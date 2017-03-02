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Как выбрать самый полезный и распознать опасный йогурт

18:10. 2 марта 2017 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал:

Он может вылечить, а может отравить. Его готовят в стерильной чистоте, но без бактерий результата не будет. Это все – йогурт! Как выбрать самый полезный и распознать опасный кисломолочный продукт.

Метки: йогурт, мир наизнанку, продукты питания
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Один комментарий»

  • 1953 1559
    СВАРОЖИЧ 2 марта 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
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    Очень просто. Идёшь на рынок и подходишь к торговцу русской национальности и спрашиваешь сколько стоит КВАШЕННОЕ МОЛОКО. Вот так можно получить очень полезный, а главное безопасный йогурт. И намного дешевле чем та крашенная херня в баночке, что вам пытается навязать реклама. Фрукты или мёд можете уже добавить сами и сколько влезет.

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