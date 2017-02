Укромодель геноцида: убить обе стороны

Политромантки в силу нетрезвости ума могут влюбляться в давно умерших политиков, и даже в те силы, которые откровенно опасны для политромантика, несут программу – смертельно вредную полоумному стороннику. Из этого состояния взвинченной патологической экзальтации нужно выйти – потому что это очевидный путь в никуда. Нужно отделить мёртвую шелуху постороннего, игрового символизма от насущных, и потому живых, проблем текущего выживания[2].

Конечно, патологически-восторженному недоумку, погружённому в виртуальную псевдореальность «ролевой игры», сражающемуся самозабвенно с «орками» и «Мордором» – ничего уже не втолковать.

Однако нельзя считать себя серьёзным человеком – если не знаком с вопросом: «а на самом деле твоя ли она, «твоя страна»?». Она выделила лично тебе НАДЕЛ ВЫЖИВАНИЯ – или предложила ДРУГИМ ЖИТЬ ВМЕСТО ТЕБЯ?

Рыночная идеология сама по себе маразматична – к кому бы и к чему бы не прикладывалась. Ведь суть цивилизации с её разделением труда – в том, что человеку предоставляют место, честная и добросовестная работа на котором гарантирует жизнь и благополучие.



А тут рекомендуют, по сути, выкинуть вас в дикий лес. Там вы, если повезёт, встретите медведя. И завалите его, если повезёт. А потом – если повезёт развести огонь – покушаете жареной медвежатины. А не повезёт – тогда сырой…



На кого это рассчитано?! Кто такое может предлагать цивилизованному человеку в ХХ-XXI веках?! Ведь нужна же полная деградация познавательных способностей, чтобы такое, после тысячелетий цивилизации, посчитать «нормой жизни»!

Но пусть рыночная идеология «если повезёт» дегенеративна сама по себе; в приложении к периферии колониальных центров она дегенеративна вдвойне и втройне! Люди разумные обязаны увидеть реальность геноцида славян, как таковых, всех, вместе взятых.

+++

В этом смысле русско-украинская резня есть ликвидация славян руками друг друга. Организаторы резни радуются потерям с обеих сторон, потому что обе стороны ими приговорены и обречены в их планах погибнуть.

Военные потери народов организаторы геноцида славян дополняют экономическими убийствами. И тоже по обе стороны фронта.

Нет никакого секрета в том, что «независимость» Украины стала для неё катастрофой. Чтобы не включать «глыбы» статистики в основной тест, мы вынесли их в сноски: они кричат о катастрофе демографической (вымирание)[3], финансовой[4], экономической[5], о вырождении образования и культуры и т.п. В финансовом отношении гривна по отношению к рублю за 2015-16 годы потеряла половину своей стоимости. Своей экономики у порошенковцев нет, да и внешних заимствований теперь тоже уже нет.

Страна-концлагерь: чтобы понять это, достаточно одного факта! Иностранные фармацевты совершенно официально, давно и активно экспериментируют на украинцах новые химикаты и препараты[6].

Украинцы недоумевают: «правительство отпустило курс гривны, подняло тарифы на ЖКХ для населения, уменьшило заработную плату учителям и врачам, заморозило пенсии, обложило нас налогами с ног до головы. Каких же еще реформ ждет от нас МВФ и много ли наших сограждан сможет после их проведения выжить?» Эксперты поясняют: «главный путь Вами так и не пройден…»

Иначе говоря, «реформы» будут вестись или до входа Захарченко в Киев, или до последнего украинца…

Давайте же трезво и серьёзно, по-взрослому, отбросив всякую романтику лозунгов и позирования на фоне флагов, рассмотрим, как работает механизм геноцида.

+++

Начнём с того, что человека можно убить экономически. Это доказано всем ходом истории: для убийства не обязательно ввести в тело штык, достаточно не вводить в тело пищу. Можно убить голодом и холодом, а можно и ПЕЧАЛЕМОРОМ – накапливающейся и отлагающейся нехваткой долгосрочных предметов первой необходимости (например, недоступность жилья, мёртвая блокировка всех перспектив на лучшую жизнь и т.п.). Итак, убить экономически, если это кому-то нужно – можно.

