«Мистер Да»: как экс-глава МИД России Козырев оказался резидентом США и сторонником санкций

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Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев уже 5 лет живет на территории Соединенных Штатов. Последовательный сторонник политики сближения с Западом и критик современной политики России запомнился бывшим соотечественникам в качестве самого мягкого главы внешнеполитического ведомства. Ruposters узнал, как начались и чем закончились тесные отношения «Мистера «Да» с Вашингтоном.



Хорошая рекомендация

Будущий министр иностранных дел признавался, что стал самым молодым начальником управления в МИДе, заняв к 1990 году пост куратора международных организаций. Карьера Козырева развивалась более чем стремительно не только на госслужбе.

Первой остановкой социального лифта, на котором посчастливилось оказаться Козыреву, была роль простого рабочего на московском машиностроительном заводе «Коммунар», куда он пришел после школы.

Пылесосы, которые выпускала советская промышленность

Хотя в цехе будущего министра производили пылесосы, всего цехов было более 50 и многие из них занимались производством секретного оборудования. Устроиться на работу в «Коммунар» было столь же трудно, сколь получить разрешение на выезд за границу, но рекомендацию для поступления в институт предприятие могло дать весомую.

Влиятельные знакомые

С помощью такой рекомендации Козырев поступил в МГИМО, откуда при помощи влиятельных знакомых попал в МИД. Стесняясь в дальнейшем использовать связи, будущий «Мистер «Да» шесть лет провел на младшей должности, лишь по случайности поднявшись наверх.

После того, как в 1975 году дипломат впервые оказался в США и был шокирован ассортиментом простого супермаркета (позже это произойдет и с Ельциным), он постепенно стал становиться противником советского строя, укоренившись в своих убеждениях после прочтения «Доктора Живаго». Запрет этой книги на территории Советского Союза Козырев объяснял себе тем, что коммунистическая система не терпит свободы.

В 1989 году карьера Козырева претерпела неожиданный поворот после публикации в журнале «Международная жизнь» статьи с резкой критикой советской внешней политики. Там он предложил настолько резко пересмотреть отношение к «революционным друзьям» и странам Запада, что впоследствии статью перепечатали даже в The New York Times.

Несмотря на критику со стороны ЦК и гневное письмо лидера ГДР Эриха Хонеккера, тогдашний министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе проникся сочувствием к идеям коллеги и назначил его начальником управления. Не доверяя Горбачеву, в скором времени Козырев принял решение покинуть советский МИД и отправиться в российское министерство, оказавшись в прямом подчинении Бориса Ельцина.

Российский министр

Еще при утверждении на должность кандидат на пост главы российского МИД заявил, что «демократическая Россия должна быть и будет таким же естественным союзником демократических стран Запада, как тоталитарный Советский Союз был естественным противником Запада».



Первое интервью Козырева зарубежным СМИ в качестве главы МИД

Новый министр с первых дней работы открыто называл США и НАТО союзниками. Уже летом 1991 года глава МИД подписал Вашингтонскую декларацию и начал работу над договором СНВ. Козыреву хотелось избавиться от существовавшей со времен «Холодной войны» модели гарантированного взаимного ядерного уничтожения между США и Россией. Он стремился отправить Россию по пути Франции или Великобритании, обладавших значительно более скромными арсеналами.

Молодые министры российского правительства — Шохин и Козырев

По его признанию, экономические трудности на пацифистскую внешнюю политику не повлияли. Такие решения, как закрытие советских военных баз за рубежом, принимались по идеологическим соображениям. Особенно тесными отношения у новых российских властей установились с администрацией президента США Буша-старшего.

Козырев призывал Бейкера и Буша выступить с «Фултонской речью Черчилля наоборот», завершив холодную войну и начав новый этап. Он просил о реализации нового плана Маршалла, политической и идеологической поддержке.

Филиал Госдепа

В противовес своему предшественнику Андрею Громыко, получившему прозвище «Мистер «Нет», Козырев остался в истории как «Мистер «Да». Однажды в разговоре с экс-президентом США Ричардом Никсоном он посетовал на зацикленность Советского Союза на национальных интересах и заявил об ориентации молодой России на общечеловеческие ценности.

«Если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен», — приводятся в мемуарах слова российского министра.

Победа Билла Клинтона на президентских выборах в США на время заморозила резкое потепление в отношениях с Россией. Пытаясь предотвратить формирование нового курса, Козырев на совещании ОБСЕ в Стокгольме выступил с речью о новых внешнеполитических приоритетах РФ. Из его слов мировая общественность узнала об отсутствии прежнего энтузиазма в отношениях с НАТО и Западом и ориентации страны на СНГ и страны бывшего соцлагеря.

