Что сатанинский либерализм нам готовил

…История действительно повторяется вновь и вновь.



Для России наших дней разница заключается в том, что те самые социальные и государственные завоевания и наследство, доставшиеся нам от трёх предшествующих поколений ценой большой крови, бед и несчастий, а также их упорного труда почти полностью разворованы и уничтожены современной «либерастической» элитой.



Что она предлагает простому народу и ветеранам труда былых пятилеток?



Ювенальную юстицию, 60-часовую рабочую неделю, монетизацию льгот, полицию, вступление в ВТО, гарантированный рост цен, попранные конституционные гарантии и свободы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, умиление СМИ от числа роста благосостояния наших олигархов…

Какие рассуждения и установки слышим мы от элиты, рожденной ещё в СССР, но лоббирующей совершенно антисоциальные и чуждые трудящимся людям цели? «Важно, чтобы ребенок для школы был не дополнительной обузой, а источником её финансового благополучия, материального достатка её работников»[1], или «моральная подготовка» учащихся к тому, что они скоро станут конкурентами (читай: врагами) друг другу. (Сравните с государственной политикой дружбы и братства советских времён)…



Даже при беглом рассмотрении очевидно, что обученное и инструктируемое из-за рубежа «манагерство» России уже много лет последовательно реализует часть единого плана по превращению планеты в фашистское государство, в котором единственная роль России – это сырьевой придаток для управленцев «золотого миллиарда».

Подобного рода разоблачительные документы не раз становились достоянием гласности, но всякий раз «благополучно замыливались» либо игнорировались. Рассмотрим ещё два, чтобы убедиться в том, что задачи по глобализации и порабощению человечества формулировались ещё в конце XVIII века.

В статье, посвящённой Биллу Куперу, перечислены 25 принципов, которые должны применяться к США и остальным странам, и представляют собой пошаговую инструкцию о том, как организована конспирация в ордене иллюминатов, и описывает их долгосрочные планы со времени основания ордена. Автором этого перечня является Адам Уэйсхопт.

Выработан он был в 1776 году, вскоре после того, как к финансированию ордена Иллюминатов подключились Ротшильды. Итак, вчитаемся:

1. Пользоваться тем, что в целом люди более склонны к злу, чем к добру.

2. Проповедовать Либерализм.

3. Использовать идею о свободе для провоцирования межклассовых войн.

4. Поскольку цели Иллюминатов оправданы, для их достижения необходимо использовать абсолютно все средства.

5. Право на ложь является законным.

6. Наши ресурсы и их сила должны оставаться невидимыми до самого момента, когда они приобретут такую мощь, что уже никакая сила или козни не смогут подорвать их.

7. Отвлекать внимание толпы на основе её психологии с целью управления массами.

8. Использовать алкоголь, наркотики, коррупцию и все социальные пороки для систематического разложения молодёжи.

9. Всеми способами захватывать собственность.

10. Пользоваться лозунгами вроде равенства, свободы, братства и вкладывать их в уста народных масс для ведения психологической войны.

11. Руководить ходом войн с тем, чтобы народы обеих воюющих сторон ещё больше увязали в долгах и проводить мирные конференции таким образом, чтобы ни одна из противоборствующих сторон не получала территориальных прав.

12. Члены (ордена Иллюминатов) должны использовать своё богатство для того, чтобы к власти допускались такие кандидаты, которые будут послушными к их требованиям. они должны использоваться как пешки в закулисной игре. Их советники должны воспитываться и обучаться способам управления миром с детских лет.

13. Контролировать прессу.

14. После формирования травматических ситуаций должны появляться (наши) агенты и представляться спасителями народных масс.

15. Создавать промышленные кризисы и финансовую панику, безработицу, голод, нехватку продуктов питания и использовать это для управления массами или толпой с целью ликвидации всех тех, кто стоит (у нас) на пути.

16. Проникать в тайные масонские организации для использования их в целях Иллюминатов.

17. Объяснять ценность систематического обмана, использовать высокопарные лозунги и фразы, а также давать щедрые обещания массам, несмотря на то, что они являются невыполнимыми.

18. Разрабатывать детальные планы по разрешению проблем, вести обсуждение правил уличной борьбы, необходимой для быстрого подчинения населения.

19. После окончания войн использовать (наших) агентов в качестве закулисных советников и применять тайную дипломатию для установления контроля (за воюющими сторонами).

20. Создавать огромные монополии, стремящиеся к управлению через Мировое Правительство.

21. Использовать высокие налоги и нечестную конкуренцию для разрушения экономики через захват сырьевых ресурсов. Организовывать недовольство в среде работников и субсидировать их конкурентов.

22. Разрабатывать боевые средства и формировать силы (полиции и солдат) для защиты наших интересов и потребностей в необходимой мере.

