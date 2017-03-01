Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 марта 2017
- 16:45 Сирийская армия уничтожила заминированные бронемашины террористов под Пальмирой.
- 14:46 Сирийский спецназ ведет ожесточенный бой с террористами под Пальмирой.
- 14:12 Бойцы Сил специальных операций действуют в Сирии: эксклюзивные кадры.
- 12:24 СМИ: Главарь ИГИЛ признался в поражении.
- 11:57 В сети появилось видео результатов боев сирийского спецназа с боевиками под Пальмирой.
- 11:53 Террористы ИГИЛ выпустили видео с угрозами Китаю (+ФОТО).
- 11:06 Неудобная “Русская буря”.
- 09:56 Террористы ИГИЛ в Ираке заложили взрывчатку под массовым захоронением под Мосулом.
- 09:43 Восток — дело тонкое: почему власти Сирии не возражают против турецкого вторжения (ФОТО).
- 09:00 Ирак: боевики ИГИЛ спешно покидают Мосул.
- 08:11 На Ракку надвигается широкий фронт.
- 05:00 Второе освобождение Пальмиры неотвратимо приближается.
- 28.02 23:52 Яркие кадры: Спецназ ССО России против террористов в Алеппо и Пальмире (ФОТО, ВИДЕО).
Сирийская армия уничтожила заминированные бронемашины террористов под Пальмирой
Армия Сирийской Арабской Республики уничтожила две бронемашины со взрывчаткой недалеко от Пальмиры, в которой находились десять смертников террористической группировки «Исламское государство»*.
Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Как отмечается, боевики ИГ планировали использовать технику против сирийской армии на позициях, расположенных в трёх километрах к юго-западу от Пальмиры.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Сирийский спецназ ведет ожесточенный бой с террористами под Пальмирой
Тяжелые бои идут на северо-восточной оконечности хребта Таният аль-Газу в окрестностях Пальмиры, где боевики ИГИЛ* оказывают сопротивление наступающим группам спецназа Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).
Бойцы спецназа САА вышли в район перекрестка трех дорог.
«Бои идут уже на самом перекрестке трех дорог, в легендарном Треугольнике Пальмиры, с обеих сторон работают минометы и тяжелая артиллерия, здесь царит настоящий ад», — говорится в сообщении.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Бойцы Сил специальных операций действуют в Сирии: эксклюзивные кадры
«Звезда» публикует эксклюзивные кадры, снятые операторами телеканала в Сирии. Шестиминутный ролик посвящен работе бойцов Сил специальных операций – элите Армии России.
http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СМИ: Главарь ИГИЛ признался в поражении
Главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Alsumaria.
«Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака», — сообщил телеканалу источник.
«Речь также содержала призыв к террористам… отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии», — добавил источник.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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В сети появилось видео результатов боев сирийского спецназа с боевиками под Пальмирой
Спецподразделение Сирийской арабской армии (САА) под названием ISIS* Hunters («Сайяаду даиш», «Охотники за ИГИЛ*») опубликовали в своем Twitter видео с результатами боев за стратегические высоты в окрестностях Пальмиры.
На видео можно увидеть буквально горы трупов боевиков, которыми усеяны высоты на северо-востоке хребта Таният аль-Газу.
Terrorists killed in #Palmyra by #ISIS_Hunters
The last height is captured#Syria #ISIS #Hunters #Tadmor #سوريا #تدمر pic.twitter.com/OjeYvUSMEC
— ISIS Hunters (@ISIS_Hunters) 1 марта 2017 г.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Террористы ИГИЛ выпустили видео с угрозами Китаю (+ФОТО)
В конце февраля пропагандистское крыло террористической организации ИГИЛ обнародовало видео с угрозами в адрес Китая: на видеозаписи показан быт и ежедневные тренировки китайских мусульман.
В одной из сцен боевик обращается к зрителям перед казнью: «Вы, китайцы, не понимаете нашего языка, языка солдат Халифата. Но придём и научим вас языку оружия, мы прольём реки крови и отомстим угнетателям». Затем он поворачивается к жертве, традиционно облаченной в оранжевый комбинезон, которая подвешена к потолку, и перерезает жертве горло. За казнью наблюдают вооруженные дети.
