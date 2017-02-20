Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 февраля 2017

Сирийская армия готовится штурмовать Пальмиру при поддержке ВКС РФ

Сирийская Армия при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на захваченную ИГИЛ* Пальмиру. Освобождены обширные территории, боевики вынуждены отступать. Войска продвигаются достаточно быстро и уверенно: до 2-х километров в сутки.

На этом участке фронта бойцы САА сфотографировались с флагом, на котором по-русски написано «1-й Добровольческий корпус». Сообщается, что это бойцы 5-го Легиона, которых тренируют российские военные инструкторы (см. фото). Также обнародованы кадры российских Уралов и УАЗов, превращенных в «тачанки» (на машины установлены крупнокалиберные пулемёты). Наступление на Пальмиру очень активно поддерживается с воздуха вертолетами и самолетами ВКС России.

Воскресенье стало еще одним плодотворным днем для наступающих подразделений САА, им удалось освободить несколько важных объектов от боевиков.

При поддержке ВКС РФ, во главе с 5-м легионом и 18-й танковой дивизией солдаты освободили местность Тарфа Аль-Шакия после ожесточенного вечернего сражения с террористами.

Район Тарфа Аль-Шаркия расположен непосредственно к востоку от недавно освобожденной местности Тарфа Аль-Гарбия, который находится на расстоянии 10 км от «Пальмирского треугольника» и в 21 км от городских ворот Пальмиры.

Успешное наступление правительственных войск методично продолжается уже несколько недель.

На данном участке фронта положение боевиков приближается к критическому из-за больших потерь в личном составе. В связи с этим ИГИЛ перебросили до 5000 человек с других направлений, передают арабские СМИ.

У правительственных войск существует риски частичного окружения и поэтому значительные силы уходят на контроль над флангами и тылом.

Большая поддержка ВКС России способствует успехам САА

В окрестностях района Аль-Ваир совместными действиями ВКС РФ и артиллерии боевикам нанесен существенный урон. Сирийское командование очень высоко оценивает российскую военную поддержку, «без которой нельзя было бы достичь и половины от имеющегося результата».

Взаимный обмен ударами практически не прекращается. Постоянные бои идут на территории месторождений природного газа Джазаль и Аль-Махр. Так же террористами подверглись обстрелу населенные пункты Умм ас-Сардж и Аль-Масудия.

При этом большинство окрестных нефте-газовых месторождений пока еще находится по контролем террористов.

Контрнаступления ИГИЛ завершились кровавыми провалами

В последние дни были освобождены деревни в западной части района Аль-Байярат. На днях к северо-востоку от авиабазы Т4 (Тияс, Тифор) продолжались боестолкновения с применением РСЗО и артиллерии. К Юго-востоку от авиабазы Т-4 в районах Аль-Гарбия, Мартан и Каср Аль-Хар игиловцы предприняли контрнаступление, которое было успешно отбито армейцами.

Также на днях к юго-востоку от авиабазы Т4 боевики ИГИЛ предприняли контрнаступление на деревни Каср Ал-ей Ал-Гарби и Мархтан, однако, оно полностью провалилось, наступавшие были уничтожены вместе с техникой. Террористы понесли значительные потери в живой силе.

Террористы посылают смертников и массово минируют пути

Общая ситуация осложнена нехваткой войск для перехвата мобильных групп боевиков, постоянно контратакующих с флангов и с тыла. Пустынный рельеф дает им такую возможность. Наступающим периодически приходится останавливаться и зачищать пикапы с крупнокалиберными пулеметами, зенитными и артиллерийскими установками. Кроме того, продвижение замедляется работой саперов, так как практически все объекты на пути продвижения, начиная от нефте-газовых скважин и заканчивая историческими памятниками заминированы террористами.

Кроме того боевики продолжают посылать смертников на заминированных автомобилях и в поясах со взрывчаткой.

Сообщается об уничтожении ряда мобильных групп джихадистов, танка Т-55, около десятка пикапов с пулеметами и другой военной техники.

