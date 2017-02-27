Русские мотоциклы Урал стали хитом в Америке

Американские журналисты прокатились на мотоцикле Ural Gear Up в лимитированной версии Sahara с приводом на колесо коляски и четырехступенчатой коробкой передач. Такой мотоцикл стоит в США 18 000 $ без учета налогов и сборов.

Журналисты американского издания Road&Track совершили небольшое путешествие в горы на мотоцикле Ural, которые в настоящее время невероятно популярны в США! Ural — единственный мотоцикл, серийно оснащенный коляской, еще и с возможностью оснащения приводом на оба задних колеса, что открывает широкие возможности путешествий по бездорожью. В США оценили проходимость русских мотоциклов и консерватизм их конструкции — настоящий old school.

Американцам понравился крепкий русский мотоцикл. Элементы кузова выполнены из металла, это вам не новомодные пластиковые крылья. Хотя, российского в Урале не так и много: собственно металл и руки рабочих Ирбитского завода. За рубежом закупаются амортизаторы Sachs, генераторы Denso, зажигание Ducati, тормоза Brembo, впрыск Bosch и Delphi… Классический мотоцикл был оснащен достижениями цивилизации, а вскоре на Уралах появится АБС. Это уже не чадящий сельский рыдван, а эксклюзивный транспорт для энтузиастов.

Еще и достаточно обеспеченных. Американские журналисты прокатились на мотоцикле Ural Gear Up в лимитированной версии Sahara с приводом на колесо коляски, мотором в 41 л.с. и четырехступенчатой коробкой передач. Такой Урал стоит в США 18 000 $ без учета налогов и сборов. Оснащение Sahara включает дополнительный свет, дуги, лебедку, лопату и многое другое. Если в дополнение ко всему вышеперечисленному заказать керамический выпуск, пакет внедорожных опций и более подходящие для бездорожья покрышки, то цена смело перевалит за 20 000 $. При этом, надо отметить, что цены на американскую икону — мотоциклы Harley-Davidson начинаются с 8 000 бакинских.

В России такой Урал стоит около 700 000 рублей и покупать его никто не торопится. А на Западе Ural пришелся ко двору, став модным аксессуаром. Более 90% продукции завода уходит на экспорт, в США и Европе реализацией Уралов занимаются по 60 дилеров, представительства есть на Ближнем Востоке, Австралии, перспективными рынками считаются Япония и Корея. Первую продукцию Ирбитский мотоциклетный завод (мотоциклы М-72) выдал в конце 1942 года. В советские годы проблем со сбытом в силу особенностей экономики не было, а пережить 90-е — начало 2000-х помогли энтузиасты завода и сегодня можно гордится тем, что российские мотоциклы завоевали сердца избалованного западного потребителя.

В США любители Уралов придумали понятие UDF — Ural Delay Factor «фактор задержки Урала» — двукратное увеличение времени поездки, вследствие постоянного общения с любопытными. Ural вызывает интерес где бы он не появился.

Стоит отметить, что в 2016 году Ural Gear Up Sahara вошел в топ-10 люксовых транспортных средств по версии Bloomberg. Было отмечено, что русский мотоцикл предоставляет возможность двигаться по любым дорогам в любое время года. Урал был признан идеальным мотоциклом для охоты и рыбалки. А возглавил список Bloomberg Lamborghini Huracan Spyder. О как!