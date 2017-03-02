Обыски по “делу ЮКОС”: Ходорковский будет выдан и посажен?

Российская либеральная пресса, правозащитники и активисты обсуждают проведенный у сотрудницы "Открытой России" Ходорковского обыск в рамках "Большого дела ЮКОС".

"Следственные мероприятия проводятся в рамках «первого дела ЮКОСа», возбужденного 14 лет назад, в 2003 году. Следователи полагают, что похищенные у государства деньги отмываются через общественные организации и частных лиц",- уже сообщила адвокат Анна Ставицкая.

"С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе, Зои Световой. В целях отыскания разных доказательств и проводится обыск. Сейчас перекачивают информацию с разных компов и смотрят документы", — заявила адвокат.

"Обыски у Световой проводятся по „делу ЮКОСа", это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом", — цитирует "Интерфакс" источник в следствии.

"Следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства «отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц",- рассказал следователь.

Напомним, ранее СМИ публиковали и переписку Ходорковского со своими юристами и подчиненными, и схемы работы зарубежных компаний, которые входили в холдинг ЮКОСа (данная холдинговая структура существовала только для руководства ЮКОСа — для акционеров ЮКОСа она была недоступна). На счетах зарубежных компаний, указанных в схеме, легализовывались денежные средства, вырученные от продажи похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти.

Также агентство журналистских расследований FLB публикует свои расследования о "серых деньгах", используемые Ходорковским для финансирования оппозиционных проектов.

Также ранее бывший главный юрист ЮКОС, дал показания окружному суду Вашингтона, в которых сообщил сенсационную информацию — оказывается, ЮКОС был приватизировал незаконно, работал через преступных офшорные схемы, а его руководство ужасно боялось наказания за "старые грехи 90-ых".

Такую информацию сообщили информагентства и мировые СМИ, добавляя — человек, оформлявший все важнейшие сделки Ходорковского и ЮКОС дал эти показания, фактически, "под присягой".

"Одним из ключевых вопросов… был вопрос о том, как скрыть незаконные действия олигархов в 1995 и 1996 годах (которые мы называли "старые грехи"). Я и мои коллеги по ЮКОСу, занимавшие руководящие должности, боялись, что раскрытие этих незаконных действий приведет к "деприватизации" ЮКОСа, а также к потенциальному уголовному преследованию олигархов по обвинению в мошенничестве, коррупции и сговоре при проведении торгов", — прозвучало в сенсационных показаниях юриста бывшей нефтяной корпорации.

"Сейчас готовится настолько бронебойная доказательная база, что ни у Интерпола, ни у наших партнеров в Великобритании или, например, Израиле не останется аргументов для отказа в экстрадиции преступника. Он будет выдан и, надеюсь, будет сидеть",- заявил Politonline.ru источник, близкий к следствию. Отметим, что силовик даже предложил представителю издания пари на деньги о том, что Ходорковский будет экстрадирован.

"Не знаю, откуда пресса берет, что Израиль, Швейцария, Лондон совсем и никогда не выдает России преступников. Выдает, если посчитает доказательства вины полностью достоверными. И Швейцария действует по аналогичной схеме. Больше того, скажу, если это будет жестокий убийца, то его выдаст и Великобритания, правда вряд ли в Россию",- ранее заявлял Politonline.ru специалист по европейскому уголовному праву, доктор юридический наук Клаус Штайр.

Источник: nnm.me