Решение демографической проблемы ЕС

Я читала эту новость еще в понедельник утром на испанских новостных порталах elmundo y elpais, и вот сегодня ее уже перевели на русский язык. Хорошо, что пару недель назад меня отговорили соглашаться на предложение от Medicos Sin Fronteras на работу в испанском анклаве Сеута. А ведь еще когда я только приехала в Испанию, я так хотела пожить там полгодика, или хотя бы пару недель. Желание отпало окончательно.

Негры захватывают Евросоюз штурмом

Посмотрим на новость, которая попалась мне на испанском портале для русских. Все супер коротко и лаконично.

Более 350 мигрантов успешно прорвали границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в этот понедельник. Как сообщили чиновники — это был крупнейший прорыв за более чем десятилетие.

Всего границу в понедельник штурмовало более 700 человек. Успешно ее преодолели в общей сложности 356 человек.

Многие мигранты, в основном молодые люди, получили ранения различной степени тяжести, однако все равно восторженно кричали — Viva Espana! и радовались тому, что они наконец-то на территории Евросоюза.

Источник — https://4ru.es/ru/all-news/proisshestviya/4462-bolee-350-mig…

А теперь давайте взглянем на оригинал этих новостей. Уже гораздо длиннее, с подробностями и видео. Ссылка внизу.

- Сеута стала пунктом размещения военного городка с военной кухней для более чем 800 мигрантов прибувших с пятницы.

- Центр временного пребывания иммигрантов в 512 мест должен вместить 1,401 гостей после того двух массивных вторжений.

- Ситуация так же перегружает судебно-административные органы и ожидается применение дронов для контроля периметра.

Более 1000 африканских мигрантов попытались совершить пересечение границы, которая отделяет Марокко от Сеуты в первый день 2017 года, на рассвете. Почти 500 из них удалось перебраться через забор Сеута на границе Тарахаль 17 февраля и еще 356, большинство южноафриканского происхождения совершили тоже самое сегодня, в предрассветное время с воскресенья на понедельник, около 03:30 часов утра.

Соглано заявлению автоновного правительства Сеуты, группа в составе 600 человек совершила вторую массовую попытку незаконного проникновения на территорию Испании за последние 72 часа. Метод, который мигранты использовали сегодня, абсолютно такой же, как и в прошлую пятницу (дата публикации 20 февраля, понедельник), они были вооружены ножницами по металлу (где они их взяли по пути их южной Африки то?) и будзыганами (как говорит Вики, это разновидность булавы, головка которой усеяна шипами и имеет несколько приваренных пластин. Но всезнающий гугл мне подсказал, что эта штука у негров деревянная. Не так страшна на первый взгляд, как из металла, но этой фигней голову проломить на раз-два-три одним ударом можно)…

и с особой жестокостью, как подчеркнул представитель правительства Сеуты, "разнесли пограничное заграждение по периметру".

Вторжение произошло в районе Finca Berrocal не далеко от пропускного пункта Таррахаль и именно в том месте, где время реагирования погран групп Гвардии Сивиль, которые контролируют 8,2 км границы (по одному полицейскому на каждые два километра, как рассказывают в Испании — преувеличивают, конечно, но не далеко от правды), и заняло в общей сложности 3 — 4 минуты (вот это оперативно ребята сработали всей группой).

Учитывая особенность того, что 6 февраля, Азиз Аханух, министр сельского хозяйства Марокко, в телефонном интервью агентству Efe, предупредил Европейский Союз о необходимости "разъяснить их позицию" и "положить конец разногласиям" по поводу североафриканских стран (Вопрос — по поводу североафриканских стран может они и разрешили_ или разрешат, но этb то их южной Африки прибежали. В еще вопрос_ на какие шиши они от туда до Марокко и Сеуты добрались и на какие поедут дальше в Швейцарию и север ЕС, как планирует большинство из них). Кроме того, департамент, которым руководит Аханух, опубликовал в тот же день 6 февраля заявление, в котором он предупредил о "серьезных последствиях", которые могут привести к "препятствия" для сельскохозяйственного соглашения, подписанного Марокко и Европейским Союзом в 2012 году. Последствия, не найдя разъяснений, могут иметь два аспекта: торговля (незаконная торговля людьми, я так понимаю) и миграция (опять же незаконная, либо даже пособничество, joder!).

"Как вы хотите [европейцы], чтобы мы сделали свою работу, чтобы заблокировали африканскую эмиграцию и даже для мароки (жители Марокко), если сегодня Европа не хочет работать с нами?", спросил министр Аханух в заявлении. "Почему мы продолжаем возводить жандармерии (полицейские участки) и давать рабочие места для африканцев, проживающих в Марокко? Чтобы экспортировать куда? Проблема миграции является очень дорогостоящей для Марокко (конечно, они все в основном через несчастный Марокко и валят толпами все из Африки) и Европа должна оценить это по достоинству", продолжил он.

