Марш Немцова

Марш на 2-ю годовщину убийства Немцова собрал по разным оценкам от 5 (полиция) до 15 тыс.(организаторы) человек, но получилось как то вяло и без куража. В других городах так же особо не разгугялись.И даже традиционные обливания Касьянова зеленкой не помогли. Стенания по Немцову выглядят весьма забавно, так как вполне понятно, что будучи живым, Немцов был фактически бесполезен и столько людей собрать сам конечно не мог, являясь полнейшим политическим фриком даже среди своих собратьев по либеральному лагерю. Зато в виде покойника, вполне может, ибо чучело Немцова выступает в роли некоего консолидирующего элемента отечественной демшизы в духе "пепел Немцова стучит в наши сердца".Отдельно порадовали борцы с "аннексией" Крыма. Пора бы им в Киев перебираться.Относительно моего личного отношения к Немцову, то просто дублирую свой прошлогодний пост.

Источник: colonelcassad.livejournal.com