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Американский суд разрешил чиновникам США безнаказанно пытать, убивать, насиловать…

10:02. 22 февраля 2017 Просмотров - 212 3 коммент. Опубликовал:

Минувшую пятницу 17 февраля, возможно, ещё впишут в чёрную книгу преступлений против человечности.

В этот день Калифорнийский апелляционный суд постановил, что закон разрешит совершить тебе любые преступления и нарушать как законы США, так и законы любой другой страны, если ты государственный чиновник Соединённых Штатов Америки.

Акт более позорный и унизительный для народа США и правосудия этой страны трудно было бы придумать. Об этом сообщило канадское издание Global Research, подчеркнувшее, что теперь в США «закон позволяет государственным служащим нарушать международное право и совершать самые гнусные поступки».

Поводом для скандального решения послужил судебный иск матери четырёх детей из Ирака Сундуз Шакер Салех (Sundus Shaker Saleh), в котором она потребовала призвать к ответу бывшего президента США Джорджа Буша, бывшего вице-президента Дика Чейни и других высших чиновников правительства за агрессию против её страны.

Сундуз Шакер Салех бежала с детьми в Иорданию во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Поводом для агрессии  послужила, как все помнят, провокация, сопровождавшаяся широким распространением дезинформации о том, что Ирак располагает оружием массового поражения. Кончилось это гибелью сотен тысяч иракцев, а то, что никакого оружия массового поражения не нашли, никого уже потом не интересовало.

Иракская мать, потерявшая родину, хотела добиться справедливости в суде самого справедливого, как она верила, государства мира. Она подала иск в Сан-Франциско ещё три года назад. В минувшую пятницу он был отклонён калифорнийским апелляционным судом по основаниям, которые заслуживают того, чтобы их воспроизвести.

«Действия, которые предпринял Буш и его администрация в связи с иракской войной, были частью их официальных обязанностей, – заявила судья Сьюзен Грабер в своем решении. – Закон 1988 года, известный как Westfall Act, покрывает даже такие отвратительные акты как забивание федеральным маршалом насмерть закованных в наручники заключенных».

Федеральные маршалы – это подразделение Министерства юстиции США, обеспечивающее деятельность федеральных судов, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников. То есть служители американского правосудия. А Westfall Act – это закон, принятый американским конгрессом ещё при Рейгане, в 1988 году, для того, чтобы оградить от преследования по закону любого чиновника, находящегося на государственной службе. Даже если он намеренно уничтожит народ. Не американский.

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, закон, свобода, США
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3 коммент.»

  • 358 262
    Yuri 22 февраля 2017 в 10:38 Ссылка Пометить
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    Намечается интересная тенденция – Чиновник (все равно какой страны) не может быть подсудным за нарушения законов своей или чужой страны.
    Наши чиновники из ЦБ тоже пытаются подобный закон для себя любимых протолкнуть.
    Ну а чо – демократия ведь!!!

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    • 749 669
      Ирбис Yuri 22 февраля 2017 в 10:46 Ссылка Пометить
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      На Украине по тому и взорвалась бомба замедленного действия! А вот что с этим там делать никто не знает.

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      Мефодий Yuri 22 февраля 2017 в 11:34 Ссылка Пометить
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      Наши чиновники из ЦБ тоже пытаются подобный закон для себя любимых протолкнуть.
      а сутяжники в мантиях и без уже давно этим пользуются

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