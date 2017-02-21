У Путина от этого волосы встали дыбом

Вот это Заявление было подано Президенту. Прежде чем передать его Владимиру Путину, оно было трижды перепроверено юристами, а доводы подтверждены документально. Судейский беспредел описанный в заявлении шокирует любого…

Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин возмутился несуразицами в российском судопроизводстве. Главу государства удивило постановление суда, в котором говорилось, что человек совершил преступление путем обращения в прокуратуру. Как выяснила «Газета.Ru», речь идет о скандальной истории, произошедшей в Липецкой области, когда ссора бизнесмена с судьей закончилась обвинениями в педофилии. Цитата, которую зачитывал президент, есть в открытом письме, описывающем ситуацию.

Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом

Президенту Российской Федерации

В.В.Путину

от.Урываевой Тамары Федоровны

З А Я В Л Е Н И Е .

Уважаемый Владимир Владимирович! Седьмой год мы не можем докричаться до Власти. Куда мы с мужем только не обращались, никто не может остановить Липецких «Нелюдей» в погонах. Мой отец с боями дошел до Берлина, награжден орденами и медалями. Мой муж честно отслужил в армии. Мой брат Сергей Арнаутов погиб в Афганистане. В школе, где он учился, висит мемориальная доска, в с.Плеханово где он родился, в память о нем названа одна из улиц. Мой брат посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью Афганистана, который погиб защищая интересы нашего Государства. Там была война и моего брата убили душманы, а моего сына в мирное время убивает наш сосед, зам. председателя облсуда Беседин А.В, из-за спора границы земельного участка. В начале, Беседин пытался посадить моего мужа пенсионера. В Постановлении судьи было написано дословно: «Урываев В.М. совершил преступление, путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру».

После 9 месяцев откровенных издевательств в суде, оправдали. Потому, что судить было не за что. А спустя 3 недели после оправдания мужа, арестовали моего сына, Урываева Р.В. Во время задержания, его зверски избили работники милиции Т.32л.д.262 документы из больницы приобщены к уголовному делу. Ограбили, пропали 74 000руб, ключи от автомобиля, газовый пистолет и ключи от квартиры. Затем пытали в милиции и ИВС. Оперативники одевали ему на голову пакет и били по сломанным ребрам, которые сломали во время задержания, а когда он терял сознание от боли и удушья, ему вызывали скорую помощь. Т.32л.д. 242-245,260.-262 документы так же приобщены к уголовному делу. На наши жалобы, за зверское избиение, ограбление и пытки, несмотря на наличие медицинских документов, прокуратура незаконно отказала в возбуждении уг. дела. Т.33 л.д.148-149. Сами преступления были нагло придуманы Липецким Следственным Комитетом.

Следователь Торозов С.А. является сыном судьи облсуда Торозова А.И, который находится в прямом подчинении у нашего соседа Беседина А.В. С первых дней следствия, грубо нарушая Конституцию РФ, в местных СМИ печатались статьи с фото крупным планом из уголовного дела, с Ф.И.О. и местом работы Урываева Р.В. Т.18л.д.255-256, Т.28л.д. 293 -294, Т.32л.д.191-200,252, 254. До суда, до приговора убеждали население в том, что пойман якобы настоящий преступник. Прокуратура на наши жалобы не реагировала. В этом откровенно-сфальсифицированном уг. деле, есть даже два варианта задержания Урываева Р.В. Т.30 л.д.185-192. В одном варианте: 09.08.2010г. в 16.00. оперативники Чесноков, Титов и Романов задерживают Урываева за якобы нецензурную брань, приводят в милицию выписывают ему штраф 1000 руб. и якобы отпускают домой. В другом варианте, эти же Чесноков, Титов и Романов 09.08.2010г. в 16.00. задержали Урываева, когда он якобы шел на встречу к девочке. Первый и второй вариант, откровенное вранье.

