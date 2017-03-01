Кто позволил нас травить фальсификатом

Похоже, война с пальмовым маслом опять проиграна.

Госдума в феврале отклонила сразу два законопроекта, которые должны были ограничить использование растительных жиров в детском питании. «Свободная пресса» вспоминает, какие еще смелые инициативы по борьбе с продуктовым фальсификатом не стали внедрять парламентарии. И главное — почему.

16 тысяч тонн отравы

Роспотребнадзор опубликовал данные по надзору за качеством пищевых продуктов за 2016 год. Проверок было проведено 57 тысяч (они касались производителей, предприятий торговли и общепита). Вынесено 60 тысяч административных постановлений, по итогам рассмотрения которых судами наложено 755 млн рублей штрафов. Приостановлена деятельность 2,3 тысяч предприятий, которые грубо нарушали санитарно-гигиенические нормы.

Скажем, на предприятиях общепита самые частые нарушения были связаны с несоблюдением технологии приготовления блюд, условий хранения и годности продуктов. Сотрудники нарушали правила личной гигиены, не проходили гигиенической аттестации или срывали сроки обязательных медосмотров. На этих основаниях органами Роспотребнадзора были временно отстранены от работы почти 1,5 тысячи сотрудников общепита.

Еще почти 13 тысяч тонн импортной пищевой продукции «завернули» прямо на границе: как правило, она перевозилась с нарушениями, либо без сопроводительной документации (которая позволяет подтвердить происхождение, качество и безопасность продукции).

Уже внутри России снято с реализации 73 тысячи партий пищевых продуктов объемом свыше 3 тысячи тонн (в том числе 774 тонны импортных продуктов). Одно из самых частых нарушений — это превышение нормативов по содержанию нитратов: это выявили в 1,3% проб овощей и фруктов (в том числе в 5,8% случаев по импортным бахчевым — арбузам и дыням).

Еще одна проблема — это наличие вредоносных микробов. В прошлом году это обнаружилось более чем в 200 тысячах проб (4,3% от всех взятых санитарными инспекторами Роспотребнадзора). Самые опасные продукты — следующие: импортные плоды и ягоды (7,1% проб), рыба (7%), птица (5%) и молочная продукция (4,9%), столовая зелень (5,3%) и кондитерские изделия (5%).

Особо в докладе Роспотребнадзора оговаривается проблема фальсификации продуктов. Чаще всего, как выяснилось, подделывают молочные консервы (8% взятых проб показали, что речь шла о фальсификате) и мясные консервы (5,3%). Также забракованы 4,3% проб молочной продукции — сливочного масла, сметаны, творога, в которых жировая фаза была замещена жирами немолочного происхождения.

По этим фактам в правоохранительные органы направлено более 250 материалов для возбуждения уголовных дел, судами приостановлена деятельность 12 предприятий, отозваны декларации и сертификаты соответствия 360 продуктов.

Впрочем, есть и позитивные примеры, когда крупные компании добровольно отзывают свою продукцию, которая не соответствует стандартам качества. Скажем, американский Mars в феврале прошлого года отозвал партию батончиков Mars, Snickers и Milky Way… в которых оказались кусочки пластика. А, скажем, в августе американская Abbott Laboratories отозвала с российских прилавков партию своего детского питания PediaSure… на том основании, что у продукта изменилась консистенция или текстура. Вот это действительно забота о потребителях!

Суррогат вместо грудного молока

Каким образом можно бороться с засильем фальсификата на прилавках?! Еще в июне правительство утвердило «Стратегию повышения качества пищевой продукции» до 2030 года, которая была разработана Роспотребнадзором. Авторы стратегии прямо указывают, что причина появления фальсификата — это «несовершенство правовых и организационных механизмов в отношении качества пищевой продукции». Хотя, к сожалению, конкретных мер не предлагают.

За них это сделала «Свободная пресса», детально проанализировав предложения российских политиков, которые предлагали ужесточить регулирование в пищепроме. Пожалуй, самой громкой была инициатива Заксобрания Ленинградской области, которое еще в июле прошлого года обратилось в Госдуму с предложением ужесточить ответственность за фальсификацию пищевых продуктов. Скажем, юрлицо заплатит штраф в размере до 1 млн. рублей (сегодня — не более 300 тысяч), а должностное лицо — до 50 тысяч (сейчас — 20 тысяч).

