиссии ООН по расследованию инцидентов в Сирии было отмечено, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на гуманитарный конвой организации в сентябре 2016 года в пригороде Алеппо. Кроме того, в документе ни одно из военных преступлений, совершённых в Сирии, не было приписано России.

Авторы доклада пришли к такому выводу, изучив тип использованных боеприпасов, размеры атакованной территории и продолжительность атаки.

В Москве неоднократно заявляли, что все сообщения о якобы причастности России к нападению на гумконвой не имеют под собой никаких оснований. Запросы российской стороны о предоставлении доказательств остались без ответа. После того как США попытались возложить ответственность за инцидент на Россию, Великобритания сообщила, что якобы располагает спутниковыми снимками, доказывающими причастность Москвы к атаке. Эти утверждения были опровергнуты в Минобороны России. Теперь есть и официальное опровержение ООН.

Напомним, 19 сентября ООН отправила в два населённых пункта провинций Алеппо и Хомс гуманитарную помощь более чем для 160 тыс. человек. 18 грузовиков из 31 подверглись атаке в районе Урум аль-Кубра к северо-западу от города Алеппо. После обстрела США заявили о намерении пересмотреть отношения с Россией по вопросу сотрудничества в рамках сирийского урегулирования. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о намерении Москвы добиться самого тщательного расследования нападения на гуманитарный конвой ООН в Сирии.

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Сирийская армия под прикрытием российской авиации продолжает освобождать Пальмиру

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжает молниеносное наступление на древний город Пальмира в пустыне провинции Хомс после взятия под контроль больших территорий и бегства террористов ИГИЛ*.

Свежие боевые кадры из под Пальмиры показывают боевую работу ВКС России и сирийских военных против ИГИЛ.

В среду войска добились значительного прогресса в наступлении, освободив ряд важнейших районов от боевиков, пытающихся отразить их атаки.

Во главе с обученный российскими военными 5-м легионом и 18-й танковой дивизией, Сирийской Арабской армии (САА) удалось освободить Джебель Аль-Тар, Джебель Хайял и Пальмирский треугольник, убив и ранив большое количество террористов, перед достижения ворот этого древнего города.

Освободив стратегический Пальмирский треугольник САА при поддержке российской военной авиации, удалось полностью вернуть себе Цитадель Пальмиры после победы над бандитами на горе Аль-Тар к северо-западу от Пальмиры.

В то же время, другие армейские подразделения штурмовали район отелей, расположенных к западу от города. В результате бойцы САА ведут бои на окраинах города.

Битва за возвращение древнего археологического памятника, как ожидается, быстро завершится после того, как армия возьмет всю Пальмиру под огневой контроль.

Значительный прогресс Вооруженных Сил САР стал возможен в том числе из-за того, что ИГИЛ несет тяжелые потери на различных полях сражений.

В Пальмире группировка уже потеряла многие десятки боевиков и большое количество своей военной техники, под мощными авиаударами и артобстрелами. На севере Сирии ИГИЛ также несет большие потери под ударами Сирийской армии и турецких сил за пределами своего бывшего оплота — города Аль-Баб в провинции Алеппо.

Видеозаписи сделанные армейцами в среду, показывают недавно освобожденные районы и ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами ИГИЛ.

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*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Россия доставила в Сирию еще около трех тонн гуманитарки

Российские военные передали более трех тонн гуманитарных грузов мирным жителям города Алеппо и Хомс в Сирии; еще 20,4 тонны продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению в Сирии.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Хомс (одна). В городе Алеппо (в районах Ханану Аль-Амалия, Касилия и Шейх-Максуд, в мечетях в районах Макар Аль-Энбия и Аль-Хамдания 3, в студенческом общежитии в районе Аль-Шабха Аль-Кадима) произведена передача мирным жителям 0,94 тонны хлеба и 3 тысячи порций горячей еды. В больницу в районе Уади-Дахаб в городе Хомс доставлено 3,29 тонны продуктов питания, медикаментов и вещевого имущества», — говорится в сообщении.

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Израиль потратил 17 миллионов долларов на лечение сирийских боевиков (ФОТО)

Государство Израиль потратило 62 миллиона шекелей или 17 миллионов долларов на лечение 2200 сирийских боевиков, сообщают СМИ страны. 27 февраля премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху заявил, что он «хотел бы расширить медицинскую помощь раненым сирийцам». По его словам, с 2013 г. четыре израильских больницы вылечили в общей сложности 2278 сирийцев, получивших ранения в ходе боевых действий. Помощь пациентам из Сирии оказывается в четырех больницах, расположенных в северных районах страны: «Рамбам» в Хайфе; «Зив» в Цфате; «Пория» в Тверии; больница Западной Галилеи в Нагарии. Военный источник из Вооруженных сил САР прокомментировал «Русской Весне» эту информацию. «Несложно проследить путь раненых «сирийских граждан». 1. Получение ранения в составе НВФ «Джебхат ан-Нусра»* в боях против правительственных войск в южной части провинции Деръа (Дераа).

