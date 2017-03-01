«Лунный проект» Маска выглядит слишком фантастично

Очередной поражающий воображение проект озвучил американский миллиардер Илон Маск. Теперь его планы касаются туризма – и отправлять туристов он намерен не куда-нибудь, а вокруг Луны. Даже американские эксперты по космонавтике уже называют планы Маска не иначе как «бравадой». Какова вероятность реализации этой амбициозной задумки?

Глава американской аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск вновь удивил своими амбициозными планами. Он намерен ни много ни мало организовать к 2018 году частную туристическую космическую миссию, которая облетит вокруг Луны (без посадки) и вернется на Землю. Туристами станут двое неназванных человек из Голливуда, которые уже оплатили полет и вскоре приступят к прохождению подготовки и медицинских обследований.

Данную программу Маск намерен реализовать с помощью пилотируемого космического корабля Dragon 2 и ракеты-носителя Falcon Heavy. Оба аппарата пока еще находятся в стадии разработки, однако это не убавляет оптимистичности Маска. По его задумке, летом текущего года должны быть проведены тестовые пуски Falcon Heavy, а к концу года – демонстрационный полет Dragon 2 на МКС в автоматическом режиме. Уже во втором квартале 2018 года планируется первый запуск корабля на МКС с экипажем на борту. После всех этих запусков и тестов SpaceX и планирует организовать туристический полет. В дальнейшем компания нацелена ввести практику регулярных космических миссий с туристами на борту, а также ежегодно совершать по четыре полета на МКС – три грузовых и один с экипажем.

Маск рассчитывает, что эти планы позволят SpaceX стать одной из основных компаний, осуществляющих доставку астронавтов на МКС, а также туристов в космос. При этом за счет доходов от туристических миссий он намерен уменьшить стоимость отправки экипажей и грузов на МКС для правительства США. Кроме того, лунный полет должен стать первым шагом на пути к поставленной им цели человеческих полетов на Марс.

Планы, безусловно, амбициозные, но вот насколько осуществимые? При ближайшем рассмотрении помимо одиозности своего основателя компании SpaceX (основана в 2002 году) есть что занести себе в актив. Она была первой частной фирмой, которая запустила в 2008 году ракету-носитель с жидкостными двигателями на орбиту (Falcon 1). В 2010 году она первой из негосударственных компаний отправила туда и вернула космический корабль Dragon (уже с помощью ракеты-носителя Falcon 9), а в 2012-м пристыковала его к МКС. В 2013 году ракета Falcon 9 вывела к геостационарной орбите спутник SES-8 (что также не удавалось частному бизнесу). Кроме того, именно SpaceX впервые в мире удалось осуществить посадку первой ступени ракеты-носителя на землю (2015 год) и на морскую платформу (2016 год), успешно претворив в жизнь идею многоразовой ракеты-носителя.

В то же время компания сталкивалась и с серьезными неудачами. В частности, в 2013 году корабль Dragon потерял управление из-за блокировки топливных клапанов. В 2015 году другой Dragon, который должен был доставить воду и продукты питания на МКС, после запуска упал из-за взрыва резервуара с гелием. Ракета Falcon 9 вместе со спутником, который она должна была доставить, взорвалась в 2016 году прямо на пусковой платформе. Да и посадка первой ступени ракеты-носителя удалась компании далеко не с первого раза. Также не далее чем несколько дней назад грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС с первого раза. Кроме того, из-за нехватки ресурсов неоднократно переносились сроки запуска космического корабля с экипажем (первоначально он планировался на 2014 год) и миссия по доставке людей на Марс (с 2020 до 2024 года).

Таким образом, Маск постоянно выступает с амбициозными заявлениями, однако их выполнение уже не раз переносилось или вовсе откладывалось в долгий ящик. В этих условиях эксперты критически восприняли планы лунного туристического полета. Джон Логсдон, эксперт по космической политике Университета Джорджа Вашингтона, назвал это «бравадой SpaceX», добавив, что миссия не несет никакой научно-исследовательской ценности, а является лишь развлекательной поездкой. Астрофизик Алан Даффи и геофизик Мика МакКиннон в своих Twitter усомнились в реальности поставленных компанией сроков. Астроном Джонатан МакДауэлл также выразил скепсис насчет сроков, назвав более реальным 2020 год. Скотт Пейс, директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона, не раз упрекал SpaceX в срывах поставленных сроков, а после взрыва ракеты-носителя – и в беспечности.

Планы Илона Маска, хотя и кажутся продуманными, все равно выглядят фантастично. Начать стоит с того, что компания SpaceX еще ни разу не запускала людей в космос. Первый разработанный ею пилотируемый космический корабль Dragon 2 еще только должен пройти все испытания. Новая ракета-носитель Falcon Heavy, которая должна стать самой мощной в истории, пока также ни разу не запускалась. Да, у SpaceX есть определенные наработки в этой области, и аппараты создаются не с нуля. Однако есть и неудачный опыт. Да и между космическими грузоперевозками и человеческими полетами существует значительная разница. В этих условиях отправка людей менее чем через год после первичного запуска корабля и ракеты-носителя кажется сумасшествием.

Если же SpaceX удастся реализовать свои амбициозные планы, то нас ждет технологическая революция в космосе, а также появление серьезного конкурента для космической отрасли России.

Однако пока подавляющее большинство запусков осуществляются с помощью ракет-носителей российского производства. Кроме того, Роскосмос неоднократно озвучивал планы по дальнейшему развитию космической программы. В частности, на ближайшие годы намечена разработка транспортной системы, способной обеспечить полеты человека к Луне. Роскосмос также намерен развивать программу космического туризма. Кроме того, в рамках миссии «ЭкзоМарс» к 2020 году планируется отправить марсоход на Красную планету, а также смонтировать на ее поверхности стационарную лабораторию.

Источник: nnm.me