Кто такие китайские мусульмане?
Уйгу́ры — коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе КНР, исповедуют ислам суннитского толка. В последние годы уйгуры массово вступают в ряды ИГИЛ*, в том числе и воюют в сирийской провинции Идлиб. По данным 2016 года, сейчас более ста уйгуров воюет в рядах ИГИЛ только в Сирии.
Видео «Русская Весна» не размещает по этическим соображениям.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Неудобная “Русская буря”
Игру "Русская буря", про которую не так давно писал http://colonelcassad.livejournal.com/326
Порадовали политический актуал, сложность боев, быстро меняющаяся обстановка, общая атмосфера сирийской войны. Отдельно стоит выделить вставки между миссиями выполненные в виде сборника цитат из соц.сетей в духе "Асад мертв?!", "Режим падет!" и срачем по этому поводу. Видимо авторы активно вдохновлялись реальными комментариями в соц.сетях. Очень точно передает медийную составляющую войны в Твиттере. При желании можно даже разглядеть тонкую иронию над темой "Что мы делаем в Сирии" и "Асад обречен".
Из минусов – различные технические проблемы и вылеты, некоторая кривизна анимации, несбалансированность юнитов – российские войска слишком переапаны, что разрушает реализм и баланс. Сама картина сирийской войны и расклад ее участников несколько более сложны, нежели это показывает игра.
В целом, несмотря на существенные недостатки, это действительно неплохая стратегия, где в отличие от западных поделок, наши и наши союзники, это хорошие, а вот "борцы за свободу" и их спонсоры, однозначное зло. Причем, кроме самого идеологического посыла, игра может предложить хоть и не новую, но работающую геймплейную механику. Так что в идеологическом плане, это конечно не мейнстрим – неплохая русская игра, да еще и про войну с ИГИЛ, "Ан-Нусрой" и их спонсорами. Но если стоит задача противостоять в информационном и смысловом поле западному взгляду на войну в Сирии в масс.культуре, то выход таких проектов как "Русская буря" можно только приветствовать..
В принципе, было бы интересно увидеть развитие этой темы – если допилить техническую часть, сделать мультиплеер, добавить кампании с более сложным сюжетом и показать многообразие сирийской войны (вводя отдельные фракции курдов, турок, американцев и дробя самих боевиков на фракции), то можно было бы полностью занять нишу актуальных военных стратегий посвященных сирийской войне. Тема на самом деле благодатная, так как за 6 лет войны в ней столько всего было, что даже ничего придумывать не надо – столько тут всего случилось.
UPD: Читатели уточняют, что у игры возникли проблемы с какими-то авторскими правами и через некоторое время она возможно вернется в продажу.
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Террористы ИГИЛ в Ираке заложили взрывчатку под массовым захоронением под Мосулом
Террористическая группировка «Исламское государство»* заминировала массовое захоронение под Мосулом, чтобы нанести удар по следователям и журналистам. Об этом сообщает RT.
Боевики «Исламского государства» установили взрывчатку с массовым захоронением около Мосула для нанесения удара по следователям и журналистам, которые документируют преступления террористов.
Отмечается, что боевики убивали захваченных в плен в 2014 году иракских силовиков и сваливали их тела в воронку глубиной около 400 метров.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Восток — дело тонкое: почему власти Сирии не возражают против турецкого вторжения (ФОТО)
Турция усиленно стягивает войска к границе для их переброски в Сирию. 28 февраля стало известно о прибытии состава с бронетехникой на железнодорожную станцию Газиантеп на юге страны для участия в операции «Щит Евфрата», начатой в августе прошлого года. Главной целью операции Анкара называет ликвидацию ИГИЛ и курдских отрядов.
Накануне турецкие военные совместно с отрядами Свободной сирийской армии освободили от ИГИЛ* город Эль-Баб, расположенный к северо-востоку от Алеппо. Важную роль при штурме города сыграли российские ВКС.
