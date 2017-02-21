«Казус Пака»: органы госвласти заявили, что не уполномочены соблюдать закон о бюджете

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ

«Почти год длится судебная тяжба члена Партии Великое Отечество Романа Наильевича Пака с государственными органами власти, отказывающихся нести ответственность за рост инфляции. Очередная страница в дела о «Казусе Пака» была перевернута в минувший четверг, 16 февраля. Судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Е.В. Смирнова отказала в удовлетворении требований, заявленных в иске нашего однопартийца. Сразу скажем, что мы ждем мотивировочной части решения суда, чтобы в установленные законом сроки подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Так что говорить о закрытии вопроса ещё очень рано!

Член Ленинградского отделения Партии Великое Отечество Роман Ниальевич Пак на суде 16 февраля 2017 г. по иску против инфляции

Напомним, в марте этого года наш партийный товарищ подал исковое заявление в суд с требованием возместить ущерб, нанесенный бездействием закона о бюджете. Речь о критических расхождениях процентных ставок инфляции в период с 2014 по 2016 гг., обещанных государством, и фактическим их уровнем. В законе РФ N 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» инфляция была закреплена на уровне 5%, фактически же, по расчётам Романа Пака, подтвержденных независимыми экспертами, её рост превысил 70%.

Важно! В ходе судебного заседания, на котором члену ПВО было отказано в удовлетворении возмещения госорганами понесенных им убытков из-за превышения обещанного Правительством и Госдумой порога инфляции, никто из ответчиков не оспорил экономическое обоснование претензий Романа Пака. Представитель Минфина и Федерального Казначейства по Ленобласти, присутствовавший в зале судебного заседаний, в ходе прений не сделала ни одного замечания по существу вопроса. Единственное озвученное обоснование со стороны ответчика заключалось в том, что Роман Наильевич обратился с претензией не по адресу.

По мнению Минфина, как структурной части Правительства РФ, внесшего на рассмотрение Госдумы закон «О бюджете», исполнение которого затем должно было контролировать Федеральное Казначейство, Роман Пак и все остальные граждане должны понимать, что за инфляцию в нашей стране никто ответственности не несет. Ответчик пояснил, что российская экономика не носит планового характера, государство не влияет на ценообразование, а обозначенный в законе порог инфляции — лишь прогнозная цифра, которую нельзя воспринимать всерьез для построения экономических планов. Мол, следите за ежеквартальными отчетами Росстата, публикующими реальное положение дел с инфляцией. А госорганы не трогайте — обращение не по адресу.

Повторим, мы ещё не видели мотивировочной части решения суда. И нам очень интересно, чем будет обоснован отказ в удовлетворении заявленных Романом Паком требований, если у представителей стороны ответчика единственная причина несогласия с иском — это выбор нашим товарищем самих ответчиков.

Из этого заявления следует, что фактически инфляция в стране не контролируется. Представитель казначейства даже пыталась шутить по этому поводу, предложив обвинить во всех бедах российской экономики, следствием которой является высокая инфляция, США, которые ввели против нас санкции. Задавались риторические вопросы: почему Роман Пак не обратился к продавцу товаров, которые возросли в цене, и не предъявил ему обвинения в нарушении закона «О бюджете» в части превышения заложенного уровня инфляции? Нам со своей стороны очень хочется поинтересоваться, почему этого не сделали госорганы? Почему закон, принятый высшим законодательным органом страны, носит статус «филькиной грамоты» для участников экономических взаимоотношений? И почему органы государственной власти в лице Правительства, его экономического блока, парламент, Федеральное Казначейство самоустраняются от решения вопроса первостепенной важности?! По этой логике — спасение утопающего — дело рук самого утопающего — гражданам России в скором времени предложат самостоятельно решать вопросы своей безопасности, здоровья и жизни. Ведь представителям государственных органов власти, по сути, разрешено не соблюдать собственноручно изданные законы.

Получается интересная штука. От простого гражданина Правительство и Госдума требуют соблюдать установленные ими нормы и правила. Но сам гражданин не в праве требовать того же от представителей государственных органов власти. На лицо — нарушение общественного договора между гражданами и государством, ставящий под сомнение основа легитимности существующих госорганов. Ведь общественный договор — это ни что иное, как консенсус большинства общества и государственной власти, относительно общих и обязательных для обеих сторон взаимных обязанностей и прав. И когда одна из сторон назначенные по взаимному соглашению правила нарушает, ставится вопрос о законности этих действий и их пресечении.

Член ПВО Роман Наильевич Пак свои обязательства выполняет перед государством в полном объеме, живя и работая по принципу, закрепленному в Программе нашей партии: «Первейшей обязанностью и правом любого гражданина Российской Федерации является служение Отечеству – каждый на своем месте, каждый в силу своих возможностей». Но мы видим, что ни Правительство, ни Госдума, не собираются выполнять взятые на себя по общественному договору обязательства перед гражданином России Романом Паком, закрепленные в законе «О бюджете». По мнению ответчиков по иску против инфляции, это нормально. Мнение же Романа Наильевича остаётся неизменным:

«Человек работает, платит налоги, переводит отчисления в фонды социального страхования, делает накопления – и в один миг все это обесценивается. Кто такие решения принимает? А если их не принимают, то кто бездействует, что это приводит к такому положению? Ведь говорят: у каждой проблемы есть имя и фамилия. В своем иске я определил имена и фамилии в лице органов власти, которые принимали этот закон и не исполнили. Если ты принимаешь закон, ты обязан проконтролировать его исполнение», — говорит член ПВО Роман Наильевич Пак.

Продолжение следует.

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Источник: nstarikov.ru