Новости Украины и Новороссии 26 февраля 2017

Власти ДНР рассказали о поставках воды после остановки Донецкой фильтровальной станции

Резервы воды для жителей ДНР на ближайшее время еще остаются, однако все еще есть опасения относительно дальнейших поставок.

Об этом заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Что касается поставок воды и стоит ли волноваться нашим гражданам, то, конечно же, опасения еще остаются. Тем не менее, резервы на ближайшее время еще остаются», — сказал.

Ранее сообщалось, что украинские силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком, с территории которых затем вели огонь в направлении ДНР.

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ВАЖНО: Украинские радикалы перекрыли трассу Донецк — Мариуполь (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские националисты и так называемые ветераны «АТО» перекрыли трассу Донецк — Мариуполь, о чем на своей странице в соцсети сообщил депутат Верховной рады Семен Семенченко. На трассе открыт еще один блокпост — так называемый редут «Соловейко». «Только что Штаб блокады торговли с оккупантами сообщил об открытии первого редута на Мариупольском направлении. Задача гарнизона нового редута „Соловейко” — перекрытие трафика контрабанды, контрафакта и торговли с оккупантами по линии Донецк — Волноваха — Мариуполь», — пишет Семенченко. «Редут „Соловейко” расположен в районе поселка Новотроицкое. Сейчас гарнизон редута ведет инженерное обустройство местности и формирует сводные мобильные группы для розыска на трассах. Официальное открытие „Соловейко” — завтра, во второй половине дня. Ждём мариупольских волонтеров в гости», — анонсирует новый этап самоубийственного для Украины перформанса Семенченко. Напомним, в конце декабря прошлого года были перекрыты железнодорожные пути в Луганской области, что уже привело к введению чрезвычайного положения в энергетической отрасли Украины. Несколько крупных предприятий в регионе уже остановили свою работу. Украинское правительство предупредило, что в любой момент может начать веерные отключения электричества. Читайте также: Украина отрезает последнюю надежду на переговоры: в штабе «АТО» заявили, что ВСУ не занимали Донецкую фильтровальную станцию

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В Киеве начали «забирать» в армию прямо из супермаркетов

На Украине идет активная кампания по вербовке граждан в ряды карательных войск. Венное телевидение Украины показало ролик, в котором показана работа одного из агитационных пунктов в киевском супермаркете.

Сотрудники Киевского военкомата установили стенд с рекламными материалами, а также образцами снаряжения украинских военных возле касс супермаркета, пригласили юношеский духовой оркестр, переодев музыкантов в цвета флага Украины. В вербовке граждан также приняли активное участие представители 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

«Предлагаем проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, в боевых частях. Минимальное денежное обеспечение — 7000 гривен» — рассказал военком.

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Путешествие львовского мусора: кучи отходов обнаружились на другом конце страны (ФОТО)

Очередная гора львовского мусора была обнаружена в субботу 25 февраля в Полтавской области. Бытовые отходы «украсили» лесополосу в районе села Каменные Потоки Кременчугского района. «То, что это мусор из Львова, указывают чеки из магазинов и накладные документы. На место выезжали руководство полиции Кременчуга и следственно-оперативная группа», — сообщила представитель пресс-службы Кременчугского отдела полиции. Она отметила, что похожий инцидент произошел и накануне, когда мусор из Львова был обнаружен в районе водоочистной станции «Кременчугводоканала». В начале недели мусор из Львова был также обнаружен у населенного пункта Глобино Полтавской области. Во всех случаях полиция открыла уголовное производство. Мэр Львова Андрей Садовый вчера извинился перед полтавчанами за эти инциденты. В развозке и несанкционированном сбросе мусора полиция подозревает «криминальные структуры». В свою очередь, пользователи Сети в Кременчуге считают, что без коррупции со стороны правоохранителей грузовики с мусором не смогли бы проехать пол-Украины. Кризис с утилизацией бытовых отходов из-за пожара и закрытия Грибовицкой свалки продолжается во Львове с лета прошлого года. Мэр Львова неоднократно обращался за помощью к руководству других областей Украины, но большинство из них не в состоянии принять дополнительное количество мусора из-за переполненности собственных полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650–700 тонн мусора.

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Украина: 80% кандидатов в спецназ ВСУ не блещут интеллектом

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сталкиваются с проблемой недостаточного уровня образования контрактников из-за чего возникает некомплект личного состава.

Об этом в Facebook т.н. украинский «волонтер» и блогер Роман Синицын

По его словам? после ФИЗО и психологии боевикам задают 3 вопроса, по градации: 1) президент Украины? 2) Луцк — это какая область? 3) Столица какой страны Варшава?

