Сводки от ополчения Новороссии 01 марта 2017

[21+] Дебальцево. История одного «котла». Хроника мира и войны

Армия может выстрелить в свой народ лишь один раз,

Второй раз она уже стреляет в чужой народ…

Народная мудрость

Успешная операция армий ДНР и ЛНР по взятию города Дебальцево в «котел» могла послужить началу дальнейшего освобождения оккупированных укрофашистами территорий. Но случился Минск-2, а также очередной обман хунты.

Порошенко и его компания рассказывали всем и везде о том, что никакого «котла» не было. Впрочем, для погибших «киборгов» мнение «головнокомандуючого» уже ничего не значит.

События февраля 2015 года в проекте News Front «Хроника мира и войны».

Режиссёр проета: Иван Прокопов

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Правозащитники ДНР отправили в Международный уголовный суд материалы по преступлениям ВСУ на Донбассе

Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе передала в Международный уголовный суд материалы по 20 эпизодам преступлений ВСУ в Донбассе, при которых пострадали 32 человека. Об этом пишет ДАН.

«В конце февраля комиссией был передан прокурору МУС очередной пакет документов, содержащий материалы по 20 эпизодам, в ходе которых пострадали 32 человека: 30 раненых, из них 21 ребенок, два погибших», — сказала участник комиссии Елена Шишкина.

Адвокат добавила, что переданные ранее, 30 января, материалы по 17 эпизодам, при которых погибли 38 человек, были получены Международным уголовным судом и добавлены к общим материалам по военным действиям в Донбассе.

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Украинская сторона за прошедшие сутки 1 774 раза обстреляла территорию Республики, — Басурин

Видео предоставлено Министерством обороны ДНР специально для агентства News Front

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. По данным нашей разведки, командование ВСУ совместно с руководством СБУ в ближайшее время спланировало проведение обстрелов мирных населенных пунктов ДНР с применением агитационных снарядов. Указанные снаряды будут начинены листовками с призывами провокационного и подрывного содержания по задачам украинских спецслужб. При этом, мы не исключаем, что обстрел будет проведен одновременно боевыми и агитационными снарядами, для усиления воздействия на население, что является нормой для украинской стороны. *** Также, нами получена информация о том, что на телевышках в н.п. ПОКРОВСКОЕ планируется установка оборудования с излучением СВЧ-волн для подавления телевизионных сигналов транслируемых с территории ДНР. Важно отметить, что мощность работы данного оборудования будет усилено в несколько раз. Это повысит максимально допустимое излучение для здоровья жителей близлежащих населенных пунктов. Облучение СВЧ-волнами существенно увеличивает вероятность онкологических заболеваний, в точности у детей и беременных женщин. Противник продолжил ведение огня по районам населенных пунктов Республики: ЗАЙЦЕВО, ДОЛОМИТНОЕ, ОЗЕРЯНОВКА, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, ВАСИЛЬЕВКА, ЖЕЛЕЗНАЯ БАЛКА, МИХАЙЛОВКА, ЯСИНОВАТАЯ, СПАРТАК, КРУТАЯ БАЛКА, АЛЕКСАНДРОВКА, ДОКУЧАЕВСК, САХАНКА, ЛЕНИНСКОЕ, КОМИНТЕРНОВО, ОКТЯБРЬ, району АЭРОПОРТА и ПЕТРОВСКОМУ району г. Донецка. За прошедшие сутки ВС Украины 1 774 раза обстреляли территорию Республики. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 19 раз, танки 112 раз, минометы различного калибра 533 раза (из них 236 раз – калибром 120 мм), БМП – 84 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 1 026 раз. В результате обстрелов подразделениями ВСУ с применением танков и артиллерии нарушено энергоснабжение населенных пунктов ВАСИЛЬЕВКА и МИНЕРАЛЬНОЕ, в Киевском районе г. Донецка частичные повреждения получили жилые дома №№15 и 17 по ул. Новороссийская. Кроме того, вчера, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ были повреждены ДВА жилых дома в н.п. ЯСНОЕ: по адресу ул. Щорса д.29 и Чапаева д.9. Данные по пострадавшим местным жителям уточняются. Потери армии ДНР составили: ОДИН военнослужащий погиб и ОДИН получил ранение. Все эти факты доказывают преступные действия украинского командования по отношению к мирному населению Донбасса, которые происходят с молчаливого одобрения военно-политического руководства Украины. Мы с уверенностью заявляем, что все виновные лица из руководства Украины и ВСУ неизбежно понесут ответственность за свои решения и действия, приведшие к гибели невинных людей. *** Наша разведка продолжает выявлять наличие запрещенного вооружения противника вблизи линии соприкосновения. Так отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: КРАСНОГОРОВКА (3 км до линии соприкосновения) – ЧЕТЫРЕХ 82-мм минометов; ТАРАМЧУК (5,5 км до линии соприкосновения) – ТРЕХ танков и ДВУХ 120-мм минометов; НОВОБАХМУТОВКА (10 км до линии соприкосновения) – ВОСЬМИ 100-мм пушек МТ-12 «Рапира». Все факты нарушений переданы представителям Миссии ОБСЕ, которые, также, подтверждают грубые нарушения ВСУ Минских соглашений. *** Народная милиция по-прежнему остается на страже своей Республики. Спец. подразделения НМ ДНР продолжают проведение занятий по противодействию ДРГ противника. Мотострелковые подразделения отрабатывают вопросы оборонительной тематики, при этом особое внимание уделено подготовке снайперских пар.»