Также питерские депутаты предложили полностью запретить использование растительных жиров (пальмоядрового и кокосового масла, пальмового и пальмоядрового стеарина) в продуктах детского питания. Однако на заседании 15 февраля этот законопроект Ленинградской думы был отклонен.

Вообще, с пальмовым маслом Госдума пыталась бороться не впервые. Незадолго до того, как в Госдуму обратились питерские депутаты, парламентарии Мария Кожевникова и Балаш Балашов (оба — «Единая Россия») также внесли на рассмотрение коллег похожий документ. Правда, они предлагали не полностью отказаться от растительных масел при производстве детского питания, а лишь ограничить их применение.

Только в качестве сырьевых компонентов при производстве заменителей жиров женского молока и заменителей молочного жира (что разрешено рекомендациями Минздрава). Но даже более «мягкий» законопроект Кожевниковой и Балашова не был принят.

Споры кипят… даже об этикетках

Активнее других ратовал за запрет пальмового масла в детских продуктах депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. В пылу полемики с думской трибуны он выдвинул еще одну инициативу. Если покупатель возвращает продавцу фальсифицированный товар, то ему обязаны вернуть пятикратную стоимость продукции (впрочем, свою идею Нилов в конкретный законопроект еще не оформил).

Однофамилец справоросса, либерал-демократ Ярослав Нилов вместе с коллегами Игорем Лебедевым и Андреем Свинцовым, работая еще в прошлом думском созыве, предлагали выделить во всех торговых точках специальные места, где бы стояли только продукты с глутаматом натрия. Если кто подзабыл, то это усилитель вкуса, который легко «опознать» по надписи Е621 на упаковке. Законопроект Госдума однако отклонила.

А вот, например, депутат Виталий Золочевский (ЛДПР) предлагал вот какой запрет: чтобы пищевые продукты не хранились и не транспортировались в емкостях, в которые раньше содержались вредные вещества. Например, продукты крекинга нефти. Более того, даже для чистки таких емкостей (скажем, железнодорожных цистерн) используют такие средства, которые сами по себе опаснее любого яда. За нарушение запрета Золочевский предлагал даже ввести уголовной ответственность. Законопроект также не был принят. Увы.

Парламент Адыгеи два года назад предлагал ужесточить требования к маркировке продуктов питания: чтобы сведения о составе, весе (объеме), дате и месте изготовления были написаны шрифтом не менее 2 миллиметров, причем обязательно были четкими и выделялись на контрастном фоне. Рассматривался законопроект больше года, и лишь в апреле 2016-го Госдумой был окончательно отклонен.

Также в прошлом году Госдума отклонила еще один законопроект, который разработали депутаты Олег Михеев («Справедливая Россия») и Сергей Поддубный («Единая Россия»). Они предлагали, чтобы на этикетке продукта питания (либо на ярлыке или листе-вкладыше) обязательно указывалось процентное отношение компонентов, из которых он изготовлен (если доля превышает 0,9%).

Обязаны же сегодня производители указывать сами эти компоненты, его пищевую ценность и примерные рецептуры блюд. И снова Госдума почему-то решила не ущемлять права промышленников «лишним» ограничением. Которое, разумеется, пошло бы только на пользу!

«Необходимо менять формулировки КоАП»

Так что делать с засильем фальсификата на полках и прилавках? Этот вопрос «Свободная пресса» адресовала председателю Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олегу Сухову.

— На мой взгляд, целесообразно обратить больше внимания на деятельность ритейлеров, так как именно их условия зачастую приводят к появлению на полках запрещенной продукции. Для полного предотвращения появления фальсификата необходимо установить ответственность каждого участника цепочки — от производителя до торговой сети, которая занимается сбытом нелегальной продукции.

Только жесткие санкции в итоге приведут к тому, что сами сети начнут отказываться от работы с сомнительными поставщиками, а производителям придется повышать качество товара, чтобы с ними не разрывали контракты.

На практике, когда речь идет о качестве продуктов питания, то нарушителям обычно вменяют ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».