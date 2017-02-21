Главная » Невероятное в мире

Озера Слез и Злых духов

17:40. 21 февраля 2017 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:
Озера Слез и Злых духов

 Загадочное, мистическое… Просто удивительное место нашей родной планеты! В этой статье я в кратце расскажу о вулканических озерах Индонезии, которые меняют свой цвет!

 Природа нашей родной планеты — многогранная, многоликая и с какой стороны ни посмотри — прекрасная! В этом я убеждаюсь постоянно, смотря на нее, слушая рассказы друзей и читая разные статьи… Я расскажу вам о величественных и загадочных озерах!

 В Индонезии, на острове Флорес, находится гора Келимуту — она же и вулкан, и часть вулканического огненного кольца. Вообще-то вулкан считается потухшим, но так как последний раз извергался он в 1968 году, сдается мне, рановато его таким посчитали. Высотой же он достигает 1639 м!

 Когда вулкан в последний раз изверался, излилась лава и образовались кальдеры — попросту сказать, верхушка вулкана провалилась. В этих местах начала скапливаться вода. так как стекать ей попросту некуда. Так и образовались три абсолютно удивительных озера!  Тиву-Ата-Мбупу — озеро стариков, Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи — озеро юных и Тиву-Ата-Поло — озеро колдунов. Такие красивые у них названия! Конечно же, у местных жителей есть красивые легенды и предания! Эти три озера — места, где находят покой души умерших. И по тому, как они меняют цвет, можно догадаться, радуются души или гневаются. Некоторе даже уверены, что изменение цвета озер может пропрочить определенные события! А еще нельзя беспокоить духов… Но туристов это не пугает, даже напротив!

 У каждого явления есть разные варианты трактовки. Версия о гневе душ — красивая и загадочная, но есть и другая. С научной точки зрения озера подкрашиваются реакцией растворенных в воде минералов и кислот, которые поступаютв озера через трещинки (через сольфатару поступает соляная кислота и сероводород, который превращается в серную кислоту). Все тона зеленого и голубого, а так же черный и кроваво-коричневый — цвета, которые озера меняют независимо друг от друга и довольно часто! Само собой разумеется, лучше в этих озерах не купаться и при осмотре этой достопримечательности Индонезии не игнорировать прописанных правил. В противном случае даже Ваше тело не будет обнаружено, скорее всего.

 Эта местность — часть национального парка, и гора расположена далеко от крупных городов (до ближайшего целых 60 километров!). Но не подалеку — прямо у подножия — находится небольшая деревушка — ее обожают туристы. А местные жители очень любят рассказывать леденящие душу истории… Но путешествовать к озерам лучше людям целеустремленным — до них целых 13 километром лестницы!

 Предлагаю полюбоваться этим чудом природы!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: природа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Славянский месяц Май – Травень
...смолистые сосновые боры, широкие озера, вольные реки, звонкие ...Богов, опорочивших себя Предков и злых духов) / Явь (Срединный Мир -...- Обитель Богов, Предков и духов), кои уравновешиваются Правью - Силой...общая жизнь. Ни радость, ни слезы, ни слово, ни случай ...
Авеста
... следом, И те слезами давятся, Стекающими с...Божественно разящих По дэвов злых башкам. На колеснице ...иранских витязей, носивших имяАшавазда.Дух Святейший - авест. Манью-... враг Кэрсаспы.Пишина - название озера, местоположение которого неизвестно.Порудахшти -...
Свеча над пропастью
...… Теперь в этом озере хозяйничают несколько удачливых рыбаков...разговора Дмитрий словно воспрянул духом, стал настойчивее добиваться... из которых вдруг потекли слезы. Он хотел объяснить сторожу... тихо ответил Онежский. - Охотников злых много. - Найдем управу на ...
Дмитрий Беранже. Тексты песен
...мук стоит Мудрость Вселенной Сколько слез стоит вечность Души И рожденье...на страшный сон Но Предков Дух, любых невзгод сильней Арийские герои... ВЕСТЕ Устал древний род от злых предсказаний Em | A Лишь ...в серый цвет Иссушил моря озера реки Больше счастья в мире...
Дмитрий Беранже. Избранные тексты песен
...мук стоит Мудрость Вселенной Сколько слез стоит вечность Души И рожденье...на страшный сон Но Предков Дух, любых невзгод сильней Арийские герои... ВЕСТЕ Устал древний род от злых предсказаний Em | A Лишь ...в серый цвет Иссушил моря озера реки Больше счастья в мире...
Самопрограммирование-3: Недостатки - Благодарность
..., облака, напоминающие зверюшек, озеро и лес вдалеке». Каждый... адекватно совершенству созерцающего его духа. Гейне, 1797-1856...П. Злословие – откровенность злых. Поль Декурсель Чтобы уметь ... чью лучезарность не помрачить слезам: «Я благодарность». Рабиндранат ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>