Американский ГУЛаг
14:20. 27 февраля 2017 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вот бы где Солженицыну развернуться! Но об американском «ГУЛаге» в США почему-то никто не вспоминает… ибо демократия!
Когда в России произносится слово «депортация», то нередко возникает образ, активно развиваемый с так называемой горбачёвской перестройки – депортация крымских татар, депортация чеченского народа, дух сталинских репрессий и всё в этом роде. Когда в России произносится слово «интернирование», то нередко возникает образ нашумевшей катынской истории, когда польских офицеров вывезли на территории специально обустроенных лагерей НКВД, а после, якобы исключительно силами НКВД, опять-таки в духе сталинских репрессий, расстреляли, засыпав тысячи трупов сырой смоленской землёй.
Для миллионов россиян все эти образы настолько прочно стали ассоциироваться с советским прошлым, что призыв покаяться, исходивший, что интересно, чаще от западных «партнёров», стал восприниматься чем-то само собой разумеющимся. Каялись, каялись, под ехидные вопли либеральных «товарищей», на постоянной основе заявлявших, что, дескать, Запад, который демократичен и гуманистичен, который никаких депортаций и интернирований не мог допустить по определению, поможет «немытой и необразованной» России понять свою чудовищную вину перед отдельными народами.
Безусловно, депортация чеченцев, крымских татар, представителей других народов (целых народов!) в годы Великой Отечественной войны – это далеко не светлая страница истории нашего многонационального и многоконфессионального государства. Это скорбь, боль и горе тысяч семей. И эти скорбь, боль и горе до сих пор отзываются раздирающим душу эхом. Всё это понятно, и современная Россия вовсе не пытается об этом забыть, не делает попыток вычеркнуть целую главу своей большой истории.
И в этой связи тысячекратным лицемерием выглядят попытки «друзей» России объявить о том, что депортация и интернирование – это нечто лишь из советской истории, и что в других странах (странах «победившей демократии») такого в годы Второй мировой войны не было, и не могло быть по определению. Не было?..
Если наши либеральные «друзья» пытаются нас убедить в этом, то давайте же обратимся к истории, которая приоткроет кое-какие небезынтересные факты о партнёрах по антигитлеровской коалиции. И 3 июля, возможно, именно тот день, когда сделать это будет вполне обоснованно.
Итак, 3 июля далёкого 1890 года. Ровно 125 лет назад США прирастают 43-м своим штатом – Айдахо. Казалось бы, при чём здесь 43-й американский штат и история о депортации и интернировании? А ведь очень даже при чём… Именно Айдахо стал тем американским штатом, в котором в годы Второй мировой войны были созданы наиболее крупные лагеря для депортации японского населения США, лагеря для интернирования японцев, большинство из которых, что особенно важно, имели на тот момент гражданство Соединённых Штатов Америки. Системы этих лагерей вполне можно считать американским «ГУЛагом», который перемолол тысячи жизней.
И вот вопрос: покаялись ли нынешние американские власти, покаялись ли ныне живущие поколения американцев за то, что ни в чём не повинных людей сгоняли в концентрационные лагеря, из которых не вернулись тысячи семей американских граждан японского происхождения?..
Думается, что если современного американца спросить о том, готов ли он покаяться за преступления предыдущих властей, то абсолютное большинство просто округлит глаза и заявит, что вообще не понимает, о каких ещё преступлениях идёт речь… США – победители во Второй мировой войне – это «знает» каждый американец, а США – инициаторы создания немалого числа концлагерей для интернированных – то «наглая антиамериканская ложь и не более»…
Что ж… О правде, которую в США сегодня забыли, и о которой тамошние «правозащитники» почему-то не готовы напомнить.
Вашингтон подверг депортации и интернированию в спецлагеря в общей сложности более 120 тысяч японцев. Около 12 тысяч из них содержались в спецлагерях штата Айдахо – лагерь Минидока и лагерь, располагавшийся неподалёку от городов Куския. Большинство депортированных – японцы с американскими паспортами, проживавшие на западном побережье США.
Концентрационный лагерь Минидока (Айдахо, США)
В лагере Минидока содержались и известные американцы японского происхождения: композитор Пол Чихара, литератор Митсуэ Ямада, писатель Джон Окада, актёр Роджер Шимамура и другие.
В Штатах, если можно так выразиться, сегодня «широко неизвестна» директива президента Франклина Рузвельта от 19 февраля 1942 года. Это чрезвычайный указ №9066, который наделял военные администрации полномочиями по выселению людей в заранее подготовленные спецлагеря. Чёткого указания, лиц какой именно национальности необходимо в первую очередь подвергать депортации, в указе Рузвельта нет, но этого вопроса и не возникало. К тому времени антияпонская истерия зашкаливала. В указе говорилось об «особых действия в отношении лиц, представляющих этнические группы государств, не дружественных по отношению к США». Первое среди таковых, конечно же, Япония — именно так вопрос воспринимался американцами.
Лагерь «Tule Lake»
Именно этот чрезвычайный указ в «демократическом государстве» привёл к тому, что депортированию и интернированию подверглись, как уже было отмечено, более 120 тысяч японцев, проживавших в США, а также около 11 тысяч немцев и не менее 3 тысяч итальянцев. Таким образом, около 135 тысяч человек американское государство фактически официально причислило к числу «агентов зарубежных разведок» и «шпионам», ведущим антиамериканскую деятельности, требующих постоянного контроля в спецлагерях.
Принудительные работы в лагерях (цветное фото, сделанное администрацией лагеря «Tule Lake»)
Почти 30% территории Соединённых Штатов, согласно этому указу, была разбита на так называемые военные зоны, и главы каждой из таких зон получали фактически неограниченные права на депортацию всех тех лиц, которых они посчитают антиамерикански настроенными.
Сбор багажа депортируемых. Люди — отдельно, имущество — отдельно
К весне 1942 года антияпонские настроения просто захлестнули США, и началась ещё и масштабная информационная кампания, которая ставила своей целью оправдать массовое переселение японцев в специальные лагеря и посеять ненависть к гражданам США японского происхождения со стороны представителей других этнических групп, населявших Штаты. Не зазорным в США считалась откровенная уличная травля японских граждан и доносы в полицию о том, что в таком-то доме проживает японская семья — конечно же, семья «шпионов»… Мало того, в специальные лагеря свозились японцы и из стран, с которыми США граничат – Мексики, Канады. А в лагеря Айдахо свозились японцы даже из Панамы и Перу!
Американские газеты того времени передают дух истерии.
Los Angeles Times:
Гадюка — это всегда гадюка независимо от того, где она вылупилась. И американец японского происхождения, рождённый у японских родителей, вырастает японцем, но не американцем.
Американские фермеры выступают за выселение японцев (в оригинале – «япошек») в специальные зоны. Фермеры будут выращивать ту сельхозпродукцию, которую выращивали японцы, и вообще не хотят, чтобы те возвращались даже после окончания войны.
Японская семья, получившая специальные бирки перед переселением
Каким же было содержание депортированных и интернированных в спецлагерях военных администраций США? Это чаще всего деревянные бараки без канализации и освещения.
В северных штатах США, в которых депортированные японцы возводили для себя бараки сами, нередко отсутствовало и отопление в виде обычных печек-«буржуек». В итоге температура внутри бараков в суровые зимы опускалась ниже минус 20 по Цельсию. Люди погибали от голода и обморожения.
Американский ГУЛагСпецлагерь Манзанар (Калифорния, США)
Чтобы найти себе пропитание, люди пытались прорваться за ограждения из колючей проволоки. Существует немало свидетельств современников событий, рассказывающих о том, что охрана расстреливала тех, кто пытался прорваться за «колючку» в поисках грибов или ягод. В зимнее время депортированные рыли снег, чтобы извлечь мёрзлую траву и хоть как-то разнообразить свой рацион. В лагерях распространялись инфекционные болезни, и это распространение администрация лагерей не старалась остановить.