«Мы успешно провели эту операцию, потому что нас поддерживала российская авиация», — заявил советник президента Турции Ильнур Чевик в ходе своего выступления 27 февраля на конференции «Отношения Турции и России: от периода напряжённости к укреплению сотрудничества».
Сейчас Эль-Баб контролируется турецкими военными. Однако Турция не намерена ограничиваться этими победами. По словам Чевика, турецкие военные продвинулась на 90 километров вглубь Сирии, и на этой территории планируется создать буферную зону.
Также Анкара разрабатывает план наступления на «столицу» ИГИЛ — Ракку и предлагает США и России поучаствовать в этой операции.
«Мы закончили освобождение Эль-Баба. Теперь, при необходимости, по договорённости с коалицией и с Россией нами могут быть предприняты шаги по отношению к Ракке. Наши переговоры с Россией с одной стороны и с США, коалицией — с другой, очень важны», — заявил во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Эрдоган Reuters
Ранее Анкара уже обращалась к Вашингтону с предложением направить американский сухопутный контингент в Сирию для «поддержки местных сил безопасности».
Характерно, что Турция приглашает иностранные войска в САР с такой лёгкостью, словно речь идёт о её собственных территориях.
При этом Дамаск открыто не протестует против военной экспансии Турции, ограничиваясь достаточно сдержанными заявлениями.
«Военная активность Турции объясняется, во-первых, политической линией, которая была выстроена Партией справедливости и развития и Эрдоганом, во-вторых, это курдский вопрос, в-третьих — стремление трансформировать режим Башара Асада, от которого (стремления. — прим.ред.) Анкара так и не отказалась. Кроме того, Эрдоган нуждается в победах на внешних рубежах в преддверии турецкого референдума по изменению Конституции (предполагающих расширение полномочий президента. — прим.ред.)», — отметил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.
Приграничная аннексия
Для решения собственных задач в САР Анкара создала буферную зону на приграничной сирийской территории. В 2015 году Эрдоган представил свой план Брюсселю, пояснив, что размещение сирийских беженцев в охраняемых турецкой армией районах Сирии поможет уменьшить поток мигрантов в Евросоюз. Весной 2015 года Анкара намеревалась создать над Сирией бесполётные зоны, и даже успела договориться об этом с Катаром и Саудовской Аравией, но встретила сопротивление со стороны Вашингтона.
Так как ИГИЛ не располагает авиацией, несложно догадаться, что инициатива Турции была направлена скорее на увеличение собственного военно-политического присутствия в регионе, чем на борьбу с ИГИЛ. Вопрос о бесполётных зонах был закрыт лишь после того, как РФ начала в Сирии воздушную операцию. В противном случае действия турецкой авиации грозили бы началом военного противостояния Москвы и Анкары.
Говоря о турецко-сирийских отношениях, нельзя не затронуть тему турецкой политики неоосманизма, в рамках которой Турция стремится нарастить своё присутствие на бывших территориях Османской империи: когда-то северные районы современной Сирии находились под турецким владычеством.
«Идея создания буферной зоны связана с тем, что на севере Сирии проживает большое количество курдов, это представляет угрозу для Турции.
Кроме того, в Турции сильны националистические круги, которые настроены достаточно решительно по отношению к северным территориям Сирии. Напомню, что первым турецким парламентом был принят документ, который носит название „Национальный обет“.
Этот документ подразумевает другие границы Турецкой республики, и многие националисты этим пользуются», — пояснил в интервью Владимир Аватков.
В полной мере реализовать идею буферной зоны в САР Турции удалось только после политического примирения с Россией в июле 2016 года. Уже в августе Анкара объявила о вводе своих вооружённых сил в САР, предупредив об этом Дамаск при посредничестве Москвы. В свою очередь Москва не возражает против этой операции — но лишь до тех пор, пока её целью остается ИГИЛ.
Так, заявление Реджепа Эрдогана о планах по свержению Башара Асада, сделанное в ноябре прошлого года, вызвало недовольство российского МИДа, и в дальнейшем Анкара воздерживалась от прямых выпадов в сторону Дамаска.
Факторы сближения
Следует отметить, что у Башара Асада и Анкары есть не только противоречия, но и общие противники.
