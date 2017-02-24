Малоизвестная советская бытовая техника

... это страна новая и малоизвестная для меня, то мне... наше было население в Советском Союзе. Мы тоже заграничные...истории, знают, что был Советский Союз. Молодое поколение вообще.... Сама обстановка, мебель, бытовая техника была другого уровня. Если исходить...