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2 гвоздики для товарища Сталин – 14

07:53. 24 февраля 2017 Просмотров - 153 Один комментарий Опубликовал:


Пока Кадыров в Инстаграмме проклинает Сталина, неравнодушные товарищи продолжают акцию "2 гвоздики для товарища Сталина", которая в марте пройдет уже в 14-й раз.

2 гвоздики – 14.

5 марта 2017 года мы, простые граждане России, организуем возложение цветов к могиле И.В. Сталина. Мы считаем, что необходимо не только отдать дань памяти Вождю, но и напомнить всем о его великой роли в истории нашей Родины.
Цель акции — организация возложения, а также обеспечение добровольного сбора средств от граждан на приобретение цветов ко дню памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, приобретение цветов и возложение этих цветов в г. Москве на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2017 года.

Целостность и уважение истории важно для любой страны и народа, не желающих погибнуть и раствориться во времени. История нашей страны – это много веков, на протяжении были не только громкие победы и грандиозные свершения, встречались и провалы и неудачи. Однако ткань истории неразрывна, все эти года и десятилетия политы потом и кровью наших предков, осенены неустанным трудом по строительству и укреплению державы.

Ни один из исторических периодов нельзя вычеркнуть из общенародной памяти и отбросить, как вредный и ненужный. Тем более, если речь идет о периоде небывалого взлета и могущества России – периоде, когда она впервые в своей истории на долгое время стала одной из двух ведущих держав мира – периоде сталинского СССР, неразрывно связанного с фигурой самого И.В.Сталина.

Акция инициирована простыми гражданами России различных политических взглядов без поддержки какой-либо политической партии или движения. Она призвана обеспечить сбор средств от граждан, приобретение цветов и их возложение на Красной площади в г. Москве к могиле товарища Сталина по памятным датам (21 декабря и 5 марта) от имени всех участников. Акция также дает возможность принять участие в возложении гражданам, проживающим далеко от Московского региона или по иным причинам не имеющим возможности сделать это лично.

Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в четырнадцатый раз с момента возникновения в декабре 2010 года. За время проведения всех этапов акции в общей сложности было собрано и возложено более 52000 алых гвоздик, приобретенных на средства участников акции. Фотоотчеты обо всех этапах акции можно найти на этом сайте.

Краткая хроника акции http://stalinizator.ru/about/





Фото-отчет с 13-й акции в декабре 2016 года – http://stalinizator.ru/2gvozdiki-13/

Принять личное участие в возложении цветов или сделать добровольное пожертвование могут все желающие. Подробности можно узнать на этой странице

Реквизиты

QIWI-wallet: 963 963 99 66
Яндекс-деньги: 4100185038285
WEB-money: R226542950293

На 24.02.2017 собрано 1230 руб.

http://stalinizator.ru/2gvozdiki-14/ – цинк

Желающие, как обычно могут поддержать акцию рублем или личным присутствием.
Перепост так же приветствуется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2 гвоздики, акции, сталин
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