ИГИЛ организовало ряд терактов на территории Турции. В частности, взяло на себя ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь, когда от рук боевика погибло 39 человек.
Ещё одна общая для Сирии и Турции угроза — курдский сепаратизм, набирающий силу в условиях военно-политического хаоса в САР. Требованием курдов является создание единого национального государства Великий Курдистан, включающего в себя отдельные районы Турции, Сирии, Ирака и Ирана.
Курдские ополченцы в Сирии Reuters
Анкара считает курдов одной из основных угроз национальной безопасности и не может допустить, чтобы они получили прочный плацдарм в Сирии. В частности, Эрдоган рассчитывает оттеснить отряды курдского «Демократического союза» от участия в штурме Ракки.
Это даже стало предметом спора между Анкарой и Вашингтоном — турецкая сторона категорично отвергла предложение американцев объединить усилия с курдскими отрядами для освобождения города. Что вполне объяснимо: ведь ранее курдские лидеры заявляли о намерении включить Ракку в состав курдской автономии после того, как из города будут выбиты террористы ИГИЛ.
Дамаск тоже не заинтересован в активности курдских сепаратистов. В августе 2016 года, накануне ввода турецких войск в САР, сирийские ВВС нанесли удар по позициям курдского ополчения на северо-востоке страны.
В отличие от Вашингтона, который активно сотрудничает с курдскими формированиями на Ближнем Востоке (это не раз становилось причиной турецко-американских разногласий), Москва дистанцируется от курдского вопроса. Это придает российской стороне большую маневренность при встраивании диалога с ближневосточными партнёрами.
Поскольку дестабилизация ситуации в Сирии угрожает безопасности не только Ирака и Ирана, но и Турции, при посредничестве России Турция и Иран начали осторожно сближать свои позиции. Страны вступили в «тройственный союз» Анкара — Москва — Тегеран, целью которого является урегулирование ситуации в САР. Между Россией, Турцией и Ираном только-только наладился переговорный процесс по Сирии.
Он очень важен, и срывать его не хочет никто. Поэтому Анкара не требует немедленного смещения Башара Асада, сконцентрировавшись на других вопросах, а Дамаск, Тегеран и Москва не возражают против турецкой военной активности в САР.
Президент Сирии Башар Асад Reuters
Зыбкое перемирие
«Во многом мир в регионе зависит от диалога, который будет вестись между Анкарой, Москвой и Тегераном, — считает Владимир Аватков. — Поэтому с одной стороны Турция хочет провести ревизию сфер влияния, но с другой — вынуждена себя ограничивать и придерживаться более взвешенной позиции».
Однако это тактическое примирение очень хрупко — мотивация его участников может в любой момент измениться, прежде всего, речь идёт о Турции.
«Режим Эрдогана подвержен большим колебаниям, его позиция может поменяться в любой момент, — добавляет Аватков. — Сейчас лишь снизился накал антиасадовской риторики, но сама позиция турецких властей не изменилась. Создание буферной зоны в долгосрочном плане может быть направлено против тех, кто помогает сейчас Турции стать центром региона».
* Запрещённая в РФ террористическая организация
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Ирак: боевики ИГИЛ спешно покидают Мосул
Находящиеся в западной части иракского Мосула главари террористической группировки «Исламское государство»* спасаются бегством из города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
По словам командующего федеральной полицией Ирака генерал-лейтенанта Раида Шакира Джаудата, ИГ покидает Мосул «в состоянии шока, растерянности и поражения, бойцы группировки сопротивляются в изолированных группах».
«Наши полевые разведывательные подразделения указывают на то, что террористическая организация разваливается на части, а ее руководство бежит из Мосула», — добавил иракский военный.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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На Ракку надвигается широкий фронт
фото:istackr.com
Турция намерена достигнуть договоренностей с Россией и международной коалицией, возглавляемой США, для совместного участия в операции по освобождению сирийского города Ракка от террористов. Эксперты рассказали о перспективах наступления широким фронтом.
Совместная операция в Ракке
Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция больше не будет равнодушным наблюдателем, какими долго время оставались. «Если коалиция искренна в желании борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка, прим. «ЭС»), то давайте и Ракку освободим», – добавил Эрдоган.
