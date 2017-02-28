Сталин. Политическая борьба (1921-1923 г.г.)
12:28. 28 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тайны внутрипартийных противоречий первых лет советской власти
Историк, автор учебников по истории России Евгений Спицын рассказывает о том, как Сталин, находясь на не самой главной должности, смог сосредоточить в своих руках власть в СССР.
Ведущий Андрей Фефелов
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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai