Совсем недавно Волге ИЗМЕНИЛИ русло.
12:37. 20 февраля 2017 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у bskamalov в Совсем недавно Волге ИЗМЕНИЛИ русло.
Открываем атлас :
на стр. 11 и видим такую картинку :
Волга совсем недавно текла по другому руслу , гораздо западнее и Астрахань стояла не в капризном русле с кучей проток, а как Александрия в Ибипте в стороне и в легком доступе как нормальный порт.
Приближаем :
Ну точняк ДВЕ ДЕЛЬТЫ, старая еще не затянулась.
Вот тут у Царицына Волгу перекрыли и погнали её восточнее. Зачем ? ответ в СОЛИ, вон там озеро Баскунчак стоит и его специально на пушечный выстрел ограничили от бабаев. А ханская ставка у бабаев не просто так там в пустыне торчит, это главбабай контролирует СВОЮ СОЛЬ.
Кого они там обидели ? Река САЛ подходила почти до ВОЛГИ !!! Это старая СОЛяная дорога … водога по которой везли СОЛЬ на берег Черного моря , по Кубани и т.д.
Что там было ? АХТУБА проток или что там у Волги якобы бабайское название, но если подумать … если это КАНАЛ и его проложили спецом к БАСКУНЧАКУ ? Если вначале было одно старое русло на западе и мелкий канал АКВА ТУБЕ tube (англ.) – труба к СОЛИ ?
Потом потребности возросли и всю реку свернули кудаа надо.
Кстати калмыки тусовались не там где надо и что то там переменили племенам аборигенов как киргизы "переехали" далеко далеко, а эти киргизы стали казаками.
на стр. 11 и видим такую картинку :
Волга совсем недавно текла по другому руслу , гораздо западнее и Астрахань стояла не в капризном русле с кучей проток, а как Александрия в Ибипте в стороне и в легком доступе как нормальный порт.
Приближаем :
Ну точняк ДВЕ ДЕЛЬТЫ, старая еще не затянулась.
Вот тут у Царицына Волгу перекрыли и погнали её восточнее. Зачем ? ответ в СОЛИ, вон там озеро Баскунчак стоит и его специально на пушечный выстрел ограничили от бабаев. А ханская ставка у бабаев не просто так там в пустыне торчит, это главбабай контролирует СВОЮ СОЛЬ.
Кого они там обидели ? Река САЛ подходила почти до ВОЛГИ !!! Это старая СОЛяная дорога … водога по которой везли СОЛЬ на берег Черного моря , по Кубани и т.д.
Что там было ? АХТУБА проток или что там у Волги якобы бабайское название, но если подумать … если это КАНАЛ и его проложили спецом к БАСКУНЧАКУ ? Если вначале было одно старое русло на западе и мелкий канал АКВА ТУБЕ tube (англ.) – труба к СОЛИ ?
Потом потребности возросли и всю реку свернули кудаа надо.
Кстати калмыки тусовались не там где надо и что то там переменили племенам аборигенов как киргизы "переехали" далеко далеко, а эти киргизы стали казаками.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Грамотно!!!!