Действовала негласная директива о том, что чем меньше депортированных японцев останутся в лагерях, тем лучше — экономичнее… И тех действительно оставалось всё меньше и меньше. Точных данных о том, сколько сгинуло в американском «ГУЛаге», не представлено до сих пор. И ещё кое-что об американской экономии — абсолютное большинство людей не свозили в спецлагеря, а заставляли добираться туда (внимание!) на свои средства!.. Сохранилась инструкция, по которой японские семьи в США должны были отчитываться о том, что выполнили закон и сами переехали в концлагерь. Цинизм, который в истории ещё поискать!
И далее из серии «особый демократический цинизм». Чрезвычайный указ Франклина Рузвельта от февраля 1942 года был отменён… в 1976 году! Ещё через четыре года США была создана комиссия по расследованию эпизодов антиконституционных деяний властей США в годы войны. В итоге комиссия пришла к «потрясающему» выводу: массовое переселение японцев не было обоснованным. Каждому из оставшихся в живых после лагерей правительство США назначило компенсацию в размере 20 тыс. долларов, причём только тем, у кого на тот момент сохранился паспорт американского гражданина.
Учитывая тот факт, кто десятки тысяч японцев начали отказываться от американского гражданства, находясь в спецлагерях, компенсация была выделена далеко не всем, кто выжил после лагерного произвола. Денежной компенсацией и заявлением о «необоснованности переселения» «покаяние» американцев и завершилось.
«Мемориал» на месте спецлагеря «Топаз»
В последний раз о массовой депортации японского населения США вспомнили в 1998 году – тогда обнаружился последний выживший в американских лагерях японец, которому перечислили 20 тыс. долларов в качестве «извинений».
И, собственно, всё… Страница истории перевёрнута, и об американском «ГУЛаге» сегодня в США никто не вспоминает, ибо демократия… ИБО ДЕМОКРАТИЯ!..
Алексей Володин
Когда в России произносится слово «депортация», то нередко возникает образ, активно развиваемый с так называемой горбачёвской перестройки – депортация крымских татар, депортация чеченского народа, дух сталинских репрессий и всё в этом роде. Когда в России произносится слово «интернирование», то нередко возникает образ нашумевшей катынской истории, когда польских офицеров вывезли на территории специально обустроенных лагерей НКВД, а после, якобы исключительно силами НКВД, опять-таки в духе сталинских репрессий, расстреляли, засыпав тысячи трупов сырой смоленской землёй.
Для миллионов россиян все эти образы настолько прочно стали ассоциироваться с советским прошлым, что призыв покаяться, исходивший, что интересно, чаще от западных «партнёров», стал восприниматься чем-то само собой разумеющимся. Каялись, каялись, под ехидные вопли либеральных «товарищей», на постоянной основе заявлявших, что, дескать, Запад, который демократичен и гуманистичен, который никаких депортаций и интернирований не мог допустить по определению, поможет «немытой и необразованной» России понять свою чудовищную вину перед отдельными народами.
Безусловно, депортация чеченцев, крымских татар, представителей других народов (целых народов!) в годы Великой Отечественной войны – это далеко не светлая страница истории нашего многонационального и многоконфессионального государства. Это скорбь, боль и горе тысяч семей. И эти скорбь, боль и горе до сих пор отзываются раздирающим душу эхом. Всё это понятно, и современная Россия вовсе не пытается об этом забыть, не делает попыток вычеркнуть целую главу своей большой истории.
И в этой связи тысячекратным лицемерием выглядят попытки «друзей» России объявить о том, что депортация и интернирование – это нечто лишь из советской истории, и что в других странах (странах «победившей демократии») такого в годы Второй мировой войны не было, и не могло быть по определению. Не было?..
