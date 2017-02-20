Самоубийство — следствие самой концепции Украины

Анатолий Александрович, как вы видите ту ситуацию, когда Украина сама зимой устроила себе энергетический голод, приведший к введению энергетического чрезвычайного положения?

Как известно, Украина изначально полтора века назад задумана как антирусская конструкция. Цель создания Украины — это максимальный ущерб для России и русских. Как я уже не раз говорил русский, чтобы стать украинцем должен убить всё русское сперва в себе, а потом по возможности и вокруг себя. И поскольку нынешняя Украина заведомо неспособна существенно повредить Российской Федерации, собственно всё что можно было сделать для этой цели уже давно сделано и опять таки причинило Украине ущерб гораздо больше чем Российской Федерации. Всё что Украине в таких обстоятельствах остаётся делать, это уничтожать саму себя. Поскольку большинство граждан Украины всё ещё, не смотря на полуторавековые усилия, русское.

Соответственно любые действия разрушающие Украину, как ни странно соответствуют самой концепции Украины. На это налагаются ещё и внутренние разборки. Поскольку например бои под Авдеевкой ставят под угрозу украинскую металлургию (чёрную металлургию), а они почти вся принадлежит Ахметову. Ахметов до начала переворота был крупнейшим олигархом Украины. И даже Коломойский, не говоря уж о Порошенко, выглядел на его фоне мелочью. Возможно это как раз и привело к тому, что в момент государственного переворота Ахметов утратил чувство реальности и потратил немало сил на то, чтобы взять народное движение против переворота, естественным образом возникшее на Донбассе, под свой контроль. И затормозить его с тем, чтобы использовать как довод в борьбе с другими олигархами. Вместо того, чтобы дать этому народному движению развиться и самостоятельно сокрушить переворот, что кстати в конечном счёте дало бы и ему немалые экономические и политические выгоды, он привычно начал договариваться. И сейчас за это получает.

Поскольку сейчас Порошенко пользуясь своим пребыванием на верхушке киевских террористов пытается зачистить всех своих противников, то есть по сути всех кто богаче его самого. Коломойского он уже практически добил. Сейчас взялся за Ахметова. Отсюда и бои под Авдеевкой, где находится крупнейший коксохимический комбинат Украины, а чёрная металлургия на прямую зависит в первую очередь от кокса. Отсюда же блокада поставок угля Донбасса на Украину. Опять же, большая часть энергетики Украины так или иначе контролируется всё тем же Ахметовым и соответственно удар по энергетике, это удар по Ахметову. Как говорится: ничего личного, только бизнес…

Источник — http://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru