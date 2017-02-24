Малоизвестная советская бытовая техника
13:41. 24 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О существовании многих из представленных устройств вы даже не догадывались. Опытные образцы, экспортные варианты, ограниченный тираж, или просто редкие модели техники и электроники, которые было «не достать».
Посудомоечная машина «Стауме-2» Латвийская ССР 1972
Стиральная машинка «Рига17»
«Электроника МС 1504» первый отечественный ноутбук разработан еще в СССР 1992
Прототип первой микроволновки «Электроника» 1984
Стереосистема «Амфитон» с модульными динамиками 1987
«Октава -ТМ-2»
«Электроника МК-106» микрокалькулятор\микро ЭВМ. ОЗУ-32кбайт. 1991
Прототип магнитной железной дороги. Армения 1987
Портативная кинокамера «Аврора» 1980
ГАЗ-М20 «Победа-Север» модификация для езды по снегу, средняя скорость 30-35км/ч
«Вега-ЛП-007С» выпущено всего 50 штук 1988
«Палестра-02» телевизионная приставка 1978
Мобильный (радио) телефон 1957
«Электроника-1» наручные электронные часы 1973
Наручные часы со встроенным радио 1986
«Электроника ИМ-01» шахматный компьютер 1986
«Планетоход Электроника» программируемая игрушка. можно задать маршрут из 16 комбинаций 1980
ГАЗ-16 прототип гибридной машины с автомобильным шасси и воздушной подушкой 1962
Электробритва «Москва» 1960
«Ленинград Т-3» телевизор, радио, грампластинки 1948
«Электроника ИМ-12 Винни-пух»
«Брест» шариковая ручка с часами 1980-е
«Электроника 16/8» 1980
«Электроника БЗ-10» портативный электронный калькулятор работающий от аккумулятора 1974
«Корвет ПК 8020» продано 37000 экземпляров этого компьютера 1989
«Ветерок-3» щетка со встроенным пылесосом
«Электроника-25» радиочасы с будильником 1984
«Электроника С50» программируемый компьютер-калькулятор. носитель информации — магнитофонные кассеты 1977
ТА-56М массовые наушники 1956
«Электроника МС-1208» персональный компьютер для прогарммирования на Basic 1988
«Электроника КР-03» конструктор для сборки компьютера
«Электроника» наручные часы с аналоговым и электронным циферблатами
«Электроника-821» любительская видеокамера 1985
«Электроника 6-19» лампа с часами и будильником 1987
«Электроника Видеоспорт-3» игровая приставка 1988
SEKONDA QUARTZ LCD SIX 1977 (только на экспорт)
Телемагнитола «Амфитон ТМ-01»
«Футбол» настольная игра
Советская флешка СМ5300,01 накопитель на магнитных дисках 1983
Официальный секундомер для Олимпиады 1980. выпущено всего 500 штук
«Киев-30» карманная камера размером с пачку сигарет
Киновизор «Колобок» устройство для просмотра мультфильмов. картинка показывалась в небольшом глазке
«Электроника-5» — Леопольд. глаз кота мигает в такт секундам
«Сова» настенные электронные часы с будильником. 1987
«Электроника ИМ-45» пять игр для обучения английскому, часы, калькулятор, будильник
ЕС-1840 аналог IBM PC продано 7500 штук. 1986
«Вектор-антирадар» в производство так и не поступил 1990
«Алиса» малогабаритная радиостанция для детей от 8лет. радиус действия 120м. 1992
Цветной видеопроектор «Аквилон» выпуск с 1991
«Квант-4С» встроенной памяти всего 1Мб
Источник: nashaplaneta.su