Как в этом случае организовать процесс? Идеальная организация ИМЕННО ЭТОГО процесса заложена в рамках т.н. «либерально-рыночных реформ», организаторов которых в мире всё чаще называют «экономическими убийцами»[7].

Примем за отправную точку, что люди выживают только в контакте с окружающей средой. Они дышат, пьют воду, едят пищу, защищаются от холода, создавая микроклиматы и т.п. Человек не может выжить, если лишить его контакта с окружающей средой (начиная с воды и воздуха и кончая жильём и дорогами).

Казалось бы, ну и контактируй, кто тебе мешает? Но в погоне за ростом производительности труда, продуктивности хозяйства люди встали на путь РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА. Это разделение труда на множество профессий, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ САМА ПО СЕБЕ БЕССМЫСЛЕННА, если не связана с другими – дало человечеству многократный, стократный рост благосостояния, количества материальных благ.

Но расплатой за разделение труда стала беспомощность человека, лишённого смежников! Он уже не производит выживание, как продукт, сам, из контактов с окружающей средой.

Первобытный питекантроп делал это один, сам – умел искать бананы и питательные корешки и не нуждался в поставках от других питекантропов. А современный человек – не умеет так. Жизнь его и всех его смежников будет воспроизводиться только в том случае, если они бесперебойно меняются тем, чем договорились давным-давно меняться между собой…

Это можно сравнить с работой органов: сердце не выживет само по себе, и печень не выживет сама по себе. Они меняются веществами. Если сердце вздумает повышать стоимость своих услуг для печени, а та ответит тем же самым – организму хана…

Либерально-рыночные реформы тем и занимаются, что ссорят печень с сердцем, а почки с лёгкими в уже сложившихся органических системах взаимного жизнеобеспечения. Дело в том, что одинаково «нагреть» друг друга разные элементы не могут. Всегда будут временно «выигравшие» и сразу же «проигравшие».

Есть производственная кооперация.

И есть жизнеобеспечивающая кооперация.

При разрыве производственной кооперации – человеку выживать труднее, а при разрыве жизнеобеспечивающей – совсем невозможно выжить. В итоге одни начинают шантажировать других, чтобы улучшить своё положение за счёт ухудшения чужого.

+++

В ХХ веке произошли очень существенные изменения в деле разделения труда. Люди перешли от самообеспечения к взаимообеспечению. При этом блоки обмена, в начале ХХ века крупные – к концу ХХ века стали миниатюрными, чуть ли не микроскопическими.

ВЗЯТЫЙ САМ ПО СЕБЕ, ЧЕЛОВЕК XXI ВЕКА АБСОЛЮТНО НЕЖИЗНЕСПОСОБЕН.

И тогда придумали убить его, разорвав рыночными аферами жизненно-необходимые для него связи и поставки! И наврать после убийства, что это он, якобы, сам убился – потому что «в рынок не вписался» – ведь пулевых и ножевых отверстий на трупе нет!

К концу ХХ века возникли НЕМЫСЛИМО-СЛОЖНЫЕ системы разделения труда между членами общества, чему немало поспособствовал и Госплан. То есть современный городской человек стал получать ЖИЗНЬ ИЗ ОКОШЕЧКА КАССЫ[8].

Для дегенератов создана ритуалистика карго-культов «кастинга»[9]. На самом деле жизнь заключатся в подключенности к мировой системе ресурсно-сырьевого обмена, а экономическое вымирание – следствие отключения человека от этой системы[10].

Суть экономического геноцида славян заключается в расчленении жизнеобеспечивающей кооперации между людьми. То есть люди менялись – и жили. Чем больше менялись – тем лучше и богаче жили. Потом между ними связи разрезали – и выяснилось, что сами по себе, без этих связей, они выжить-то не могут!

Так появилась машина экономического убийства, названная «моделью рыночных реформ», и представленная МВФ, Всемирным Банком, глобальными структурами, транснациональными корпорациями и т.п. Целью этой машины не является перестройка, переделка хозяйства в России или на Украине. Её цель – полная ликвидация хозяйства, что привело бы к полной ликвидации «лишних» славян. Элемент ненависти к славянам, конечно, во всём этом есть, но есть и элемент сухой прагматики[11].

