Патриоты и каратели в одной шкуре

Источник: Комсомольская Правда

Не самые известные страницы истории «Армии Крайовой»





Одно из партизанских подразделений «Армии Крайовой» на отдыхе. Решения за них принимали в Лондоне.

Семьдесят пять лет тому назад находящийся в Лондоне в составе польского правительства в изгнании верховный главнокомандующий Владислав Сикорский издал приказ о создании «Армии Крайовой (АК). В нее вошли «Союз вооруженной борьбы» и ещё ряд движений Сопротивления гитлеровцам. Польша стала одной из стран, в которой Сопротивление гитлеровскому режиму во время Второй Мировой войны было одним из самых мощных. Хотя оно не идет ни в какое сравнение с партизанским движением на оккупированных немцами территориях СССР, поляки немало попортили кровь гитлеровцам. Вот только далеко не все было так гладко и безукоризненно в истории АК, как сейчас пытаются представить в Варшаве и окрестностях.

На этот счет есть масса свидетельств и документов, многие из которых ещё не рассекречены. Впрочем, есть и рассекреченные, но которые по ряду причин почему-то не были в центре внимания общественности. Этот недостаток мы и постараемся сейчас подправить.

ВОЙНА И НЕМЦЫ

Образ несгибаемых борцов с фашизмом несколько, мягко говоря, блекнет, если учесть тот факт, что немецкие оккупанты и польские партизаны и подпольщики из АК, начиная с 1943 года наладили между собой весьма успешное сотрудничество.

«26/06-44 г. Государственный Комитет обороны – товарищу Сталину И.В., товарищу Молотову В.М., товарищу Берия Л.П.

…По донесению руководителя оперативной группы (зачеркнуты название группы и имя командира)в мае месяце с.г. командир польского нелегального отряда «Шанец», действующего в районе г. Островец, получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображением польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках.

По сообщению оперативной группы НКГБ СССР, действующей в Свенцянском и Свирском район6ах Литовской ССР, по инициативе немцев в конце января с.г. командир польской бригады «Лопашко» начал с ними переговоры по вопросам борьбы с партизанами. В результате переговоров в начале февраля с.г. в указанных выше районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооруженными силами».

Дело доходило даже до того, что нашим зафронтовым и диверсионным группам приходилось изображать из себя немцев, чтобы обезопасить себя от отрядов АК. Из того же донесения: «Оперативная группа (зачеркнуто), действовавшая в мае и июне с.г. в районе железной дороги Вильно—Гродно, подверглась нападению крупных сил Армии Крайовой, подверглась нападению крупных сил Армии Крайовой и сумела выйти из окружения, только переодев часть бойцов в немецкую форму и инсценировав немецкую карательную экспедицию, конвоировавшую «захваченных партизан». На партизан, одетых в немецкую форму, поляки не стали нападать, и группа благополучно передвинулась в свой операционный район». Кстати, автор документа нарком госбезопасности СССР В.Н. Меркулов.

А как вам вот такое? «Оперировавшие на территории Западной Украины большие хорошо вооруженные отряды: а) Вилька, достигавшие численности 700 человек в районе города Ракитно; б) отряд Пшеброже численностью в 2000 человек; в) отряд в Маневиче численностью в 150 человек имели наилучшие отношения с немцами, участвуя в проводившихся немцами операциях против партизан. Оружие этих отрядов было зарегистрировано в гестапо. Командиры отрядов, польские офицеры Булат и Вуик, вели открытую пропаганду за немцев, угрожая расстрелом каждому, кто будет оказывать какую-либо помощь партизанам».

Дело дошло до того в октябре 1944, уже после уничтожения сотен тысяч варшавян после неудачного восстания (речь о нем ещё впереди) и полного разрушения немцами польской столицы, в отрядах Армии Крайовы» распространили приказ о прекращении активных действий против немцев, а нарушителей этого приказа карали по законам военного времени. Однако, как следует из допроса участника АК Т. Врунарвича в январе 1945-го, в начале декабря 1944 им «спустили информацию о том, что по линии гестапо за подписью Гиммлера спущен приказ, запрещающий карать смертью участников АК».

