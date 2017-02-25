Какую воду пить. Владимир Шемшук.

... защита, или нырок под воду. Рано или поздно, захочется.... Он не питает к ней ни какой ненависти. И ... греческими именами: Владимир как Василий, Борис как Роман, Глеб как Давид (все...Шемшук, наверно покарает, за такие вольности. )))Не знаю что получится, но как...