Прежде, чем мечтать «встроится в западную экономику» советским идиотам 80-х и современных украинским сверхидиотам нужно было задать себе простой вопрос: А ЕСТЬ ЛИ ТАМ МЕСТО ВСТРАИВАТЬСЯ И ПРИСТРАИВАТЬСЯ?!

Это как если бы вы, увидев на обочине дороги красивый коттедж, перелезли бы через забор и стали бы сбоку возводить пристройку для себя. Пришёл бы хозяин и сказал изумлённо: «Ты чего, охренел?!»

А вы ему в ответ:

-У тебя красивый участок и красивый дом, я хочу тут встроиться и в коммуникации твои врезаться…

Ну, это же бред! Красивы или некрасивы дом и участок – они же не ваши! Кто вам там разрешит «встраиваться» в без вас отлаженную и прекрасно функционирующую систему обменов? Это ведь как в работающий часовой механизм вставить дополнительное колёсико: куда? Зачем? И как?

+++

Формирование под нужды геноцида дегенеративной антиэлиты из самых маргинальных и ущербных[12], дефективных слоёв населения[13] – отдельный разговор. Украина иллюстрирует его с беспощадной ясностью.

Устойчивое выживание человека подменяется его подкупом с помощью долларов, неограниченно печатаемого в США. Когда человек нужен Америке – под него напечатают хоть контейнер, хоть два зелёной макулатуры. И будут ещё снабжать – ПОКА ОН НУЖЕН. А потом – раз стал не нужен – смерть в той или иной форме…

Человек из взрослого, который в кооперации со своими единоплеменниками, своим народом сам себя кормит – превращается в ребёнка, который ждёт «маму-папу» с кормёжкой. Откуда приносят жратву «папа с мамой» ФРС США – великовозрастный инфантил понятия не имеет, он умеет только жрать. Это касается и российских либеральных министров, и уж тем более воровской укро-«элиты».

Если делать настоящее взрослое дело – то дело само по себе выдвинет людей достойных и умных. Другие ведь со сложными созидательными процессами не справятся. Если же сидеть у двери в ожидании долларового «кормильца» – то можно иметь и разум трёхлетнего ребёнка, с таким делом, как ожидание, когда дадут пожрать, справится любой.

Но американские мастера геноцида выдвигают не любых, конечно, не первых попавшихся, а «отборных»: самых ущербных, дефективных и дегенеративных.

Накачивая этот маргинальный отстой долларовыми подачками, они формируют из него «антиэлиту» – как бы правящую обществом (под контролем американского посольства), но не понимающую при этом даже самых простых, самых элементарных вещей. Антиэлита, составленная из «обогащённой породы» дегенератов – проводник влияния США, следовательно, и проводимого Америкой геноцида.

При попытках сопротивления экономическому геноциду (таких, как на Донбассе) – США мобилизуют дегенеративную часть общества против его полноценной и вменяемой части, снабжая это скопище подонков оружием, деньгами и инструкторами. Получается ситуация психбольницы, в которой буйные пациенты перебили врачей и иной медперсонал, и теперь сами изображают из себя «главврача», «зав-отделением», «медсестру» и т.п.

Понимает ли антиэлита или в силу своей тупости не понимает – ничего от этого не меняется: она нужна только для подавления здравых сил в обществе, как погромщик и террорист, насильник и грабитель, помогающий заокеанскому конкуренту извести ВСЮ НАЦИЮ в итоге, включая и саму антиэлиту под занавес. По принципу – «а палачей мы расстреляем последними»…

+++

Кратко подводя итоги: человек в экономическом смысле – существо затратное. Если кто вам будет врать – «я сам себе на жизнь зарабатываю» – не верьте паскуднику. Если бы умирающие от голода могли бы сами себе заработать на жизнь – они бы не померли. Ибо дураков умирать в таких муках, при возможности трудом изменить ситуацию – маловато.

Но в том-то вся и штука, что умирающий от голода или нищеты человек не может никаким трудом изменить ситуацию (иначе бы он изменил её – мотивации у него работать, согласитесь, нешуточные). А раз человек – величина затратная, обуза государству (как младенец – обуза родителям) – то на его ликвидации можно сэкономить.

Жизнь человека – это факт предоставленности ему личного надела, личного пространства, личных средств к существованию, источников его личного существования в ресурсном пространстве. На человека власть выделила ресурсы – и он живёт. Перестала выделять – он умер.

Это намертво связывает умного и вменяемого человека с ПРЕДОСТАВИТЕЛЕМ ДУШЕВОГО НАДЕЛА.

В старину награждали землёй, и в земле заключалась жизнь: есть у тебя земельный надел, будет и жизнь. Сегодня суть не изменилась, но изменилась форма: блага земные предоставляются в виде денежных сумм. Это – аналог средневекового землевладения. Те в городах, кого лишат притока денежных средств – умрут. Но перед этим над ними вдоволь поиздеваются те, кто притока денежных средств не лишён…

+++

Рядовые участники геноцида русских на Украине рассчитывают, что в награду за их зверства им дадут или увеличат этот душевой надел выживания. Но правда в том, что практика выделения такого финансового надела – начисто отсутствует у марионеточных властей посаженных агло-иудейским заговором во главе пост-советских бантустанов.[14]

Они, эти марионетки доллара, жизнь только отбирают, но не предоставляют. Ну, а раз жизни нет – то и ничего нет. Откуда же ему взяться?

Посажена такая власть (режим Порошенко, выродка и отца всех выродков) – которая убивает и в случае сопротивления ей, и в случае полной покорности. В случае покорности можно получить весьма относительную бронь от расстрелов – но, как писал М.Булгаков, «кормить-то по этой бумажке вас никто не обязан!»

Цель этой власти – убить население целиком, как на подчиняющихся ей территориях, так и на сопротивляющихся. Надо отметить, что на покорных территориях, несмотря на формальное отсутствие боевых действий – смертность ВЫШЕ[15]! Население мрёт или бежит: надела нет, жить НЕЧЕМ – куда деваться?

+++

Главный вывод из всех материалов: целью войны на Украине является уничтожение ОБЕИХ СТОРОН конфликта – истребление как русского, так и поддавшего на соблазны украинизма, но славянского при этом населения. Беда в том, что если русские очень хорошо это поняли (им пушками и ракетами помогли понять) – то для многих украинствующих славян это не очевидно. Но им придётся понять и признать реальность геноцида – или освободить землю от себя…

[1] Комбинации политических отношений и предпочтений, в конечном счете, сводятся к этому личному делу: я лоялен или оппозиционер в зависимости от того, помогает ли мне моя власть, или плюёт на меня, или вовсе убивает меня? Не кого-то там, абстрактного, мне незнакомого (или даже знакомого – но чужого), а вот конкретно, лично меня – и моё продолжение в виде семьи, детей, рода?

[2] Например, такой вот силлогизм: укрофашисты убивают русских, мы-русские, значит, укрофашисты убивают нас. Нас, даже если мы не живём в Донецке или Луганске, а живём в Оренбурге или в Хабаровске: ПОКУШЕНИЕ НА ЧАСТЬ ОБЩНОСТИ ЕСТЬ ПОКУШЕНИЕ НА ВСЮ ОБЩНОСТЬ, точно так же как нападение на Брест было нападением на весь СССР в 1941 году.

[3] Процесс стремительной депопуляции был запущен сразу же после провозглашения украинской «независимости». Начиная с 1992 года, начался резкий демографический обвал прежде только возраставшего населения. В 1991 году на Украине проживало 52 миллиона человек, из которых сегодня едва ли осталось на Родине 30. С приходом к власти пророссийских президентов вымирание притормаживало, с приходом американских марионеток – ускорялось. За недолгое правление Виктора Ющенко исчезло сраху два миллиона. А после Майдана только по официальной брехивой статистике было стёрто три миллиона граждан. За два года!



Первые три миллиона ушли за десять лет, а последние три миллиона всего лишь за два года. А что будет с населением Украины в ближайшие десятилетия, если тенденция ускорения депопуляции сохранится. Ежегодный доклад ЦРУ "The World Factbook 2015 by CIA", утверждает, что Украина занимает второе место в мире (из 225 стран) по уровню смертности. 14.46 смертей на 1000 населения в год.



Впереди неё лишь африканская Лесото с незначительным отрывом в сотые процента. Интересно то, что по информации "The World Factbook 2015 by CIA", в 2013 году по уровню смертности Украина тоже была на втором месте. Тогда первую позицию в этом печальном рейтинге занимала африканская ЮАР.



