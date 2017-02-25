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Какую воду пить. Владимир Шемшук.

14:00. 25 февраля 2017 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал:
Фрагмент выступления Владимира Шемшука, в котором он приводит много интересной информации о том, что и как нужно употреблять в пищу.



Если заинтересовал первй фрагмент, то тут полная версия этой лекции.


Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: здоровье, питание
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Один комментарий»

  • 1264 596
    Maleos 25 февраля 2017 в 14:32 Ссылка Пометить
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    Выращивайте еду на своём огороде, если он у вас уже есть, и пейте дождевую водичку. Тогда некоторое время Всемирный банк вам будет пох..й. За это время ваши мозги прочистятся, и, возможно, вы поймёте, что следует делать дальше…

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