Речь главы МИД вызвала серьезное беспокойство в западной прессе: Ельцину пришлось оправдываться и называть Козырева паникером. В скором времени глава МИД, выступавший против «покрывательства преступников» в Югославии (Козырев имел ввиду, прежде всего, сербов), пытавшийся любой ценой предотвратить вмешательство в конфликт в Приднестровье и возврат Крыма, попросил Ельцина об отставке в связи с избранием в Госдуму. Последний президент СССР Михаил Горбачев в то время называл ведомство Козырева «филиалом Госдепа США».

В отставке

Следующие четыре года Козырев, по собственном признанию, мучался и не мог практически ничего сделать для жителей своего избирательного округа. Уже в скором времени он ушел на работу в Международную фармацевтическую корпорацию и начал заниматься операциями на рынке государственных краткосрочных облигаций. По мнению многих экспертов, именно спекуляции на рынке ГКО привели к дефолту 1998 года. В сентябре 1999 года генпрокурор Юрий Скуратов заявлял, что 780 российских чиновников высшего ранга, включая Козырева, подозреваются в махинациях с государственными ценными бумагами.

Козырев с бывшей супругой Еленой

Став в 2000 году вице-президентом ICN Pharmaceuticals и её гендиректором в Восточной Европе, в 2007 году экс-министр перешел на должность председателя Совета директоров АКБ «Инвестторгбанк». В 2001 году Козырев также вошел в президиум Российского еврейского конгресса (РЕК).

Теплые отношения с США сопровождали Козырева всю жизнь: его первая жена основала в этой стране свою фирму, дочь от первого брака училась и обосновалась в Америке. Наконец, в 2012 году сам Козырев ушел в отставку из «Инвестторгбанка» и вместе с третьей женой перебрался на ПМЖ в Соединенные Штаты, поселившись в Майами.

В последние годы он неоднократно публиковал в американских СМИ статьи, где критиковал Россию за авторитарную и антизападную политическую систему и призывал противостоять режиму Путина. В частности, его статья 2015 года в The New York Times, озаглавленная «Россия на пути к смене режима», вызвала жесткую критику в российской прессе. Поднимался вопрос о том, как носитель секретов такого уровня вообще смог уехать на ПМЖ в Америку.

«НАТО никогда ничего плохого России не сделало»

«Создание блока во главе с Россией в противовес Западу не избавит её от растущей изоляции. Дело в том, что такой антизападный блок в любом случае может состоять только из ограниченного числа государств, которые едва ли будут реальными союзниками России. Поэтому я думаю, что да, к сожалению, Россия сама себя загоняет в изоляцию, и при этом ещё на всех «обижается». Очень жаль, что великая держава, великий народ все время на кого-то обижены», — говорил Козырев по итогам одной из конференций по теме России в Вашингтоне.

По словам Козырева, первым звоночком «разворота» России обратно стало возвращение советского гимна, затем — арест Ходорковского. Экономическая ситуация и «рост авторитаризма» на родине бывшего министра не удивляют, в то время как ситуация в бывшем ведомстве превзошла его худшие ожидания. Для бывшего чиновника стала удивительной ситуация в Крыму, на Восточной Украине и в Сирии.



Одно из последних интервью Козырева

«За все годы существования НАТО, НАТО никогда ничего плохого России не сделало. И когда мы проводили миролюбивый курс и пытались ввести демократию внутри России, у нас были прекрасные отношения со странами НАТО. НАТО нам во всем помогало», — говорил экс-дипломат.

Его главной претензией к НАТО стала лишь их «небольшая медлительность» в отношении России. Западу бывший глава МИД РФ советовал более быстро и жестко реагировать на действия России, поставив в вину слабую первоначальную реакцию на Крым.

В настоящий момент «Мистер «Да» работает в американском экспертном центре Wilson Center, представители которого неоднократно критиковали Россию за действия во внешней политике. Последней заметной публикацией экс-министра стала статья, посвященная тогда ещё кандидату на пост президента США Дональду Трампу, опубликованная в The Washington Post. В ней он сравнил будущего главу страны с российским президентом Владимиром Путиным и предрек насаждение в Америке авторитаризма по образцу итальянского фашизма.

«Куда в мире мне отправиться в поисках демократической страны с возможностью для моих детей и внуков быть свободными и стремиться к счастью?» — вопрошал тогда Козырев у американских читателей.

Через полтора месяца Дональд Трамп был избран сорок пятым президентом США.

Источник: nstarikov.ru