А ведь в 1960 году УССР была среди мировых лидеров по продолжительности жизни населения – она занимала 7-е место в мире. Вместе с символами, названиями и памятниками «декоммунизируемого» прошлого уходит не только благополучие страны, но и сама жизнь. Полных масштабов экономического геноцида украинцев никто не знает Перепись населения последний раз проводилась в 2001 году.

С тех пор прошло 15 лет. Статистика лишь учитывает живых и умерших. А ведь к умершим нужно добавить уехавших, сбежавших. Все эксперты утверждают, что сейчас реально на Украине проживает около 30 миллионов человек. Стремясь выжить, страну покинуло от 6 до 8 миллионов «лишенцев».



Как отметил директор Института региональных исследований им. Долишнего НАНУ Василий Кравцив, в последние годы наблюдается тревожная тенденция: выехавшие за рубеж родители, обустроившись, забирают к себе детей – и возвращаться домой уже не собираются.

Простой народ бежит из Украины. Бежит от безденежья, от безработицы, от беззакония, от коррупции, от произвола, от войны.

Люди не видят на Родине перспектив. Ни для себя, ни для своих детей. Поэтому наиболее умные, талантливые, квалифицированные, активные украинцы уезжают в поисках лучшей доли. Уезжают сами, а потом вывозят свои семьи.

Украинские граждане бегут, а те которые остаются – вымирают. В Европе Украина теперь – самая бедная. Молдавию и Румынию обогнала в падении. (По данным РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/c…1010341688.html)

[4] По данным вышеупомянутого "The World Factbook 2015 by CIA", Украина находится на 225 месте из 226 по уровню инфляции. По темпам промышленного производства ниже УГ только государства Тувалу (200), Сьерра-Леоне (201) и Йемен (202). Но похоже, что скоро по спаду догонят и их. Кроме того, Украина находится на 222 месте из 225 государств по росту ВВП. От самой низшей позиции рейтинга её отделяют Сектор Газа (223), Сьерра-Леоне (224) и Йемен (225).

[5] Если в 2013 г. на душу населения на Украине приходилось $4030 в год, то в 2015 г. $2015 (то есть в 2 раза меньше), а в 2016 г. – $1823 в год, причем цифра эта средняя по стране. Кто-то получил миллион, а кто-то уже умер от голода и холода. Динамика совершенно очевидна! ВВП Украины в 2013 г. составил $183,3 млрд., в 2014 г. – $131,8 млрд., в 2015 г. – $90,6 млрд., и в 2016 г. – $78,2 млрд. Сами украинцы на себе довольно четко ощущают «рост экономики» в виде роста цен и тарифов, потери рабочих мест, сокращения социальных пособий и т.д. и т.п. Все это – «приметы» и «признаки» экономического «роста».

[6] Минздрав разрешил тестировать на украинцах почти сотни новых видов лекарств из стан Запада. Приведен и список больниц, в которых будут тестировать неизвестные химикаты на «людях-кроликах». При этом отвечает за здоровье украинцев станет американка. На официальном сайте Минздрава обнародован приказ №835 от 15 августа, прописывающий подробности исследований, пишет UBR.ua.



Согласно документу, чиновники разрешили протестировать американский препарат на больных ревматоидным артритом. Разрешено также тестирование американского лекарства от шизофрении, которое будет проводиться в Черкасской, Киевской, Херсонской, Винницкой психоневрологических больницах.



Медпрепараты производства США тестируются и на подопытных украинцах, больных пневмонией (в киевских больницах скорой помощи и №17, Харьковской больнице №13 и др.). Эффективность нового препарата для лечения легочных болезней на украинцах проверяте и шведская фармкомпания AstraZeneca AB (в харьковской больнице №13, сумской №1, житомирской №1, полтавской им. Склифосовского и пр.)



Американский Pfizer тестирует свое лекарство на онкобольных на базе криворожского, львовского, черновицкого диспансеров. На пациентах, которые лечатся от рака, проверяет эффективность своих препаратов и французская фирма AB Science (в криворожском, сумском, харьковском и других онкоцентрах).



Всего в дополнении к приказу Минздрава 97 запросов на проведение клинических исследований в Украине, в том числе, на детях.



