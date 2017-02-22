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Открытым текстом 22.02.2017

16:47. 22 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

20 февраля, за день до своего шестидесяти пятилетия, умер от сердечного приступа случившегося на рабочем месте Виталий Иванович Чуркин представитель Российской Федерации в ООН. До последней минуты он отстаивал интересы родной страны и всего мира, без преувеличения, на линии фронта. В Совете Безопасности ООН он больше десятилетия с 8 апреля 2006 отбивал лживые наезды и наших стратегических конкурентов и мелких агитаторов. Открытым текстом разоблачал их двойные стандарты. Ему было не просто в дипломатии в 90-ые и уверен легко в последние годы. Отстаивать интересы страны с понятной внешней политикой, без преклонения перед чужими интересами, без попыток заигрывать с противниками. Защищать Россию, которой и присягал, это честно — значит просто. Ощущать за своей спиной силу страны и уверенность в своей правде для дипломата высшая ценность. Сильных и честных может и не любят, да мы любви и не выпрашиваем, но уж точно уважают.

Бывшая представитель в ООН Саманта Пауэр назвала Чуркина маэстро дипломатии. Она сказала, что опустошена его смертью. Другие коллеги называют его блистательным. Федеральная Ассамблея ООН в ближайшее время проведёт специальное заседание посвящённое его работе.

Чуркин до последнего отстаивал и права самой Организации Объединённых Наций, уже совсем было превращённой в дряхлую старуху на содержании у Соединённых Государств Америки. Там мечтали, чтобы ООН одобряло все их политические мерзости: бомбёжки Сербии, вторжение в Ирак, погром в Ливии, да много чего ещё. Чуркин не давал говорить с собой и со своей страной не на равных. Потому что равноправие — цель ООН и всего послевоенного мира.

Именно поэтому от одного его имени так корёжило укронациков. Его смерть они встретили чуть ли не ликованием. Представитель Украины председательствующий сейчас в Совете Безопасности заблокировал резолюцию о Чуркине. В последнее время на Украине правила хорошего тона — радоваться смерти русских и в самой республике и за рубежом…

Источник — http://ren.tv

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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