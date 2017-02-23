Почему болеют дети? Марва Оганян

Концептуал СМИ Детская заболеваемость растёт устрашающими темпами

Обструктивным бронхитом страдают практически 90 процентов детей с полутора лет. Те же дети очень часто выдают нам с 2—3 месяцев кожные диатезы, зудящие и мучительные для ребёнка, и если их удаётся вылечить «гормональными мазями», то к 3—5 годам у них возникает бронхоспазм и диагностируется астма, которая лечится, опять же, гормональными ингаляциями и антибиотиками. В результате мы имеем хроническое заболевание — бронхиальную астму и ребёнка — инвалида детства. Совсем немного отстают по распространённости сахарный диабет первого типа, ювенальный ревматоидный артрит. Не забудем также ДЦП и детские ферментопатии. Отдельную страницу в списке детских трагедий составляют острый лейкоз и злокачественные опухоли.

Почему так непредсказуемо растёт детская заболеваемость? Потому что теперешние младенцы — это четвёртое поколение, выросшее в мире химической цивилизации, антибиотиков, гормонов, цитостатиков и профилактических прививок. Все эти «блага» цивилизации получали в изобилии их матери, бабушки и прабабушки, а также отцы и дедушки.

Все это сильно повредило и ослабило иммунные барьеры трех поколений, и потому плацентарный иммунный барьер беременной женщины в настоящее время крайне неполноценен. Подобно решету, он пропускает массу вредных веществ: токсины, как химического происхождения (из внешней среды — воздуха, воды, пищи), так и биологического, то есть отбросы и яды из организма самой матери, а именно гнойные токсины из кишечника, лёгких и бронхов. Все это с материнской кровью через пуповину попадает в организм плода, и он может заболеть, ещё не родившись. Любыми болезнями: ангина, бронхит, пневмония, менингит, энцефалит, пиелонефрит, гепатит, кожные болезни. Все дальнейшие болезни младенца и взрослого человека есть проявления патологии в виде тех же или других заболеваний: менингоэнцефалит — ДЦП или эпилепсия, ангина — ревматоидный полиартрит, гломеруло- или пиелонефрит, миокардит, бронхит — обструктивный бронхит, бронхиальная астма, гепатит — вирусные гепатиты А, В, С, колиты — аппендицит и т.д.

А почему возникает острый лейкоз в 5, 10 или 15, 20 лет? Оттого, что все эти заболевания у детей лечатся антибиотиками, жаропонижающими и цитостатиками. В результате угнетаются уже пострадавшие до рождения иммунные барьеры детского организма, и гнойные токсины из очага воспаления попадают в костный мозг. Естественная реакция костного мозга — срочный синтез огромного количества лейкоцитов, в том числе неполноценных бластных форм. Налицо белокровие, лейкоз, который лечат теми же антибиотиками и химиотерапией — цитостатиками, останавливающими клеточный рост, то есть убивающими иммунитет.

Не спасает здесь и грудное вскармливание, которого придерживаются сознательные мамы, стараясь изо всех сил. А как они стараются? Едят как можно больше молочного, мучного, мясного, жирного, вследствие чего грудное молоко становится дополнительной причиной детских болезней, так как оно содержит не меньше, а даже больше гнойных токсинов, чем кровь беременной женщины. Организм матери выделяет вредные для него продукты через все выделительные органы, в том числе через лактирующие грудные железы кормящей женщины. Активно высасывая молоко, ребёнок спасает мать от мастита, кисты и рака груди, сам же заболевает ангиной, диатезом, бронхитом и прочими заболеваниями.

Что делать? Как остановить этот растущий вал детской заболеваемости? Масштабы его грозят вырождением поколения. Вывод ясен: если заболевания ребёнка связаны напрямую с загрязнением внутренней среды материнского организма, беременной женщине необходимо очищать его, даже если она здорова, а тем более при токсикозах беременности, число которых тоже растёт прогрессивно. Лучше всего это делать до наступления беременности, но, если этого не сделано, нужно с самого начала беременности начать плановое очищение организма — по 5 дней каждый триместр. Это означает воздержание от твёрдой пищи и питье травяных отваров или отвара шиповника с добавлением мёда и сока лимона, а также цитрусовых, ягодных, фруктовых и овощных соков в зависимости от сезона. Соки должны быть свежевыжатыми. Необходимо употреблять около 5—6 стаканов за день и столько же стаканов травяного отвара. Одновременно необходимо проводить промывание кишечника очистительными клизмами по 1 л воды с температурой 38°С с добавлением 1 чайной ложки поваренной соли и 1/2 чайной ложки пищевой соды.

В идеальном варианте в промежутках между очищениями пища должна быть сырой растительной — фруктовой и овощной, меню можно составить самому или взять из многочисленных изданий, освещающих этот вопрос. К овощным салатам добавляются молотые орехи, кунжут, проросшая пшеница или гречка, сырая кукуруза, лук, чеснок, много зелени. Необходимо употреблять зелёные коктейли из свежей зелени, приготовленные с добавлением банана или других фруктов для улучшения вкуса. Такие коктейли готовятся в блендере с колбой.

Блага, полученные беременной женщиной от такого питания, неисчислимы: она излечивает свои хронические болезни, которыми болеет с детства. Она спасает от болезней растущий плод, и будущего ребёнка от болезней детского возраста, а взрослого человека — от болезней вообще, в том числе от рака, инфаркта, диабета и т.п.

Задумайтесь, матери, отцы, бабушки и дедушки! Не рожайте детей бездумно и беззаботно. С той же заботой и тщательностью, с какой вы готовите ребёнку приданое, кроватку, коляску, готовьте ему и здоровое тело. Об этом надо думать с самого начала беременности.

Пусть вас не пугает кажущийся дефицит в поступления белков и жиров. Они с лихвой восполняются свежими фруктами, овощами, зеленью и орехами, а также сырыми яичными желтками (1—2 желтка в день). При таком режиме мать получает реальное питание клеток и тканей своего организма и организма ребёнка, а также ничем не заменимую внутреннюю чистоту тканей, не допускающую возникновения заболеваний. Плод должен расти в чистой среде.

Очищение и правильное питание матери до и во время беременности и кормления — вот гарантия здоровья ваших детей. Научитесь этому!

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