Арестовали сына не на месте какого то преступления, а на стоянке автомобилей, во время телефонного разговора со своим работником Невзоровой Ириной. Есть свидетельские показания, подтвержденные распечатками телефонных переговоров в уголовном деле. Нарушения УПК РФ были слишком явные, поэтому 25.08.2010г. по кассационной жалобе адвоката суд Постановил: Урываева Р.В. освободить немедленно. А в связи с тем, что приказ высокопоставленных Липецких оборотней был: « посадить Урываева Р.В. во чтобы то ни стало», кассационная коллегия облсуда грубо попирая права обвиняемого, не приглашает ни адвоката на рассмотрение кассационной жалобы, ни самого обвиняемого. Чтобы не отпускать из зала суда обвиняемого, как того требует закон, а продержать Урываева Р.В. в СИЗО до вечера и дать возможность оперативникам за это время, хоть что то переписать и сочинить для нового ареста.

Однако, оперативники за такой короткий срок ничего разумного не смогли придумать и снова грубо нарушая УПК РФ, эти же оперативники: Чесноков, Титов и Романов задерживают Урываева Р.В при выходе из СИЗО по этому же эпизоду за который его освободил суд. А содержание под стражей Урываева Р.В. с 09.08.2010г по 25.08.2010г. назвали ошибкой следователя. Т.1 л.д.2. сл. Торозов в течении первых 4 месяцев следствия, трижды меняет места преступлений в уголовном деле. В начале следствия, преступления якобы совершались у подъезда д. 5/3, Т.2 л.д.133, Т.7л.д.83,85,135,155,157.и т.д. через месяц переносит эти же преступления к другому д. 5/4 у подъезда. Т.7л.д.87-90,91 и т.д. А еще через 2 месяца уже внутри д. 5/4 на 7 этаже. Т.7 л.д.96-105,106-110, 159-163 и т.д. Этот бред следователя подтвержден десятками протоколов допросов, осмотром мест преступлений и т. д. В уг. деле отсутствуют записи камер видеонаблюдения Сбербанка, которые просматривают весь общий двор домов 5/4, 5/5, и 5/6, где по версии следователя, якобы происходили 9 эпизодов преступлений. Причина отсутствия записи камер видеонаблюдения в том, что, они доказывали бы отсутствие самих преступлений. По версии следователя, мой сын не знал потерпевших, их якобы приводила к нему Еланцева Т, тогда защитник, сразу после допроса 18.08.2010г, по просьбе моего сына, написал ходатайство о проведении очной ставки между Еланцевой Т. и сыном. Есть Постановление об удовлетворении ходатайства от 19.08.2010г, но опознание в течении года не проведено. А когда защита стала настаивать на проведении опознания и очной ставке, то сл.Торозов, вообще отменил данное Постановление. Законный вопрос почему? Это же прямой участник 9 эпизодов. Я уж не говорю о том, что отменять Постановление работника УВД , нач. отдела СУ. СК. Р.Ф. Фролов не имел права по Закону.

Начальник отдела СУ СК Фролов в своем Постановлении Т.16л.д.27 пишет, что Еланцева не знает Урываева, в их показаниях нет противоречий, поэтому проводить опознание и очную ставку нет смысла. То же самое пишет и сл.Торозов в Постановлении об отказе в проведении очной ставке Т.16 л.д.29. от 14 октября 2011г, что Еланцева не знает Урываева. В их показаниях нет противоречий, поэтому проводить опознание и очную ставку нет смысла. А в уголовном деле, следователь Торозов продолжает писать, что Еланцева Таня приводила Урываеву девочек. И в суде Еланцева Т. говорила, что не знает Урываева и девочек к нему не приводила. Ее показания подтверждаются Постановлением начальника СК СУ Фролова и Постановлением сл. Торозова, кроме этого, показания Еланцевой Тани подтверждаются распечатками с местонахождением телефонов Урываева и Еланцевой, в которых отсутствует их совместное пребывание в местах преступлений. Они в разных концах города.

