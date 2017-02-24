2 гвоздики для товарища Сталин – 14

... ежегодную акцию "Две гвоздики для товарища Сталина".Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая в дни... сделать это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в двенадцатый раз с...