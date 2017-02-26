«В АТО есть что взять. Пахать дома скучно…»

Здесь продают Jaguar и внедорожники Land Rover. Главными покупателями элитного днепровского автосалона на пути из АТО стали мужчины в камуфляже – командиры «добробатов», старшие офицеры ВСУ и самые известные волонтеры.

Это Днепропетровск, ныне обрезанный до «Днепра». Бывший проспект Правды сейчас называется Слобожанским. Здесь прямая дорога на Донбасс. Туда гонят снаряды и пушечное мясо. Оттуда летят скорые с воющими «мигалками» и возвращаются те, кому повезло.

Что такое повезло? Каждому свое. С лихих 90-х по проспекту Правды, на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого продавали ну очень дорогие авто. Воплощение британского шика – Ягуары, и мечта крутого мэна – надежные, роскошные Ленд Роверы.

Еще совсем недавно сюда приезжали те, хоть как-то мог объяснить, откуда имел деньги. Удачливые бизнесмены, яйцеголовые банкиры. Топ-менеджеры больших корпораций, жирующие на металле, «олии», зерне. Наконец, депутаты, криминальные авторитеты и ментовское начальство, обожравшееся на взятках.

Сегодня привычную VIP-публику автосалона резко потеснили новые мужчины. Они одеты в офицерский камуфляж с желто-блакитными эмблемами. С хрустом рвут «липучки» на карманах пятнистых НАТО-вских рюкзаков. Платят кешем, зачастую не пересчитывая купюры в пачках.

Конечно, новенькие Роверы никто даже не думает гнать на восток. На фронт отправляют битую технику, б/у, купленное на гроши лохов-патриотов. Элитные машины нужны, чтобы в тылу вдруг почувствовать себя хозяевами жизни. Еще совсем недавно ты был аналитиком «Приватбанка», сам себя ощущая реальным чмом. И вот уже, небритый и резкий, подкатываешь к родному офису на Jaguar XF. Но самый кайф, что никакая сепарская мразь не посмеет заикнуться вопросом: неужели так хорошо платят командиру блокпоста на несчастной Луганщине?..

Ожидая покупку, паны майоры любят поговорить о свирепой готовности «похерить киевскую зраду». Обнимаются с такими же резко окабаневшими командирами «правосеков». Оценивают очередную покупку знакомого волонтера, который еще недавно вонял секон-хендом, а теперь куражится с конфигуратором, выбирая самый невозможенный Discovery Sport.

Похоже, хлопцы поймали за хвост кобылу судьбы. Никто не думает, что будет завтра. Упоение собственной крутизной и готовность вцепиться в кадык всякому, кто посмеет усомниться в праведности всеукраинского грабежа. Сытые рожи, историческая физиономистика – точно так же паковали свои тачанки лихие махновцы.

Их выжившее солдатское быдло тоже получило свое. Сотни тысяч контейнеров с «трофеями» переправила экспресс-доставка «Новой почты». Бытовая техника «колорадов» отлично вписалась на кухнях и гостиных великих укров. Мародерство столь откровенное, что нацисты вынуждены запретить посылки. Ну и что? Везут сами…

Рассказывает Юрий Большунов – ополченец, попавший в Крым из Донбасса на реабилитацию после контузии. Штурмовал Донецкий аэропорт, участвовал в боях под Георгиевским мостом и в Зимагорье, служил в Ясиноватой:

- Под Авдеевкой был бой. ВСУ-шники пытались идти в наступление. Снайпер подстрелил одного наступающего. И тут подбегает другой ВСУ-шник. Машет руками – не убивайте! Мы не стали стрелять. Думали, забрать тело хочет. А он подошел, снял с него кроссовки и убежал.

«Захисники Батьківщини» имеют право. Остальным придется заткнуться и терпеть. В лучшем случае, огорченно фейсбучить, как предприниматель Кирилл Тютюник:

- …Какое-то чувство полной безысходности. Сейчас нахожусь в Запорожье. Приехал в свой родной и любимый город. Сражён наповал. Состояние города не просто расстраивает, оно приводит в ступор. Я не могу в это поверить.

Что с этой страной произошло? Не только с городом. Что случилось с нами? Какие-то полупустые магазины с дешевыми товарами. Всё больше вывесок SECOND HAND…

Если кому-то кажется, что мне приятно подобное писать, то он идиот. Притом полный.

Был в гостях. Напротив сидел человек, который уезжает в Польшу. Их уезжает 10 человек. Все они работники одного предприятия. И таких сейчас тысячи.

Страна входит в очень тяжёлый период своей истории. Очень тяжёлый. Это уже невозможно отрицать. Отрицать это может лишь стайка отмороженных мечтательных остолопов…

Илья Сергеев

Источник: voicesevas.ru