23. Лидеры и члены единого Мирового Правительства должны назначаться директорами.

24. Проникать во все классы и уровни общества и правительства с целью одурачивания, поражения и коррумпирования молодой части общества, обучая их теориям и принципам, которые, как мы знаем, являются ложными.

25. Национальное и международное законодательство нужно использовать для разрушения цивилизации и порабощения и управления людьми.

http://vaticproject.blogspot.com/2010/08/w illiam-cooper-exposing-illuminati.html

http://www.pakalertpress.com/2010/08/29/w illiam-cooper-%E2%80%93-exposing-the-ill uminati-dajjal-goals-and-agendas/

У вас не возникло чувства дежавю? Почерк, пожалуй, хорошо нам знаком.



Теперь обратимся к книге Николая Боголюбова «Тайные общества ХХ века"

"Если говорить о том, где на самом деле раскрывалась идеология Иллюминатов Вайсхаупта, нужно рассмотреть документ, ставший известным под названием «Новый Завет Сатаны”, хранившийся баварскими Иллюминатами как совершенно секретный.



Я совершенно целенаправленно использую этот документ в этом месте изложения, поскольку всё больше людей сомневаются в подлинности протоколов сионских мудрецов. Возможно, для многих читателей будет легче понять план и принципы происходящего, если слово «евреи ” не будет использоваться.



Для широкой общественности этот документ стал доступен только лишь в 1875 году, когда курьер баварских Иллюминатов на пути из Франкфурта в Париж был убит молнией, и часть этой информации о заговоре всемирного масштаба стала доступна.



Итак, «Новый Завет Сатаны” гласит:

— Первая тайна в деле управления людьми — овладение общественным мнением, причём нужно настолько долго сеять раздоры, сомнения и насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве, и не решат, что лучше в политических вопросах вообще не иметь собственного мнения. Должно возбуждаться народное недовольство; распространяться бездуховная, нечистая и противная литература. Далее, задачей прессы является доказывать неспособность не-Иллюминатов во всех областях государственной и религиозной жизни.

— Вторая тайна состоит в том, чтобы во главу угла ставить слабости людей, все дурные привычки, все достойное сожаления, и все ошибки — до тех пор, пока люди не перестанут понимать друг друга.

— Прежде всего, нужно бороться с силой отдельной личности, поскольку нет ничего опаснее её. Если она обладает творческой духовной энергией, она в состоянии достичь большего, нежели миллионы людей.

— Посредством зависти, ненависти, раздоров и войны, через лишения, голод и распространение заразы (например, СПИДа — прим. автора) все народы должны быть доведены до того, что они не будут более видеть никакого выхода, кроме как полностью отдаться в подчинение Иллюминатам.

— Если какое-либо государство подорвано революцией или вследствие гражданской войны стоит перед опасностью нападения внешнего врага, то это всегда благоприятный ход событий и работает в нашу пользу.

— Нужно людей приучить к тому, чтобы они брали квитанции как подлинные монеты, довольствовались внешней стороной, гнались за удовольствиями, находясь в непрерывном поиске чего-то нового, запутываясь в нём и, в конце концов, следуя за Иллюминатами; этого можно достичь через хорошее вознаграждение масс за их подчинение; этим же можно привлечь их внимание.

— Посредством развращения общества люди будут лишены всякой веры в Бога.

— Через последовательную обработку словом устным и письменным, а также специально разработанные формы обмана массы будут склонены в сторону воли Иллюминатов.

Способность самостоятельно мыслить должна быть ликвидирована у людей посредством внедрения преподавания готовых взглядов; духовные силы должны быть подорваны применением пустой демагогии. Свободные мысли, выдвигаемые партиями, должны ораторами Иллюминатов растягиваться настолько, чтобы у людей, утомлённых от слушания, выработалось отвращение к ораторам любых ориентаций. В противоположность тому, государственное учение Иллюминатов должно преподноситься гражданам в не утомительной форме, чтобы они могли спокойно его воспринять.

— Массы должны оставаться слепы, неразумны и лишенными собственного мнения, чтобы они не могли дискутировать на темы государственного устройства; управлять ими должна справедливая, но неумолимая сила и принцип безусловного подчинения.

— Мирового господства можно достичь только окольными путями, посредством целенаправленного подрыва всех подлинных свобод — законодательства, порядка выборов, прессы, свободы личности, а, прежде всего, системы воспитания и образования народа — и при строжайшем соблюдении тайны обо всех мероприятиях.

— Через целенаправленное расшатывание государственного устройства правительства нужно мучить до тех пор, пока они не будут готовы передать нам всю свою власть ради сохранения мира.

