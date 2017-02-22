Разведопрос: Андрей Песоцкий о приватизации
18:32. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Хронометраж выпуска:
6:40. Начало приватизации в 90-х
26:04. Почему иностранные компании не инвестируют в Россию?
50:20. Малый бизнес – не основа экономики.
57:40. Приватизация и национализация.
1:09:26. Что делать в текущей экономической ситуации?
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Источник: www.youtube.com