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Украинская армия целый день обстреливает юг ДНР — соцсети

Вооруженные силы Украины с самого утра ведут обстрел южных территорий Донецкой Народной Республики. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

14:00: Докучаевск: стрелково — минометный бой. 14:58: Донецк: Два раза были слышны громкие взрывы. 15:48: Новоазовский район ДНР (Саханка-Коминтерново): с самого утра стрелково-минометные бои.

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К вечеру все закончим

В продолжение темы http://colonelcassad.livejournal.com/327 4073.html ввода внешнего управления на предприятиях ДНР и ЛНР. https://dan-news.info/politics/vneshnee-u pravlenie-na-predpriyatiyax-ukrainskoj-y urisdikcii-budet-vvedeno-v-blizhajshee-v remya-glava-dnr.html – цинкПредставители специально созданного для этого штаба, в который вошли депутаты Народного Совета, а также делегаты от профсоюзов и трудовых коллективов, уже посещают заводы и шахты проводят там инвентаризацию, встречаются с сотрудниками и ведут разъяснительную работу. По словам главы ДНР Александра Захарченко,. Как отметили в республике, необходимость в решении этой проблемы впервые возникла еще в 2014 году, когда была только создана ДНР., – объясняет сложившуюся ситуацию, экс-председатель Верховного Совета ДНР, один из разработчиков декларации независимости ДНР Борис Литвинов.По его словам, из-за того, что в ДНР действовали украинские предприятия, от 1,5 до 2 млрд гривен ежегодно направлялись на Украину. Власти республики мирились с этим, чтобы сохранить рабочие места, хотя зарплата опять-таки начислялась на украинской территории и из нее высчитывалось 1,5 процента на финансирование силовой операции в Донбассе. Но блокадой, устроенной националистами, Украина поставила правительства ДНР практически в безвыходное положение.На первый взгляд события развивались стремительно. После обнародованного совместного заявления глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого о введении внешнего управления с 1 марта на предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией, в том случае, если блокада не будет снята, в ДНР было экстренно созвано заседание Народного Совета и Совета министров. Однако собственников предприятий предупреждали о необходимости выстраивать отношения по-новому и переходить под юрисдикцию ДНР еще полтора месяца назад. Видимо, это предупреждение они проигнорировали., – сообщила и.о. министра экономического развития ДНР Виктория Романюк. Между тем в республике подчеркивают, что речь идет не о национализации, а именно о внешнем управлении. Для национализации нужно принятие соответствующего закона и развернутого постановления Совета министров. Эти документы не принимались и даже не обсуждались, хотя у "левых" политических сил республики имеется проект такого закона., – рассуждает Борис Литвинов. Однако в целом в республике положительно воспринимают начинающиеся изменения. Более того, с ними связываются надежды на восстановление экономического потенциала Донбасса., – говорит депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.- На протяжении уже более двух лет, в течение которых длится блокада, мы научились планомерно перестраивать свою экономику в сторону Российской Федерации, – соглашается с ним Виктория Романюк. – Многие отечественные предприятия уже имеют выход на зарубежные рынки сбыта и поддерживают внешние торговые связи с более чем 60 странами. ДНР экспортирует за рубеж продукцию машиностроительной, металлургической, химической, пищевой, фармацевтической, легкой отраслей промышленности. Кроме того, энергетические ресурсы и производственный потенциал республики позволит нам не только обеспечить себя всеми необходимыми условиями для полноценной жизнедеятельности общества, но и наладить прочные экономические связи с рядом государств, заинтересованных в нашей продукции.