Генеральный директор Межрегионального агентства «Вся Россия» Сергей Калмыков находит возможной совместную операцию в сирийской Ракке. «На протяжении последних месяцев мы видим, как предпринимаются попытки изменить взаимодействия участвующих в конфликте сторон – международной коалиции, России, Турции и правительства Сирии. Подходы к решению различных острых вопросов меняются.
Возникшая динамика, безусловно, связана с изменениями в российско-турецких отношениях, а также с изменениями в политическом истеблишменте США. Это настолько мощные факторы, что они способствуют тому, чтобы находились новые форматы взаимодействия сторон. Но очень многое зависит от деталей. И вопрос, связанный с курдами, как раз и есть та самая деталь, которую крайне сложно преодолеть.
Вопрос Курдистана уходит корнями в двадцатый век, далеко за рамки сирийского урегулирования. За прошедшее время курдский вопрос оброс таким количеством претензий и сложных моментов, что стал для Турции исключительно болезненным. Теперь во многом именно он останавливает Анкару от вступления хотя бы в тактическую коалицию», – комментирует нам собеседник.
Эрдоган “щупает” новую администрацию США
Ранее и министр обороны России Сергей Шойгу также ранее уже призывал США к совместной операции в Ракке. По мнению Шойгу, для начала совместной работы на этом направлении нам ничего не мешает.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что о совместных действиях договориться можно, но все зависит от того, как эти договоренности будут выполняться на практике, насколько вообще США будут лояльны к пожеланиям сотрудничества по взятию Ракки. Но постепенное наступление широким фронтом на негласную столицу террористов, по мнению экспертов, не даст им увернуться из-под удара.
Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин предполагает, что своими идеями о совместном наступлении Эрдоган также пытается «пощупать» новую администрацию США.
«В целом проблема курдов с турками далеко не новая. Нынешний кризис отрицательно сказался на отношениях Турции с курдами. После того, как начались военные действия в Сирии, в них приняли участие и сирийские курды. Турецкие курды не могли остаться в стороне, поэтому турки опасаются роста сепаратистских настроений, а также радикальных и террористических выходок. Во многом именно курдская проблема подстегивает турецкие власти к поиску общих подходов с нашей страной и Ираном в урегулировании сирийского конфликта», – резюмирует эксперт.
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Второе освобождение Пальмиры неотвратимо приближается
Сирийской армии вновь сопутствует успех, в первую очередь в том, что касается наступления на Пальмиру, полного возвращения которой можно ожидать уже весной.
Однако этого нельзя сказать об армии турецкой, завязшей под Эль-Бабом, несущей неоправданные потери и откровенно удивляющей невысоким уровнем своей подготовки.
Сирийская правительственная армия успешно и практически не встречая сопротивления продвинулась на расстояние до трех километров от «пальмирского треугольника» и заняла несколько ключевых высот, войдя в визуальный контакт с позициями боевиков западнее города.
Наступление правительственных войск в основном шло вдоль шоссе Тияс — Пальмира и практически в деталях повторяет тот путь, который был проделан ею при освобождении Пальмиры весной прошлого года.
По сути, отряды ИГИЛ* без боя оставили значительную территорию, которую объективно не могли удержать, да и захватили случайно — «на плечах» отступавших в декабре сирийских частей. При этом передовые части террористов закрепились на линии Хувейсис — Джезал, то есть практически на тех же позициях, с которых начиналось первое наступление на Пальмиру.
В результате по обе стороны от шоссе от одной позиции к другой правительственные войска образовали что-то вроде узкого выступа с ослабленными и удлиненными флангами. Командование вовремя осознало угрозу и в последние дни занялось укреплением оных. В частности, на южном фланге САА начала продвижение к холмам Джебель Хаял, а также заняла высоту 939.
Южный фланг наступления естественным путем упрется в горную гряду, которая начиная от Джебель Хаял уходит на юго-запад. На северном фланге правительственные войска занялись восстановлением старых опорных пунктов, утерянных зимой. Кроме того, идет продвижение к газовым и нефтяным полям Аль-Махр и Джезаль.
В тылу вдоль шоссе на Хомс тоже идет укрепление флангов. Видимо, это результат переосмысления опыта последних лет войны, когда джихадисты успешно перерезали тыловые коммуникации даже малыми группами, поскольку трассы эти практически не охранялись, а «санитарное пространство» вокруг дорог было минимальным (если вообще было).
Параллельно в район Пальмиры завозятся боеприпасы, в том числе противотанковые комплексы как российского, так и западноевропейского производства. Предположительно, весеннее наступление начнется со штурма высот перед «треугольником» у западных ворот Пальмиры, как и в прошлый раз.
Овладение этими высотами делает абсолютно бессмысленной дальнейшую оборону города даже для фанатично настроенных джихадистов.
Нынешнее наступление ведется силами 5-й бригады, она же «Пятый легион». В обиходе его называют «русским».
Во-первых, из-за максимально возможного числа российских военных советников в нем. Во-вторых, из-за того, что эта бригада правительственных войск была создана практически с нуля, вооружена и обучена при активном содействии РФ. Сейчас это наиболее боеспособное подразделение сирийской армии — наравне с «Тиграми», которые усилили танками Т-90.
Но «Тигры» заняты под Эль-Бабом, где весьма эффективно работают топором, разрубающим оборону джихадистов.
При этом поддержка операции по освобождению Пальмиры с воздуха не так значительна, как в прошлом году. За последние дни ВВС Сирии и ВКС России нанесли по ИГИЛ семь авиаударов, в основном по опорным пунктам и бронетехнике противника.
Со своей стороны пропаганда ИГИЛ настаивает, что их вооруженный беспилотник атаковал какую-то «российскую колонну» в Дейр-эз-Зоре. Беспилотники у них есть, а вот наличие в этом районе «российской колонны» вызывает обоснованное сомнение.
Тем не менее наступательный порыв джихадистов у Дейр-эз-Зора, отмечавшийся еще неделю назад, окончательно затух, что само по себе свидетельствует о серьезном сопротивлении, которое оказал окруженный там корпус правительственных войск.
На других участках фронта САА занята выдавливанием разнообразного противника из давно удерживаемых им районов.
Так, восточнее Алеппо правительственные силы стали постепенно продвигаться в сторону курдских гор, а в провинции — освобождать небольшие населенные пункты и фермы.
Особая ситуация сложилась под Дамаском, где идет зачистка последних небольших анклавов противника. В ряде случаев там приходится применять силу в отношении даже тех группировок, которые участвуют в алма-атинских переговорах (в первую очередь речь идет о «Джейш аль-Ислам»*).
В то же время проявилась тенденция к фрагментации отдельных группировок джихадистов и бывших «умеренных» на более мелкие из-за расколов и ссор внутри их командования по поводу отношения к переговорам и режиму прекращения огня.
Неожиданная вспышка боевых действий произошла в районе города Дераа в южной части страны. Несколько джихадистских группировок смогли стянуть в окрестности города достаточно сил и средств, чтобы навязать его гарнизону чуть ли не уличные бои. Захватить город им так и не удалось, но к 1 марта они явно овладеют горным массивом над Дераа, что грозит вновь перерасти в затяжную осаду отдельно взятой горы с непрогнозируемыми потерями.
Видимо, вспышка активности боевиков у Дераа связана с застарелой болезнью правительственной армии: сконцентрировавшись на Пальмире, Эль-Бабе и отгрызая от ИГИЛ территории к востоку от Алеппо, Дамаск прозевал события на юге страны и не смог перебросить туда достаточно подкреплений из-под столицы, чтобы уничтожить джихадистскую контратаку в зародыше.
В целом правительственные войска достаточно успешно отрабатывают задуманное практически по всем направлениям, разве что события под Эль-Бабом разворачиваются несколько странно. Но здесь больше вопросов к турецкой армии, которая уже провалила все цели и сроки своей операции «Щит Евфрата» и мучительно пытается хоть как-то пробиться к городу, который обороняют уже не более 500 боевиков.