Напомним, что Пальмира была вторично захвачена боевиками 8 декабря 2016 г. Во избежании повторения ошибок идет тщательная подготовка, прорабатываются фланги, тыл и линии снабжения. В частности, саперами САА проводится разминирование освобожденных населенных пунктов и стратегических объектов, что весьма замедляет продвижение.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Противники сближения Трампа с Москвой сыграют на руку ИГИЛ, — National Interest

Если в США в конечном итоге победу одержит коалиция «Бойтесь России», то это ограничит возможности Америки в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ, а также, среди прочего, даст Китаю дополнительные рычаги влияния на Москву и Вашингтон, пишет The National Interest. В результате нынешние противники планов по сотрудничеству с Москвой могут оказаться в числе «полезных идиотов» ИГИЛ и КНР. Шумиха вокруг отставки генерал-лейтенанта Майкла Флинна с поста советника президента США по вопросам нацбезопасности, а также более масштабные заявления о связях между американским президентом Дональдом Трампом, его штабом и Россией, похоже, произвели на Москву сильное впечатление, пишет The National Interest в своей редакционной статье «Коалиция „Бойтесь России“: „полезные идиоты“ ИГИЛ?*». После первых недель Трампа на посту главы государства многие в России снизили «изначально нереалистичные» ожидания относительно его действий в должности президента США, однако недавние события поумерили и эти «ограниченные амбиции», отмечает издание. Уже давно исчезли надежды на то, что Вашингтон станет ещё одним союзником России в Сирии и будет предпринимать совместные действия по борьбе с ИГИЛ* или же урегулирует конфликт на Украине посредством более масштабных отношений между США и Россией, говорится в статье. Теперь же если и без того поубавившийся энтузиазм перерастёт в подозрительность и воинственность, которая легко может стать «взаимно усиливающейся», то очень быстро могут исчезнуть любые возможности для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном, считает The National Interest. Так, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, как пишет издание, недавно выразил своё недовольство заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Североатлантическому альянсу следует вести диалог с Москвой «с позиции силы». В схожем ключе выступил и глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. При этом издание подчёркивает, что и в Вашингтоне, и в Москве есть некоторые люди, которые, скорее всего, надеются на то, что подобные взаимные выпады замедлят или даже помешают усилиям по налаживанию сотрудничества. Между тем The National Interest отмечает, что если в США одержит победу коалиция «Бойтесь России», то это ограничит возможности Вашингтона по борьбе с ИГИЛ, сделает проблематичными его усилия добиться в Совбезе ООН поддержки для реализации ядерной сделки с Ираном, поспособствует поддержке Москвой Тегерана в случае, если американские власти в отношении последнего предпримут военные действия, и даст Китаю дополнительные рычаги влияния как на Россию, так и на Вашингтон. «То, что в результате подобного развития событий погибнут невинные американцы, похоже, не волнует тех, кто считает признание стратегических приоритетов признаком пораженчества. Господину Трампу следует, не стесняясь, доносить эту мысль. Если именно такими будут последствия этой длительной российско-американской вражды, за которую выступают эти люди, то президент сможет указать на своих сегодняшних обвинителей как на фактических защитников и пособников ИГИЛ и аятолл Ирана, а также как на „полезных идиотов“, оказывающих поддержку сверхдержавным амбициям Пекина», — подытоживает The National Interest. * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Турция пригласила в Сирию американские войска

фото:stihi.ru

Турция предложила США разместить на территории Сирии американские войска. Ранее об аналогичных намерениях сообщали американские СМИ со ссылкой на Пентагон. Судя по всему, Анкара и Вашингтон хотят создать в районе Эль-Баба квазигосударство – анклав под совместным управлением. Это несет серьезные риски не только для Дамаска, но и для Москвы.

В воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что американской стороне было сделано предложение направить в Сирию ограниченный контингент войск специального назначения для поддержки местных сил безопасности. Это произошло два дня назад – во время визита в Турцию начальника генштаба ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Чавушоглу также заявил, что операция ВС Турции и «Свободной сирийской армии» «Щит Евфрата» доказала свою эффективность в качестве примера «сотрудничества местных формирований с войсками спецназначения Турции, которые оказывают сирийским силам серьезную поддержку на земле». Он пообещал, что Эль-Баб будет взят в скором времени, после чего можно провести совместную операцию по взятию Ракки – вместе с союзниками по коалиции США.

