Как Горбачевы продавали Родину за бриллианты

Почему Раиса Максимовна мечтала развалить собственную страну, и как она помогала мужу пробраться на вершины политического Олимпа.

Со своими западными коллегами Горбачев начал общаться еще с конца 70-х, тогда, когда был всего лишь рядовым членом Верховного Совета, а по совместительству- главой комиссии по охране природы… Именно эта маленькая никчемная должность сыграла зловещую роль в истории нашей страны!Дуэйн Андреас. Запомните это имя. В конце 70-х именно он встречался с Горбачевым, чтобы обсудить проблемы беззащитной природы.Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Правда, если не знать одну маленькую деталь. Дуэйн Андреас помимо своей заботы о дикой природе, возглавлял Американо-советский торгово-экономический совет, который создал миллиардер Дэвид Рокфеллер. Уже через несколько лет Михаил Горбачев неожиданно для многих вдруг станет членом Политбюро, и уже в новом качестве совершит ряд рабочих зарубежных поездок, во время которых также неожиданно для многих подружится с самой Маргарет Тэтчер. Вот, как об этом вспоминает Михаил Полторанин:Михаил Полторанин (с 1990 по 1992 год министр печати и информации России) считает, что западные спецслужбы первым делом сосредоточили свое внимание на первой леди. В те времена всей стране было известно, что президент, принимая решения, советуется с женой. Во время заграничных визитов встречающая сторона всегда устраивала для Раисы Максимовны впечатляющую программу: возили по дорогим бутикам, покупали бриллианты, естественно «от чистого сердца».Казалось бы, причём тут шопинг, когда речь идёт о серьёзных решениях и большой политике. Однако, показная благожелательность сделала своё дело.Находясь с визитом в Турции, к примеру, Михаил Горбачев заявил, что у него была мечта, разрушить коммунистическую систему, разрушить советскую власть в стране. Конечно, все его начинания делались не без помощи его супруги, которая и подсказывала ему подниматься по карьерной лестнице и разваливать наработанную десятилетиями советскую систему.Кстати, как взятку можно расценивать и подарок чете Горбачевых от президента Южной Кореи.Находясь однажды с визитом в США, М. Горбачев попросил, чтобы ему устроили встречу с президентом Южной Кореи. И встреча состоялась во время перелета из Токио в Сеул. НА этой встрече чета Горбачевых получила чек на 100 тысяч долларов лично от президента Южной Кореи Ро Дэ У.Чем обернулись эти бриллианты и чеки для нашей страны? Разоружением. Вот, что об этом рассказывает Михаил Полторанин.После этого Горбачев сделает американцам просто роскошный подарок. Он подпишет договор СНВ-1, по которому наша страна сократит в 2,5 раза больше стратегических носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем Америка!После этого журнал «Time» признал его не просто человеком года, а человеком 10-летия!А Раису Горбачеву после подписания договора СНВ-1, поговаривают, снова одарили бриллиантами. Дорогущее колье ей будто бы вручила супруга Рональда Рейгана.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com