Стоит отметить, что иностранные фармацевты давно и активно экспериментируют над украинцами.

[7] См, например, Джон Перкинс. Исповедь экономического убийцы = Confessions of an Economic Hit Man. — М.: Претекст, 2012. — 352 с. — ISBN 978-5-98995-090-4.

[8] Селянин понимал, откуда вырастает жизнь, где её корни. Он лично наблюдал, как из семени выходит колос, и как зерно становится караваем. Он лично видел весь цикл ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. Большинство же современных людей страдают ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИДИОТИЗМОМ – то есть жизнь к ним приходит, а как и откуда, какими путями – они не знают и не понимают. Да, в общем-то, и не стремятся узнать…

[9] Когда с помощью разных кривляний и выкрутасов они клянчат себе американский доллар, и вполне искренне полагают, что жизнь содержится в непосредственно этом самом долларе.

[10] Доллар – как раз и есть рубильник, которым подключают и отключают. Поэтому убить человека, поверившего в доллар, как единственный источник всех благ – очень легко: просто не давать ему этот самый доллар, он и загнётся! Других-то источников выживания у него нет. А всё немыслимое изобилие мировых благ находится от такого «лишенца» как бы за пуленепробиваемым стеклом…

[11] Давайте задумаемся: если кулак, владеющий всей землёй в деревне, получил вдруг новую технику, то нужно ли ему прежнее количество батраков? Если он кормит прежнее количество батраков – то «лишних» неизбежно воспринимает как нахлебников, паразитов. Ведь то, что раньше делали 100 батраков – нынче с успехом делают пять. Остальных куда девать?! Кормить у себя за столом? Жаба душит…



Отправить куда глаза глядят… Деревенский кулак это может сделать. Потому что он владеет не всей землёй. А вот англо-иудейский финансовый капитал нет: они же всей землёй владеют. Куда выгонять ненужных батраков с этой земли? И кормить неохота, и выгнать некуда… Отсюда и возникает идея потихоньку уморить их всех голодом, ИБО СВОЕЙ ЗЕМЛИ У НИХ НЕТ, А НА ЧУЖОЙ РАБОТНИКАМИ ОНИ НЕ НУЖНЫ!

[12] Спикер Рады А.Парубий имеет официальную справку об умственной и психической неполноценности. И не он один…

[13] Доклад ООН: на Донбассе в качестве пыток практикуются изнасилования. http://rusvesna.su/news/1487317328

[14] По данным экс-премьера Украины Азарова в 2013 г. Россия с Белоруссией и Казахстаном в Таможенном союзе предлагали Украине экономические выгоды – до 9 млрд. долл. в год, (некоторые говорили и о 12) от снижения цен на энергоносители, пошлин и пр. Это 72 млрд. гривен.



Если учесть, что бюджеты таких наших промышленных центров, как Донецк и Днепропетровск, да и большинства областей составляют по 2-3 млрд. гривен в год, то это, по сути, удвоение бюджетов многих городов и регионов. Причем не в какой-то дальней перспективе, а уже с нового года и без необходимости больших затрат. При этом Украина не должна была постоянно просить денег у России, как сейчас у Европы…

[15] Быстрее всех теряет население, как ни странно, не Донецкая с Луганской области, а Днепропетровская, Харьковская, Запорожской и Полтавской области, где смертность "бьет" показатели рождаемости в два, а то и больше раз. Впрочем, на Западной Украине дела обстоят ничем не лучше. Тернопольское интернет-издание gazeta1.com сообщает, что «Тернопольская область вымирает».



Численность населения в области, по оценке, на 1 августа 2016 года составила 1062,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Тернопольской области. В течение января-июля 2016 года численность населения уменьшилась на 3193 человека. Уменьшение численности населения произошло за счет как естественного сокращения – 3059 человек, так и миграционного – 134 человека. Аналогичная картина наблюдается в соседней Львовской области.



Так в апреле этого года львовский портал zik.ua сообщил, что «Львовская область вымирает: темпы – 835 человек в месяц». По данным ГУ статистики по Львовской области, на 1 февраля 2016 численность населения Львовской области составляла 2530000 человек. В течение января 2016 численность населения уменьшилась на 937 человек за счет естественного (835 человек) и миграционного сокращения (102 человека).



В.Л. Авагян