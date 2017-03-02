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Имитация “русского следа”

10:34. 2 марта 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:


Хакеры начали имитировать "русский след" в своих программах/

Эксперты компании BAE Systems проанализировали вредоносное программное обеспечение, которое хакеры использовали для осуществления кибератак на польские банки, и пришли к выводу, что русский язык в коде используется для имитации «российского следа».

В исследовании экспертов Сергея Шевченко и Адриана Ниша, результаты которого опубликованы в блоге BAE Systems, указывается на большое число русскоязычных фраз, которое использовали хакеры. При этом авторы исследования отмечают, что для имитации «русского следа» хакеры пользовались Google Translate, так как они не являются носителями русского языка.

Так, во вредоносном ПО обнаружилась фраза «kliyent2podklyuchit». Исследователи обратили внимание на слово «клиент» («kliyent»), написанном фонетически. Также перечислены глаголы, употребленные в неправильной форме, – ustanavlivat (правильный аналог – ustanovit' или ustanoviti – здесь и далее – такая транскрипция дана в оригинале), poluchit (poluchit' или poluchiti), pereslat (pereslat' или pereslati), derzhat (derzhat' или derzhati) и vykhodit (vyiti).



Напомним, Запад продолжает обвинять Россию в кибератаках не политические и общественные институты, впрочем, не находя тому никаких доказательств. Спекуляции на тему «вмешательства» российских спецслужб и «российских хакеров» во внутренние дела других стран стали частью антироссийской информационной кампании.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Интернет, кибермошенники, мошенничество, хакеры
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