Если наши либеральные «друзья» пытаются нас убедить в этом, то давайте же обратимся к истории, которая приоткроет кое-какие небезынтересные факты о партнёрах по антигитлеровской коалиции. И 3 июля, возможно, именно тот день, когда сделать это будет вполне обоснованно.
Итак, 3 июля далёкого 1890 года. Ровно 125 лет назад США прирастают 43-м своим штатом – Айдахо. Казалось бы, при чём здесь 43-й американский штат и история о депортации и интернировании? А ведь очень даже при чём… Именно Айдахо стал тем американским штатом, в котором в годы Второй мировой войны были созданы наиболее крупные лагеря для депортации японского населения США, лагеря для интернирования японцев, большинство из которых, что особенно важно, имели на тот момент гражданство Соединённых Штатов Америки. Системы этих лагерей вполне можно считать американским «ГУЛагом», который перемолол тысячи жизней.
И вот вопрос: покаялись ли нынешние американские власти, покаялись ли ныне живущие поколения американцев за то, что ни в чём не повинных людей сгоняли в концентрационные лагеря, из которых не вернулись тысячи семей американских граждан японского происхождения?..
Думается, что если современного американца спросить о том, готов ли он покаяться за преступления предыдущих властей, то абсолютное большинство просто округлит глаза и заявит, что вообще не понимает, о каких ещё преступлениях идёт речь… США – победители во Второй мировой войне – это «знает» каждый американец, а США – инициаторы создания немалого числа концлагерей для интернированных – то «наглая антиамериканская ложь и не более»…
Что ж… О правде, которую в США сегодня забыли, и о которой тамошние «правозащитники» почему-то не готовы напомнить.
Вашингтон подверг депортации и интернированию в спецлагеря в общей сложности более 120 тысяч японцев. Около 12 тысяч из них содержались в спецлагерях штата Айдахо – лагерь Минидока и лагерь, располагавшийся неподалёку от городов Куския. Большинство депортированных – японцы с американскими паспортами, проживавшие на западном побережье США.
Концентрационный лагерь Минидока (Айдахо, США)
В лагере Минидока содержались и известные американцы японского происхождения: композитор Пол Чихара, литератор Митсуэ Ямада, писатель Джон Окада, актёр Роджер Шимамура и другие.
В Штатах, если можно так выразиться, сегодня «широко неизвестна» директива президента Франклина Рузвельта от 19 февраля 1942 года. Это чрезвычайный указ №9066, который наделял военные администрации полномочиями по выселению людей в заранее подготовленные спецлагеря. Чёткого указания, лиц какой именно национальности необходимо в первую очередь подвергать депортации, в указе Рузвельта нет, но этого вопроса и не возникало. К тому времени антияпонская истерия зашкаливала. В указе говорилось об «особых действия в отношении лиц, представляющих этнические группы государств, не дружественных по отношению к США». Первое среди таковых, конечно же, Япония — именно так вопрос воспринимался американцами.
Лагерь «Tule Lake»
Именно этот чрезвычайный указ в «демократическом государстве» привёл к тому, что депортированию и интернированию подверглись, как уже было отмечено, более 120 тысяч японцев, проживавших в США, а также около 11 тысяч немцев и не менее 3 тысяч итальянцев. Таким образом, около 135 тысяч человек американское государство фактически официально причислило к числу «агентов зарубежных разведок» и «шпионам», ведущим антиамериканскую деятельности, требующих постоянного контроля в спецлагерях.
Принудительные работы в лагерях (цветное фото, сделанное администрацией лагеря «Tule Lake»)
Почти 30% территории Соединённых Штатов, согласно этому указу, была разбита на так называемые военные зоны, и главы каждой из таких зон получали фактически неограниченные права на депортацию всех тех лиц, которых они посчитают антиамерикански настроенными.
