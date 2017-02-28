Сталин. Политическая борьба (1921-1923 г.г.)

..., ее упразднения. Реформизм предусматривает не политическую борьбу за власть, а только экономическую... в основном представляют борьбу Сталина и Троцкого как личную борьбу за власть. Сейчас...-Би-Си сообщили о смерти Сталина. Сталин же умер только 5 марта...