— В Европе надлежит возбуждать непонимание между людьми и народами, расовую и религиозную ненависть для того, чтобы появились непреодолимые расколы, чтобы ни одно христианское государство более не могло найти себе поддержки, потому что все прочие страны будут бояться, а любые союзы против Иллюминатов будут бессмысленны…

— В других частях света должны сеяться раздоры, беспорядки и враждебность для того, чтобы приучить государства к страху и подавить всякую возможность оказать сопротивление.

— Путем делегирования президентам прав объявления военного положения вся военная мощь также окажется в руках Иллюминатов.

— «Непросвещённые государи”, напротив того, должны устраняться посредством дворцовых переворотов и агентурных операций, не позволяющих им заниматься государственными делами.

— Путем продажности высших государственных должностей правительства должны быть поставлены в кредиторскую задолженность перед Иллюминатами после предоставления им серии займов, что существенно увеличит их государственный долг.

— Посредством специально отрежиссированных экономических кризисов, в ходе которых все доступные денежные средства будут изыматься из оборота, этим производится подрыв денежного хозяйства у «не-Иллюминатов”.

— Сила денег должна стать единственной силой, движущей торговлю и производство, чтобы посредством денег промышленники могли получить и политическую власть. Наряду с Иллюминатами в эту категорию должны попасть и зависящие от них миллионеры; полиция и солдаты должны оставаться неимущими.

— Через введение всеобщего равного избирательного права должно быть установлено безраздельное господство большинства. Через приучение к самостоятельности производится уничтожение семьи и её воспитательной силы. Через образование, основанное на фальшивых данных и лживых учениях, молодёжь должна быть оболванена, уведена в сторону и развращена.

— Связь с уже существующими и основание новых лож вольных каменщиков, продолжающих дело рассеянных организаций, чтобы достичь желаемой цели. Никто не знает их и их целей, и менее всего глупцы из числа не-Иллюминатов, которые будут стремиться к членству в открытых ложах вольных каменщиков, только для того, чтобы глаза им успешнее засыпали песком.

— Посредством всех этих мероприятий народы должны подталкиваться к мысли о том, чтобы пригласить Иллюминатов на роль мировых правителей. Новое мировое правительство должно представляться благодетельным руководством-ширмой, к которому прибегают совершенно добровольно (ООН – прим. автора). Если какое-либо государство будет против него возражать, его соседи начнут против него войну. Создание такого правительства требует организации мировой войны. (КОРАЛЬФ: «Майтрейя, мировой учитель будущего», Конни-Ферлаг, 1991, стр. 115 и сл.).

Нетрудно понять, что в этом «Новом завете Сатаны» можно говорить о содержании практически идентичном таковому в «Протоколах сионских мудрецов», только в данном случае евреи заменены на Иллюминатов. Мы уже видели, по чьему заданию Адам Вайсхаупт организовал баварских Иллюминатов, и теперь остается выяснить, откуда происходит «Новый завет Сатаны»

http://www.rus-sky.com/history/library/b ogolubv/boglubv1.htm



Известны и другие секретные документы «кукловодов мира», по тем или иным причинам потерявшие статус сверхсекретности. Например, о причастности властной и культурной элиты СССР-России к тайным орденам и структурам можно узнать немало интересного из книги О.А. Платонова «Россия под властью масонов» (М. «Русский вестник», 2000; также доступна для чтения в рунете). Не менее интересны и труды американского историка Энтони Саттона (например, «Как орден организует войны и революции») и российского писателя Николая Старикова[2].

Если наложить эти документы и программы на череду исторических событий и коллизий и соотнести их с могущественными силами, управляющими миром, глазам предстает уходящая в глубь веков картина борьбы нескольких кланов высшей мировой элиты – как между собой, так и с активной частью человечества, осознающей происходящие процессы и пытающейся что-то этим планам противопоставить.



Развал Советского Союза, мировые войны, революции, кризисы, заказные убийства, торговля оружием и наркотиками – практически все изучаемые и умалчиваемые историей важные события инициировались и направлялись с «вершины пирамиды со всевидящим оком».



Стремление действовать скрытно ввиду относительно малой численности «закулисных кукловодов» означает их слабость: до коренного перелома ситуации они будут прятаться и маскироваться. Однако, не пройден ли уже пресловутый Рубикон?

Вас это интересует? Вы не хотите быть щепкой, несомой потоком истории, управляемой из-за кулисы? Хотите справедливого и светлого будущего для своих детей? Тогда начните раскрывать глаза на мир и пытаться понять, что он собой представляет, и соотнесите это с тем, каким бы вы его хотели видеть. Следом придёт и выбор способа действия.



Ведь только обнаружив и определив болезнь можно избрать способ излечения от неё. В противном же случае реализация планов по кардинальному сокращению численности населения Земли и установлению глобального фашизма завершится уже в обозримом будущем.

С.А. Салль

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com