Scofield: Успехи Vanguard

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/13/677288-vanguard-blackrock (13.02.2017) Рубеж в $4,048 трлн. под управлением Vanguard взяла в конце января, сообщает WSJ. Сорок лет назад эта управляющая компания первой стала предлагать розничным инвесторам индексные фонды и в том числе благодаря этому превратилась во второго по величине игрока на этом рынке после BlackRock. Активы под управлением BlackRock достигли $5,14 трлн. в конце 2016 г., но у нее больший международный бизнес, чем у Vanguard.

В 2016 г. чистый приток в фонды BlackRock составил $202 млрд., в фонды Vanguard – $322,8 млрд. (по ее собственной оценке). Morningstar оценивает приток средств в фонды Vanguard в 2016 г. в $289 млрд., а приток во все паевые и биржевые (ETF) фонды – в $533 млрд., т. е. 54% всех денег досталось именно Vanguard.

«Это показывает, насколько популярным стало пассивное инвестирование, – отмечает фондовый аналитик исследовательской фирмы CFRA Тодд Розенблат. – Инвесторам все больше нравится платить меньше и получить результаты на уровне бенчмарка, вместо того чтобы пытаться заработать больше рынка и – во многих случаях – проиграть рынку».

Vanguard и BlackRock в декабре в очередной раз снизили комиссионные по ETF, пишет FT, что порождает ценовые войны и вредит конкурентам. «Вряд ли кто-то будет критиковать консультантов за то, что они покупают клиентам ETF двух крупнейших компаний, тем более что они сильнее других снижают комиссионные», – цитирует FT сооснователя консалтинговой ETFGI Дебору Фур.

После победы Трампа фондовые рынки растут так быстро, что «опередили самих себя, от этого недалеко и до неустойчивого состояния, если не подтянутся фундаментальные факторы. На такой высоте легко потерять равновесие. Достаточно небольшого внешнего толчка, и волатильность вернется на рынки», цитирует Bloomberg директора по инвестициям Vanguard Group Тима Бакли.

Клиенты пассивных фондов выигрывают, когда рынки растут, но, если рынки падают, инвесторы не защищены от убытков. «Наша работа заключается не в том, чтобы сказать, что лучше – активные или пассивные инвестиции, – цитирует FT гендиректора BlackRock Ларри Финка. – У нас есть разные и активные, и пассивные продукты и разные классы активов, поэтому мы можем вести более содержательные разговоры с инвесторами» (конец цитаты).