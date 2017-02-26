Главная » Невероятное в мире

Форт Павел I

13:31. 26 февраля 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Форт Павел Первый

Сегодня посетил один из фортов, на который можно добраться только по льду или на лодке. Давно собирался, и вот наконец свершилось.

Отчет.

Это картинка карты с этим фортом. Около Кронштадта, примерно полтора километра от дамбы.

Примечателен этот форт тем что на нем виднелись некие развалины, которые будоражили мое воображение. И мои надежды оправдались. Действительно нашлось кое что интересное.

Вот так он выглядит. Пятачок суши примерно в 150-160 метров в диаметре. На одной из сторон острова развалины чего-то очень старого с признаками культового сооружения, возможно церкви.




Берега форта и стен некого культового сооружения когда-то были гранитные. Форма гранитных блоков криволинейная, по всей видимости с функцией волнореза, блоки разных размеров, самые крупные до нескольких метров и весом в несколько тонн.


Внимательно осмотрел все разрушенные блоки, следов арматуры внутри не обнаружил. На одном блоке нашел металлический полосовой лист вмурованный в блок, но вглубь расковырять и толком рассмотреть не смог, смезшийся снег со льдом не позволили. Так что сторонники бетонных технологий могут лелеять некую надежду. Хотя по виду скорее всего эта железяка закреплена в блоке неким механическим способом. Я внимательно осмотрел блоки, могут ли они быть неким литьем, трудно сказать. На вид обычный красный гранит которого в окресностях Питера как грязи.



Сами развалины некого здания так же весьма примечательны. Видно что здание перестраивалось и надстраивалось. Причем часть элементов сделана не из кирпича, а из гранита! Не исключено что самый древний вариант здания был полностью гранитным, а некая кирпичная часть была лишь пристройкой к основному гранитному зданию. Во сяком случае все признаки указывают именно на это. Весь гранитный мусор именно локализован в одной части. Кирпичные же обломки  локализованы так же именно вокруг остатков кирпичных стен. Кирпичная часть сооружения судя по всему перманентно видоизменялась. В кладке на лицо два вида кирпичей. Старый – более плоский, и отноительно молодой, по размерам близкий к современному стандарту, с вензелями и прочими знаками. Видно как и сколько раз стены, оконные и дверные проемы менялись, пристраивались, надстраивались и т.д.

Больше всего меня озадачил вопрос как древние строители поднимали наверх гранитные блоки, они же тяжеленные, по несколько тонн каждый! Это все что уцелело к сегодняшнему дню.

 От старой гранитной части сооружения остались фрагментально лишь нижний ярус стены и несколько вот таких оконных проемов состоящих из трех гранитных блоков.


В кирпичной части здания также есть гранитные элементы. Это подоконники и  надоконники. Или как они там правильно называются, в общем некие балки перекрытий.





Толщина стен кирпичной части здания составляет порядка полутора метров.



Остатки этой арочной части имеют все признаки пристройки к основному зданию в поздний период. Кирпичная кладка не связанная.



Внутри мы видим два контура арочного проёма. И кирпич разный. То есть эта часть здания так же перестраивалась. Тут стоит подумать зачем пришлось уменьшать арочные проемы. Либо стало холоднее, либо сооружение получило некие оборонные (военные) функции. Или всё вместе.



Внутри основное здание имеет форму сферы с куполом, на лицо и остатки фрагментов лестницы.






Вот такие кирпичи в кладке позднего периода.


В заключении пара фоток панорамы на дамбу с форта. В общем-то красиво. Зимой по льду прогуляться до форта нет проблем, можно и с детьми. Грязи, мусора и какашек тут нет, ибо кроме редких рыбаков сюда практически никто не заплывает и не заходит.


< ![CDATA[]]>http://zodchi1.livejournal.com/4329.html< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русская крепость в Америке
...лишь после смерти Шелихова, когда Павел I издал указ, который закреплял...среди населения.Изначально основной задачей Форта-Росс стало снабжение продовольствием ...принадлежности Мексике. Они отказывались признавать Форт русской собственностью, если только ...
Откуда город? Глава 2. Античная сказка на севере Европы
... Александр I" (Чумной) Гранитное обрамление. Форт «Великий Князь Константин». Кронштадт. Гранитные...) бетонострой, всё тот же северный форт Форт Александр I и Константин Это... официальной истории. Вступивший на престол Павел I поручил архитектору В. Бренна...
Неизвестная Ходынка — взгляд в прошлое
...суда по особо важным делам Павел Федорович Кейзер в своем ...Там были окончены только один форт, три временных укрепления, три... в процессе постройки три форта, одно укрепление и одна...дюймовым японским снарядом, пробившим на форте № 2 бетонную плиту, ...
Порошенко! Надавали по зубам, вооруженным до зубов!
... установку "верба", и штурмовую винтовку "форт -221". Ощутимой является не только...Министров Украины заявил о принятии «Форт-221» на вооружение Службы ...стране, которые принимает такое решение - Павел Ракул, начальник главного военного представительства...
Русские Парагвая или Как белогвардейцы выиграли войну в Америке
... Официал Серебряков; город Фортин-Серебряков(Форт Серебрякова) – увековечили имя отважного ...„Балтика“ офицер-первопоходник и поэт Павел Булыгин. Человек удивительной судьбы, как..., – Н. Срывалина. Образец фортификации, – Форт Нанава, – он был превращён в...
Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2017
... Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил введения ...не пустили на военный завод «Форт» в Виннице. Кроме того,... забор на оружейный завод „Форт“. А затем поехала на ...Почему вы пытались попасть на «Форт», узнать государственные тайны? Вы агент...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>