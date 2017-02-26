Форт Павел I

Форт Павел Первый

Сегодня посетил один из фортов, на который можно добраться только по льду или на лодке. Давно собирался, и вот наконец свершилось.

Отчет.

Это картинка карты с этим фортом. Около Кронштадта, примерно полтора километра от дамбы.

Примечателен этот форт тем что на нем виднелись некие развалины, которые будоражили мое воображение. И мои надежды оправдались. Действительно нашлось кое что интересное.



Вот так он выглядит. Пятачок суши примерно в 150-160 метров в диаметре. На одной из сторон острова развалины чего-то очень старого с признаками культового сооружения, возможно церкви.







Берега форта и стен некого культового сооружения когда-то были гранитные. Форма гранитных блоков криволинейная, по всей видимости с функцией волнореза, блоки разных размеров, самые крупные до нескольких метров и весом в несколько тонн.





Внимательно осмотрел все разрушенные блоки, следов арматуры внутри не обнаружил. На одном блоке нашел металлический полосовой лист вмурованный в блок, но вглубь расковырять и толком рассмотреть не смог, смезшийся снег со льдом не позволили. Так что сторонники бетонных технологий могут лелеять некую надежду. Хотя по виду скорее всего эта железяка закреплена в блоке неким механическим способом. Я внимательно осмотрел блоки, могут ли они быть неким литьем, трудно сказать. На вид обычный красный гранит которого в окресностях Питера как грязи.







Сами развалины некого здания так же весьма примечательны. Видно что здание перестраивалось и надстраивалось. Причем часть элементов сделана не из кирпича, а из гранита! Не исключено что самый древний вариант здания был полностью гранитным, а некая кирпичная часть была лишь пристройкой к основному гранитному зданию. Во сяком случае все признаки указывают именно на это. Весь гранитный мусор именно локализован в одной части. Кирпичные же обломки локализованы так же именно вокруг остатков кирпичных стен. Кирпичная часть сооружения судя по всему перманентно видоизменялась. В кладке на лицо два вида кирпичей. Старый – более плоский, и отноительно молодой, по размерам близкий к современному стандарту, с вензелями и прочими знаками. Видно как и сколько раз стены, оконные и дверные проемы менялись, пристраивались, надстраивались и т.д.



Больше всего меня озадачил вопрос как древние строители поднимали наверх гранитные блоки, они же тяжеленные, по несколько тонн каждый! Это все что уцелело к сегодняшнему дню.



От старой гранитной части сооружения остались фрагментально лишь нижний ярус стены и несколько вот таких оконных проемов состоящих из трех гранитных блоков.





В кирпичной части здания также есть гранитные элементы. Это подоконники и надоконники. Или как они там правильно называются, в общем некие балки перекрытий.











Толщина стен кирпичной части здания составляет порядка полутора метров.







Остатки этой арочной части имеют все признаки пристройки к основному зданию в поздний период. Кирпичная кладка не связанная.







Внутри мы видим два контура арочного проёма. И кирпич разный. То есть эта часть здания так же перестраивалась. Тут стоит подумать зачем пришлось уменьшать арочные проемы. Либо стало холоднее, либо сооружение получило некие оборонные (военные) функции. Или всё вместе.







Внутри основное здание имеет форму сферы с куполом, на лицо и остатки фрагментов лестницы.













Вот такие кирпичи в кладке позднего периода.





В заключении пара фоток панорамы на дамбу с форта. В общем-то красиво. Зимой по льду прогуляться до форта нет проблем, можно и с детьми. Грязи, мусора и какашек тут нет, ибо кроме редких рыбаков сюда практически никто не заплывает и не заходит.