Сбор багажа депортируемых. Люди — отдельно, имущество — отдельно
К весне 1942 года антияпонские настроения просто захлестнули США, и началась ещё и масштабная информационная кампания, которая ставила своей целью оправдать массовое переселение японцев в специальные лагеря и посеять ненависть к гражданам США японского происхождения со стороны представителей других этнических групп, населявших Штаты. Не зазорным в США считалась откровенная уличная травля японских граждан и доносы в полицию о том, что в таком-то доме проживает японская семья — конечно же, семья «шпионов»… Мало того, в специальные лагеря свозились японцы и из стран, с которыми США граничат – Мексики, Канады. А в лагеря Айдахо свозились японцы даже из Панамы и Перу!
Американские газеты того времени передают дух истерии.
Los Angeles Times:
Гадюка — это всегда гадюка независимо от того, где она вылупилась. И американец японского происхождения, рождённый у японских родителей, вырастает японцем, но не американцем.
Американские фермеры выступают за выселение японцев (в оригинале – «япошек») в специальные зоны. Фермеры будут выращивать ту сельхозпродукцию, которую выращивали японцы, и вообще не хотят, чтобы те возвращались даже после окончания войны.
Японская семья, получившая специальные бирки перед переселением
Каким же было содержание депортированных и интернированных в спецлагерях военных администраций США? Это чаще всего деревянные бараки без канализации и освещения.
В северных штатах США, в которых депортированные японцы возводили для себя бараки сами, нередко отсутствовало и отопление в виде обычных печек-«буржуек». В итоге температура внутри бараков в суровые зимы опускалась ниже минус 20 по Цельсию. Люди погибали от голода и обморожения.
Американский ГУЛагСпецлагерь Манзанар (Калифорния, США)
Чтобы найти себе пропитание, люди пытались прорваться за ограждения из колючей проволоки. Существует немало свидетельств современников событий, рассказывающих о том, что охрана расстреливала тех, кто пытался прорваться за «колючку» в поисках грибов или ягод. В зимнее время депортированные рыли снег, чтобы извлечь мёрзлую траву и хоть как-то разнообразить свой рацион. В лагерях распространялись инфекционные болезни, и это распространение администрация лагерей не старалась остановить.
Действовала негласная директива о том, что чем меньше депортированных японцев останутся в лагерях, тем лучше — экономичнее… И тех действительно оставалось всё меньше и меньше. Точных данных о том, сколько сгинуло в американском «ГУЛаге», не представлено до сих пор. И ещё кое-что об американской экономии — абсолютное большинство людей не свозили в спецлагеря, а заставляли добираться туда (внимание!) на свои средства!.. Сохранилась инструкция, по которой японские семьи в США должны были отчитываться о том, что выполнили закон и сами переехали в концлагерь. Цинизм, который в истории ещё поискать!
И далее из серии «особый демократический цинизм». Чрезвычайный указ Франклина Рузвельта от февраля 1942 года был отменён… в 1976 году! Ещё через четыре года США была создана комиссия по расследованию эпизодов антиконституционных деяний властей США в годы войны. В итоге комиссия пришла к «потрясающему» выводу: массовое переселение японцев не было обоснованным. Каждому из оставшихся в живых после лагерей правительство США назначило компенсацию в размере 20 тыс. долларов, причём только тем, у кого на тот момент сохранился паспорт американского гражданина.
Учитывая тот факт, кто десятки тысяч японцев начали отказываться от американского гражданства, находясь в спецлагерях, компенсация была выделена далеко не всем, кто выжил после лагерного произвола. Денежной компенсацией и заявлением о «необоснованности переселения» «покаяние» американцев и завершилось.
«Мемориал» на месте спецлагеря «Топаз»
В последний раз о массовой депортации японского населения США вспомнили в 1998 году – тогда обнаружился последний выживший в американских лагерях японец, которому перечислили 20 тыс. долларов в качестве «извинений».
И, собственно, всё… Страница истории перевёрнута, и об американском «ГУЛаге» сегодня в США никто не вспоминает, ибо демократия… ИБО ДЕМОКРАТИЯ!..
Алексей Володин
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com