Не исключены новые попытки к массовому вторжению в ближайшие дни, что может еще больше осложнить ситуацию Центра временного пребывания иммигрантов (CETI), который уже показывает "самый высокий уровень загруженности за последние многие годы," по предположениям делегированного правительства: 1,401 мигрантов размещены в учреждениях подготовленных для 512 (цифре в 512 можно не удивляться, так как по их расчетам к ним должно было пребывать по 200-300 максимум человек ежемесячно и через 2-3 месяца максимум они должны были либо получить временное место жительства, либо быть депортированными в себе на родину. Но не справляются ребятки). Данные места были обеспечены палаточным городком с полевой кухней, отправленными министерством обороны и размещенными в конных центрах (по свидетельствам очевидцев в бывших конюшнях и центрах конной полиции, которые уже не функционируют давно. Толку от лошадей на полуострове все равно нет ни какой уже несколько лет. Что смогли, где смогли, то там и поставили.), принадлежащих автономному городу Сеута.

На данный момент ранения получили два сотрудника полиции и один мигрант в различных степенях тяжести. Оба представителя властей получили разрывы связок коленного сустава и ушибы на одной стороне тела, в соответствии с заключением по ситуации с мигрантом, выдвинутым тем же правительством Сеуты, он был госпитализирован с "травмами различной степени тяжести". Красный Крест заявил вчера, что в процессе первичного осмотра, как обычно, всех вновь прибывших в CETI, они перенаправили 11 из них в Университетскую (центральную) больницу Сеуты (интересно с какими симптомами, как рвач интересуюсь).

На данный момент не зафиксировано ни каких чрезвычайных вылетов центра (Красного Креста) в направлении полуострова. Все будет зависеть от имеющихся мест в центрах приема, а также возможных мест, которые предоставляют неправительственные организации, имеющие соглашения с министерством для работы с мигрантами. Из-за нынешних задержек в получении мест, остается только ждать (А что они могут сделать, когда общая площадь Сеуты составляет 18,5 квадратных километров и плотность населения 4554 жителей на квадратный километр, по последним данным. По сравнению с Москвой, например — 2561 квадратных километра и площадь населения 4832 жителя на квадратный километр.)

Государственный секретарь по безопасности, Хосе Антонио Ньето, посетил Сеуту в прошлую пятницу, чтобы понять ситуацию, и пообещал предоставить аэростатические дроны с тепловизерными камерами, чтобы улучшить контроль границ. Сценарий может вылиться в что то невообразимое и никто точно не знает ни когда материализуется это, ни кто поможет уменьшить массивные наплывы.

В то же время, Ассоциация Гуардии Сивиль продолжает заявлять о необходимости привлечения бОльших усилий для контроля границ. Данный коллапс распространяется дальше чем организация CETI и это уже стало довольно заметно, например, в залах административных судов автономного города. Согласно заявлению профсоюза Comisiones Obreras (не знаю, как переводится название этого госоргана) в воскресенье, 80% дел рассматриваемых в административных судах касались миграционных дел.

Профсоюз пожаловался на заполненность судов данными делами, касаемыми мигрантов, и недостаточностью обеспечения отделов рабочими кадрами. "Обращая внимания на плохую работу судебных органов, необходимо объединить наплыв заявок от адвокатов каждого из мигранта, поступивших в Сеуту, а также на процессы рассмотрения поступлений последующих заявок, и пусть будут обжалованы каждое из поступивших и последующих решений, и параллельно подчинины к более быстрому процессу рассмотрения и необходимо открыть и добавить отдельный процесс, вспомогательного характера к главному процессу. Именно поэтому работу судов усложнилась в последние месяцы. — объяснил в своем послании профсоюз.

На дословность перевода предлагаю не обращать внимание и профсоюз в данном контексте означает не то, к чему все привыкли, а госорган.

Хорошо, что я пока осталась работать в Мадриде.

Перевод мой, комментарии в тексте новостного портала (жирный курсив) мои, ставлю тег мое.

ссылка на оригинал новости и видос — http://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/20/58aa8b24468aeb134d…

Это был второй прорыв за последние 72 часа. Они не говорят по испански и понятно только лишь фраза "Viva España!" (Да здравствует Испания!) и ликующе бегают по городу. Агенты частной охраны путаются их организовать. Машины Красного Креста продолжают поступать к границе, оказывая помощь тем, кто получил ранения нелегально перебираясь через границу.

Остается лишь надеятся, что испанцы справятся с этим лучше греков. Так как от Сеуты до Альхесирас всего 34 километра и там ежедневно плавают лайнеры и паромы, на которых они перебираются дальше, и дальше, и дальше…

Правда не все умеют хорошо прятаться.

Репортаж RT из Мелийи. Давность пара месяцев. Советую глянуть на досуге и оценить разницу между нигером на плоту и беженцем.

ИМХО

Кто не видел репортаж от РТ, советую посмотреть.

https://www.youtube.com/wat…

Источник: nnm.me