Кстати, хорошая новость для сотрудников предприятий, на которые вводится внешне управление: для них в полной мере сохранится фонд оплаты труда. Кто желает остаться работать, сможет это сделать. Более того, на некоторых предприятиях увеличится продолжительность рабочей недели, которая была сокращена из-за блокады, а значит, вырастут и доходы работников. Но, как отмечают в ДНР, с менеджментом, завязанным на структуры украинских олигархов, скорее всего придется расстаться. - Сейчас самое главное – это разъяснить ситуацию людям и успокоить их, чтобы не было волнений, поскольку есть реальная опасность того, что украинские владельцы предприятий попытаются дестабилизировать обстановку, – отмечает Мирослав Руденко. https://rg.ru/2017/03/01/dnr-i-lnr-vveli-v neshnee-upravlenie-na-ukrainskih-predpri iatiiah.html – цинк http://mediarepost.ru/online-novorossiya/7 8381-online-lenta-novorossii-svodka-za-0 1032017-post-obnovlyaetsya.html – сводка военных событий в Новороссии за 01.03.2017В Кремле достаточно меланхолично прокомментировали происходящее в духе – все происходит по объективным причинам и в этих причинах виновата Украина, а следовательно действия ДНР и ЛНР можно понять http://www.kp.ru/online/news/2670816/ В дополнение выступил Лавров и заявил, что раз по минским соглашениям блокада Донбасса запрещена, то действия ДНР и ЛНР оправданы и не противоречат "минским соглашениям" http://izvestia.ru/news/667918 1. Сообщается, что Ахметов с 20-х числе февраля потерял более 800 млн. долларов https://www.rusdialog.ru/news/98524_1488 364896 Семен Семенченко Робин-Гуд современности! Шутка.2. Гуманитарный штаб Ахметова официально прекратил работу в Донецке – https://infokava.com/57430-fond-rinata-a hmetova-pomozhem-prekratil-rabotu-v-done cke.html 3. Занят Донецкий Металлургический Завод – https://politeka.net/410792-v-donetske-z akhvatili-metallurgicheskiy-zavod/ 4. В Донецке по обвинению в шпионаже задержана сотрудника ДТЭК – https://www.youtube.com/watch?v=Ad2oo7pP ZM0 5. Укртелеком прекращает работу на Донбассе http://news-lab.org/obshestvo/1951-ukrte lekom-uhodit-iz-donbassa.html Донецкий офис компании занят представителями ДНР, оказание услуг абонентам прекращено.Зрада? Перемога? Генотьба?Из заявления Грицая (ген.директор Луганского Энергетического Объединения)По сути, мы наблюдаем анонсированный ранее форсированный разрыв значительного кол-ва экономических связей между ЛДНР и Украиной. Далее идет традиционный комментарий про пасту и тюбик.Продолжение http://coub.com/view/sa3np следует…

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Укронацисты перебросили к линии соприкосновения САУ «Акация» – Народная милиция

Видео от Народной милиции ЛНР

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения в Станично-Луганском районе три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Несмотря на наше стремление к мирному урегулированию конфликта, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения», — заявил он. «По нашим данным, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны противника в составе трех 152-мм САУ «Акация» на тралах и шести грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами», — рассказал подполковник. «В районе населенного пункта Валуйское вскрыто скопление до 10 единиц военной техники, из них МТЛБ (многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный) и БМП – по четыре единицы, и два грузовых автомобиля с боеприпасами», — добавил представитель оборонного ведомства.

