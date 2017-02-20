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Совсем недавно Волге ИЗМЕНИЛИ русло.

12:37. 20 февраля 2017 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:
Оригинал взят у bskamalov в Совсем недавно Волге ИЗМЕНИЛИ русло.
Открываем атлас :



на стр. 11 и видим такую картинку :



Волга совсем недавно текла по другому руслу , гораздо западнее и Астрахань стояла не в капризном русле с кучей проток, а как Александрия в Ибипте в стороне и в легком доступе как нормальный порт.

Приближаем :



Ну точняк ДВЕ ДЕЛЬТЫ, старая еще не затянулась.



Вот тут у Царицына Волгу  перекрыли и погнали её восточнее. Зачем ? ответ в СОЛИ, вон там озеро Баскунчак стоит и его специально на пушечный выстрел ограничили от бабаев. А ханская ставка у бабаев не просто так там в пустыне торчит, это главбабай контролирует СВОЮ СОЛЬ.



Кого они там обидели ? Река САЛ подходила почти до ВОЛГИ !!! Это старая СОЛяная дорога … водога по которой везли СОЛЬ на берег Черного моря , по Кубани и т.д.

Что там было ? АХТУБА проток или что там у Волги якобы бабайское название, но если подумать … если это КАНАЛ и его проложили спецом к БАСКУНЧАКУ ? Если вначале было одно старое русло на западе и мелкий канал АКВА ТУБЕ  tube (англ.) – труба к СОЛИ ?

Потом потребности возросли и всю реку свернули кудаа надо.

Кстати калмыки тусовались не там где надо и что то там переменили племенам аборигенов как киргизы "переехали" далеко далеко, а эти киргизы стали казаками.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: волга, история, соль
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