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

Впрочем, совсем уж открыто против Красной Армии воевать в чистом поле отряды АК не рисковали. Совсем другое дело покуражиться на мирным населением, бежавшими военнопленными, украинцами, лояльными к новым польским властям соотечественниками.

«Народному комиссару Государственной безопасности СССР, Комиссару государственной безопасности I ранга тов. Меркулову.

Поступающие нам сведения… свидетельствуют об активизации антисоветских действий вооруженных отрядов польской националистической партии «Стронництво Народове» (эндеки), входящих в «Армию Крайову»…Отряды эндеков в контакте с карательными экспедициями немецких оккупантов , ведут активные боевые операции против советских партизанских отрядов, отрядов «Польской партии Роботничей» (ППР), объединяемых в т.н. «Армии Людовой» и уничтожают непольское население – украинцев и русских, проживающих на территории Генерал-Губернаторства.16 мая с.г. на западном берегу реки Вепш, со стороны города Люблина, немцы при содействии эндеков, напали на один из отрядов «Армии Людовой» действующей под командой ЗЕМСТЫ и уничтожили его. Командир отряда ЗЕМСТА пропал без вести. Находящийся в этом отряде капитан Разведуправления Красной Армии Дубовик Н. был убит, а его радистка пропала без вести. Народный комиссар госбезопасности УССР, Комиссар Госбезопасности 3 ранга С. Савченко».

«5 апреля 1943 г. поляки убили в с. Антоновка Люблинского воеводства семь русских девушек-медработников, бежавших из немецкого плена. Под м. Красностав, что юго-восточнее г. Люблин, расстреляли захваченных раненых из группы Разведуправления Генштаба Красной Армии».

Из спецсообщения 4-го Управления НКГБ СССР, 3 апреля 1944 г.: «13 марта 1944 года отряд «Армии Крайовой» под руководством «понурого» ночью ворвался в село Продлов Клецкого района, где произвел аресты рабочих и крестьян, подозреваемых в принадлежности к коммунистической партии. Арестованных избивали, ломали руки и ноги, после чего в 7 часов утра по среднеевропейскому времени 10 человек были расстреляны во дворе старосты.

В районе гор. Сандомир боевка «Армии Крайовой»расстреляла группу безоружных советских военнопленных, работавших у местных крестьян. Подобные случаи имеют также место в районе городов Седлец и Люблин».

Ничего не напоминает? Точь-в-точь бандеровские отряды ОУН-УПА. Та же тактика, та же жестокость, то же глумление над беззащитными и их убийство после пыток.

Из Спецсообщения 2-го отдела 4-го Управления НКГБ СССР, 10 мая 1944 г.: «В начале апреля с.г. в с. Гута-Коштелянска что близ г. Янов, убито 8 поляков из отряда «Гвардии Людовой». Летом прошлого года вооруженным отрядом под командованием Леха в Яновском лесу было убито 23 красноармейца, бежавших из немецкого плена. В марте с.г. там же убиты три раненых советских партизана из соединения Ковпака, оставленных на излечение.

С января про май 1944 г. в с. Жары, с. Вулька Биска и других Билгорайского района поляками убито 56 человек мирного населения. Некоторые вооруженные группы поляков выдают себя за советских партизан, и под их видом грабят и убивают мирное население».

И совершенно невозможно обойти вниманием следующий документ: «Спецсообщение Начальнику 2 управления НКГБ СССР тов. Федотову. 31 января 1945 года.

Руководитель оперативной группы (зачеркнуто) сообщает, что летом 1944 года, когда опергруппа прибыла в район Кракова, командир полка «АК» краковского воеводства майор «Боровой» дал секретное указание по отрядам своего полка расстрелять всех евреев, находящихся на службе в «АК», в связи с тем, что они, якобы, могут перебежать к советским партизанам и сообщить сведения об «АК», её задачах и структурах… Расстрел евреев производили подхорунжий Олесь Збигнев (кличка «Дог»), 24 лет, из м. Мшана Дольна (20 км. севернее Новы Тарг) сын офицера, «Колумб», 20 лет и «Кукулка», 26 лет, из гор. Новы Тарг. Начальник 3 отдела 4 управления НКГБ СССР».

