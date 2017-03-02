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Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не раскрыт и по сей день

16:49. 2 марта 2017 Просмотров - 246 Нет комментариев Опубликовал:
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Страдивари пробует инструмент, XIX век.

В XXI веке люди склонны испытывать чувство превосходства, оглядываясь в прошлое. Однако для подобной надменность поводов нет. Несмотря на отсутствие передовых технологий, интенсивного развития науки, в древности было изобретено немало вещей, которые выходят за рамки современного понимания. Многие из них ученые не могут воссоздать до сих пор.

Скрипка Страдивари
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Антонио Страдивари – итальянский создатель музыкальных инструментов.

Антонио Страдивари – создатель музыкальных инструментов, самые знаменитые из которых скрипки. До наших дней их дошло чуть более 700. Невероятное по чистоте и глубине звучание делает каждый инструмент Страдивари уникальным. Прошло почти 300 лет со дня смерти итальянского мастера, а его творения до сих пор живы. Более того, скрипки почти не постарели, и их звучание не ухудшилось.


Скрипка Страдивари.

Исследователи до сих пор теряются в догадках, как Страдивари удавалось достичь таких высот в изготовлении скрипок. Существует несколько популярных версий. Одни считают, что все дело в форме. Антонио Страдивари удлинил корпус инструмента, а внутри сделал заломы. Другие ученые склоняются к версии об особых материалах, из которых мастер делал скрипки: нижние деки выполнялись из клена, а верхние – из ели. Третьи утверждают, что все дело в особой пропитке. Мастер изначально вымачивал корпус в морской воде, а затем пропитывал его некими смесями с особыми смолами.

Но, когда скрипку Страдивари покрывали современным лаком, звучание не менялось. В ходе другого эксперимента с нее соскребали лак полностью, но качество звука оставалось прежним. На сегодняшний день повторить творения великого мастера не может никто.

Гибкое стекло

Древнеримский стеклянный стакан.

Римская легенда гласит, что когда-то существовало вещество, названное жидким стеклом. Политик Плиний Младший и историк Дион Кассий повсюду рассказывали о стекольщике, который создавал удивительные вещи. Дошло до того, что мастера доставили на суд к императору Тиберию в период между 14-м и 37-м годами нашей эры. Правитель взял чашу из гибкого стекла и бросил ее на пол. Чаша помялась, но не сломалась. Умелец устранил вмятину маленьким молоточком. Тиберий, опасаясь того, что новый материал может подорвать значимость серебра и золота, обезглавил стекольщика.

«Греческий огонь»

Миниатюра Мадридского Скилица, «Хроники» Иоанна Скилицы.

«Греческим огнем» называют некую горючую смесь, которая использовалась византийцами в морских сражениях, начиная с VII века. В исторических хрониках сохранилось описание действия этого вещества. На море «греческий огонь» был страшным оружием для кораблей противника.

«Греческий огонь» изобрел инженер и архитектор Каллиник в 673 году. Устройство выглядело как медная труба («сифон»), из которой с громкими звуками вырывалась горючая смесь. Дальнобойность установок составляла 25-30 метров. «Греческий огонь» невозможно было потушить, он продолжал гореть и на поверхности воды. Последнее упоминание об использовании горючей смеси в сражении относится к 1453 году. Когда началась массовая эксплуатация оружия на основе пороха, «греческий огонь» потерял свою значимость, а его рецепт был утрачен.

Дамасская сталь

Рисунок дамасской стали. Имитация.

По легенде, клинки из дамасской стали могли рассечь падающий на лезвие волосок, легко разрубить железные доспехи. По прочности они многократно превосходили другие мечи. Отличительной чертой дамасской стали считали особые узоры на поверхности. Свое название сталь получила в честь столицы Сирии Дамаска, но известно, что в самом городе не занимались изготовлением оружия. Возможно, это связано с большим рынком в городе, где клинки продавали. К 1700-м годам секрет изготовления дамасской стали был утерян.

Митридатий

Митридатий – универсальное противоядие.

В древние времена митридатий считался абсолютным противоядием. Своим появлением он обязан понтийскому царю Митридату IV. Правитель считал, что родная мать ежедневно отравляет его малыми дозами яда. Тогда он изобрел зелье, состоящее из 65 ингредиентов. Благодаря антидоту, Митридату IV удавалось не раз избегать смерти. В Средние века митридатий считали панацеей от чумы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: древние цивилизации, тайна, технологии
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