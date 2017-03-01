Гонки совсем скоро тоже будут без пилотов

В Барселоне на крупнейшей в мире выставке мобильной индустрии Mobile World Congress дебютировала окончательная версия дизайна гоночного автомобиля серии Roborace, в которой будут соревноваться машины управляемые искусственным интеллектом. Заезды планируется проводить в качестве гонок поддержки Формулы E — чемпионата для электромобилей с открытыми колесами.

Габаритная длина гоночного автомобиля составляет около пяти метров, а ширина — два метра. Беспилотник оснащен четырьмя 300-киловаттными электромоторами (по одному на каждое колесо) и весит 975 килограммов. Такая машина может разгоняться до 320 километров в час.

Автомобиль управляется суперкомпьютером Drive PX2, разработанным американским производителем видеопроцессоров Nvidia. Он получает информацию от пяти лидаров, двух радаров, 18 ультразвуковых датчиков, двух оптических детекторов скорости и шести видеокамер, одна из которых — 360-градусная.

В середине февраля состоялась дебютная гонка серии Roborace, в которой участвовали не финальные версии машин, а прототипы именуемые DevBot. Этот заезд закончился аварией. По словам разработчиков, искусственный интеллект попытался «раздвинуть границы», но в результате автомобиль врезался в ограждение.

С июля будут гоняться только две машины Roborace, а со следующего сезона Формулы Е должен начаться полноценный чемпионат. Предполагается, что техническая начинка всех автомобилей окажется одинаковой, но программное обеспечение, которое отвечает за управление машиной, команды смогут разрабатывать самостоятельно.