Так же, в материалах уг. дела есть распечатки с местонахождением Урываева, которые доказывают отсутствие моего сына в местах преступлений. Кроме этого есть алиби: Урываев в момент преступлений передвигался по городу на автомобиле с водителем Кунташовым, потому что его автомобиль находился в ремонте. Т.30л.д.193. Кроме этого, есть показания более 20 свидетелей, которые находились вместе с сыном, во время якобы совершения им преступлений. Одни, во время преступлений, вместе с семьей моего сына и своими семьями отдыхали с ним в селе Капитанщино. Другие, во время преступлений, находились вместе с ним на работе. Третьи, во время преступлений, рабочие, которые вместе с ним возили стройматериалы и заканчивали строительство его дома. Об этом они все говорили как на следствии, так и в суде. Однако в Приговоре об этом нет ни слова, как бы их не было в суде.

Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом

Судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки материалов уголовного дела, взяв за основу незаконные показания Еланцевой полученные под пытками, в которых она якобы дает показания, что водила девочек к неизвестному Сергею и приписывает в приговоре эти показания на Урываева Романа . Опознаний и очных ставок Еланцевой с Юдиной, Гладун, Игнатьевой и Урываевым не было. На каком основании судья Шелехов перевел, даже эти незаконные показания про неизвестного Сергея, на Урываева? Не понятно и незаконно. Из материалов уг. дела видно, что оперативник Чесноков грубо нарушая УПК РФ, в конце июля встречает несовершеннолетнюю Еланцеву в военном городке, забирает ее одну и везет в милицию. Там ее без педагога, без родителей, держат более 2х часов. Угрожают, запугивают, заставляют подписывать какие то бумаги. Т.9 л.д.183 Заявление ее родителей в прокуратуру. По версии сл. Торозова получается, что несовершеннолетняя Таня вышла из милиции и после полученного там шока, в этот же день, снова пошла организовывать встречи Урываева Р.В. с Юдиной, Гладун и Игнатьевой. Разве такое возможно?

По версии следствия, Буянова А. и Кузнецова Я, прямые участники других 5 эпизодов с Пономаренко Н. Не смотря на то, что они категорически отрицают свое участие, как на следствии, так и в суде. В суде они заявляли, что не приводили Пономаренко к Урываеву. Их показания подтверждаются распечатками телефонов с местонахождением их и Урываева , в которых отсутствует их совместное пребывание в момент совершения преступлений. Согласно распечаток, Кузнецова в одном районе города, Буянова в другом районе города, а Пономаренко, в некоторых эпизодах, вообще за 100км от города в Тамбовской области у бабушке в деревне. Кроме этого, Урываев Р.В, согласно этих же распечаток, даже близко не находился в местах преступлений. Кроме этого, их показания подтверждают более 20 свидетелей, которые в суде подтверждали непричастность Урываева к преступлениям. А судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки материалов уголовного дела, взяв за основу незаконные показания полученные под пытками, в которых они якобы дают показания на неизвестного Сергея и приписывает эти показания на Урываева Романа. В приговоре пишет, что Буянова и Кузнецова приводили Урываеву Роману девочку Пономаренко. На опознании Кузнецова Я. не опознала Урываева. Опознаний Урываева с Буяновой не было.

На каком основании судья Шелехов приписал, даже эти незаконные показания про неизвестного Сергея, на Урываева? Не понятно и снова незаконно. Т.8 л.д.250-255 Заявления в прокуратуру и СК Кузнецовой и Т.9л.д.40-46 Буяновой о не законном задержании их без родителей, без педагога. В милиции пытали несовершеннолетних девочек, держали 10 часов, не давали пить, не отпускали даже в туалет, пока они не подпишут бумаги. Липецкая облпрокуратура, в действиях оперативников и следователя снова не нашла нарушение закона.

Сл.Торозов выносит Постановление о выделении материалов из уг. дела на Буянову, Кузнецову и Еланцеву, с целью запугать их и заставить забрать заявления из прокуратуры и давать нужные ему показания. Т.18л.д.136-140 Что бы как то защитить себя от произвола сл. Торозова, свидетели вынуждены нанимать себе адвокатов. Ордера адвокатов есть в уг. деле. При допросе в суде 20.11.2012 г. свидетеля Калабухова Стаса, вскрылась очередная фальсификация Торозова. Как утверждает Калабухов Стас, последний лист его допроса Т.10 л.д.235. содержит вопросы следователя Торозова и ответы на них, которых не было при проведении допроса 18 июля 2011г. И подписи на последнем листе стоят явно не его. Протокол суд. заседания стр.2097-2106. Защита ходатайствовала о назначении экспертизы подписи Калабухова, что бы документально подтвердить фальсификацию Торозова, Суд незаконно отказал защите.

