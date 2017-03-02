Имитация “русского следа”

...словам, США должны внимательно следить и за «Талибаном», ...как Джизре и Силопи. Следует отметить, что с момента... были, в основном, имитацией борьбы с террористической группировкой ... Позывной «Тимур», специально для «Русской весны» К оглавлению | Источник:...