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Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 февраля 2017

10:11. 26 февраля 2017 Просмотров - 1,168 Нет комментариев Опубликовал:

Тадиф взят



Сегодня сирийская армия заняла Тадиф, о взятии которого заявлялось еще на прошлой неделе.
Тем не менее, Халифат до конца удерживал этот город и из четырех основных населенных пунктов (Аль-Баба, Тадифа, Кабайсина и Бзаа), где оперировала Аль-Бабская группировка Халифата, Тадиф пал последним. В отличие от Бзаа и Кабайсина, из которых "черные" отступая из Аль-Баба просто ушли, Тадиф пришлось брать с боем, что "Тигры" сегодня рано утром и проделали, вытеснив остатки отрядов Халифата на восток (сообщается о нескольких десятках убитых и раненых боевиков), где они присоединились к отступающим из Аль-Баба. Таким образом, САА достигла намеченной линии соприкосновения с турецкой армией в районе Аль-Баба. Турки свою часть сделки выполнили и на Тадиф не покушались. Линия разграничения прошла по трассе между Тадифом и Аль-Бабом, которая теперь и будет разделять САА и ССА к северу от Алеппо.



Решив вопросы в районе Аль-Баба, САА продолжает продвигаться на северо-восток в направлении позиций SDF/YPG до которых осталось порядка 10-12 километров. Стоит отметить, что в случае соединения САА и курдов к востоку от Аль-Баба, будет перерезан последний путь к Ракке по территории контролируемой Халифатом и если Эрдоган захочет вернуться к своим первоначальным планам связанным с штурмом столицы Халифата, ему придется решать курдскую проблему, которая скорых решений не обещает. Отсюда и попытки пехоты ССА при поддержке турецкой бронетехники продвигаться на юго-восток от Бзаа параллельным курсом с наступающими частями сирийской армии. По сути, здесь мы видим элементы своеобразного соревнования по занятию территорий и населенных пунктов оставляемых Халифатом. Возможно, существуют договоренности между Турцией и РФ, которые определяют, кто и что должен занять к западу от Евфрата, но пока что не очевидно, где именно пройдет конечная линия разграничения в северной Сирии.



Так же САА продолжает продвижение к Евфрату к северу от Дейр-Хафира, буднично освобождая все новые территории и населенные пункты. "Черные" оказывают ограниченное сопротивление, постепенно отводя войска на юг к Дейр-Хафиру, который должен стать следующим рубежом долговременной обороны. После того, как Халифат будет изгнан с территории между Аль-Бабом и Евфратом, фронт здесь будет стабилизирован. Если турки не начнут масштабных операций против курдов, а так же выполнят свои договоренности по контролю над САА и "Ахрар-аш-Шам" в Северной Сирии, то уже весной 2017 года боевые действия могут фактически прекратиться. Курды выстроят фронт против турок и продолжат операции на южных границах Рожавы. САА в свою очередь создав фронт против ССА и турок, бросит основные силы на восток, против отступающих войск Халифата, с целью окончательного освобождения территорий к востоку от Алеппо, а так же западных районов провинции Ракка. Турции в этих условиях будет трудно проявить здесь активность, хотя определенное желание протолкнуть части ССА к Евфрату и сохранить возможность для активных действий прослеживается.



Таким образом, без громких побед, САА в ходе наступления к северу от Алеппо освободила уже более 500 квадратных километров территории провинции. Это логичное отложенное последствие победы в "Матери всех битв", так как высвобождение большого количество войск, позволяет САА более уверенно проводить наступательные операции против Халифата, пользуясь частичным перемирием с "зелеными". При сохранении режима перемирия и выполнении Турцией своих обязательств, САА в ближайшие месяцы существенно расширит зону контроль к востоку от Алеппо и сможет наконец решить старую проблему с безопасностью трассы Ханассер-Алеппо.