Своих же бойцов, только из-за того, что евреи и что они опасались. Решение «еврейского вопроса» гитлеровско-бандеровскими методами. Борцы, такие борцы.

Фрагмент одного из рассекреченных документов НКГБ СССР.

ГОЛОВА ЭТОЙ РЫБЫ

Еще больше вопросов к АК возникает после того, как после изучения документов становится ясно, что такие действия отрядов «Армии Крайовой» были не их собственной инициативой, а выполнением директив и распоряжений эмигрантского правительства Польши в Лондоне.

Вот, например, приказ №1844 главнокомандующего Народовы Силы збройны (входила в АК): «1. Советские войска на территории Польши считаются вражескими… 3. Всякое содействие польских граждан советским войскам будет рассматриваться как измена родине». Приказ этот был перехвачен одной из оперативных групп зафронтовых разведчиков Красной Армии.

Характерно, что в отношениях с СССР это лондонское правительство Польши проводило политику двурушничества и вранья, зачастую рассматривая германское командование более приемлемой альтернативой, чем СССР. Подчинявшиеся Лондону отряды поляков видели свое предназначение совсем не в войне с гитлеровцами. Вот, например, что поведал своим офицерам генерал Андерс, армию которого сформировал и обеспечил всем – от оружия до продовольствия – СССР. В 1942-м, накануне битвы за Сталинград, Советское командование предложило отправить на фронт хотя бы одну дивизию из армии Андерса. Тот отказался, а потом поделился со своими офицерами: «Русские хотели послать нас на фронт, чтобы немцы нас перебили. Мы и англичане не допустили этого. Мы прибыли сюда не для того, чтобы воевать, а чтобы подготовиться к борьбе за границы будущей Польши».

С такой же легкостью, с которой главнокомандующий АК отдавал приказы об уничтожении лояльного к Советам населения, коммунистов и т.д., правительство в изгнании относилось и к жертвам среди АК и поляков вообще. Это наиболее наглядно проявилось в ходе знаменитого и трагического Варшавского восстания (1 августа – 2 октября 1944г.). Само восстание являлось составной частью операции «Бужа» («Буря»), разработанной в Лондоне, суть которой сводилась к тому, чтобы захватывать населенные пункты и устанавливать в них власть польского правительства в изгнании непосредственно перед освобождением их частями Красной Армии. Дескать, мы тут сами уже все сделали.

В середине июня 1944-го гитлеровцы предложили провести переговоры с командующим АК генералом Бур-Коморовским. Встреча состоялась в том же месяце в предместье Варшавы, в Юзефове (представляете себе например, встречу Ковпака с Эриком Кохом, рейхскомиссаром, гауляйтером Украины? – прим. авт.). На ней представитель германского командования гауптштурмфюрер П. Фукс сообщил Бур-Комаровскому, что немцы обладают достаточно полными сведениями о подготовке и дате начала восстания в Варшаве и предложил ему отказаться от этой затеи во избежание жертв и разрушения города. Напомним, что к этому времени командиры АК уже договорились, в принципе, о «мирном сосуществовании» с гитлеровскими оккупантами (еще одно доказательство тому – протокол переговоров от 13 февраля 1944 г. представителей германской военной разведки с майором Кржижановским (псевдоним – Волк), перехваченный оперативной группой зафронтовых разведчиков, из которого следовало, что немцы согласны на существование польских вооруженных сил численностью несколько тысяч человек в обмен на неприменение ими оружия против германских солдат).

Первого августа поляки подняли восстание против заранее хорошо укрепившихся немцев. Хотя гитлеровцы воевали с восставшими два месяца, они не сняли с фронта ни одной воинской части, управляясь силами гарнизона.

Красная Армия помочь восставшим не могла – потери 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов за август, когда они пытались пробиться к Варшаве, составили 289 тысяч 386 человек. На подступах к столице Польши они были остановлены перегруппировавшимися немецкими частями. Но Бур-Коморовского это не остановило. Он боялся освобождения Варшавы Советами в начале августа и кинул под немецкий огонь цвет Варшавы, молодых необученных патриотов. А потом начал переговоры с немцами о капитуляции, которую подписал 2 октября. Он запретил прорываться отрядам АК на другой берег Вислы, где стояли советские войска, но приказал им сдаваться немцам и отдать им все оружие. Прорыв, который был фактически подготовлен на ночьс 2-го на 3-е октября, так и не состояллся. А вот отряды «Армии Людовой», принимавшие участие в восстании и не подчинявшиеся АК, сумели, пусть и с потерями, прорваться за Вислу.

