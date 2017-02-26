Марш Немцова
16:57. 26 февраля 2017 Просмотров - 95 2 коммент. Опубликовал: brahman
Марш на 2-ю годовщину убийства Немцова собрал по разным оценкам от 5 (полиция) до 15 тыс.(организаторы) человек, но получилось как то вяло и без куража. В других городах так же особо не разгугялись.
И даже традиционные обливания Касьянова зеленкой не помогли. Стенания по Немцову выглядят весьма забавно, так как вполне понятно, что будучи живым, Немцов был фактически бесполезен и столько людей собрать сам конечно не мог, являясь полнейшим политическим фриком даже среди своих собратьев по либеральному лагерю. Зато в виде покойника, вполне может, ибо чучело Немцова выступает в роли некоего консолидирующего элемента отечественной демшизы в духе "пепел Немцова стучит в наши сердца".
Отдельно порадовали борцы с "аннексией" Крыма. Пора бы им в Киев перебираться.
Относительно моего личного отношения к Немцову, то просто дублирую свой прошлогодний пост.
Касательно "вселенского" плача по Немцову, которого чечены завалили в прошлом году в Москве, могу лишь повториться, что "от живого Немцову толку было мало", а как помер, так сразу был вознесен на роль "мученика". В этом отношении всегда хотелось увидеть "героев 90х" не с дырками от пуль лежащими на асфальте и не умирающих своей смертью в теплых постелях, а на скамье подсудимых, где бы с них спросили за то, что они творили со страной. Это единственные сожаления, которые возникают в контексте стенаний "Как же мы без Немцова?", "Не забудем Немцова!" и тому подобной ахинеи, которая напоминает многолетние стенания на тему убийства Политковской.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Продолжим дело немцова? Млять какое? Ни хера не делать? Так такое ощущение, что его дело, это основной вид деятельности наших думных заседателей и всяких разных рукамиводителей.
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Немцовы, Политковкие и прочие Березовские – русофобы, воры и убийцы. Те кто по ним плачет либо профессиональный “митинговщик”, либо клиент психиатрической больнички.