Напомним, что в четверг сирийский посол в ООН Башар Джаафари потребовал от Турции немедленно вывести свои войска из Сирии. «Турция не может одновременно разжигать огонь и выполнять роль пожарного в Сирии, поэтому Анкара должна вывести войска с сирийской территории и уважать коммюнике первых переговоров в Астане о суверенитете САР», – подчеркнул он.

Сомнительно, что в Дамаске будут рады, если к турецким войскам в Сирии добавятся еще и американские.

Показательно, что ранее в американских СМИ со ссылкой на Пентагон появлялись слухи о том, что США сами собираются расширить свое военное присутствие в Сирии. В частности, шла речь о том, чтобы отправить в Сирию обычные вооруженные силы, но пока это предложение не направлялось в американскую администрацию.

Как заявил представитель Пентагона, «возможно, вы увидите, как обычные вооруженные силы (США) высадятся на некоторое время в Сирии». «Мы находимся в процессе 30-дневного изучения стратегии по уничтожению ИГ*, как было поручено президентом, в рамках этого мы рассматриваем ряд мер по ускорению кампании, но пока никакого решения не принято», – добавил представитель военного ведомства. Принять решение должен глава американского государства Дональд Трамп.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по позициям ИГИЛ без разрешения официального Дамаска. Также в стране действуют группы американского спецназа, которые оказывают помощь местным силам, находящимся в оппозиции правительству Башара Асада. Сам спецназ, по официальным данным, не вступает в бои с террористами.

Кстати, в конце того же года президент США Барак Обама объявил об окончании эпохи крупных военных операций США и заверил солдат, вернувшихся из Афганистана: Америка больше не будет использовать наземные войска в подобных операциях. Однако уже в 2016 году он нарушил свое обещание: коалиция во главе с США решила поменять свою тактику и задействовать сухопутные войска для борьбы с «Исламским государством*» в Сирии и Ираке. Однако отправку регулярных боевых подразделений в Сирию Белый дом не утвердил.

Турция и США хотят создать на севере Сирии квазигосударство

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что озвученное Чавушоглу предложение о вводе ограниченного контингента американских войск в Сирию – результат некой договоренности, достигнутой во время недавних телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Там обсуждались совместные действия в Сирии. Напомню, что штурм турецкими войсками города Эль-Баб идет с переменным успехом – несколько раз появлялись сообщения и заявления о том, что подконтрольные Анкаре силы оппозиции совместно с турецкими войсками полностью установили контроль над городом, но впоследствии оказывалось, что террористы их отбросили назад. А главное, что Турция и США, видимо, договорились о совместной операции по взятию Ракки», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД. Также востоковед напомнил о недавнем визите в Анкару директора ЦРУ Майка Помпео. «В ходе переговоров с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом о выдаче Гюлена также, видимо, обсуждался вопрос об американских войсках на севере Сирии», – предположил Багдасаров.

Существует опасность, что в будущем в Сирии образуется некая турецко-американская зона, в создании которой, видимо, примут участие и государства Залива, в частности, Саудовская Аравия, которая окажет Анкаре либо финансовую, либо военную помощь. «В перспективе на севере Сирии будет создано квазигосударство под турецко-американско-саудовским протекторатом, где, учитывая взгляды Анкары и подконтрольной ей оппозиции, будут жить лишь арабы и туркоманы, а вот куда денутся курды, ассирийцы и христиане, неизвестно», – считает Багдасаров.

По мнению востоковеда, проблема заключается еще в том, что Россия не всегда может точно просчитать, как будет разворачиваться ситуация в Сирии в дальнейшем. Однако сейчас еще не поздно предупредить совместные турецко-американские планы по созданию на севере Сирии управляемого анклава.

Во-первых, предлагает Багдасаров, правительственные войска должны форсировать собственное наступление на север Сирии для того, чтобы перерезать туркам путь на Ракку. «Кроме того, Башар Асад должен пообещать сирийским курдам в лице лидера Сирийского демократического союза Салиха Муслима реальную, не только культурную, автономию», – считает востоковед.

Наконец, по мнению Багдасарова, необходимо поставить турок перед ультиматумом: если они выдвинутся в сторону Ракки, они встретят неприятие Москвы и сопротивление объединенных сил войск Асада и сирийских отрядов. «В противном случае мы потеряем старых союзников и не приобретем новых», – резюмировал он.