«80% отсеиваются», — пишет «волонтер». «Вот вам срез. Это уровень образования пацанов после школы/техникума, которые претендуют на зп в $250. И это не мехбригады. И не десанты. Это спецназ. Потому что это разведка. А разведка это интеллект. Контрольный в голову — назовите три ветви власти в Украине. Это где-то 5% от всех знает», — отмечает Синицын.

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СБУ закрыла сеть аптек в Одессе за торговлю российскими препаратами

В Одесской области Украины СБУ совместно с прокуратурой и представителями Госслужбы по лекарственным препаратам и контроля за наркотиками обнаружили сеть аптек, которая торговала контрабандными медикаментами.

Во время обысков было обнаружено много незарегистрированных и фальсифицированных лекарств, в том числе и сильнодействующих.

Правоохранители обнаружили контрабандные медикаменты, которые были изготовлены в России.

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Националисты «Азова» залили краской еще один банк в Одессе

Украинские радикалы из организации «Азов» в Одессе облили краской здание российского банка, сообщает RT.

По данным агентства, активисты жгли дымовые шашки, обливали красной краской входные двери и обклеивали листовками стены банка.

Также стены банка были разрисованы символикой батальона «Азов».

Отмечается, что украинские полицейские никого не задержали во время акции.

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Оккупирована ли Украина?

Граждане Украины в последний год — полтора часто повторяют, что они находятся в оккупации. Но это не так. Фальшивые смысловые конструкции всегда очень вредны. И в текущий момент они вредны России. Давай вместе посмотрим, насколько ситуация на Украине соответствует понятию «оккупация». «Оккупа́ция (от лат. occupatio — „захват, занятие“) — занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней, обычно временное». 1. На территории Украины не присутствуют войска НАТО или США. 2. Контроль над территорией Украины осуществляется силами нацистских украинских батальонов и ВСУ. 3. Во власти находятся политики, которые уже десятилетия участвовали в политической жизни Украины. Всех этих Турчиновых, Тимошенко, Порошенко, Тягнибоков, Луценок многократно избирали сами граждане Украины, легитимизировали их власть начиная с 2004 года. А в случае Петра Порошенко, который был одним из основателей Партии Регионов, то и с конца 90-х годов. Что происходит на Украине? Гражданская война. Внутригосударственный конфликт. И как случается во время любой гражданской войны, на территории Украины присутствуют военные советники, сотрудники спецслужб практически всех крупных государств. Это классические атрибуты гражданской войны. В националистических карательных батальонах служат жители Днепропетровска, Харькова, Полтавы, Винницы, Киева, Одессы, Николаева. В ВСУ верно служат и обстреливают Донецк жители Сум, Харькова, Днепропетровска, Херсона, Житомира, Тернополя, Львова. Харьков старательно ремонтирует танки для «АТО». Днепропетровск в больнице Мечникова излечивает боевиков карательных батальонов. И где тут оккупация? Население Украины добровольно разрушает свою страну, совершает военные преступления и преступления против человечности. Мизерный процент адекватных, гуманных людей неспособен изменить сложившийся политико-социальный строй. И уже из того, что этот процент думающих людей крайне мал — а молчаливому большинству на самом деле попросту всё равно, кого и как убивают в Донецке — то вопрос об «оккупации» попросту не стоит. Большинство населения Украины поддерживает то, что происходит — хоть активным согласием, хоть молчаливым безразличием. Да, как бы жутко это не звучало, но таковы реалии. Большинству попросту всё равно. И потому когда возникают требования «освободить Украину от оккупации», то следом за ними возникает вопрос: «Освобождать от кого? От 80% населения?» На Украине оккупации нет. Есть гражданская война. Читайте также: Мы вернёмся: над оккупированным Святогорском взвилось красное знамя Победы (ВИДЕО) Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»

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На грани катастрофы: как блокировка Донбасса радикалами поставила Украину под удар (ВИДЕО)

Украина находится в шаге от нового кризиса из-за позиции радикалов по отношению к торговле с Донбассом. Так, они не приемлют закупку властями угля у ДНР и ЛНР и блокируют поставки. Опасение в связи со сложившейся ситуацией уже выразили западные лидеры. Отмечается, что если блокировка продолжится, она приведёт к энергетической катастрофе. С другой стороны, власти опасаются, что возмущение националистов может перекинуться и на них. Корреспондент RT Мурад Газдиев разбирался в ситуации. Читайте также: В ДНР идут бои, ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка

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Украинские военные сдали Крым из-за угрозы Третьей мировой войны, — майор ССО Украины

