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Как Горбачевы продавали Родину за бриллианты

10:15. 26 февраля 2017 Просмотров - 1,510 6 коммент. Опубликовал:
Почему Раиса Максимовна мечтала развалить собственную страну, и как она помогала мужу пробраться на вершины политического Олимпа.

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Со своими западными коллегами Горбачев начал общаться еще с конца 70-х, тогда, когда был всего лишь рядовым членом Верховного Совета, а по совместительству- главой комиссии по охране природы… Именно эта маленькая никчемная должность сыграла зловещую роль в истории нашей страны!

Дуэйн Андреас. Запомните это имя. В конце 70-х именно он встречался с Горбачевым, чтобы обсудить проблемы беззащитной природы.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Правда, если не знать одну маленькую деталь. Дуэйн Андреас помимо своей заботы о дикой природе, возглавлял Американо-советский торгово-экономический совет, который создал миллиардер Дэвид Рокфеллер. Уже через несколько лет Михаил Горбачев неожиданно для многих вдруг станет членом Политбюро, и уже в новом качестве совершит ряд рабочих зарубежных поездок, во время которых также неожиданно для многих подружится с самой Маргарет Тэтчер. Вот, как об этом вспоминает Михаил Полторанин:

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Горбачев, когда он поехал в Англию вместе с Раисой Максимовной, это был, по-моему, 1984 год, и вот тогда Тэтчер сказала, что я поговорила с ним (чуть ли не четыре часа они там говорили), и я поняла, что с этим парнем надо иметь дело, он наш человек.

Михаил Полторанин (с 1990 по 1992 год министр печати и информации России) считает, что западные спецслужбы первым делом сосредоточили свое внимание на первой леди. В те времена всей стране было известно, что президент, принимая решения, советуется с женой. Во время заграничных визитов встречающая сторона всегда устраивала для Раисы Максимовны впечатляющую программу: возили по дорогим бутикам, покупали бриллианты, естественно «от чистого сердца».


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Казалось бы, причём тут шопинг, когда речь идёт о серьёзных решениях и большой политике. Однако, показная благожелательность сделала своё дело.

Находясь с визитом в Турции, к примеру, Михаил Горбачев заявил, что у него была мечта, разрушить коммунистическую систему, разрушить советскую власть в стране. Конечно, все его начинания делались не без помощи его супруги, которая и подсказывала ему подниматься по карьерной лестнице и разваливать наработанную десятилетиями советскую систему.

Кстати, как взятку можно расценивать и подарок чете Горбачевых от президента Южной Кореи.

Находясь однажды с визитом в США, М. Горбачев попросил, чтобы ему устроили встречу с президентом Южной Кореи. И встреча состоялась во время перелета из Токио в Сеул. НА этой встрече чета Горбачевых получила чек на 100 тысяч долларов лично от президента Южной Кореи Ро Дэ У.

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Чем обернулись эти бриллианты и чеки для нашей страны? Разоружением. Вот, что об этом рассказывает Михаил Полторанин.

Однажды приходит к нему посол США и говорит: «Я хотел бы с вами встретиться». И потом он говорит Горбачеву так между делом: «Мне поручено напомнить вам, что вот вы взяли там столько-то бриллиантов, вот у вас счета в таком… в таких-то банках, номера такие, такие, такие-то, чтобы вы не думали, что это никто не знает. А в связи с этим нам нужно чтобы вы разоружились….

После этого Горбачев сделает американцам просто роскошный подарок. Он подпишет договор СНВ-1, по которому наша страна сократит в 2,5 раза больше стратегических носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем Америка!

После этого журнал «Time» признал его не просто человеком года, а человеком 10-летия!

А Раису Горбачеву после подписания договора СНВ-1, поговаривают, снова одарили бриллиантами. Дорогущее колье ей будто бы вручила супруга Рональда Рейгана.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Горбачёв, предательство, ссср
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6 коммент.»

  • 296 -57
    nikolay 26 февраля 2017 в 11:53 Ссылка Пометить
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    СССР развалили советские евреи, а Горбачев был выбран на роль дирижера. Смотрите видео: “Украину расчищают под Хазарию. Земли Нового Иерусалима”. Интервью с Игорем Бакаем.
    https://www.youtube.com/watch?v=EVQpvTEmxUQ

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  • 1263 933
    СВАРОЖИЧ 26 февраля 2017 в 11:57 Ссылка Пометить
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    Ладно эта сдохла. И хер с ней. Лишь бы горбатый дожил когда мы выстрелим им из пушки в сторону запада! И чубайс, дай им всем, ихний бог долгого здоровья. Что бы смерть у них не была лёгкой.

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  • 208 147
    Михаил 26 февраля 2017 в 12:04 Ссылка Пометить
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    Не знаю насколько факты в этой статье соответствуют действительности,время покажет!Но то,что он был предателем своей Родины,наверняка ни у кого не возникнет сомнений!Он также,как и ельцын целенаправленно и планомерно по заготовленным лекалам разбазаривал и разваливал Великую страну!Не удивлюсь тому, если потенциальный алкоголик-деградант вертится сейчас в гробу как на вертеле!Горбачева ждет та же участь!

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    • 3715 2109
      Андрей Михаил 26 февраля 2017 в 15:21 Ссылка Пометить
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      Факты!? Ещё в 1987 году была видеосъемка, как райка с мишкой скупали алмазы в Индии когда они мотались туда с визитом.

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    • 725 425
      егор деревенский Михаил 26 февраля 2017 в 15:35 Ссылка Пометить
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      походу у горбатого начали заканчиваться надаринные деньги. продает виллу в германии.
      я счастлив что наши проходимцы кинули горбатого и он вместо олигарха станет бомжом.

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  • 34 -14
    Виктор Ткачев 26 февраля 2017 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Я помню времена возвышения Горбатого со Ставрополья-и меня поражало-как такое возможно?Как хвалил народ этого лицемера и предателя потом все точь в точь повторилось с Ельциным,а сейчас -с Путиным,за которого ж-у дерут даже нищие пенсионеры.Что происходит блин с народом? Много лет анализирую астрологию и нумерологию россиян-практически на 100 процентов у людей самомнение о себе выше крыши? За какой хер? Живем в *****.а себя считаем самыми умными? Что делать блин?

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