О фальсификациях своих подписей в протоколах допросов, в суде заявляли многие свидетели. По адвокатскому запросу от 02 февраля 2016г, была проведена почерковедческая экспертиза важнейшего процессуального документа: Постановление о привлечении Урываева Р.В. в качестве обвиняемого от 18.08.2010. При проведении данной экспертизы установлено, что подпись от имени Урываева Р.В. выполнена не им, а иным лицом с подражанием подписи Урываева Р.В. Что явно доказывает очередное преступление следователя Торозова. Сл.Торозов делает фотоснимок арестованного автомобиля моего сына, а затем показывает его потерпевшим и просит их описать автомобиль. Так же показывал телефон моего сына и затем так же просил описать его. Об этом сами «потерпевшие» говорили в суде.

Протокол суд. заседания стр. 99-100, стр. 2117-2121. Сл. Торозов откровенно врал и вводил в заблуждение свидетелей. Он убеждал Кулиныч Марину (бабушку потерпевшей Юдиной), что Урываева задержали прямо на месте преступления вместе с ее внучкой. Протокол суд. заседания стр. 953-972. На самом деле Урываева Р.В. задержали на стоянке автомобилей, во время разговора по телефону с оператором Невзоровой И. В фальсификации уг. дела принимал участие даже (УСТМ) МВД России по Липецкой области. Виртуальные телефоны, которых нет в уг. деле и принадлежащие, не установленным гражданам, Яковлеву И.П, Яковлеву В.П. и Попову И.С, после фабрикации в УСТМ, в нарушении УПК РФ, приписали Урываеву. Т.17 л.д.135-150. Сл.Торозов пошел на откровенное преступление: и уговаривает мать Кузнецовой и ее дочь Яну, что бы оговорить Урываева в том, что он якобы 2 года назад (что бы она была несовершеннолетней) изнасиловал ее. За такие показания они получат большие деньги за нанесение «морального вреда», якобы нанесенного Урываевым. Протокол стр. 720-750, 1469-1484, 1471-1474 они оба говорили об этом в суде. Сл. Торозов предлагает «потерпевшим» большие деньги за «помощь» следствию. Они об этом так же говорили в суде. Многие отказались, а некоторые согласились.

За свои ложные показания в суде, Юдина получила 300 000 рублей, Пономаренко 400 000 рублей, в виде компенсации за «моральный ущерб».Однако, согласно многочисленных экспертиз в уг. деле ни у Юдиной, ни у Пономаренко нет ни физических, ни психических, ни каких других нарушений. То есть, нет вообще ни каких следов преступлений. Как и у остальных «потерпевших». Поэтому, по ЗАКОНУ не было ни каких оснований присуждать им иски. Если только за «помощь» следствию, как и обещал сл.Торозов.

Следователь Торозов пользуясь юридической безграмотностью законных представителей и несовершеннолетним возрастом свидетелей, писал в протоколах допросов все, что считал нужным для себя и выдавал все это за показания свидетелей и потерпевших. Это доказывает проведенная по запросу адвоката Ижокина 18марта 2016г. комплексная лингвистическая автороведческая экспертиза протоколов допросов потерпевших, признанных таковыми по данному уголовному делу. В результате проведенного исследования экспертами установлено, что в протоколах допросов несовершеннолетних потерпевших Юдиной Е.М., Гладун А.С., Пономаренко А.А., Игнатьевой М.А. содержатся речевые обороты, не характерные для детской речи, то есть имеются дополнения различных частей текста различными авторами. Указанные выводы свидетельствуют о неправомерном вмешательстве следователей, проводивших допросы указанных потерпевших в процесс изложения ими обстоятельств произошедшего. Необходимо отметить, что исследованные протоколы следственных действий были положены в основу обвинительного приговора в отношении Урываева Р.В.

