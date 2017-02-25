Какую воду пить. Владимир Шемшук.
14:00. 25 февраля 2017 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал: brahman
Фрагмент выступления Владимира Шемшука, в котором он приводит много интересной информации о том, что и как нужно употреблять в пищу.
Если заинтересовал первй фрагмент, то тут полная версия этой лекции.
Если заинтересовал первй фрагмент, то тут полная версия этой лекции.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
loading...
Выращивайте еду на своём огороде, если он у вас уже есть, и пейте дождевую водичку. Тогда некоторое время Всемирный банк вам будет пох..й. За это время ваши мозги прочистятся, и, возможно, вы поймёте, что следует делать дальше…