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Террористы в Сирии напали на позиции сирийской оппозиции

Террористы в Сирии напали на позиции сирийской оппозиции

Боевики из группировки «Джейш Халед бен Валид», примкнувшей к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), захватили в субботу форпост вооруженной оппозиции к западу от города Дераа (110 км от Дамаска).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Манар». Боевики выбили бойцов «Сирийской свободной армии» (ССА) из населенных пунктов Мзейраа и Джилин и заняли позиции на высотах Аштара, господствующих над местностью.

Этот стратегический район, который контролировался ранее ССА, находится на стыке южных провинций Дераа и Эль-Кунейтра и расположен рядом с иорданской границей. По информации «Аль-Манар», боевики, связанные с ИГ, пытаются вытеснить оттуда вооруженных оппозиционеров. На шоссе между пунктами Тасиль и Сахем-эль-Джулан они устроили несколько засад, в которые попали бойцы ССА.

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Мосул. Мгновения войны



Коротко по Мосулу.

1. В районе города было обнаружено одно из крупнейших захоронений жертв Халифата.



Недалеко от Мосула, где сейчас проходит операция против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), обнаружено крупнейшее массовое захоронение в Ираке. Предположительно, в нем четыре тысячи тел.
Как уточняет газета Telegraph, огромная воронка находится в районе Хасфа рядом с дорогой, которая соединяет Мосул со столицей Ирака Багдадом. Террористы ИГИЛ убивали иракских силовиков, захваченных в плен в 2014 году, и сваливали их тела в эту яму. Как рассказали местные жители, убийства в Хасфе начались через шесть месяцев после взятия боевиками Мосула летом 2014 года.
Очевидцы сообщают, что большинство жертв боевики застрелили. До того, как в яму начали сваливать тела, размер ямы был более 400 метров. Один из очевидцев событий тех дней по имени Махмуд рассказал, что однажды его заставили смотреть на казнь двух тысяч военных и полицейских. В другой раз Махмуд видел, как в воронку сбросили автобус с езидами, передает РИА Новости.
К июню 2015 года боевики свалили в воронку обломки бетонных стен и грузовые контейнеры и засыпали все землей.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2860005 – цинк

Все это в уменьшенном масшабе напоминает ситуацию в СССР, когда Красная Армия продвигаясь на Запад, постепенно обнаруживала разнообразные следы чудовищных злодеяний нацистов на оккупированных территориях. С Халифатом примерно та же история – захоронения замученных жертв Халифата обнаруживались и в районе других крупных городов освобождаемых от власти "черных". И есть стойкое убеждение, что это далеко не последнее место массового убийства, которое будет найдено. По самым приблизительным подсчетом, с 2014 года на оккупированных "черными" территориях было казнено несколько десятков тысяч человек.

2. В Мосуле погибла достаточно известная курдская репортерша Шифа Гарди, которая выдавала приличное количество годного контента с линии фронта.







3. Само наступление на западную часть Мосула развивается достаточно успешно. Установлен контроль над аэропортом Мосула, хотя по заявлениям пропаганды Халифата, бои там еще продолжаются.. Противник вытеснен из поселков и военных лагерей к югу от города, после чего он отошел непосредственно в плотную жилую застройку, где и намерен продолжать организованное сопротивление. Одновременно с этим продолжаются бои в пустыне к юго-западу от Мосула, а так же западнее него, в районе Таль-Афара, где шиитская милиция "Хашд Шааби" отбивает атаки отрядов Халифата стремящихся пробить коридор к западу от города, что уже привело к многонедельным боям и существенным потерям с обеих сторон. Несмотря на потери иракцев и упорное сопротивление противника, стратегическое положение группировки боевиков в районе Мосула продолжает ухудшаться. Да, они наносят существенные потери наступающим и упорно обороняются, но переломить сложившийся тенденции они не могут – в марте или в крайнем случае, в начале апреля – западный Мосул должен быть освобожден. На данный момент там по разным оценкам может находится от 550 до 750 тыс. человек.

Фотографии
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Наступление иракцев к западу от Мосула.














После попадания ПТУРа.


Взрыв Хамви после попадания авиабомбы сброшенной дроном Халифата.


Пехота Халифата.