В уг. деле нет ни одного доказательства причастности моего сына к вменяемым преступлениям. В многочисленных экспертизах потерпевших; нет ни физических, ни психических, ни каких других следов преступлений. На местах преступлений, так же не обнаружено ни каких следов ни потерпевших, ни моего сына. Согласно экспертизы ДНК моего сына, ни на местах преступлений, ни на одежде потерпевших, так же нет ни каких следов. Одежда моего сына, изъятая во время обыска, была возвращена нам, так как совершенно не подходила под описание потерпевшими. Телефон моего сына, так же вернули нам, так как в нем нет ни одного звонка потерпевшим. Так же при обыске 2х квартир не было обнаружено ни каких других доказательств. То есть, нет вообще ни каких следов преступлений. Ст.42 УПК РФ говорит, что потерпевшим является физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, моральный вред. Согласно УПК РФ, у нас нет потерпевших, а есть только откровенно неправосудный приговор. Проведена экспертиза Урываеву Р.В. Т.33л.д77, у моего сына множество особых примет, в виде больших родимых пятен темно-коричневого цвета на голове и теле. Есть шрам на кисти правой руки и большой шрам на теле, от неудачной операции, который при общении невозможно не заметить. Однако, по версии следователя, при неоднократном общении с моим сыном, днем, в районе обеда, ни одна из потерпевших не смогла назвать ни одну из этих примет.

Кроме этого, потерпевшие перед опознанием описывают совершенно другого человека. С темными глазами, с щетиной на лице, с узким прищуром глаз, с кольцом на руке. У моего сына глаза светло-голубые, ни какого узкого прищура глаз, никогда не ходил с щетиной и не носил кольца, в связи с строительством дома, что подтвердили более 20 свидетелей, которые работали и общались вместе с ним. В совокупности, все эти доказательства, (подтвержденные документально), бесспорно доказывают, что мой сын никогда не встречался с потерпевшими. А если учесть, что во время так называемых преступлений, автомобиль моего сына находился в ремонте и он был вынужден ездить в чужом автомобиле с водителем, который пришел в суд и подтвердил показания моего сына. Что лишний раз доказывает, о невозможности совершения преступлений моим сыном. Т.30л.д.193 документы ремонта автомобиля приобщены к уг. делу. А что бы потерпевшие не ошиблись во время опознаний, сами опознания провели с грубейшими нарушениями УКП РФ, которые отмечены адвокатом в протоколах опознаний. Как писали газеты: «Московский Комсомолец» и «Новая жизнь», нагло нарушая УПК РФ посадили между двух китайцев русского, которого надо было опознать. И для страховки, в открытых дверях комнаты для опознаний, стоят посторонние люди и подсказывают на кого надо показать. Это видно даже на фото опознаний в уг. деле. Т.7л.д.95, 168. Т.8л.д.21.

Пять опознаний признанные судом не законными, так же говорят об откровенных фальсификациях сл.Торозова. Сл.Торозов направляет моего сына на психологическую экспертизу в институт им. Сербского. В сопроводительных документах приобщает фальсифицированную справку с несуществующей болезнью у моего сына, которая может вызывать отклонения в сексуальной сфере. А настоящую справку спрятал в Т.32 л.д.184. И так же отправляет в Сербского материалы на 20 страницах печатного текста, как якобы совершенное преступление Урываевым, по которым ранее, сам же вынес Постановление об отказе в возбуждении уг.дела в связи с отсутствием события преступления. Т.9 л.д. 88-89. То есть, сл.Торозов совершил преступление и умышленно ввел в заблуждение врача Абарцумян Э.С. института им. Сербского, который в свою очередь, нарушая УПК РФ, положил в основу вывода своего заключения не исследования моего сына в институте им.Сербского, куда его и доставили, а этот материал сфальсифицированный сл. Торозовым. Три года моему сыну не разрешали свидание ни с женой, ни с родителями. Три года моего сына держали в полной изоляции в одиночной камере, грубо попирая его права, данные ему Конституцией РФ Липецкий облсуд оправдывает моего сына по 26 эпизодам. Вы только вдумайтесь, 2/3 откровенно сфабрикованного следователем Обвинения, не мог пропустить даже заинтересованный Липецкий облсуд.

Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом

В Постановлении Верховного суда РФ по отмене приговора сказано, что из-за неприязненных отношений отца подсудимого с зам. председателем облсуда Бесединым, Липецкий облсуд вообще не имел права судить.

В дополнение к этим нарушениям, во время следствия были допущены грубейшие, просто, фатальные процессуальные нарушения, из-за которых по ЗАКОНУ и согласно приказа Генпрокурора РФ, нельзя было направлять в суд данное Обвинительное заключение. Однако Липецкой прокуратуре, как и судьям, Закон не писан. И несмотря на такие многочисленные нарушения УПК РФ, голословный, ничем не подтвержденный откровенный бред в уг. деле, вопреки алиби, моего сына приговорили практически к расстрелу, 19 лет строгого режима. Таким образом, наш сосед Беседин, поставил нас на место, за сопротивление ему, по захвату части нашего земельного участка.

Злоупотребление своими полномочиями судьями Липецкого облсуда, при рассмотрении уг. дела Урываева Р.В..

1. Не законное лишение свободы Урываева судьей Грабовской С.И. 09.08.2010г. которое в последствии было отменено кассационной инстанцией облсуда 26.08.2010г.

2. Судья облсуда Кревских Ю.И, с подачи откровенной фальшивки Торозова, 08.08.2011г, незаконно продлил срок содержания под стражей свыше 12 месяцев, что делается в исключительных случаях, по не существующему эпизоду. При этом, не уведомив адвоката Урываева Р.В. о заседании, незаконно назначил адвоката по ст.51, а на протесты моего сына, угрожал заклеить ему рот скотчем.

3. Судья облсуда Бурков Г.А. спустя 3 месяца 08.11.2011г. по тем же самым незаконным основаниям, ( слово в слово перепечатав фальшивку Торозова), что и судья Кревских Ю.И, незаконно продлил еще на 3 месяца срок содержания Урываева Р.В. под стражей по несуществующему эпизоду. В последствии, материалы с этим эпизодом сл.Торозов выбросил в мусорное ведро.

4. судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, принял к рассмотрению уг. дело, возбужденное в нарушение приказа Генпрокурора, не тем органом следствия.

5. судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, нарушая УПК РФ, записку написанную под пытками, которые доказаны документально (вызов скорой помощи в ИВС во время пыток Урываева) судья Черненький признал законной.

6. судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, нарушая УПК РФ, так же признал законной опознание по фото Пономаренко, которое было проведено после массовых публикаций в местных СМИ с указанием ФИО и фото из уголовного дела крупным планом Урываева.

7. Судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, злоупотребляя своими полномочиями, опознания с Гладун и Игнатьевой, которые были проведены с грубейшими нарушениями УПК РФ, признал законными.

8.судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, нарушая УПК РФ, опознание по Юдиной с такими же нарушениями, как и с Гладун и Игнатьевой признал не законной, а больше ее с Урываевым ничего не связывало. Однако, за этот эпизод дает Урываеву 13 лет заключения, за путанные, голословные, ничем не подтвержденные показания Юдиной .

9. Судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, при одинаковых процессуальных нарушениях во время опознаний, нарушая УПК РФ признает одни опознания не законными, а другие законными .

10. Судья Чорненький с целью вынесения неправосудного приговора, злоупотребляя своими полномочиями, отверг Заключения двух профессоров, которые полностью опровергали выводы психо-неврологической больницы села Плеханово и незаконно отказал в проведении повторной экспертизы по Юдиной, Игнатьевой, Гладун и Пономаренко. Посчитал при этом, свои познания в психологии и сексологии, выше двух профессоров с мировыми именами.

11. судья Чорненький, с целью вынесения неправосудного приговора, судил Урываева на протяжении 1 года, не смотря на неоднократные отводы суду из-за неприязненных отношений между отцом подсудимого и заместителем председателя по уг. делам облсуда Бесединым А.В. Не законные действия судьи Чорненького, подтвердил Верх.Суд РФ в своем Постановлении об отмене приговора.