Кстати, и в этих условиях войны с гитлеровцами «Армия Крайова» не переставала убивать тех, кто мог бы воевать с нею бок о бок. Из донесения лейтенанта Колоса И.А. (псевдоним «Олег»), находившегося среди восставших для связи с Советским командованием» Боевая подпольная организация «АК», так называемая «ПКБ», проводила ярко выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами «ПКБ» также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы. «ПКБ» проводила специальные облавы на русских военнопленных, вырвавшихся из немецкого плена…»

Итоги восстания оказались плачевны – в Варшаве погибли 200 тысяч поляков, из них около 16 тысяч – непосредственно повстанцы. В плен к гитлеровцам попали более 17 тысяч участников восстания. Все оставшееся население польской столицы было вывезено из города. Не менее 87 тысяч человек из них были угнаны в Германию. Гитлеровцы приступили к методичному уничтожению Варшавы, которое было остановлено лишь 17 января 1945-го, когда город освободила Красная Армия.

И, да, знаете, что ещё очень интересно? Как вы думаете, что стало предметом самого ожесточенного торга на переговорах о капитуляции со стороны командования АК? Думаете, судьба мирного населения столицы? Ошибаетесь. Гарантии жизни для рядовых участников восстания? Тоже мимо. Самым главным пунктом торгов со стороны АК стала просьба немецкому командованию сохранить сабли сдающимся в плен польским офицерам.

Панове шляхта. Что им хлопы? Панам официрам не до быдла.

Как-то так. Протухло.

СПРАВКА «КП»

Движение Сопротивления в Польше и Советской Белоруссии *

ПОЛЬША

Армия Крайова

Население Генерал-Губернаторства (Польши) на 1939 г. – 22 млн человек

Количество участников макс. – 350-380 тыс. человек

Пустили под откос – 732 ж/д состава

Уничтожили 4,3 тыс. транспортных средств

Сожгли — 130 складов с оружием и снаряжением

Взорвали — 40 ж/д мостов

Провели – 25 тыс. диверсионных и саботажных акций

Совершили – 5,7 тыс. покушений на немцев и коллаборационистов.

Освободили — заключенных 16 тюрем.

ПОЛЬША

Гвардия (Армия) Людова

Количество участников макс. – 30 тыс. человек

Уничтожили – более 20 тыс. жандармов, немецких солдат и офицеров, в том числе 4 генерала

Разрушили – 92 автомобильных и ж/д мостов и 89 ж/д станций

Пустили под откос – 439 эшелона и ж/д состава

Подбили – 24 танка

Сбили – 4 самолета, ещё 8 самолетов уничтожено на аэродромах

Уничтожили – более 300 автомашин, 465 паровозов и 4000 вагонов

БЕЛОРУССИЯ

Партизаны и подпольщики

Население Белоруссии в 1941 г. – 9 млн человек

Количество участников макс. – 374 тыс. человек

Уничтожили – 125 тысяч немецких захватчиков и их пособников

Вывели из строя (ранили) – 375 тысяч немецких солдат и их пособнгиков

Пустили под откос – 11 128 ж/д составов и 34 бронепоезда

Разгромили — 29 ж/д станций

Взорвали 819 ж/д и 4710 иным мостов

Разгромили 948 вражеских штабов и гарнизонов

Перебили – свыше 300 тыс. рельсов

Сбили и сожгли на аэродромах – 305 самолетов противника

Подбили – 1 355 танков и бронемашин

Уничтожили – 438 орудий разного калибра, 18 700 автомашин

Захватили и уничтожили — 939 военных немецких складов

Разрушили – 7 300 км. телеграфно-телефонной связи

Захватили (трофеи): артиллерийских орудий – 85, минометов — 278, пулеметов – 1 874, винтовок и автоматов – 20 917

*По данным открытых источников и материалам НКГБ СССР.

Источник: nstarikov.ru