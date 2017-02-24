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Как меняется планета: 30 лет за 4 секунды

20:29. 24 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Будучи на поверхности планеты, кажется, гора, которая есть сегодня, будет в этом месте и завтра. Река, которая извивается вдоль границы вашего государства, останется там и в будущем. Но если бы вы смотрели на Землю с орбиты несколько десятилетий подряд, все выглядело бы совсем иначе.

Команда Google Earth представила обновленную версию сервиса Timelapse, созданного на основе спутниковых снимков за несколько лет. Это отличная возможность увидеть, какие необратимые изменения произошли в той или иной точке нашей планеты и оценить темпы урбанизации.

Город Дубай:

Город Пукальпа, Перу:

Кроме того, новая функция наглядно демонстрирует, как менялась Земля под влиянием глобального потепления на протяжении последних 32 лет.

Аральское море:

Таймлапс охватывает период с 1984 по 2016 год и включает миллионы снимков высокого разрешения, полученных спутниками Landsat 8 и Sentinel-2, так что становится в деталях видно влияние углеродных выбросов и других антропогенных факторов на ледники, уровень моря, границы лесов и природных территорий.

Йёкюльсаурлоун, самая большая ледниковая лагуна в Исландии:

Как отмечает журнал Popular Science, очевидным примером является отступание ледникаЭкзит на Аляске. Если же перейти к берегам Луизианы или водоемам в штате Небраска, то можно увидеть, как изменение климата обостряет последствия стихийных бедствий и засухи.

Ледник Экзит:

Помимо губительного воздействия на экологию, включая катастрофы на АЭС, есть и позитивные достижения, например, завершение реконструкции Панамского канала, важного звена глобальной транспортной системы.

Панамский канал:

Это, несомненно, значимый проект для науки и общества, который открывает нам глаза на мир, на то, сколько вреда и пользы мы приносим Земле с каждым годом, чтобы мы могли учиться на своих ошибках и заботиться о нашем общем доме.

Озеро Поопо, Боливия:

Источник: www.kramola.info

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