12.Судья Черненький, с целью вынесения неправосудного приговора, выдал Протокол судебного заседания защите, который отличается от Протокола в уг.деле. Что является грубым нарушением УПК РФ Приговор облсуда, абсолютно не соответствует материалам уг. дела. Все эти доказательства, косвенно свидетельствуют о давлении на судебные решения зам. председателя облсуда Беседина А.В.

Спустя год после Липецкого позорного судилища, прокурора Липецкой области Пантюшина И.С, который принял активную роль в фабрикации этого уг. дела, за многочисленные нарушения закона, как писали газеты; , перевели в Владимирскую область. А чуть позже, убрали из органов и Начальника УВД по Липецкой области генерала Декасова Ю.Д.

Зам. председателя облсуда Беседин А.В, «отмазал» при помощи Пантюшина И.С, своего брата- зам прокурора, от тюрьмы за взятку в 3 миллиона рублей. Об этом так же писали газеты.

Председатель облсуда Марков И.И. так же не блещет своей репутацией и вопреки Указу Президента о ротации, 25 лет (четверть века) возглавляет облсуд и уходить ни куда не собирается. Вот лицо, наших Липецких правоохранительных органов.

Кассационная жалоба в Верховном суде РФ на приговор Липецкого облсуда оставлена без изменений. Это в нашем случае произошло автоматически, не исследуя ни каких доказательств. Они в нарушение УПК РФ «доверяют первой судебной инстанции».

И только благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека РФ В.П.Лукина и Председателя по правам человека при Президенте М.А. Федотова, которые просили Надзорную инстанцию Верховного суда РФ. обратить внимание на отсутствие доказательств в уг. деле, грубые нарушения УПК РФ и Конституцию РФ при рассмотрении нашей Жалобы. Лично председатель Верховного суда В.М.Лебедев убедившись в бездоказательном бреде в уг. деле и массовом нарушении УПК РФ, отменил приговор Липецкого облсуда, однако вместо прекращения уголовного преследования, послал на новое рассмотрение в Ростовский облсуд. Ростовский облсуд был в замешательстве. С одной стороны, откровенный бред в уг. деле, нет ни одного доказательства вины моего сына. С другой стороны, надо иметь большую смелость, что бы отдать на поругание «своих», из Липецкого областного суда. Если отменять 5летнее незаконное уголовное преследование, тогда надо выплачивать огромную компенсацию человеку и наказывать многих «уважаемых» людей в погонах и мантиях. А это большой скандал. Из двух зол, решили выбрать для себя меньшее. Что для них загубить жизнь молодого человека, отца двух детей, убитых горем и не справедливостью родителей пенсионеров, у которых только совместный трудовой стаж более 70 лет. Главное! Сохранить престиж Липецких «уважаемых оборотней» в мантиях. Ростовский облсуд решил; Липецкий облсуд наворочил, пусть сам и разгребает. Нарушая Постановление Верховного суда РФ, об исключении давления Липецкого облсуда при новом рассмотрении данного уг. дела, Ростовский облсуд допускает Липецкого прокурора Гончарову Н.И. которая поддерживала обвинение в Липецком облсуде и кровно заинтересована в исходе дела. А так же организовывает видеоконферецсвязь с Липецким облсудом, куда приводят потерпевших, свидетелей и где на вопросы адвокатов, «потерпевшим» подсказывают ответы судьи Липецкого облсуда. На что было сделано несколько замечаний адвокатами и занесено в протокол судебного заседания. Чему была свидететель – адвокат Вихрова И.В. – представитель Уполномоченного по правам человека от В.П. Лукина.

Однако Ростовский облсуд это не смутило. На протесты адвокатов, судья просто не обращает внимание. Это не суд, а дурдом, сказал адвокат в суде. За что чуть не лишился своего удостоверения Это только часть всех нарушений допущенных следствием и судом. Написать подробно о всех нарушениях, займет не один том. При повторном рассмотрении Кассационной жалобы в Верховном суде РФ, судья «проявила милосердие» и снизила срок невиновному человеку до 13 лет. Самое страшное в нашем деле то, что в курсе этого безобразия, сам председатель Верховного суда РФ В.М.Лебедев. На ходатайства В.П. Лукина и М.А.Федотова, при повторном к нему обращении, он по непонятной причине, устранился от решения нашего вопроса.