2. Эвакуация в полевой госпиталь, развернутый Израилем на Голанских высотах и находящийся под охраной спецназа.

3. Оказание неотложной медицинской помощи и отправка наиболее «тяжелых» под охраной бойцов Цахала в один из четырех стационарных госпиталей на севере еврейского государства», — заявил офицер ВС Сирии. «По имеющейся информации, израильские военные регулярно проводят эвакуацию раненых джихадистов, доставляя их в полевой госпиталь Израиля и далее в стационары, где специалисты по экстремальной медицине спасают жизни тем, кто совсем недавно забирал жизни мирных граждан Сирии в г. Дераа. Израильские врачи говорят о том, что лечение сирийцев в разы дороже, чем лечение израильтян. Это объясняется тем, что «пациенты» из Сирии поступают в больницу спустя несколько дней после получения ранения. К этому времени состояние раненых становится хуже», — добавил собеседник «Русской Весны». «По нашим данным, деньги на лечение Израилю выделяют некоторые государства Аравийского полуострова. Для Израиля восстановление боеспособности боевиков – это всего лишь бизнес, хоть и на крови». «На фоне продолжающегося целенаправленного спонсирования и обеспечения боевиков отдельными странами Залива, израильские друзы (исламская шиитская арабоязычная синкретическая секта) все громче заявляют, что в Израиле лечат боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» и даже некоторых высокопоставленных членов ДАИШ*», — подчеркнул он. «Нусра» убивает их соотечественников в Сирии, и друзам Израиля непонятны ни «высокие соображения», ни большая материальная выгода, объясняющие необходимость дружбы еврейского государства с «джихадистами». «Не так давно израильские друзы заявили, что если еврейско-«джихадистская» дружба продолжится, то они будут вынуждены выносить боевиков из больниц на улицы. После такого рода высказываний возле каждой больницы появились вооруженные представители министерства обороны», — рассказал военнослужащий. «Данный факт в очередной раз подтверждает то, что представители министерства обороны, министерства здравоохранения, министерства финансов и другие органы исполнительной власти Израиля знают, каких именно «раненных сирийцев» они лечат. Кроме того, становится понятно, что террористические организации, воюющие с сирийским правительством, – это еще одно средство для пополнения бюджета страны, регулярно увеличивающегося с каждым годом конфликта в Сирии, и достижения геополитических интересов Израиля в регионе», — резюмировал офицер Вооруженных сил Сирии. Читайте также: В правительстве Сирии рассказали, зачем Израиль бомбит страну * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Кадры боев: Армия Сирии и ВКС России на пороге взятия Пальмиры (ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

Сирийская Армия при поддержке ВКС РФ продолжает молниеносное наступление на древний город Пальмира в пустыне провинции Хомс после взятия под контроль больших территорий и бегства террористов ИГИЛ. Свежие боевые кадры из под Пальмиры показывают боевую работу ВКС России и сирийских военных против ИГИЛ. В среду войска добились значительного прогресса в наступлении, освободив ряд важнейших районов от боевиков, пытающихся отразить их атаки. Во главе с обученный российскими военными 5-м легионом и 18-й танковой дивизией, Сирийской Арабской армии (САА) удалось освободить Джебель Аль-Тар, Джебель Хайял и Пальмирский треугольник, убив и ранив большое количество террористов, перед достижения ворот этого древнего города. Освободив стратегический Пальмирский треугольник САА при поддержке российской военной авиации, удалось полностью вернуть себе Цитадель Пальмиры после победы над бандитами на горе Аль-Тар к северо-западу от Пальмиры. В то же время, другие армейские подразделения штурмовали район отелей, расположенных к западу от города. В результате бойцы САА ведут бои на окраинах города. Битва за возвращение древнего археологического памятника, как ожидается, быстро завершится после того, как армия возьмет всю Пальмиру под огневой контроль. Значительный прогресс Вооруженных Сил САР стал возможен в том числе из-за того, что ИГИЛ несет тяжелые потери на различных полях сражений. В Пальмире группировка уже потеряла многие десятки боевиков и большое количество своей военной техники, под мощными авиаударами и артобстрелами. На севере Сирии ИГИЛ также несет большие потери под ударами Сирийской армии и турецких сил за пределами своего бывшего оплота — города Аль-Баб в провинции Алеппо. Видеозаписи сделанные армейцами в среду, показывают недавно освобожденные районы и ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами ИГИЛ. Читайте также: Яркие кадры: Спецназ ССО России против террористов в Алеппо и Пальмире (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Сирии и Ираке разворачивается неожиданный сценарий

Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади признал поражение ИГИЛ в ходе недавних боевых действий, сообщают СМИ. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это еще одно подтверждение зависимости группировки от США. Главарь террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение группировки в недавних боевых действиях, сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на собственный источник. «Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГИЛ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака», — сообщил телеканалу источник. Лидер террористов призвал также своих сторонников «укрыться в горных районах». Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГИЛ спасаются бегством из города. Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. Восточную часть города удалось освободить. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака полностью взяли под контроль аэропорт, отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нашлось новое подтверждение зависимости ИГИЛ от Соединенных Штатов. «Посмотрите, какая интрига: только недавно президент США Дональд Трамп получил проект нового плана по борьбе с ИГИЛ, разработанный Пентагоном. Они только намереваются начать эту борьбу — придумывают себе союзников, начинают выстраивать комбинации, ведут телефонную дипломатию. И вдруг сразу появляется победа — лидер террористов Аль-Багдади заявляет практически о капитуляции ИГИЛ в Ираке и в Сирии. Получается, что США одержали победу, даже не вступив в конкретные боевые действия. Все это только демонстрирует определенную зависимость ИГИЛ от Соединенных Штатов», — сказал Станислав Тарасов. Вместе с тем, считает политолог, заявление главаря террористов не означает, что ситуация в Ираке и в Сирии нормализуется. «Ведь речь идет о многочисленных группировках. По данным Пентагона, около 100 группировок реально действуют на территории Ирака и Сирии. И вот сейчас выход на политическое урегулирование будет сопряжен с военными столкновениями этих группировок. Раньше террористов объединяла какая-то структура, которую назвали ИГИЛ. Теперь они будут расползаться по своим группировкам. Они будут объединяться, завтра может появиться какой-нибудь новый „аль-Багдади“, который объявит, что он подхватил флаг и так далее. Разворачивается новый сценарий в регионе, начинается проблема нового территориального обустройства и мирного урегулирования. Процесс будет очень сложный. Думаю, что он будет иметь затяжной характер. Мы видим наступление нового этапа ситуации на Ближнем Востоке», — отметил политолог. Читайте также: Резня в Дераа: Убиты 300 боевиков, ИГИЛ и «Нусра» режут головы друг другу (ФОТО 21+) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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В США обвинили ВКС России в авиаударе по арабской коалиции — подробности

Командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российская и сирийская авиация по ошибке нанесла удар по силам арабской коалиции. По его словам, это произошло в окрестностях города Эль-Баб в провинции Алеппо 28 февраля. По его словам, в результате ударов «были некоторые жертвы». «Вчера российские самолеты и самолеты режима бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям находились в руках ИГИЛ. Но на самом деле это были некоторые подразделения сил арабской коалиции. Они (судя по всему речь о Демократических силах Сирии (SDF) — прим. Русской Весны.) увидели, что ИГИЛ ушло из этого района, и выдвинулись туда. Режим и Турция тоже продвигались там», — сказал Таунсенд и отметил, что ситуацию заметили американские военные советники, находившиеся в нескольких километрах от места происшествия. «Они увидели эти удары, стало ясно, что удары обрушились на некоторые позиции Сирийской арабской коалиции. Было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, и русские признали, и перестали там вести бомбардировку», — резюмировал генерал. В то же время, в министерстве обороны России опровергли эту информацию, отметив, что накануне в Сирии состоялись контакты между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим и его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд в Катаре. «В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолёты при выполнении боевых задач против ИГИЛ* южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооружённым формированиям. Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков «оппозиционных сил», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. «Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», — подчеркнули в Минобороны. Кроме того отмечается, что взаимодействие ВКС России и ВВС США против террористов будет продолжено в дальнейшем. Читайте также: Яркие кадры: Спецназ ССО России против террористов в Алеппо и Пальмире (ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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Геннадий Гатилов: создание одной делегации сирийской оппозиции пока недостижимо

Встреча с Высшим комитетом по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии в Женеве была конструктивной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Сообщает НТВ.

Геннадий Гатилов: «Это была нормальная встреча, конструктивное обсуждение, связанное с межсирийским раундом переговоров. Есть общее понимание о том, что надо начинать двигаться в сторону политического урегулирования сирийского кризиса».

Гатилов добавил, что говорить об объединении делегаций пока не приходится, оппозиция представлена в Женеве разобщенно.

Геннадий Гатилов: «Конечно, мы бы хотели видеть прямые переговоры между сирийской правительственной делегацией и единой делегацией оппозиции, но надо признать, что на настоящий момент это недостижимо. Сирийская оппозиция по-прежнему представлена в Женеве несколькими группировками».

По словам Гатилова, российские дипломаты в ближайшие дни с оппозицией в Женеве встречаться не будут, однако не исключены контакты со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Подобная встреча может состояться в Женеве 2 марта.

Делегация ВКП стала последней из четырех сторон-участниц межсирийских переговоров в Женеве, с которой встретился Гатилов. Ранее он провел встречу с делегацией сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари, а в среду — с представителями платформ Москва и Каир.

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