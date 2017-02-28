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Сталин. Политическая борьба (1921-1923 г.г.)

12:28. 28 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Тайны внутрипартийных противоречий первых лет советской власти

Историк, автор учебников по истории России Евгений Спицын рассказывает о том, как Сталин, находясь на не самой главной должности, смог сосредоточить в своих руках власть в СССР.

Ведущий Андрей Фефелов

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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