Кто заставил его так поступить, нам неизвестно. Несмотря на то, что при повторном рассмотрении в Ростовском облсуде, ничего не изменилось, а только добавились новые нарушения судьи Шелехова Ростовского облсуда.

1.Судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, принял к производству уг. дело возбужденное не тем органом следствия. Нарушив при этом Приказ Генпрокурора.

2.судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, незаконно лишил нас права выбора состава суда, отказав защите в предварительном заседании.

3.судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, нарушив Постановление Верх. Суда РФ об исключении влияния Липецкого облсуда, допустил Липецкого прокурора и видеоконференцсвязь с Липецким облсудом.

4. Судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, злоупотребляя своими полномочиями, отверг Заключения двух профессоров, которые полностью опровергли выводы психо-неврологической больницы села Плеханово и незаконно отказал в проведении повторной экспертизы по Юдиной, Игнатьевой, Гладун и Пономаренко. Посчитал при этом, свои познания в психологии и сексологии, выше двух профессоров с мировыми именами.

5.Судья Шелехов, с целью вынесения неправосудного приговора, повторил все грубые нарушения УПК РФ Липецкого облсуда по опознаниям, экспертизам и алиби Урываева Р.В., которая согласно п.1 ст.5 УПК РФ, алиби–нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте. Алиби является доказательством невиновности, основанное на том, что обвиняемое в совершении какого-либо преступления лицо в момент его совершения находилось в другом месте и, следовательно, не могло участвовать в этом деянии. Однако в повторном рассмотрении нашего уголовного дела в Надзорной инстанции Верховного Суда РФ нам было незаконно отказано.

Я считаю, что судьи, которые уничтожают наше правосудие и сеют у народа недоверие к власти Страны. Являются врагами народа.

Прекрасно понимаю, что наша «независимая» судебная власть, является самостоятельным органом и никто не вправе вмешиваться. Но как тогда быть с защитой Конституционных прав граждан. Права которых, самым наглым и грубым образом, растоптал этот независимый судебный орган?

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы не просим проявить к нам милосердие или о каком то снисхождении. Мы просим поступить по ЗАКОНУ РФ. Неужели это не возможно в нашей Стране?

В этом году мы получили 3 новых экспертизы и показания 3х новых свидетелей, которые не рассматривал суд и что является бесспорным основанием для возбуждения по вновь открывшемся основаниям.

1. Экспертиза говорит о том, что подпись в важнейшем документе уголовного дела является подделкой следователя.

2. Экспертиза говорит о том, что допросы всех 4х потерпевших, это не показания потерпевших, а что эти показания составлял сам следователь

3. Заключение эксперта Гушанского говорит о том, что выводы врачей психбольницы села Плеханово являются не законными. Его выводы подтверждаются Заключениями двух профессоров: Дерягина, Агаркова и кандидата медицинских наук Прокопенко, находящимися в уголовном деле. На которые судья, грубо нарушая УПК РФ, наплевал.

4. Кроме этого, есть новые показания 3х свидетелей, которые говорят о том, что мать одной из «потерпевших» Юдина Таисия связана с оперативником Чесноковым, который сыграл активную роль в фабрикации уголовного дела на моего сына. За что получил вознаграждение от Юдиной Таисии после получения от нас денег за якобы нанесенный моральный вред.

5. Другие свидетели говорят о том, что Юдина Таисия в 2015г предприняла такую же попытку повторить вымогательство денег с другого якобы насильника ее дочери. Что доказывает то, что Юдина Таисия это обычная аферистка.

От без исходности, мы готовы отказаться от врученной нам награды, ордена Красной Звезды моему брату, орденов и медалей моего отца и вернуть их Государству. Если Государство не в состоянии защитить своих граждан, от откровенных «оборотней в мантиях» и не способно защитить их Конституционные права, то нам не нужны награды от такого Государства.

Роман Урываев

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Источник: nashaplaneta.su