Бои в районе Таль-Афара.








Спасение животных в мосульском зоопарке.






Шахид-мопед.


Шахид-бензовоз.


Смертники. Все уже отправились искать гурий.






Зенитка Халифата ведет огонь.






Атакует Ми-28.


Бомбардировки Мосула.




Атакует дрон Халифата.






Огонь по беспилотнику.


Беженцы.


Иракский SWAT


Иракские снайперы к югу от Мосула.


Цветы от местных жителей.








Похороны дочки.


Последствия взрыва шахида.


Продвижение иракских войск через поселок к юго-западу от Мосула.


Настенная живопись в Мосуле. Террорист в маске с ножом угрожает Колизею.


Американский спецназ в районе Мосула.














Американская база в районе Мосула.


Военные советники из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США помогают в наступлении 9-й механизированной дивизии иракской армии.
Вот здесь https://www.rt.com/usa/378404-mosul-us-troops-wounded/ подробнее об участии американцев в сражении за Мосул.












Полковник 82-й воздушно-десантной дивизии.











Видео
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Ближний бой.


Работа ударных вертолетов иракских ВВС.


Уничтожение Хамви с помощью дрона.


Шахид-собаки.


Работа артиллерии сил безопасности Ирака.


Интервью с иракским снайпером, ветераном 5 войн – войны Судного дня, ирано-иракской войны, вторжения Ирака в Кувейт, войны в Персидском заливе и текущей.
Согласно заявлениям, в ходе этой войны уничтожил 321 боевика Халифата с мая 2015 года.

http://edition.cnn.com/videos/world/2017/02/25/iraq-securing-mosul-ben-wedeman-pkg.cnn – репортаж CNN о действиях американских войск в районе Мосула
https://twitter.com/CodeAud/status/835563072169230338 – зачистка восточного Мосула

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Террористы ИГИЛ в Ираке сбрасывают гранаты с дронов − СМИ

Террористы ИГИЛ в Ираке сбрасывают гранаты с дронов − СМИ

Иракские военные столкнулись с трудностями при штурме Западного Мосула из-за того, что боевики группировки «Исламское государство»* используют против них коммерческие беспилотники − квадрокоптеры, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, иракские военные уже привыкли к дронам боевиков ИГ и сбивают их как огнем винтовок, так и с помощью собственных квадрокоптеров и различных девайсов.

Однако боевики усовершенствовали свои беспилотники − теперь они научились сбрасывать гранаты на войска противника с их помощью.

Газета со ссылкой на расследование Belingcat сообщает, что квадрокоптер способен достаточно точно пустить боевой снаряд с высоты около 300 метров. Сами снаряды оснащены специальными пластиковыми хвостами для повышения точности.

Кроме того, боевики используют дроны, чтобы атаковать мирных жителей и работников гуманитарных организаций даже на неподконтрольных районах.

У вооруженных сил Ирака есть система DroneDefender − специальные «винтовки» против беспилотников, которые позволяют перехватить контроль над ними. Однако этих устройств в наличии не так много.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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По сирийскому счёту. Сергей Черкасов

Аль-Баб, Пальмира и Алеппо тестируют конструкторские школы

Танки на Ближнем Востоке

Сирийская земля превратилась в полигон для испытания идей, концепций и оружия от крупнейших мировых производителей. Для военачальников и конструкторов проверить новинки в деле – возможность редкая и особенно ценная.

Сравнение российского и американского вооружения сухопутных войск с точки зрения их номинальной эффективности, конечно, хромает. Но сопоставление ВВТ в реальных боевых условиях служит отправной горячей точкой и для разработчиков, и для их потенциальных клиентов.

“Американцы сами с трудом воюют на своих машинах, а передать их иракцам – все равно, что выкинуть”

В Сирию, как, впрочем, и в Ирак, стекается оружие со всего мира. Оно поставляется в правительственную армию, передается «умеренной оппозиции», его закупает запрещенное в России ИГ, им запасаются «Хезболла» и курдские ополченцы. Здесь можно встретить китайские армейские автомобили Yongshi и ПТРК HJ-8, французские мины и фугасы, израильские ракетные снаряды, канадские прицелы, бельгийские пулеметы.

Но главные действующие лица этой «экспозиции» – российские и американские оборонные компании. К этому обязывают и их место мировых лидеров в сфере разработки вооружений, и роль в сирийском конфликте. Кроме того, российское и американское вооружение приковывает к себе пристальное внимание мировой прессы еще и потому, что идет пересмотр рейтинговых позиций как первого, так и второго.

За «Шторой» как за каменной стеной

Американские «Абрамсы» участвуют в борьбе против джихадистов со стороны Ирака. Перемахнувшая за шестьдесят тонн американская машина в этом регионе чувствует себя уверенно. Твердые почвы держат неплохо, а естественных препятствий здесь слишком мало, чтобы затруднять передвижение.

Соперников у «Абрамсов» почти нет, потому как боевики ИГ хоть и имеют какое-то количество трофейных танков, но все же стараются их беречь. Зато противников хватает – кроме традиционных РПГ в арсеналах воюющих сторон присутствуют также и современные противотанковые ракетные комплексы: китайские, российские и собственно американские.

Горят «Абрамсы» в этой войне ярко, подбиваемые и собственными ПТУР, и изделиями конкурирующих производителей. Все-таки тридцатилетнее топтание американской танкостроительной мысли сказывается на танках-старичках, банальным увеличением массы брони не ответить на возникшие в XXI веке вызовы.

Российская же военная промышленность в Сирии представлена далеко не одним образцом ОБТ. Тут и Т-72 в самых разных экспортных модификациях, и даже советские средние танки Т-62, Т-55, Т-54. Но прославиться было суждено и без того знаменитому Т-90. В СМИ широко разлетелись кадры, как Т-90 держит удар противотанковой ракеты, предположительно TOW-2A, чья тандемная боевая часть, специально разработанная для борьбы с динамической защитой, не смогла поразить танк, оснащенный довольно старой ДЗ «Контакт-5».

Неплохо себя показывает и комплекс активной защиты «Штора-1», уводя ракеты таких устаревших ПТРК, как TOW, HOT, «Фагот». Те Т-90, что мы видим в Сирии, относятся далеко не к последним моделям, но и они справляются со своей задачей. Этот танк рожден для наших лесов – с массой всего 46,5 тонны и способностью брать почти двухметровый брод с короткой подготовки он лучше всего себя раскрывает на просторах русской равнины, но и в засушливой Сирии чувствует себя неплохо.

Ему бы еще экипажи соответствующие, а то сирийцы, прошедшие ускоренный курс, зачастую не отличаются ни дисциплиной, ни выучкой.

Черты слабой подготовки присущи как армии Асада, так и иракским формированиям, оседлавшим американские «Абрамсы». Танки часто оказываются в одиночестве, даже без прикрытия пехоты, в результате чего предсказуемо гибнут.

Ну не бред ли?

M2 Bradley от пребывания на Ближнем Востоке испытывает схожие с «Абрамсом» ощущения. Если вспомнить, создавали ее как ответ советской БМП-1, чтобы останавливать красные орды, рвущиеся в Западную Европу. С тех пор «Брэдли» серьезно набрала в весе, пока конструкторы пытались обеспечить ей защищенность, прикрывая алюминиевый корпус бронеплитами. В результате боевая машина заметно потеряла в маневренности и утратила возможность преодолевать водные преграды с ходу. Но в Ираке это некритично.

В части защиты «Брэдли», конечно, машина морально устаревшая и при встрече с мотивированным противником едва ли выполнит свои задачи. Ее броню и в лоб, и в борт прошивает любой современный и не очень РПГ. Хорошо, когда у бойцов ИГ их немного.

Наши БМП-3, появившиеся и в Сирии, в защите недалеко ушли от американских собратьев. Именно поэтому мы еще несколько лет назад озаботились разработкой проекта «Курганец-24». Однако БМП-3 дает «Брэдли» сто очков форы в огневой мощи. Кроме 100-мм пушки-пусковой установки и спаренного с ней 30-мм автоматического орудия, наша машина вооружена одним пулеметом в башне и двумя курсовыми с раздельным управлением. Также имеются амбразуры для оружия десанта. У американской машины из вооружения только 25-мм пушка и 7,62-мм пулемет, а бортовые амбразуры оказались закрыты еще в модификациях 80-х годов.

Большее количество точек ведения огня БМП-3 хорошо подходит для подавления слабоукрепленного противника, когда десант может не покидать своего отделения. Как раз то, что нужно для борьбы с боевиками.

Увязшие в Ираке

Казалось бы, в столкновениях с легковооруженными террористами должны были хорошо себя проявить боевые машины семейства Stryker – единственной новой разработки для сухопутных сил США за последние три десятилетия.

В отличие от тяжелых и неповоротливых «Абрамсов» и «Брэдли» «Страйкеры» отличаются мобильностью, что вкупе с превосходными возможностями связи и оперативным реагированием американской армии должно было стать решающим фактором в борьбе с джихадистами. Но что-то об этих машинах совсем не слышно. Дело, вероятно, в том, что «Страйкер» вышел неоднозначным. Его противопульная защита оказалась совсем недостаточной, а после усиления бронирования серьезно упала мобильность, техника начала вязнуть даже в иракской земле.

Несмотря на широкую линейку машин на общей базе, даже БМП «Страйкер» уступает вооружением нашим последним БТР. Что немудрено, если иметь пулемет в качестве главного и единственного калибра.

Создана эта серия во многом для того, чтобы иметь боевую машину, которая была бы посильной поклажей для самолета «Геркулес», и за эту возможность «Страйкеру» прощают многое, даже его неприличную стоимость.

Ввиду столь противоречивых качеств американцы сами с трудом воюют на своих машинах, а передать их иракцам – все равно, что выкинуть.

Зато российские БТР в Сирии показали себя с лучшей стороны. Кроме БТР-80, там еще два года назад начали обкатывать БТР-82А, вооруженный 30-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Этот бронетранспортер действительно шустрый и не требует скидок на характер грунта. Повышенные параметры противопульной и противоосколочной защиты хоть и не делают его неуязвимым для выстрелов РПГ, но заставляют экипаж чувствовать себя уверенно в боях с легковооруженными террористами.

Чем американская армия отличалась от российской в XXI веке, так это активным использованием бронеавтомобилей в качестве средства переброски пехоты непосредственно в зону боевых действий. Теперь и мы обзавелись перспективными бронемашинами, обещающими перерасти в целое семейство под названием «Тайфун». Техника только в прошлом году закончила последние тесты на подрыв и расстрел, а нынче уже засветилась в Сирии. Похоже, что на ней доставляют грузы в «безопасные» районы. Это подтверждает мнение о будущем использовании «Тайфунов» в качестве грузовиков, но с отличной противоминной и противопульной защитой. В непосредственной зоне боевых действий по-прежнему предпочтительнее передвигаться на БТР или БМП.

Лучшей рекламой русского оружия станет то, что именно с ним будет одержана победа правительственных сил над чумой ИГ. Хочешь справиться с внешними угрозами – покупай российское.

Но имидж не самое ценное, что извлекается из этой кампании. Мы учимся воевать в новых условиях и приспосабливаем к ним технику, делая ее универсальной и по-настоящему эффективной.

Это, пожалуй, самое важное, что может вынести Российская армия из сирийского конфликта.

Сергей Черкасов, «Военно-промышленный курьер»

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Российский самолет доставил гумпомощь жителям Сирии

Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на авиабазу Хмеймим в Сирию доставлена российская гуманитарная помощь, общий вес грузов — 17 тонн. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

«Осуществлено комплектование гуманитарных грузов (предоставленных по линии ООН) и их укладка на парашютные платформы, для доставки по воздуху российскими самолетами в город Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

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Дрон ИГИЛ уничтожил «Хаммер» бомбовым ударом (ФОТО, ВИДЕО)

Дрон ИГИЛ уничтожил «Хаммер» бомбовым ударом (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Террористы ИГИЛ продолжают бомбардировки мини-бомбами с беспилотников в Сирии и Ираке.

Очередной удар был нанесен дроном-бомбардировщиком боевиков в окрестностях Мосула по бронеавтомобилю Humvee Сил безопасности Ирака. Соответствующие кадры публикует медиа-крыло группировки.

Сразу после попадания бомбы в военной машине произошел мощный взрыв из-за детонации боеприпасов.

Иракцы опубликовали фото «Хамви» после авиаудара террористов.

Подробнее о бомбардировщиках ИГИЛ: Террористы продолжают наносить авиаудары в Сирии и Ираке (ФОТО, ВИДЕО).

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Дрон ИГИЛ уничтожил «Хаммер» бомбовым ударом (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Дрон ИГИЛ уничтожил «Хаммер» бомбовым ударом (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Дрон ИГИЛ уничтожил «Хаммер» бомбовым ударом (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Дрон ИГИЛ уничтожил «Хаммер» бомбовым ударом (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО)

Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российские боевые корабли, базирующиеся в восточной части Средиземного моря, выпустили несколько крылатых ракет дальнего радиуса действия по позициям исламистских коалиций «Хайят Тахрир-аль Шам» и «Южный фронт» в районе аль-Билад сирийского города Дераа.

Ракетные атаки были вызваны просьбой местного командования Сирийской армии, которое опирается здесь на ВВС САР и артиллерию для сдерживания наступления террористов на район Аль-Маншия г. Дераа, расположенного на юго-западе Сирии, передают арабские СМИ.

Чуть ранее школа Муавияс в центре сирийского города Дераа (Дараа) была буквально стерта с лица земли после удара самодельными ракетами «Омар» исламистской коалиции «Хайят Тахрир-аль Шам» (во главе с «Джебхат ан-Нусрой»*) по району Аль-Маншия (см фото 1, 2 ).

«Хайят Тахрир Аль-Шам» взяли на себя ответственность за пятничный удар ракетами «земля-земля» по школе Муавияс, а ранее — за атаки смертников в этом же районе (фото 3 – 5).

Корабли ВМФ России в качестве возмездия за уничтожение школы и теракты «Нусры» выпустили несколько крылатых ракет по позициям этой группировки, с которых были произведены запуски кустарных ракет. По данным сирийских военкоров, командиры 5-й бронетанковой дивизии САА попросили об этой помощи российское командование и передали для ВМФ России координаты и ориентировки по боевикам, подозреваемым в нанесении удара по учебному заведению.

Банды наступают в Дераа

С лозунгом «Смерть лучше унижения» исламистские коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шам» и «Южный фронт» начали наступательные бои за район Аль-Маншия 12 февраля этого года. По данным ООН, более 10 000 человек покинули столицу провинции Дераа в результате возобновления столкновений. Бандформирования неоднократно направляли террористов-смертников на подконтрольную правительству часть района Маншия, но, несмотря на это, результаты их наступления в этом районе города Дераа все еще очень скромные.

Офицеры САА в городе Дераа пытаются минимизировать потери армии и воздерживаются от крупномасштабных наступательных действий в городских условиях и регулярно запрашивают авиационную поддержку у российского командования.

Город стал одним из первых, где начались антиправительственные протесты в 2011 году, он разделен примерно 50 на 50 между сирийским правительством и различными бандгруппами.

Читайте также: Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО)

*запрещенная в РФ террористическая организация

Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

САР: Москва хорошо владеет ситуацией в Сирии и пытается найти из неё выход

Оппозиционеры САР надеются, что Россия встанет на сторону сирийского народа, а не будут защищать режим

Россия когда-то выбрала сторону Башара Асада, но сейчас она хорошо понимает ситуацию в Сирии и пытается найти из неё выход. Такое мнение выразил представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Салем аль-Муслет. Сообщает RT.

«Мы не так уж много требуем от России. Мы хотим, чтобы она встала на сторону сирийского народа, а не защищала режим. Как известно, она когда-то выбрала сторону режима, но сейчас, по-видимому, она хорошо понимает ситуацию и пытается найти из неё выход. Многие факторы этому препятствуют, ещё раз повторю, что один из важнейших — это Иран. Мы не знаем подробностей, но известно, что между Россией и Ираном есть разногласия. Мы надеемся, что Россия сыграет позитивную роль в урегулировании этой ситуации, в укреплении режима прекращения огня и будет на самом деле страной-гарантом», — заявил он журналистам.

Аль-Муслет также высказал своё мнение о роли Турции и Ирана в сирийском конфликте.

По его словам, Турция встала на сторону сирийского народа, Иран же, напротив, осложнил положение сирийцев.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Решение за США: Россия и Турция готовы к удару по Ракке широким фронтом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению Ракки. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу также призывал США к совместной операции  в Ракке. Возможен ли сегодня удар широким фронтом по негласной столице террористов, разбиралась ФБА «Экономика сегодня».

Война в Сирии

Как отмечает Чавушоглу, Турция уже обсудила тему дальнейших шагов  в Сирии с участниками международной коалиции, возглавляемой США. Совместные действия в Ракке, по его мнению, позволят Турции укрепить двусторонние отношения с США.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов называет желание Турции понятным. «Если прокурдская коалиция возьмут Ракку, а она уже вплотную приблизились к ней, то это станет для Анкары крайне неприятным событием. Естественно, они пытаются всеми силами этот намечающийся прокурдский успех нивелировать.

Что касается успешного взаимодействия между российскими ВКС и турецкими ВВС, то об этом прекрасно осведомлены все игроки в регионе. Другое дело, насколько США будут лояльны к пожеланиям сотрудничества по взятию Ракки. Ранее они поддерживали прокурдские силы и арабские отряды, выступающие под их крылом. Эрдогану здесь нужно проявить массу усилий, а может и уступок, чтобы каким-то образом принять участие в совместной операции.

Существует еще и определенная проблема географического доступа к Ракке. Курды подошли к городу достаточно близко, и на текущий момент у них есть прекрасные возможности для успешного проведения данной операции. Если турки захотят примкнуть к взятию Ракки, то они вынуждены будут признавать значительную часть тех курдских сил, которые будут сражаться вместе с ними. Сам Эрдоган в таком случае может попасть в ловушку своих собственных обязательств», — комментирует нам эксперт.

Как высказывался ранее министр обороны России Сергей Шойгу, Москва и Вашингтон могли бы начать сотрудничество с совместных действий в сирийской Ракке. «У нас есть все для эффективного сотрудничества, и для начала совместной работы нам ничего не мешает. Всем очевидно, кто сейчас занимает Ракку, по этому вопросу нет противоречий», — заметил Шойгу. В подтверждении своих намерений, российские ВКС накануне нанесли точные удары по объектам ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.) в районе сирийского города Ракка.

По мнению Балмасова, договориться о совместных действиях можно, но все зависит от того, как эти договоренности будут выполняться на практике, причем воздушные удары здесь будут отличаться от наземной операции.

«Взятие Ракки может стать с одной стороны серьезным успехом в деле борьбы с ИГИЛ, но, с другой стороны, надо отдавать себе отчет в том, что освобождение территории или отдельных объектов в Сирии даст лишь временный эффект. Можно занять хоть всю территорию ИГИЛ, но до тех пор, пока эта идея в радикальных исламистских кругах будет притягательной, угроза рецидива, повторное возникновение подобной организации будет сохраняться постоянно», — резюмирует наш собеседник.

Наиболее эффективным в этой связи станет постепенное наступление широким фронтом, не дающее террористам шансов увернуться из-под удара. И хотя Ракка, без сомнения, является знаковым городом в борьбе с ИГИЛ, Анкаре стоит взвесить, насколько ее позиция отвечает ее же амбициям.

Андрей Петров, ФБА «Экономика сегодня»

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: главное, компиляция
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