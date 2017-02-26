Советские космические достижения, которые вычеркиваются Западом из истории

Были победы, были поражения, но о них молодое поколение уже мало что знает

Хорошо известно, что Советский Союз первым запустил в космос спутник, живое существо и человека. В течение космической гонки СССР по мере возможности стремился обогнать и перегнать Америку. Были победы, были поражения, но о них молодое поколение, выросшее после развала СССР, уже мало что знает, потому что космические успехи, по мнению Интернета, это удел "сильных, похожих на супергероев, американских астронавтов". Но не забывайте, что совершила советская космонавтика…

Первый облёт вокруг Луны

Запущенный 2 января 1959 года спутник "Луна-1" был первым космическим аппаратом, который успешно достиг Луны. 360-килограммовый космический аппарат, нёсший на себе советский герб, должен был достичь поверхности Луны и продемонстрировать превосходство советской науки. Тем не менее, спутник промахнулся, пройдя в 6000 километров от лунной поверхности. Зонд выпустил облако паров натрия, которое некоторое время светилось так ярко, что позволило отслеживать движение спутника.

"Луна-1" была, по крайней мере, пятой попыткой Советского Союза совершить высадку на Луне, секретные сведения о предыдущих неудачных попытках хранятся в папках "Совершенно секретно".

По сравнению с современными космическими зондами, "Луна-1" был крайне примитивной. У него не было собственного двигателя, а электроснабжение было ограничено использованием примитивных батарей. Зонд также не имел камер. Сигналы от зонда перестали поступать через три дня после запуска.



Первый облёт другой планеты

Запущенный 12 февраля 1961 года советский космический зонд "Венера-1" должен был совершить жёсткую посадку на Венере. Это была вторая попытка СССР запустить зонд к Венере. Спускаемая капсула "Венера-1" также должна была доставить на планету советский герб. Хотя большая часть зонда, как ожидалось, должна была сгореть при входе в атмосферу, Советский Союз надеялся, что спускаемая капсула достигнет поверхности, что автоматически сделает СССР первой страной, достигшей поверхности другой планеты.

Запуск и первые сеансы связи с зондом прошли успешно, первые три сеанса свидетельствовали о нормальной работе зонда, но четвёртый состоялся с пятидневным опозданием и показал неисправность в одной из систем. В конце концов контакт был потерян, когда зонд был на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли. Космический корабль дрейфовал в космосе на расстоянии 100000 километров от Венеры и был не в состоянии получить данные для корректировки курса.



Первый космический аппарат, сфотографировавший обратную сторону Луны

Запущенный 4 октября 1959 года, спутник "Луна-3" был третьим космическим аппаратом, успешно запущенным к Луне. В отличие от двух предыдущих зондов, "Луна-3" была оборудована камерой для фотографирования. Задача, которая была поставлена перед учеными, состояла в том, чтобы с помощью зонда, сделать фотографию обратной стороны Луны, которая в то время ещё ни разу не была сфотографирована.

Камера была примитивной и сложной. Космический корабль мог сделать только 40 фотографий, которые должны были быть сняты, проявлены и высушены на космическом корабле. Затем бортовая электронно-лучевая трубка должна была сосканировать проявленные изображения и передать данные на Землю. Радиопередатчик был настолько слаб, что первые попытки передачи изображений не удались. Когда зонд, совершив оборот вокруг Луны, приблизился к Земле, были получены 17 фотографий не очень высокого качества.

Тем не менее, учёные были взволнованы тем, что они обнаружили на изображении. В отличие от видимой стороны Луны, которая была плоской, на обратной стороне были горы и неизвестные тёмные области.



Первая успешная посадка на другой планете​

17 августа 1970 года стартовал космический аппарат "Венера-7", один из двух советских космических кораблей-близнецов. После мягкой посадки на поверхности Венеры зонд должен был развернуть передатчик для передачи данных на Землю, установив рекорд в качестве первого успешного приземления на другой планете и чтобы выжить в атмосфере Венеры, спускаемый аппарат охлаждался до -8 градусов по Цельсию. Советские ученые также хотели, чтобы спускаемый аппарат как можно дольше оставался в спокойном состоянии. Поэтому было решено, что капсула во время входа в атмосферу Венеры будет состыкована с носителем до тех пор, пока сопротивление атмосферы не заставит их разделиться.

"Венера-7" вошла в атмосферу, как и планировалось, однако за 29 минут до касания поверхности тормозной парашют не выдержал и порвался. Первоначально сочли, что спускаемый аппарат не выдержал удара, но позже анализ регистрируемых сигналов показал, что зонд передавал показания температуры с поверхности планеты в течение 23 минут после приземления, как и рассчитывали инженеры, которые спроектировали космический корабль.



Первый искусственный объект на поверхности Марса

«Марс-2» и «Марс-3», космические корабли-близнецы, были запущены с разницей в один день друг от друга в мае 1971 года. Вращаясь по орбите вокруг Марса, они должны были составить карту его поверхности. Кроме того, с этих космических кораблей планировалось произвести запуск спускаемых аппаратов. Советские ученые надеялись, что эти посадочные капсулы станут первыми сделанными человеком объектами на поверхности Марса.

Тем не менее, американцы опередили СССР, первыми достигнув орбиты Марса. «Маринер-9», который также стартовал в мае 1971 года, достиг Марса на две недели раньше и стал первым космическим аппаратом на орбите Марса. Прибыв на место, как американские, так и советские зонды обнаружили, что Марс покрыт общепланетной пылевой завесой, что мешало сбору данных.

Хотя спускаемый аппарат «Марс-2» разбился, спускаемый аппарат «Марс-3» успешно произвёл посадку и начал передачу данных. Но после 20 секунд передача прекратилась​​, были переданы только фото с малоразличимыми деталями и низкой освещенностью. Вероятно, неудача произошла из-за крупной песчаной бури на Марсе, не давшей советскому аппарату сделать первые чёткие снимки марсианской поверхности.



Первая возвращаемая автоматизированная система, доставившая образцы

У НАСА были камни с лунной поверхности, доставленные астронавтами с «Apollo». Советский Союз, не сумев первым высадить людей на Луну, был полон решимости обогнать американцев с помощью автоматизированного космического зонда для сбора лунного грунта и доставки его на Землю. Первый советский зонд «Луна-15» разбился при посадке. Следующие пять попыток потерпели неудачу вблизи Земли из-за проблем с ракетой-носителем. Тем не менее, шестой советский зонд «Луна-16» был успешно запущен.

Совершив посадку вблизи моря Изобилия, советская станция взяла пробы лунного грунта и поместила их в возвращаемый аппарат, который стартовал и вернулся с образцами на Землю. Когда запечатанный контейнер был открыт, советские учёные получили всего лишь 101 грамм лунного грунта, против 22 килограмма, доставленных на «Apollo-11». Советские образцы были внимательно исследованы, было установлено, что структура грунта по своим качествам близка к влажному песку, но это было первое успешное возвращение автоматического спускаемого аппарата.



Первый космический аппарат для трёх человек

Запущенный 12 октября 1964 года, «Восход-1» был первым космическим кораблем, способным доставить в космос более одного человека. Хотя «Восход» был объявлен Советским Союзом новым космическим кораблём, на самом деле, это была модернизированная версия того же аппарата, которые доставил в космос Юрия Гагарина. Тем не менее, для американцев, у которых в то время не было аппаратов даже для экипажей из двух человек, это звучало внушительно.

Советские конструкторы считали «Восход» небезопасным. Они продолжали возражать против его использования до тех пор, пока правительство не подкупило их предложением отправить на орбиту одного из конструкторов в качестве космонавта. Тем не менее, в плане безопасности конструкция космического корабля имела ряд серьёзных нареканий.

Во-первых, было невозможно аварийное катапультирование космонавтов при неудачном старте, так как не было возможности сконструировать люк для каждого космонавта.

Во-вторых, космонавтам в капсуле было так тесно, что они не могли носить скафандры. В результате, в случае разгерметизации, они бы погибли.

В-третьих, новая посадочная система, состоящая из двух парашютов и тормозного двигателя, была испытана перед полётом только один раз.

И наконец, космонавты должны были перед полётом соблюдать диету, чтобы общий вес космонавтов и капсулы был достаточно малым для запуска ракеты.

Принимая во внимание все эти серьёзные сложности, было просто удивительно, что полёт прошёл безупречно.



Первое лицо африканского происхождения в космосе

18 сентября 1980 года «Союз-38» вылетел к орбитальной космической станции «Салют-6». На его борту были советский космонавт и кубинский лётчик Арнальдо Тамайо Мендес, который стал первым человеком африканского происхождения, отправившимся в космос. Его полёт был частью советской программы «Интеркосмос», которая позволила другим странам участвовать в советских космических полётах.

Мендес оставался на борту «Салют-6» только в течение недели, но он провёл более 24 экспериментов в области химии и биологии. Исследовался его метаболизм, структура электрической активности мозга, и изменение формы костей ног в условиях невесомости. По возвращении на Землю, Мендес был удостоен звания «Герой Советского Союза» — высшей награды СССР.

Так как Мендес не был американцем, Америка не считала это достижением, поэтому для США первым афро-американцем в космосе в 1983 году стал Гайон Стюарт Блюфорд, член экипажа шаттла «Challenger».



Первая стыковка с мёртвым космическим объектом

11 февраля 1985 года замолчала советская космическая станция «Салют-7». На станции произошёл каскад коротких замыканий, отключивший все её электрические системы и погрузивший «Салют-7» в мёртвое замороженное состояние.

В попытке спасти «Салют-7» СССР отправили двух космонавтов-ветеранов для ремонта станции. Автоматизированная система стыковки не работала, так что космонавты должны были подойти достаточно близко, чтобы попробовать произвести стыковку в ручном режиме. К счастью, станция была неподвижна и космонавты смогли произвести стыковку, впервые продемонстрировав, что можно было состыковаться с любым объектом в пространстве, даже если он мёртв и неуправляем.

Экипаж сообщил, что внутри станция покрыта плесенью, стены обросли сосульками, а температура была -10 градусов по Цельсию. Работы по восстановлению космической станции ​​проходили в течение нескольких дней, экипажу пришлось проверить сотни кабелей для определения источника неисправности в электрической цепи, но им это удалось.



Были не только достижения, но и трагедии

30 июня 1971 года Советский Союз с нетерпением ожидал возвращения трёх первых в мире космонавтов, проведших более 23 дней на орбите. Но когда капсула приземлилась, от экипажа внутри не последовало никакого сигнала. Открыв люк, наземные служащие обнаружили трёх мёртвых космонавтов с синими тёмными пятнами на лицах и потёками крови из носа и ушей. Что произошло?

По данным следствия, трагедия произошла сразу же после отделения спускаемого аппарата от орбитального модуля. Клапан в спускаемом аппарате остался открытым и менее чем за две минуты из капсулы вышел весь воздух. Когда давление упало, космонавты быстро задохнулись, не сумев найти и закрыть клапан прежде, чем они потеряли сознание и умерли.

Были и другие смерти, но они происходили во время запуска и прохождения через атмосферу. Авария корабля «Союз-11» произошла на высоте 168 километров, когда космонавты были ещё в космосе, что делает их первыми, и пока единственными, погибшими в космосе.

Так что помните историю. Она знает как победы, так и неудачи, и не позволяйте никому усомниться в том, что Вы живете в великой стране.

Источник: nnm.me