Командиры украинских военных частей в Крыму во время событий «русской весны» боялись что-либо предпринимать из-за угрозы Третьей мировой войны. Об этом заявил майор украинских сил специальных операций Алексей Никифоров, который в феврале 2014 года был заместителем командира 501-го отдельного батальона морской пехоты. «Всем командирам внушили, что от любого мелкого движения в сторону России может начаться Третья мировая война. И каждый из них этого боялся. Даже приезжал бывший министр обороны Кузьмук в Перевальное, собрал командиров всех блокированных частей и с трибуны им сказал: «Вы тут аккуратно, от одного выстрела в Сараево Первая мировая война началась», — рассказал украинский офицер. «Что должен был после этого делать командир части? Когда тебе это говорит представитель СНБО?» — задал риторический вопрос Никифоров. Читайте также: Операция «Возмездие»: Корабли ВМФ РФ атаковали крылатыми ракетами объекты банд после уничтожения ими школы в г. Дераа (ФОТО, ВИДЕО)

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Надя приехала. Странная история

Героям слава

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Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О Доктрине информационной безопасности Украины» и утвердил Доктрину. Документ вступает в силу со дня его публикации. Необходимость принятия доктрины обосновывается «возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере». Целью доктрины называется уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по «противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны». В доктрине идет речь об усовершенствовании законодательства, развитии защищенной национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве. Также планируется принять меры для усовершенствования системы защиты «критической инфраструктуры, прежде всего от террористических и диверсионных посягательств». После кризиса на Украине в странах НАТО стали часто заявлять о «гибридных угрозах» со стороны России. Между тем, в НАТО признают, что реальная гибридная угроза европейскому обществу исходит от исламистских террористических организаций, которые за счет активной пропаганды ультрарадикального ислама в социальных сетях формируют свои резервы в среде мигрантов на территории самих государств НАТО. Читайте также: Украинское общество согласно с тем, что миллионы жителей Донбасса «просто умрут», — Олег Царев

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СБУ и киберполиция Украины задержала двух жителей Хмельницкого за ретрансляцию Российских каналов

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с киберполицией заблокировала ретрансляцию запрещённых российских телеканалов, осуществляемую в городе Хмельницком двумя местными жителямиБ сообщили RT.

«Правоохранители установили, что двое местных жителей предоставляли клиентам услуги телевидения, используя нелегальный сервис. В пакет входили запрещённые российские телевизионные каналы, которые распространяют антиукраинскую пропаганду», — говорится в сообщении на официальном сайте СБУ.

Отмечается, что оперативники изъяли телекоммуникационное оборудование, включая IP-ресиверы, TV-тюнеры и приставки для приёма цифрового сигнала, серверное оборудование, сетевые коммутаторы.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

12 января стало известно, что украинских провайдеров обязали отключить российский телеканал «Дождь», поскольку Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию исключил его из списка каналов, разрешённых к трансляции.

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Зуб за зуб

В Киеве открылся памятник "героине борьбы с жидами и коммунистами".

Мэр Киева Виталий Кличко, сегодня, 25 февраля, вместе с горожанами, представителями правительства и духовенства открыл памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

"Сегодня мы находимся на месте страшной трагедии, месте, которое стало одним из символов преступлений против человечности. Важно помнить, что здесь произошло, чтить память о невинных жертвах и сохранить ее для будущих поколений. Сохранить как напоминание: такого не должно повториться", – отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.









Напомню, что Олэна Телига пришла в Киев в обозе нацистских оккупантов в составе походных групп ОУН-М. И в массовых убийствах тех невинных жертв, о которых упомянул Виталий Кличко, принимали участие, в том числе и однопартийцы Олэны Телиги. А она это оправдывала в прессе. Напомню газету "Украйынськэ слово" за 4 ноября 1941 г. - да-да, ту самую газетенку, которую печатали ОУНовцы Рогач, Телига и иные деятели, которым укр. власть теперь ставит памятники, называют в их честь улицы возле Бабьего Яра, изучают в школах.



Редакционная статья называется "Зуб за зуб". В ней авторы требуют бороться с "еврее-большевизмом" жестокими мерами, даже у себя дома! "За каждое око – око. За каждый зуб – зуб. Еврее-коммуна должна зарубить себе это на своем лбу", – заканчивается статья. Подчеркиваю: редакционная статья, т.е. отражающую мнение ОУНовской редакции – тех самых Рогачей и Телиг..



http://varjag2007su.livejournal.com/6897 41.html – цинк

http://varjag2007su.livejournal.com/2294 31.html – про статью "Зуб за зуб"



Самое смешное, что эти опусы в конечном итоге не помогли Телиге – для немцев, что "жиды с коммунистами", что украинцы, были унтерменьшами, и Телигу так же отправили в расход, несмотря на ее человеконенавистнические паксвили. Еще один момент, как еще до 2014 года было известно, Телига была расстреляна не в Бабьем Яру, а в подвале Гестапо, которое находилось в нынешнем главном здании СБУ на Владимирской 33 http://varjag-2007.livejournal.com/52496 98.html

Но кому какое дело, если стоит задача замазать очевидный факт участия украинских националистов в деле уничтожения жителей советской Украины – русских, украинцев, евреев.

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