Сейчас правительственные войска Сирии находятся на расстоянии не более километра от этого города и перекрыли последние пути снабжения для джихадистского гарнизона.
Эта гонка «кто быстрее» неприятна и обречена на неоправданные потери, которые турки и так несут с самого первого дня своей операции. Они оказались объективно не готовы к той тактике джихадистов, к которой правительственная армия успела приноровиться (если к ней вообще возможно приноровиться). Но для турок все эти «джихад-мобили» и танки-смертники оказались таким откровением, будто они телевизор не смотрят и газет не читают. Тем не менее турецкое командование продолжает утверждать, что наступление будет продолжено до Манбиджа, но как это они себе представляют технически, вообще не понятно.
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Евгений Крутиков
* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
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Яркие кадры: Спецназ ССО России против террористов в Алеппо и Пальмире (ФОТО, ВИДЕО)
27 февраля наша страна отметила День ССО России и были обнародованы редкие кадры работы спецназа Сил специальных операций Минобороны РФ в Сирии.
Элита Российской Армии запечатлена во всей своей красе — хорошо видны детали современной экипировки и вооружения. На кадрах бойцы спецвойск действуют в городских условиях разрушенного войной Алеппо и в пустынной местности провинции Хомс — вблизи древней Пальмиры.
У военных в руках камуфлированное оружие с новейшими снайперскими и коллиматорными прицелами, а также приборами бесшумной стрельбы. Кроме того в кадре бронеавтомобили «Тигр», противотанковый комплекс и снайперские винтовки.
ССО Минобороны РФ — это элита элит, сосредоточение опыта, новейших технологий и современных методов ратного труда.
Силы Специальных Операций Минобороны в составе Вооруженных сил нашей страны — это по сути спецназ высшего уровня среди всех армейских специальных подразделений. ССО были созданы в 2009 г. В их задачи входят главным образом диверсионно-разведывательные операции. Они умеют действовать под водой, на земле и в воздухе, десантируясь с многокилометровых высот и незаметно подбираясь к врагу из водных глубин.
На вооружении групп специального назначения ССО находится широкий спектр вооружения от стрелкового оружия до новейшей бронетехники, высокоточных снайперских систем и противотанковых ракетных комплексов.
Много лет факт существования нового рода войск скрывался, но во время контртеррористической операции в Сирии российское руководство официально признало наличие на Ближнем Востоке Сил Специальных Операций. Боевой опыт прошедших эту войну военных изучают уже сейчас, ведь даже по словам министра обороны Сергея Шойгу, именно благодаря действиям отечественного спецназа в Сирии за короткий промежуток времени удалось добиться очень больших успехов, в том числе повышения точности авиационных ударов Воздушно-космических сил РФ.
«Русская Весна» многократно писала об участии российских элитных подразделений в боях с международным терроризмом в различных частях Сирии, а также публиковала фотографии и видео с этого театра военных действий.
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Известно, что в Сирийской Арабской Республике идет испытание новейших специальных средств, предназначенных для разведки, обнаружения и уничтожения врага: применяются инфракрасные прицелы, тепловизоры, разведывательные малоразмерные дроны и даже боевые роботы.
Весь опыт нашего военно-промышленного комплекса и специальной подготовки за десятки лет был объединен воедино. Операции ССО в САР лучше всего характеризуются словами «военного хирургического вмешательства»: находясь в глубоком тылу противника, с помощью высокоточного снайперского оружия спецназ добивается важнейших результатов, сопоставимых с неделями авиационных ударов.
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Появилась информация, что российское оборонное ведомство вместе с фондом перспективных исследований реализует проект по объединению в единую систему всех компонентов экипировки под рабочим названием «Защитник будущего», где прицельные и наблюдательные приспособления, средства связи и защиты будут объединены в единый комплекс.
Даже западные военные аналитики отмечают очень быстрый качественный рывок вперед в экипировке, оснащении, вооружении, и как следствие — эффективности действий специальных войск России. В первую очередь это заслуга грамотного планирования, рационального финансирования и умелого руководства.Читайте также: Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (+ВИДЕО, ФОТО)
ИГИЛ – запрещенная решением Верховного суда РФ террористическая организация
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