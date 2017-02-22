Разведопрос: Андрей Песоцкий о приватизации

Хронометраж выпуска:

6:40. Начало приватизации в 90-х

26:04. Почему иностранные компании не инвестируют в Россию?

50:20. Малый бизнес – не основа экономики.

57:40. Приватизация и национализация.

1:09:26. Что делать в текущей экономической ситуации?



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com