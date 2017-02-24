Главная » История, Творчество

Малоизвестная советская бытовая техника

13:41. 24 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



О существовании многих из представленных устройств вы даже не догадывались. Опытные образцы, экспортные варианты, ограниченный тираж, или просто редкие модели техники и электроники, которые было «не достать».
Посудомоечная машина «Стауме-2» Латвийская ССР 1972

Стиральная машинка «Рига17»

«Электроника МС 1504» первый отечественный ноутбук разработан еще в СССР 1992

Прототип первой микроволновки «Электроника» 1984

Стереосистема «Амфитон» с модульными динамиками 1987

«Октава -ТМ-2»

«Электроника МК-106» микрокалькулятор\микро ЭВМ. ОЗУ-32кбайт. 1991

Прототип магнитной железной дороги. Армения 1987

Портативная кинокамера «Аврора» 1980

ГАЗ-М20 «Победа-Север» модификация для езды по снегу, средняя скорость 30-35км/ч

«Вега-ЛП-007С» выпущено всего 50 штук 1988

«Палестра-02» телевизионная приставка 1978

Мобильный (радио) телефон 1957

«Электроника-1» наручные электронные часы 1973

Наручные часы со встроенным радио 1986

«Электроника ИМ-01» шахматный компьютер 1986

«Планетоход Электроника» программируемая игрушка. можно задать маршрут из 16 комбинаций 1980

ГАЗ-16 прототип гибридной машины с автомобильным шасси и воздушной подушкой 1962

Электробритва «Москва» 1960

«Ленинград Т-3» телевизор, радио, грампластинки 1948

«Электроника ИМ-12 Винни-пух»

«Брест» шариковая ручка с часами 1980-е

«Электроника 16/8» 1980

«Электроника БЗ-10» портативный электронный калькулятор работающий от аккумулятора 1974

«Корвет ПК 8020» продано 37000 экземпляров этого компьютера 1989

«Ветерок-3» щетка со встроенным пылесосом

«Электроника-25» радиочасы с будильником 1984

«Электроника С50» программируемый компьютер-калькулятор. носитель информации — магнитофонные кассеты 1977

ТА-56М массовые наушники 1956

«Электроника МС-1208» персональный компьютер для прогарммирования на Basic 1988

«Электроника КР-03» конструктор для сборки компьютера

«Электроника» наручные часы с аналоговым и электронным циферблатами

«Электроника-821» любительская видеокамера 1985

«Электроника 6-19» лампа с часами и будильником 1987

«Электроника Видеоспорт-3» игровая приставка 1988

SEKONDA QUARTZ LCD SIX 1977 (только на экспорт)

Телемагнитола «Амфитон ТМ-01»

«Футбол» настольная игра

Советская флешка СМ5300,01 накопитель на магнитных дисках 1983

Официальный секундомер для Олимпиады 1980. выпущено всего 500 штук

«Киев-30» карманная камера размером с пачку сигарет

Киновизор «Колобок» устройство для просмотра мультфильмов. картинка показывалась в небольшом глазке

«Электроника-5» — Леопольд. глаз кота мигает в такт секундам

«Сова» настенные электронные часы с будильником. 1987

«Электроника ИМ-45» пять игр для обучения английскому, часы, калькулятор, будильник

ЕС-1840 аналог IBM PC продано 7500 штук. 1986

«Вектор-антирадар» в производство так и не поступил 1990

«Алиса» малогабаритная радиостанция для детей от 8лет. радиус действия 120м. 1992

Цветной видеопроектор «Аквилон» выпуск с 1991

«Квант-4С» встроенной памяти всего 1Мб


Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто испытывал оружие Н. Теслы 11 сентября 2001 года? Часть 2
... части посвящены перечислению разного рода малоизвестных фактов, наблюдений и «странностей» и...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...того, что информация о малоизвестном «широким кругам» учёном так... корпорацию «Гринмастер», производившую бытовую технику и различные приборы с использованием...Александровича Морозова своим учителем. Советское правительство наградило Николая Александровича...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
... это страна новая и малоизвестная для меня, то мне... наше было население в Советском Союзе. Мы тоже заграничные...истории, знают, что был Советский Союз. Молодое поколение вообще.... Сама обстановка, мебель, бытовая техника была другого уровня. Если исходить...
Научная мафия уничтожает новейшие разработки. Сергей Салль
...старые разработки американцев? Почему советские разработки вычислительной техники были прикрыты, а нашим...теплогенератора ниже, чем у обычного бытового кипятильника…». Но вот мы ...грязью смелых учёных, есть ещё малоизвестные методы, которые можно оценить по...
Новинка технологов. Мотоцикл на магнитном двигателе [Экологичный транспорт]
...старые разработки американцев? Почему советские разработки вычислительной техники были прикрыты, а нашим...теплогенератора ниже, чем у обычного бытового кипятильника…». Но вот мы ...грязью смелых учёных, есть ещё малоизвестные методы, которые можно оценить по...
Сводки от Ополчения Новороссии на 19 марта 2015
... туда подтягивается тяжелая техника, РСЗО, украинские диверсионные...пытаются выдать случай за бытовой инцидент: представляют, что...что он — рабочий советского Донбасса. Вместе с земляками...в основном появляются либо малоизвестные внутрироссийские компании, либо...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>