Лишение пособий заставило австралийцев привить 200 тысяч детей

Инициатива австралийских властей, которая подразумевает отмену социальных выплат семьям, отказывающимся от вакцинации детей, принесла первые плоды. Почти 200 тысяч непривитых детей в возрасте до пяти лет получили все необходимые вакцины. В то же время родители еще более чем 140 тысяч детей этого возраста остались без государственных субсидий, показал анализ официальной статистики, проведенный изданием The Courier-Mail.

Исторически австралийцы отличались хорошим отношением к вакцинации. Однако в 1994 году общественная организация Australian Vaccination Network запустила антипрививочную кампанию, основной целью которой стало «гарантировать то, чтобы вакцинация никогда не стала обязательной для австралийских детей». В качестве довода организация приводила нашумевшую статью британского врача Эндрю Уэйкфилда о связи ртуть-содержащего консерванта в вакцине от кори, эпидемического паротита и краснухи с повышенным риском аутизма, опубликованная в Lancet. Многочисленные последующие исследования опровергли приведенные в статье данные, публикация была признанафальсифицированной и отозвана редакцией, а сам Уэйкфилд лишился лицензии на врачебную деятельность, что не помешало противникам прививок во всем мире оперировать его «данными».

В результате деятельности Australian Vaccination Network (позже ее принудили сменить название на Australian Vaccination-Skeptics Network) к 1999 году уровень вакцинации в стране достиг минимума за 17 лет — 73,6 процента детей в возрасте от 24 до 27 месяцев. Просветительская кампания, запущенная в ответ властями, улучшила ситуацию, но недостаточно для полной профилактики распространения опасных инфекций: в 2012 году вспышка коклюша поразила тысячи детей, а также было зарегистрировано 168 случаев кори, которая в Австралии считалась искорененной.

От ред.: НИ ОБ ОДНОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАЕ НЕ СООБЩАЕТСЯ. В 2012 году среди привитых от коклюша детей в США наблюдалась крупнейшая вспышка заболевания, 18 тысяч случаев. Девять случаев инфекции завершились летальным исходом. Очевидно, что случаи коклюша в том году связаны с вспышками в США, и не зависят от того, получали ли дети в Австралии вакцины от коклюша.

В связи с этим 1 января 2016 года вступило в силу правило No Jab, No Pay («Нет привок, нет выплат»), согласно которому семьи, отказывающиеся вакцинировать детей без медицинских оснований, лишаются стандартного пособия по уходу за ребенком (до 15 тысяч австралийских долларов в год, или около 11,5 тысячи долларов США по текущему курсу) и соответствующих налоговых льгот. Всех родителей обязали предоставить данные об иммунизации детей в централизованный государственный регистр. У инициативы немедленно появились критики и противники, однако спустя год стало очевидно, что она приносит результаты.

По данным The Courier-Mail, благодаря этому за срок действия правила необходимую иммунизацию получили 198 056 непривитых детей в возрасте до пяти лет, что повысило охват вакцинацией в этой возрастной группе с 92,59 до 93,19 процента. В то же время родители еще 142 793 детей, остающиеся противниками прививок, лишились социальных выплат и льгот.

«Я рад видеть увеличение числа родителей, прививающих своих детей. Мы делаем все, что можем, чтобы стимулировать иммунизацию. Данные показывают, что наша инициатива работает», — заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант (Greg Hunt). «Это хорошие новости, но много еще предстоит сделать, так что мы продолжим применять жесткие меры», — добавил он. По словам Ханта, инициатива направлена на оздоровление общества в целом, но не отменяет права родителей на отказ от вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расцениваетиммунизацию как одно из наиболее успешных и экономически эффективных достижений общественного здравоохранения. По ее данным, прививочные кампании предотвращают от двух до трех миллионов смертей от дифтерии, столбняка, коклюша и кори ежегодно. За 10 лет с 2000 по 2010 год вакцинация снизила смертность от кори на 74 процента с 535 300 до 139 300 случаев в год.

Олег Лищук