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Под русским флагом Армия Сирии прорывает оборону ИГИЛ и готовится к штурму Пальмиры вместе с ВКС РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Сирийская Армия при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на захваченную ИГИЛ Пальмиру. Освобождены обширные территории, боевики вынуждены отступать. Войска продвигаются достаточно быстро и уверенно: до 2-х километров в сутки. На этом участке фронта бойцы САА сфотографировались с флагом, на котором по-русски написано «1-й Добровольческий корпус». Сообщается, что это бойцы 5-го Легиона, которых тренируют российские военные инструкторы (см. фото). Также обнародованы кадры российских «Уралов» и УАЗов, превращенных в «тачанки» (на машины установлены крупнокалиберные пулемёты). Наступление на Пальмиру очень активно поддерживается с воздуха вертолетами и самолетами ВКС России. Воскресенье стало еще одним плодотворным днем для наступающих подразделений САА, им удалось освободить несколько важных объектов от боевиков. При поддержке ВКС РФ, во главе с 5-м легионом и 18-й танковой дивизией солдаты освободили местность Тарфа Аль-Шаркия после ожесточенного вечернего сражения с террористами. Район Тарфа Аль-Шаркия расположен непосредственно к востоку от недавно освобожденной местности Тарфа Аль-Гарбия, который находится на расстоянии 10 км от «Пальмирского треугольника» и в 21 км от городских ворот Пальмиры. Успешное наступление правительственных войск методично продолжается уже несколько недель. На данном участке фронта положение боевиков приближается к критическому из-за больших потерь в личном составе. В связи с этим ИГИЛ* перебросили до 5000 человек с других направлений, передают арабские СМИ. У правительственных войск существуют риски частичного окружения, и поэтому значительные силы уходят на контроль над флангами и тылом. Большая поддержка ВКС России способствует успехам САА В окрестностях района Аль-Ваир совместными действиями ВКС РФ и артиллерии боевикам нанесен существенный урон. Сирийское командование очень высоко оценивает российскую военную поддержку, «без которой нельзя было бы достичь и половины от имеющегося результата». Взаимный обмен ударами практически не прекращается. Постоянные бои идут на территории месторождений природного газа Джазаль и Аль-Махр. Также террористами подверглись обстрелу населенные пункты Умм ас-Сардж и Аль-Масудия. При этом большинство окрестных нефтегазовых месторождений пока еще находится по контролем террористов. Контрнаступления ИГИЛ завершились кровавыми провалами В последние дни были освобождены деревни в западной части района Аль-Байярат. На днях к северо-востоку от авиабазы Т4 (Тияс, Тифор) продолжались боестолкновения с применением РСЗО и артиллерии. К Юго-востоку от авиабазы Т-4 в районах Аль-Гарбия, Мартан и Каср Аль-Хар игиловцы предприняли контрнаступление, которое было успешно отбито армейцами. Также на днях к юго-востоку от авиабазы Т4 боевики ИГИЛ предприняли контрнаступление на деревни Каср Ал-ей Ал-Гарби и Мархтан, однако оно полностью провалилось, наступавшие были уничтожены вместе с техникой. Террористы понесли значительные потери в живой силе. Террористы посылают смертников и массово минируют пути Общая ситуация осложнена нехваткой войск для перехвата мобильных групп боевиков, постоянно контратакующих с флангов и с тыла. Пустынный рельеф дает им такую возможность. Наступающим периодически приходится останавливаться и зачищать пикапы с крупнокалиберными пулеметами, зенитными и артиллерийскими установками. Кроме того, продвижение замедляется работой саперов, так как практически все объекты на пути продвижения, начиная от нефтегазовых скважин и заканчивая историческими памятниками, заминированы террористами. Кроме того, боевики продолжают посылать смертников на заминированных автомобилях и в поясах со взрывчаткой. Сообщается об уничтожении ряда мобильных групп джихадистов, танка Т-55, около десятка пикапов с пулеметами и другой военной техники. Напомним, что Пальмира была вторично захвачена боевиками 8 декабря 2016 г. Во избежании повторения ошибок идет тщательная подготовка, прорабатываются фланги, тыл и линии снабжения. В частности, саперами САА проводится разминирование освобожденных населенных пунктов и стратегических объектов, что весьма замедляет продвижение. Читайте также: Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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