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Разведка ДНР доложила о новой техники ВСУ на Донбассе

Разведка продолжает выявлять наличие запрещенного вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Красногоровка (3 км до линии соприкосновения) – четырех 82-мм минометов; Тарамчук (5,5 км до линии соприкосновения) – трех танков и двух 120-мм минометов; Новобахмутовка (10 км до линии соприкосновения) – восьми 100-мм пушек МТ-12 «Рапира», — рассказал он.

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ВСУ за сутки более 1700 раз нарушили режим «тишины» в ДНР, есть потери

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 1 774 раза обстреляли территорию ДНР.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 19 раз, танки 112 раз, минометы различного калибра 533 раза (из них 236 раз – калибром 120 мм), БМП – 84 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 1 026 раз.

В результате обстрелов подразделениями ВСУ с применением танков и артиллерии нарушено энергоснабжение населенных пунктов Васильевка и Минеральное, в Киевском районе г. Донецка частичные повреждения получили жилые дома №15 и №17 по ул. Новороссийская.

«Кроме того, вчера, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ были повреждены два жилых дома в н.п. Ясное: по адресу ул. Щорса д.29 и Чапаева д.9», — добавил он.

Потери армии ДНР составили: один военнослужащий погиб и один получил ранение.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ перебросили на Донбасс 3 САУ и 6 грузовиков с боеприпасами — разведка ЛНР

Разведка ЛНР сообщила о переброске Киевом очередной партии военной техники под ЛНР.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По нашим данным, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны противника в составе: трех 152-мм САУ «Акация» на тралах и шести грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами. В районе населенного пункта Валуйское вскрыто скопление до десяти единиц военной техники, из них МТЛБ и БМП – по четыре единицы, и два грузовых автомобиля с боеприпасами», — рассказал Марочко.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В Донецке повреждены два многоквартирных дома из-за обстрела боевиков «АТО»

Вооруженные силы Украины накануне вечером открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР, повреждено остекление двух пятиэтажных домов. Об этом пишет ДАН со ссылкой на местные власти.

«Вчера, около 17:00, украинские военные обстреляли наш район, повреждено остекление двух пятиэтажных домов по улице Новороссийская, 15 и 17», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР: Ясиноватая попала под сильный обстрел ВСУ

Украинские военные с раннего утра ведут массированный обстрел Ясиноватой. Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.

«Сейчас город находится под сильным обстрелом, огонь не прекращается с пяти утра», — говорится в сообщении.

Моругн подчеркнул, что по городу и прилегающим поселкам ВСУ также открывали огонь накануне вечером и ночью. В результате чего без энергоснабжения оказались села Васильевка и Минеральное.

«Данных о пострадавших и повреждениях пока не поступало», — подытожил мэр.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ с утра обстреливают южные сила ДНР

Вооруженные силы Украины обстреливают населенные пункты в Новоазовском районе на юге Донецкой Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

«Силовики ведут обстрел Новоазовского района, обстреливается Коминтерново, также был обстрел Саханки, но уже прекратился. Обстрел был с утра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

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В Донецке арестовали шпиона СБУ — МГБ ДНР

МГБ ДНР выявлен и задержан агент СБУ – Бучок Валентина Николаевна, 13.08.1965 г.р.

В результате контрразведывательных мероприятий установлено, что в августе 2016 года при проезде украинского блокпоста, расположенного в г. Марьинка, гр. Бучок В.Н. была завербована сотрудниками СБУ. Впоследствии, данными сотрудниками, посредством мобильной связи гр. Бучок В.Н. было отработано задание по сбору информации о военнослужащих ВС ДНР (места проживания, состав семьи), местах дислокации воинских частей ВС ДНР, а также важных объектах инфраструктуры города. Ввиду того, что гр. Бучок В.Н. является электромонтером ПАО «ДТЭК», ей удавалось беспрепятственно получать доступ в дома и квартиры военнослужащих, а также заходить на территорию промышленных и коммунальных предприятий г. Донецка.

Также установлено, что информация, добываемая гр. Бучок В.Н., использовалась сотрудниками СБУ для планирования и организации диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР.

В настоящее время Следственным отделом МГБ ДНР рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гр. Бучок В.Н. по ст. 320 УК ДНР «Государственная измена».

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Боевики «АТО» 20 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Донецкий, сел Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Марьевка, Калиновка, Молодежное, Калиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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