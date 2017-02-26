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Вася Тигр из танкового батальона научил индусов «Родину любить»

17:30. 26 февраля 2017 Просмотров - 544 Один комментарий Опубликовал:

Дело было в 2010 году. Индусы приобрели какое-то безумное количество танков Т-90. Ну и наше военное командование решило, как я понял, показать как с техникой справляются обычные солдаты. Для этого привезли их на полигон под Владикавказом. Из нашего танкового батальона выбрали 4 роту для показательных стрельб.

И служил в этой роте парень, насколько помню ненец по национальности, в общем, представитель какого-то народа нашей необъятной страны, пусть зовут парня Васей.

Стрельбы шли полным ходом, когда одному из индийский генералов на глаза попался наш Вася. Вася был своеобразной внешности. Похоже к ним очень хорошо пристаёт загар, становятся почти мулатами, а за счёт неевропеского разреза глаза, прям вылитый индус. Телосложения он был очень субтильного, у среднестатистического человека запястье как у него бицепс.

Так вот, заметив нашего Васю (далее В.) индус (далее И.Г.) решил задать пару вопросов.

И.Г. – Сколько раз отжимаешься?

В.- 90.

На самом деле В. отжимался отсилы раз сорок. Но боязнь опозорить родную страну удвоил эту цифру. Да и не заставят же его отжиматься какой-то индийский генерал. Делегация из российских генералов, полковников и подполковников услышав вопрос индуса и видя телосложение Васи побледнело, сейчас будет позор. Когда Вася услышал от индуса: “Ну тогда отжимайся” побледнел и Вася. Индус с недоверием смотрел на Васю и по его взгляду было видно, что он не верил в его физические возможности.

Вася начал отжиматься, пока его не остановят. Остановили его на 120. В шоке были все.

Российский генерал со словами: “Это наш обычный солдат”, повёл индуса дальше.

А Вася получил прозвище Тигр. После этого с ним невозможно было куда-то выходить. Везде – в столовой, в парке, просто на улице – к нему подходили и после вопроса: “Ты тигр с танкового батальона?” – жали руку.

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Источник: www.kramola.info

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