Совсем недавно Волге ИЗМЕНИЛИ русло.

tube

Открываем атлас :на стр. 11 и видим такую картинку :Волга совсем недавно текла по другому руслу , гораздо западнее и Астрахань стояла не в капризном русле с кучей проток, а как Александрия в Ибипте в стороне и в легком доступе как нормальный порт.Приближаем :Ну точняк ДВЕ ДЕЛЬТЫ, старая еще не затянулась.Вот тут у Царицына Волгу перекрыли и погнали её восточнее. Зачем ? ответ в СОЛИ, вон там озеро Баскунчак стоит и его специально на пушечный выстрел ограничили от бабаев. А ханская ставка у бабаев не просто так там в пустыне торчит, это главбабай контролирует СВОЮ СОЛЬ.Кого они там обидели ? Река САЛ подходила почти до ВОЛГИ !!! Это старая СОЛяная дорога … водога по которой везли СОЛЬ на берег Черного моря , по Кубани и т.д.Что там было ? АХТУБА проток или что там у Волги якобы бабайское название, но если подумать … если это КАНАЛ и его проложили спецом к БАСКУНЧАКУ ? Если вначале было одно старое русло на западе и мелкий канал АКВА ТУБЕ(англ.) – труба к СОЛИ ?Потом потребности возросли и всю реку свернули кудаа надо.Кстати калмыки тусовались не там где надо и что то там переменили племенам аборигенов как киргизы "переехали" далеко далеко, а эти киргизы стали казаками.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com