Озера Слез и Злых духов

Загадочное, мистическое… Просто удивительное место нашей родной планеты! В этой статье я в кратце расскажу о вулканических озерах Индонезии, которые меняют свой цвет!

Природа нашей родной планеты — многогранная, многоликая и с какой стороны ни посмотри — прекрасная! В этом я убеждаюсь постоянно, смотря на нее, слушая рассказы друзей и читая разные статьи… Я расскажу вам о величественных и загадочных озерах!

В Индонезии, на острове Флорес, находится гора Келимуту — она же и вулкан, и часть вулканического огненного кольца. Вообще-то вулкан считается потухшим, но так как последний раз извергался он в 1968 году, сдается мне, рановато его таким посчитали. Высотой же он достигает 1639 м!

Когда вулкан в последний раз изверался, излилась лава и образовались кальдеры — попросту сказать, верхушка вулкана провалилась. В этих местах начала скапливаться вода. так как стекать ей попросту некуда. Так и образовались три абсолютно удивительных озера! Тиву-Ата-Мбупу — озеро стариков, Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи — озеро юных и Тиву-Ата-Поло — озеро колдунов. Такие красивые у них названия! Конечно же, у местных жителей есть красивые легенды и предания! Эти три озера — места, где находят покой души умерших. И по тому, как они меняют цвет, можно догадаться, радуются души или гневаются. Некоторе даже уверены, что изменение цвета озер может пропрочить определенные события! А еще нельзя беспокоить духов… Но туристов это не пугает, даже напротив!

У каждого явления есть разные варианты трактовки. Версия о гневе душ — красивая и загадочная, но есть и другая. С научной точки зрения озера подкрашиваются реакцией растворенных в воде минералов и кислот, которые поступаютв озера через трещинки (через сольфатару поступает соляная кислота и сероводород, который превращается в серную кислоту). Все тона зеленого и голубого, а так же черный и кроваво-коричневый — цвета, которые озера меняют независимо друг от друга и довольно часто! Само собой разумеется, лучше в этих озерах не купаться и при осмотре этой достопримечательности Индонезии не игнорировать прописанных правил. В противном случае даже Ваше тело не будет обнаружено, скорее всего.

Эта местность — часть национального парка, и гора расположена далеко от крупных городов (до ближайшего целых 60 километров!). Но не подалеку — прямо у подножия — находится небольшая деревушка — ее обожают туристы. А местные жители очень любят рассказывать леденящие душу истории… Но путешествовать к озерам лучше людям целеустремленным — до них целых 13 километром лестницы!

Предлагаю полюбоваться этим чудом природы!

Источник: slavyanskaya-kultura.ru